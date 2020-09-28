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НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко

НАБУ

Національне антикорупційне бюро проводило операції з двома депутатами "Слуги народу", однак їх було зірвано.

Агент НАБУ Євген Шевченко повідомив у Facebook, що його викликали на допит як свідка у справі "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ.

НАБУ вело двох слуг народу, але Венедіктова злила інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко 01

"Я відверто сказав слідчому, що керівництво ДБР політично мотивоване і заангажоване, а отже просто-напросто не здатне покарати керівника Офісу президента Андрія Єрмака. І поки президентом залишається Володимир Зеленський, посадити зрадника до в'язниці на 15 років не вдасться", - зазначив він.

За словами Шевченка, та ж ситуація в ГПУ: "Ірина Венедіктова зливає абсолютно всі справи, що стосуються депутатів партії "Слуга народу". Наприклад, Юрченка детективи мали заарештувати під час передачі хабаря в розмірі $200 тисяч, але генпрокурорка повідомила про це президенту, чим унеможливила арешт безпосередньо на гарячому, бо пан Зеленський "своїх не здає".

Він повідомив, що сьогодні паралельно відбувалися дві операції щодо інших двох депутатів - також із партії "Слуга народу".

"Але Венедіктова замість забезпечення належного процесуального контролю над скоєнням злочину забезпечила "злив" інформації підозрюваним на ранній стадії розслідування, внаслідок чого легенди агентів НАБУ викрито і доказова база залишилася недостатньою для арешту корумпованих чудовиськ", - констатував Шевченко.

НАБУ вело двох слуг народу, але Венедіктова злила інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії". ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5086) Шевченко Євген (139) ДБР (3538) Венедіктова Ірина (829) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+30
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 5529
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28.09.2020 23:40
+25
Это очень поможет слугам Осла победить на ме-е-есных выборах.
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28.09.2020 23:23
+21
Венедіктова та посиденьках на спільній з Вовкою дачі ще не те зіллє Єрмаку...
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28.09.2020 23:24
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Это очень поможет слугам Осла победить на ме-е-есных выборах.
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28.09.2020 23:23 Відповісти
эта безмозглая девка---уже заработала себе срок,крути дальше шельма !!!!!!!
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29.09.2020 09:22 Відповісти
Венедіктова та посиденьках на спільній з Вовкою дачі ще не те зіллє Єрмаку...
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28.09.2020 23:24 Відповісти
а Єрмак -кацабам...
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28.09.2020 23:29 Відповісти
Вёл ветер стадо,

А пастух обнюхался

Айкосов всяких
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28.09.2020 23:26 Відповісти
Хайку.
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28.09.2020 23:28 Відповісти
Вкурил айкос пастух.
Гуляют сонно овцы
Меж сосен корабельных...
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28.09.2020 23:34 Відповісти
слогов 6-7-7, а надо 5-7-5 )))

но всё равно замечательно !
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28.09.2020 23:39 Відповісти
Спасибо😋
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28.09.2020 23:47 Відповісти
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 5529
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28.09.2020 23:40 Відповісти
думаю їм мріється все навпаки - настригти собі на шуби... А в тім- какая разніца , вівці достойні свого поводиря.
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29.09.2020 00:22 Відповісти
да...ото вибрали на свою голову...Іронія долі- все що було в серіалі про Голобородька-але тепер НАВПАКИ...!!! здобули...мені за Державу сумно...українців просто "кинули"...тупо...
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28.09.2020 23:28 Відповісти
Коли,хоч один раз,українців не "кидали"?
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29.09.2020 00:01 Відповісти
та українці 73% самі себе кидають.
До речі, згаданий в цій інфі Євген Шевченко - один із таких "кидал"
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29.09.2020 00:12 Відповісти
кто кого кинул, епта? Сами же понавыбирали! Нечем было думать - теперь на себя пеняй. те.
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29.09.2020 01:44 Відповісти
НАБУ "вело" двух "слуг народа", но Венедиктова "слила" информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 7167
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28.09.2020 23:29 Відповісти
это инсинуации.

не мог Владимир Александрович так поступить...

Патамуша он дебил
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28.09.2020 23:45 Відповісти
І, саме цікаво, що не довіряти Євгену Шевченку не має підстав. Ще один важливий пазл у картину зело-влади
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28.09.2020 23:32 Відповісти
Ага, тот самый Шевченко, который Злочевского "почти посадил". Клоун не меньше, чем Зеленский.
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29.09.2020 02:03 Відповісти
Неспокійно після усього цього Венедіктовій. Тому і ховається від людей за охороною на президентській резиденції.
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28.09.2020 23:35 Відповісти
Вангую. Ще прийде час страшних зелених історій, про те, як "непідкупну" портновську борцунью бене-діктову, ховали, від "замаху ворогів", на держдачі зЕзідента.
Рахунок, за проживання і безпеку 200 % зЕзидентської борцуньї, сплачує український нарід.
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29.09.2020 00:03 Відповісти
Включил ICTV и офигел окончательно - по всей стране массовая подготовка к фальсификации местных выборов в пользу жоопо-рыгов. Практически во всех ТВК медведчуковские вводят свои порядки. Это еще те будут выборы. Мы ужаснемся, когда узнаем кто придёт к власти в городах. (с)
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28.09.2020 23:40 Відповісти
Следи за опросами!
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28.09.2020 23:46 Відповісти
https://twitter.com/Blavatskij
https://twitter.com/Blavatskij

Alex Blavatskij

@Blavatskij


Голосуючи на виборах за партії Порошенка, Зеленського, Бойка, Рабіновича, Шарія та решту місцевих вихідців з Партії регіонів, згадайте про Януковича - це завдяки саме йому вам зараз є кого обирати...
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28.09.2020 23:50 Відповісти
Похоже,что украинское олигархическое кодло не без участия рашки договорилось местные выборы отдать медведчуковским...пздц
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29.09.2020 00:20 Відповісти
Вовсе нет, просто такие сейчас электоральные настроения.
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29.09.2020 02:05 Відповісти
Так може вона і "вагнерівців" злила?
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28.09.2020 23:41 Відповісти
Венедиктова як и Эрмак давно должны сидеть в тюрьме, думаю со временем они там будут если не сбегут в РФ, но там Путин тоже не вечен.
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28.09.2020 23:41 Відповісти
А что, взятку 13 тыс.баксов, что отнесли нардепу Юрчено, уже не считается?
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28.09.2020 23:45 Відповісти
Дніще за дніщем.
Україною керує організоване злочинне угрупування зрадників і ворогі, під прикриттям власної маріонетки.
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28.09.2020 23:53 Відповісти
Ой не зря грузин-реформаторов выгнали.Без них скорость реформ просто зашкаливает,аж страшно!Боюсь, завтра проснусь в Европе...
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28.09.2020 23:56 Відповісти
Ничего не меняется. Исключение разве что Рябошапко. соеввые прокуроры такое же гвно. И шокин - брилиантовых. А кортавый вообще - тп из паспортного стола выручал, лиш бы НАБУ подосрать
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29.09.2020 00:03 Відповісти
Я все ждал когда зебилы заведут пластинку - "а при порошенко "
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29.09.2020 07:00 Відповісти
ПОДОЛАЛИ, ЗДОБУЛИ, ПЕРЕМОГЛИ !!! А ви українці із своїми проблемами йдіть до сраки, не плутайтесь під ногами, не заважайте Бубачке втілювати свої параноїдальні навязли ідеї. Кожен ЗЕскот, котрого ЗЄля врятував від тюрми буде йому зобовязаний своїм госом
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29.09.2020 00:12 Відповісти
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 6165
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29.09.2020 00:31 Відповісти
Бєнядіктова заробляє собі на старість та на справжнє Хубло.
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29.09.2020 00:49 Відповісти
Классический мафиозный клан с круговой порукой. Но наш нарид выбрать говно обожает. Да что с извращением. Раз промахнулись пересични, теперь лет 10 будут питаров тянуть разнообразных.
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29.09.2020 00:54 Відповісти
Красти у свого народу потрібно так, щоб всі думали, що це реформи.
(ЗеЛайфХак)
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29.09.2020 01:11 Відповісти
ЕС Украине не даст денег, пока Коломойского не посадят - такой месседж донесли Зеленскому напрямую, заехав к нему прямо в кабинет.
Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 6004

http://rusjev.net/2020/09/28/es-ukraine-ne-dast-deneg-poka-kolomojskogo-ne-posadyat/?fbclid=IwAR14vD3hDE60If55oLWtfcSMONDU0S67Ols8FLD-twuabjm6UwieBojxn8E
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29.09.2020 01:17 Відповісти
Просили же в 2019 году - думайте... АЛЁ, зелебобики, вам говна подвезли, ХАВАЙТЕ.
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29.09.2020 01:42 Відповісти
Самые слабые падут в давке.
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29.09.2020 02:04 Відповісти
Вот такая она "новая власть". Вор на воре и вором погоняет.
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29.09.2020 02:06 Відповісти
Этот балабол и Злочевского профукал (ещё при барыге). Вопрос тогда напрашивается, а чего Юрченко не слила?
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29.09.2020 02:07 Відповісти
Ну а для чого ж ще Слуги поставили цю служанку на місце генпрокурора ?
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29.09.2020 02:17 Відповісти
Ну, і де нацсуки і різна інша шваль, яка кожного дня бігала за Порошенком за фейкові повідомлення? Тут кожного дня реально йде злив і корупційні злочини і тиша. Чи нацсуки якраз за злочини і корупцію?
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29.09.2020 08:28 Відповісти
Нарід хотів нових облич,а одержав найогидніших корупціонерів,неучів,запроданців і просто сцикунів.
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29.09.2020 08:44 Відповісти
безмозглая крыса отрабатывает крохи со стола безмозглого Вошьдя, которого на трон усадили безмозглые зебилы, воспитывающие своИх, самых умных и способных детей - старик Дарвин где-то бьётся головой о стену..(
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29.09.2020 11:39 Відповісти
 
 