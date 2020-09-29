Противники узурпатора Лукашенка застосували проти силовиків палиці і каміння, змусивши їх відступити. ВIДЕО

У Білорусі противники "президента" Олександра Лукашенка, який незаконно захопив владу, застосували проти силовиків палиці і каміння, змусивши їх відступити.

Як передає Цензор.НЕТ, відео виклали користувачі соцмереж.

На кадрах видно, як громадяни Білорусі, застосувавши підручні засоби, змусили відійти охоронців режиму Лукашенка.