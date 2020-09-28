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Новини Агресія Росії проти України
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У Вірменії заборонили виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 55 років

У Вірменії заборонили виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 55 років

У Вірменії заборонили виїзд з країни чоловіків віком від 18 до 55 років без дозволу територіальних військових комісаріатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Згідно з рішенням, ухваленим урядом Вірменії 27 вересня 2020 року, оголошено призов осіб до 55 років. Особам чоловічої статі віком від 18 до 55 років дозволяється покинути межі країни тільки з письмового дозволу територіальних військових комісаріатів", - пояснили в Комітеті цивільної авіації Вірменії.

Читайте також: Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Вірменія (738) мобілізація (3100) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+18
він і сам піде воювати і ще юнармію приведе!
В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 1437
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28.09.2020 23:27
+14
Хм, а что не понятно? В данный момент ситуация Азербайджана схожа с нашей. У Азербайджана оккупировала земли Армения, у нас кацапы. Замороженный конфликт там уже порядка тридцати лет, у нас шесть. Сейчас Азербайджан освобождает свою землю, что естественно у украинцев вызывает понимание и по крайней мере уважение. Мы надеемся в свое время также вернуть свои земли. А к разным религиям у нас отношение терпимое. У нас православные храмы есть и католические, синагоги и мечети есть. Как-то на почве религий в Украине конфликтов не припомню. Посему то ,что типа армяне христиане, а азербайджанцы мусульмане никакого особого отношения и симпатий/антипатий к тем или иным не вызывает. Все прагматично и в светском поле. Без всякого рода религий или вероисповеданий.
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29.09.2020 02:27
+13
За сотню баксов разрешение легко выпишут,Украине нужно закрыть с въезд беглых армяшек,пусть к путлеру бегут.
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28.09.2020 23:35
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Чем дальше в лес тем больше дров
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28.09.2020 23:20 Відповісти
Прийшов час розпочинати звільнення Донбасу та Криму, поки путін буде воювати з Азербайджаном у Вірменії.
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28.09.2020 23:38 Відповісти
Україні також потрібно вводити воєнний стан і обмежувати виїзд громадян за кордон, бо починається велика війна. Ескалація межетнічної війни в Карабасі підірве весь російський Кавказ, відновляться з новою силою старі межетнічні конфлікти і росія почне розвалюватись.
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28.09.2020 23:49 Відповісти
татишоэксперд...!
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29.09.2020 00:28 Відповісти
тут уместна пословица "дурень думкой багатiе"
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29.09.2020 00:42 Відповісти
А кто будет охметову с ярмаком и их кловану деньги зарабатывать ?
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29.09.2020 00:46 Відповісти
Кацапчик, ти палися! "Міжетнічні". За що вам тільки гроші платять?
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29.09.2020 07:44 Відповісти
Ви ще й мови не знаєте, а лізете коментувати!
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29.09.2020 10:36 Відповісти
Ты пойдеш ?
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29.09.2020 01:01 Відповісти
поедут Арцах защищать)
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28.09.2020 23:22 Відповісти
Перемелят азер армян как пить дать. Вперед Азербайджан!!!!!!!
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28.09.2020 23:23 Відповісти
Счас побегут, и часть в Украину. Кто захочет погибать за кусок чужой пустынной земли. Очень они тут надо. И так уже развелось этих братств.
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28.09.2020 23:25 Відповісти
Выезд запретили. Как побегут?
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28.09.2020 23:28 Відповісти
Как раньше бежали.
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28.09.2020 23:29 Відповісти
Осломверхи
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29.09.2020 00:47 Відповісти
Це щоб у них різні бубачки не тікали від призову. 4 рази.
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28.09.2020 23:27 Відповісти
Так там и кустов на всех не хватит. Пусть косят под дурачков и кловунов.
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28.09.2020 23:30 Відповісти
він і сам піде воювати і ще юнармію приведе!
В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 1437
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28.09.2020 23:27 Відповісти
Не плохое начало, продолжайте не останавливайтесь, а теперь ещё верните назад в Армению с Украины своих армяшек, вобще шикарно будет.
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28.09.2020 23:30 Відповісти
Так они и поехали. Разве пренудительно, по запросу Армении депортировать в самолетах. И над Карабахом сбрасывать.
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28.09.2020 23:32 Відповісти
За сотню баксов разрешение легко выпишут,Украине нужно закрыть с въезд беглых армяшек,пусть к путлеру бегут.
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28.09.2020 23:35 Відповісти
Нет.ты не прав!!там и за штуку баксов не вариант что ты отмажешся от призыва в армию!!это было ещё в 2000годах.вот поэтому они допризывников по всем странам с мамками и дедами рассовывали.
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29.09.2020 07:02 Відповісти
Может. пора и в Армению. там порядки навести?
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28.09.2020 23:46 Відповісти
Це точно!
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28.09.2020 23:47 Відповісти
дружище, не верим всем прокацапским высказывания - мы же не первые с сигарой на крыше.
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28.09.2020 23:56 Відповісти
живёшь в Украине, патриот и используешь прапор США - кого боишься тогда, зачем используешь впн.
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28.09.2020 23:54 Відповісти
Строчит из Макшании. Патриот на заработках.
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28.09.2020 23:59 Відповісти
где хоть живёшь...?
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29.09.2020 00:29 Відповісти
Аваков что в Америке делаешь?
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29.09.2020 00:37 Відповісти
Надеюсь азерботов разобьют. Держись Армения. Необращяй внимания на етих людей. Мечтаем сами разбить терористов на Донбасе.
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29.09.2020 00:43 Відповісти
"ВАнюшка", а це нічого, що "Нагорний Карабах" - азербайджанська земля, заселена 140 тисячами вірмен? Тоді тут пряма аналогія з ОРДЛО... Там теж вважають територію України "русскай земльой"... Ти хоча-б, трохи подумав, перед тим, як подібне писать... Чи для тебе "терористи" - це ЗСУ, що звільняють свою землю?... Так малюй не український прапор, а, відразу, "триколор"... Хоч російський, хоч "донбасітський", щоб люди не плуталися...
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29.09.2020 04:57 Відповісти
думаю, бесполезно тут взывать к разуму того, у кого разума нет, и кто мыслит очень просто логикой друг моего врага мой враг
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29.09.2020 00:44 Відповісти
Непонятно почему но им по душе мусульманский Азербайджан который ничем и никогда не помогал Украине .
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29.09.2020 02:16 Відповісти
Хм, а что не понятно? В данный момент ситуация Азербайджана схожа с нашей. У Азербайджана оккупировала земли Армения, у нас кацапы. Замороженный конфликт там уже порядка тридцати лет, у нас шесть. Сейчас Азербайджан освобождает свою землю, что естественно у украинцев вызывает понимание и по крайней мере уважение. Мы надеемся в свое время также вернуть свои земли. А к разным религиям у нас отношение терпимое. У нас православные храмы есть и католические, синагоги и мечети есть. Как-то на почве религий в Украине конфликтов не припомню. Посему то ,что типа армяне христиане, а азербайджанцы мусульмане никакого особого отношения и симпатий/антипатий к тем или иным не вызывает. Все прагматично и в светском поле. Без всякого рода религий или вероисповеданий.
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29.09.2020 02:27 Відповісти
Мусульманский Азербайджан не поддерживает РФ в ООН, и не голосует против Украины, как христианская Армения. Территория НКАО де-юре принадлежит Азербайджану, и находится в оккупации. Непонятно, почему мы поддерживаем Азербайджан?
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29.09.2020 06:14 Відповісти
а знаешь почему ? потому что христианская Армения находиця в окружении Турции и Азербайджана . Тебе напомнить что делали турки с армянами ? может тебе напомнить как турки убивали украинцев , болгар , уничтожили христианскую Византию воздвигнув на ее территории мусульманскую империю ? Армении нет другого выхода - бедная страна в полной зависимости от росии . она голосует в ООН так чтобы не потерять хотябы призрачную возможность росейской поддержки .
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29.09.2020 19:29 Відповісти
Турки это делали 100 и более лет назад. Сейчас они это делают? А вот касабы украинцев убивают до сих пор. И ары занимаются политической проституцией в ООН.
Маленькая несчастная Армения забрала территории у Азербайджана, который больше ее. Не странно? Я поддерживаю Азербайджан в желании их вернуть.
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29.09.2020 22:05 Відповісти
Курды сейчас их цель и северный Кипр который османы захватили как и землю на которой живут уничтожив христианскую Византию. Османская империя ничем от росейской не отличается. Не понимаю как можно склоняться к поддержке либо той либо другой .
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29.09.2020 22:16 Відповісти
Я не поддерживаю Турцию. Я поддерживаю Азербайджан.
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29.09.2020 22:24 Відповісти
Страну где правит клан Алиевых передавая власть от отца к сыну ? Там где руское ТВ и идеология превалирует ? Странные вы .
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29.09.2020 22:29 Відповісти
Одно другому не мешает. Это внутреннее дело азербайджанцев. А в этом конфликте я на стороне Азербайджана, и я уже несколько раз объяснил почему. Больше объяснять не буду.
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29.09.2020 22:58 Відповісти
Азербайджан ? Не помогал ?
Вы зря так думаете,
Лучше задумайтесь, как дружба с мокшандией
Связана с нападением Армении на Азербайджан,
Кто науськал их воевать ?
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29.09.2020 08:18 Відповісти
Це для дітей армянського 95 кварталу " только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов".
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28.09.2020 23:45 Відповісти
При чем вообще здесь узбеки ?
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28.09.2020 23:48 Відповісти
Та какая разница тот же самый ислам как и у азеров, нужно все эти войны направлять внутрь Московии и её колоний.
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28.09.2020 23:53 Відповісти
https://hvylya.net/news/216361-armeniya-prigrozila-raketami-iskander-v-nagornom-karabahe Армения пригрозила ракетами "Искандер" в Нагорном Карабахе ....Азербайджану можно Армении передать равносильную территорию ближе к Армении и закончится на этом конфликт и погнать подальше от себя русский мир вместе с Московией зачем армянам убивать узбеков и наоборот,гоните рюський мир со своих земель и сами договаривайтесь между собой..
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28.09.2020 23:58 Відповісти
Узбеки в гробу видали и одних и других, - у них своя свадьба!
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28.09.2020 23:52 Відповісти
Не поддерживаю Армению в этом конфликте. Но предлагаю всем комментаторам оставаться людьми, не судить весь народ по национальности и помнить о Сергее Нигояне.
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28.09.2020 23:47 Відповісти
Исключение лишь подтверждает правило, к сожалению, что оккупанты азербайджанских земель и вассалы рашки делают то что скажет рашка.
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29.09.2020 00:40 Відповісти
Там сунул рыло московский медведь,
Не даром же закрывают границы, армяне понимают, что
Их используют и не хотят воевать ...
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29.09.2020 08:22 Відповісти
а шо, апасля пятидесятипяти ужо не мушшчына???
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28.09.2020 23:49 Відповісти
я так понимаю что хитрожопые ары горят желанием попасть под ятяган янычара.
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28.09.2020 23:51 Відповісти
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https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba

Olga Amir



Куйло надоумил армян начать открытую войну с Азербайджаном, чтобы Армения проиграла и пришла к той точке, где или гибель, или сдаться на милость своего кровного врага Азербайджана или влиться в союз с рашкой. Куйло таки востанавливает этот полуразложившийся труп СССР.
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28.09.2020 23:58 Відповісти
Вова Пу сам труп. Амбиции и комплексы этого окурка доведут Макшанию до смерти.
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29.09.2020 00:01 Відповісти
Операция по изгнанию оккупантов, которую сейчас демонстрирует Азербайджан, продолжается. В этой ситуации есть очень важный положительный момент. Азербайджанцы сейчас реально показывают нам, украинцам, как решается вопрос оккупации собственной земли любым захватчиком. (с)
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29.09.2020 00:02 Відповісти
др жопы их хитрожопость. ары уже проиграли, потому что начали хвост поднимать на соседа, зная что сами не правы, и украденное придется вернуть хозяину. а совок плешивый пигмей сможет устроить только между мордовией и удмуртией.
https://www.youtube.com/watch?v=7JI-iedlmdM бэк ин зе юсса
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29.09.2020 00:05 Відповісти
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29.09.2020 00:06 Відповісти
класно так кацапы выплясывают под калинка-малинка.
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29.09.2020 00:15 Відповісти
У агрессора есть две возможности: или освободить захваченную территорию и вернуться к себе домой, или стать удобрением для земли, которую он оккупировал. Второй вариант предпочтительнее, поскольку это будет хоть какая-то компенсация за то, что оккупант стоял на чужой земле.
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29.09.2020 00:17 Відповісти
есть и третий вариант спокойно себе пожинать плоды агрессии, особенно если перевес сил на его стороне
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29.09.2020 00:48 Відповісти
Там уже вірмени заговорили про евакуацію жителів Нагорного Карабаху... Мабуть, відчувають, що у азербайджанців лопнуло терпіння...Ну, не перший випадок... Судети, тому - приклад... Тому 140 тис. для Вірменії - "самий раз"... Ну, створять "Нагорно-Карабахське братство", будуть у день "евакуації" збираться по церквах і плакать про "вигнання", як плачуть про "геноцид" 1916 року... Однак, хто їм винен? Їм що, хтось не давав жить у Нагорно-Карабахському АО? Захотілося пограть у "незалежність"? Чи "Велика Айастан" спокою не давала?
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29.09.2020 05:11 Відповісти
а с чего тезис, что начали армяне?по логике, азербайджан уж очень хорошо подготовлен оказался, как для простого контрнаступления, вот и думайТЕ
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29.09.2020 00:47 Відповісти
армянским мужчинам пора перестать обливать борщом украинское посольство, а идти штурмовать склоны гор и громко кричать карабахнаш. Может услышат Байрактары и присоединятся к этим воинам.
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29.09.2020 00:17 Відповісти
русня в сурии частично научилась бороться с дронами. Суть борьбы такова, что роботы работают в полуавтономном режиме и у них в софте распознование объектов стоящих на двух задних конечностях, которые роботы уничтожают. Кацапня вычислила , что если вовремя успеть упасть на 4 конечности то робот воспринимает их как свободно выпасающуюся овцу , и не стреляет по кацапне. Это не прикол. Думаю и ары при виде летящего убийцы будут делать то же самое.
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29.09.2020 00:24 Відповісти
https://haqqin.az/news/190501 Сотни трупов армянских солдат на полях Карабаха . Оно вам надо, армяне? Возвращайтесь домой, в свои земли. Погибать за чужие камни и пески по хотелкам Вовы Пу и его марионеток в самой Армении.
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29.09.2020 00:42 Відповісти
на самом деле это земле не совсем для них чужая
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29.09.2020 00:50 Відповісти
Ну по таким соображениям кацапам весь бывший союз не чужой. Они же приемниками оного себя назвали.
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29.09.2020 02:40 Відповісти
Німці Судети, а Росія Донбас теж вважали, "не совсем чужой"...
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29.09.2020 05:13 Відповісти
Кацап рахує будь-яку територію, де він висрався. А сере те падло всюди і завжди. Так що тепер все їм віддати?
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29.09.2020 07:17 Відповісти
А в ответ Власти Азербайджана заблокировали социальные сети, мессенджеры и видеохостинги.
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29.09.2020 00:43 Відповісти
Походу все армяшки стали налыжи .но не успели .))
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29.09.2020 00:45 Відповісти
Армяне в невероятно тяжелой ситуации. С одной стороны азербайджанцы чью землю захватили не армяне!, а 365 армия РФ в виде "братской христианской помощи единоверцам". А вот с другой стороны "единоверцы", которые уже скупили в Армении "за долги по поставкам оружия для защиты от азербайджанцев" все что только ценного было. От оккупации якобы армянами Нагорного Карабаха выигрывает только *********. Десятилетиями этот "миротворец" продавал азербайджанцам свое военное фуфло и "оказывал братскую помощь в долг" армянам. Что им делать? Вся экономика в Армении уже давно принадлежит кацапам. Армяне тотально зависят от поставок ***** и вынуждены платить любую цену за кацапское дерьмо (********* ничего кроме дерьма армянам не поставляет). Президент Армении ставленник ***** Пашинян не является самостоятельной фигурой, а страна уже давно низведена до статуса колонии. Но воюет то ********* в Карабахе армянами! 32 года ротаций! Тысячи убитых, тысячи вдов и сирот. Каждая армянка выходя замуж умоляет мужа уехать из страны ибо риск остаться вдовой с детьми на руках очень велик. Да и выходить то уже не за кого - на 1 мужчину 6 женщин. Из 2,75 млн. населения в стране находится меньше миллиона - старики, дети, вдовы, инвалиды. Армении уже нет! Бегут от "братской любви" из страны которая стала хуже мачехи. Зато в Армении самая крупная военная база *********а на Кавказе и кацапские военные получают в Армении зарплату которая во много раз превышает среднюю зарплату в стране. Так же и в Крыму получали по сравнению с гражданами Украины.Чем закончилось? Аннексией...
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29.09.2020 01:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fA48K9yO4E0&has_verified=1 Уничтоженные солдаты армянской армии - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ ИЗ КАРАБАХА
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29.09.2020 01:41 Відповісти
Не нужно подходить к этой войне как конфликту армян и азербайджанцев. Там война не за религию и не за нацию, там война за территорию. Если вы высказываетесь на чью-то пользу, высказывайтесь не из того, кто из кавказцев вам приятен или неприятен, или кто ближе по религии. Высказывайтесь поддерживаете ли вы армян в том, что они воюют за Карабах и еще энное количество азербайджанских районов, не относящихся к Карабаху, или они должны оттуда уйти сами или быть изгнаны.
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29.09.2020 01:45 Відповісти
А не пора всіх вірменів призовного віку депортувати з України у Вірменію?!
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29.09.2020 05:07 Відповісти
луче к стратегическому партнеру - Азербутии
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29.09.2020 06:05 Відповісти
...в схроны, рябята в схроны!
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29.09.2020 06:04 Відповісти
А що, хочуть втікати? Нам показували, що зі всього світу їдуть допомагати своїм окупантам утримувати чужу землю.
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29.09.2020 08:25 Відповісти
 
 