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Новини Революція в Білорусі
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Противники узурпатора Лукашенка застосували проти силовиків палиці і каміння, змусивши їх відступити. ВIДЕО

У Білорусі противники "президента" Олександра Лукашенка, який незаконно захопив владу, застосували проти силовиків палиці і каміння, змусивши їх відступити.

Як передає Цензор.НЕТ, відео виклали користувачі соцмереж.

На кадрах видно, як громадяни Білорусі, застосувавши підручні засоби, змусили відійти охоронців режиму Лукашенка.

Автор: 

Білорусь (7960) протест (2402)


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Топ коментарі
+90
ну что тут, беларусы таки поняли, что от хороводов толку нет?
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29.09.2020 00:03
+41
На очереди коктейли
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29.09.2020 00:04
+21
и огонька подкинуть
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29.09.2020 00:15
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весь цивилизованный Мир знает что Лука сфальсифицировал выборы и лишь https://censor.net/ru/user/442761 называет их легитимными! тебе самому не смешно от етого?
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29.09.2020 13:40 Відповісти
Старий баян.
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29.09.2020 09:06 Відповісти
НЕОБХОДИМО БЕНЗИНОМ ОБЛИВАТЬ И 2 МИНУТЫ НА СБОРЫ ДАВАТЬ !!!
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29.09.2020 09:17 Відповісти
А НАШИ ШКУРНЫЕ СМИ ЧТО ТО ПО ТВ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ !?)
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29.09.2020 09:19 Відповісти
що показувать, як його нема? це старі кадри...
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29.09.2020 14:42 Відповісти
ну и пару-тройку коктейлей для лучшего усваивания
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29.09.2020 09:39 Відповісти
юра, шануйся
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29.09.2020 12:21 Відповісти
О... сябры начинают что-то понимать. Покрышек и коктейлей Молотова им не избежать, если действительно хотят победить таракана. А то вякают там:"Мы не хотим, как в Украине!" Кишка у вас тонка, сябры и до украинцев, как до неба рачки!
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29.09.2020 13:00 Відповісти
наконец то Белорусы взялись за розум! а то ихних женщин бьют мусора,а мужики дома на горшках сидят
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29.09.2020 13:41 Відповісти
в українців на Майдані вже китайці у Гонконзі вчаться як ментів трощити, а білоруси все пісеньки співають та токують як глухарі ухаді-ухаді-ухаді...
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29.09.2020 14:33 Відповісти
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