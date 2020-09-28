У Вірменії заборонили виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 55 років
У Вірменії заборонили виїзд з країни чоловіків віком від 18 до 55 років без дозволу територіальних військових комісаріатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Згідно з рішенням, ухваленим урядом Вірменії 27 вересня 2020 року, оголошено призов осіб до 55 років. Особам чоловічої статі віком від 18 до 55 років дозволяється покинути межі країни тільки з письмового дозволу територіальних військових комісаріатів", - пояснили в Комітеті цивільної авіації Вірменії.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Маленькая несчастная Армения забрала территории у Азербайджана, который больше ее. Не странно? Я поддерживаю Азербайджан в желании их вернуть.
Вы зря так думаете,
Лучше задумайтесь, как дружба с мокшандией
Связана с нападением Армении на Азербайджан,
Кто науськал их воевать ?
Не даром же закрывают границы, армяне понимают, что
Их используют и не хотят воевать ...
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https://twitter.com/HanumeZiba
Olga Amir
Куйло надоумил армян начать открытую войну с Азербайджаном, чтобы Армения проиграла и пришла к той точке, где или гибель, или сдаться на милость своего кровного врага Азербайджана или влиться в союз с рашкой. Куйло таки востанавливает этот полуразложившийся труп СССР.
https://www.youtube.com/watch?v=7JI-iedlmdM бэк ин зе юсса