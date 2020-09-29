Питання можливого включення "слуги народу" Тищенка до складу української делегації на переговорах з Донбасу навіть не обговорювалося, - Резніков

Питання про включення заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до складу делегації України в Тристоронній контактній групі навіть не обговорювалося, а всі народні депутати можуть допомагати процесу досягнення миру на Донбасі в рамках своєї роботи у Верховній Раді, зазначив перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, коментуючи поширювану в ЗМІ інформацію про можливе включення Тищенка до складу делегації України в ТКГ.

"Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу ухвалює тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників тощо. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося", - зазначив Резніков.

Резніков нагадав, що на сьогодні в складі української делегації в ТКГ три народні депутати: Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова (всі з фракції "Слуга народу"). "Цього достатньо, тому що Тристороння контактна група - це всього чотири робочі групи. Плюс у нас чотири представники ОРДЛО від України. Людей достатньо", - вказав він.

Резніков допускає, що подібні чутки могли з'явитися через те, що останнім часом з боку суспільства в цілому дуже велика увага до роботи делегації України в ТКГ.

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"І відповідно, я б навіть сказав, що десь переоцінений рівень і статус ТКГ, але якщо вже так є, то народні депутати, як дзеркало українського суспільства, виявляють тепер особливу увагу і ставлять запитання. Якщо ви пам'ятаєте, і на годині запитань уряду мав давати пояснення. І я свого часу отримував запрошення від ТСК, яку очолює Сергій Рахманін. Ми на комітети ходимо із задоволенням. Звичайно ж, ми зустрічаємося з депутатами. Вони окремими групами просять пояснити, дати їм консультації, роз'яснити, що відбувається, які плани, і це нормально. Я вважаю, що це позитивний знак", - пояснив він.

Резніков зазначив, що Тищенко один з тих депутатів, які турбуються, хвилюються, цікавився, як проходить Мінський процес. "Але про участь його безпосередньо в складі делегації - я такого не чув. І, загалом, в цьому немає необхідності, тому що всі депутати можуть, працюючи у Верховній Раді, допомагати цьому процесу", - підкреслив він.

28 вересня сам Тищенко повідомив, що увійшов у створену парламентську групу щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.