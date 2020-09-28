НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко

Національне антикорупційне бюро проводило операції з двома депутатами "Слуги народу", однак їх було зірвано.

Агент НАБУ Євген Шевченко повідомив у Facebook, що його викликали на допит як свідка у справі "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ.

"Я відверто сказав слідчому, що керівництво ДБР політично мотивоване і заангажоване, а отже просто-напросто не здатне покарати керівника Офісу президента Андрія Єрмака. І поки президентом залишається Володимир Зеленський, посадити зрадника до в'язниці на 15 років не вдасться", - зазначив він.

За словами Шевченка, та ж ситуація в ГПУ: "Ірина Венедіктова зливає абсолютно всі справи, що стосуються депутатів партії "Слуга народу". Наприклад, Юрченка детективи мали заарештувати під час передачі хабаря в розмірі $200 тисяч, але генпрокурорка повідомила про це президенту, чим унеможливила арешт безпосередньо на гарячому, бо пан Зеленський "своїх не здає".

Він повідомив, що сьогодні паралельно відбувалися дві операції щодо інших двох депутатів - також із партії "Слуга народу".

"Але Венедіктова замість забезпечення належного процесуального контролю над скоєнням злочину забезпечила "злив" інформації підозрюваним на ранній стадії розслідування, внаслідок чого легенди агентів НАБУ викрито і доказова база залишилася недостатньою для арешту корумпованих чудовиськ", - констатував Шевченко.

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