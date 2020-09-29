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Новини
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Питання можливого включення "слуги народу" Тищенка до складу української делегації на переговорах з Донбасу навіть не обговорювалося, - Резніков

Питання можливого включення

Питання про включення заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до складу делегації України в Тристоронній контактній групі навіть не обговорювалося, а всі народні депутати можуть допомагати процесу досягнення миру на Донбасі в рамках своєї роботи у Верховній Раді, зазначив перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, коментуючи поширювану в ЗМІ інформацію про можливе включення Тищенка до складу делегації України в ТКГ.

"Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу ухвалює тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників тощо. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося", - зазначив Резніков.

Резніков нагадав, що на сьогодні в складі української делегації в ТКГ три народні депутати: Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова (всі з фракції "Слуга народу"). "Цього достатньо, тому що Тристороння контактна група - це всього чотири робочі групи. Плюс у нас чотири представники ОРДЛО від України. Людей достатньо", - вказав він.

Резніков допускає, що подібні чутки могли з'явитися через те, що останнім часом з боку суспільства в цілому дуже велика увага до роботи делегації України в ТКГ.

Також читайте: Єрмак попросив представників ТКГ збиратися щотижня: "Немає сенсу затягувати процес переговорів"

"І відповідно, я б навіть сказав, що десь переоцінений рівень і статус ТКГ, але якщо вже так є, то народні депутати, як дзеркало українського суспільства, виявляють тепер особливу увагу і ставлять запитання. Якщо ви пам'ятаєте, і на годині запитань уряду мав давати пояснення. І я свого часу отримував запрошення від ТСК, яку очолює Сергій Рахманін. Ми на комітети ходимо із задоволенням. Звичайно ж, ми зустрічаємося з депутатами. Вони окремими групами просять пояснити, дати їм консультації, роз'яснити, що відбувається, які плани, і це нормально. Я вважаю, що це позитивний знак", - пояснив він.

Резніков зазначив, що Тищенко один з тих депутатів, які турбуються, хвилюються, цікавився, як проходить Мінський процес. "Але про участь його безпосередньо в складі делегації - я такого не чув. І, загалом, в цьому немає необхідності, тому що всі депутати можуть, працюючи у Верховній Раді, допомагати цьому процесу", - підкреслив він.

28 вересня сам Тищенко повідомив, що увійшов у створену парламентську групу щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Автор: 

Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+14
Вопрос возможного включения Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 1145
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29.09.2020 00:25
+13
С такими помощниками и врагов не надо.
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29.09.2020 00:33
+13
Карма!!!
Російського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим...
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 291

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732323120654621&id=100016308190159
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29.09.2020 01:04
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Вопрос возможного включения Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 1145
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29.09.2020 00:25 Відповісти
Перелякана мавпочка.
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29.09.2020 00:27 Відповісти
говорять, що в 20-х роках в Сухуми в зоопарк були завезені людиноподібні мавпи. в середині 40 років через насмішки балерин Большого театра в геніталії Калініну були вшиті органи шимпанзе, спочатку в нього була дика активність, а потім почався сепсис і він помер. портрет також переїхав із Сухумі. Чи не продукт він тієї генної інженерії ?
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29.09.2020 12:21 Відповісти
квартало-шапито ***
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29.09.2020 00:26 Відповісти
Заместитель главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» https://inforesist.org/tag/nikolaj-tishhenko/ Николай Тищенко стал членом группы по изменению законодательства, призванной способствовать процессу установления мира на Донбассе. Об этом https://inforesist.org/goto/https://interfax.com.ua/news/election/691309.html сообщает «Интерфакс-Украина».

На своей странице вhttps://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3665401613493094 Facebook Тищенко конкретизировал, что сегодня впервые принял участие в парламентской группе «по законодательным изменениям по Донбассу».
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29.09.2020 00:31 Відповісти
Во-во.. и я о том же...
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29.09.2020 00:33 Відповісти
Давно пора привыкнуть, что у Слуг урода правда - непозволительная роскошь.
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29.09.2020 00:35 Відповісти
почему зебанат и в чем тупизм??
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29.09.2020 00:58 Відповісти
Це дуже смішно

Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 4702 Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 9596
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29.09.2020 01:08 Відповісти
а я причем??
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29.09.2020 01:13 Відповісти
колись давним давно Аркадій Райкін (одесит до речі) сказав про такий типаж - "прикрути к ноге динамо и пусть дает ток в недоразвитие райони". висунення цієї пані в мери - це спроба ВАЗ поприлюватись з Киян. Вона цього не розуміє, а жаль.
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29.09.2020 12:29 Відповісти
подбирают тех, кто по менталитету и уму более родствен с ордловской швалью. На одном языке "бакланить" будут. Ах, да.., ещё два старых пердольца и обосцаный сивуха с платформенным рылом.
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29.09.2020 09:46 Відповісти
недавно БАЙ (Богдан) сказав, що коли Тищенка запропонували кандидатом в депутати, Зеленський поцілував свої біцепси і сказав, та він ........от. Що він там робитиме, імітуватиме "плечевих" перед Д. Козаком і представлятись повноважним представником України. Оригінальний гумор ОПУ. Чи коротка лавка нормальних, "вменяемих" людей.
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29.09.2020 12:25 Відповісти
левая нога не знает,что делает правая,ЗЕЛЕНЫЙ ЗАШКВАР
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29.09.2020 09:09 Відповісти
До зелені не доходить що миру там не буде.
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29.09.2020 00:26 Відповісти
Та че вы. Раз уж притянули фокина и кравчука, то чего стесняетесь яныка еще туда призвать? С слугами уже все понятно.
Но я б таких своих слуг повесил на воротах своего дома...
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29.09.2020 00:27 Відповісти
А в кравчука і лєнки один дизайнер, схоже.

Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 3181
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29.09.2020 00:27 Відповісти
Миколка по уму еще так и не вылез из песочницы, а дед Ленька туда уже опять влез, вернулся в детство. Деменция
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29.09.2020 10:09 Відповісти
клас. И как емко. В двух словах определена целая епоха проходимства.
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29.09.2020 12:31 Відповісти
С такими помощниками и врагов не надо.
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29.09.2020 00:33 Відповісти
Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции "Слуга народа")

_________________________
Еліта нації. Першосортна Третьякова Галя - почувається супер!

І воно ще каже про кастрацію жінок, що не відповідають жіночим параметрам.

Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 654
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29.09.2020 00:35 Відповісти
Она в ночной рубашке? 😀😀😀
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29.09.2020 00:40 Відповісти
от гучи
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29.09.2020 00:50 Відповісти
У пеньюарі
Тьоті 57 рочків, воно молодше за Марину Порошенко, мовчу вже за тюнінговану жульку.
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 5771
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29.09.2020 00:51 Відповісти
Пєньюар під колір волосся обирала.
Це ж як треба себе не поважати, шоб так виглядати. 🤮
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29.09.2020 01:05 Відповісти
Сосна не корабельна.
Повна жінка може вдягнутись зі смаком і достойно виглядати. Але це...

Вона неякісна, ну як всі зебіли в принципі. Зато в зекоМанду вписалась ідеально.
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29.09.2020 01:11 Відповісти
А це не жінка. Це - бегемотіха.
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29.09.2020 01:13 Відповісти
Почто животных оскорбляете?!
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29.09.2020 13:19 Відповісти
Повна???
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29.09.2020 09:56 Відповісти
Корабельный баобаб.
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29.09.2020 10:58 Відповісти
Какая отвратная рожа вонючая засраная маланка где они таких понаходили
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29.09.2020 06:14 Відповісти
из далека долго течет река Волга, а мне 17 лет. Увы, молодость как и ум не вернеш.
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29.09.2020 12:34 Відповісти
петькина сестра, не??
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29.09.2020 15:34 Відповісти
едрит корова....
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29.09.2020 00:51 Відповісти
Можливо з'їла сивоху
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29.09.2020 00:55 Відповісти
Вона дійсно схожа на ту, хто з'їв сивоху.
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29.09.2020 01:07 Відповісти
А Я дивлюся якась знайома платформа виглядає, мабуть прімірєнія.
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29.09.2020 09:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442636 Це фет-шеймінг,з вашої сторони.
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29.09.2020 02:29 Відповісти
АДАБАБ!
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29.09.2020 09:34 Відповісти
Врет казлина?
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29.09.2020 00:35 Відповісти
Будут вместе с Фокином кофе готовить и носить для рюзке швайне как вариант.
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29.09.2020 00:43 Відповісти
а че не обсуждался.
почему бы не усилить наши позиции таким могучим интеллектуалом.
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29.09.2020 00:43 Відповісти
та понятно. зеленые ему другую задачу поставили. он будет в каком то там обьединении законы для примирения готовить. уже и "той стороны" у нас нет. не то что "россия агрессор". уроды зленожопые
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29.09.2020 00:49 Відповісти
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 4062
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29.09.2020 00:56 Відповісти
Карма!!!
Російського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим...
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 291

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732323120654621&id=100016308190159
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29.09.2020 01:04 Відповісти
Рузький мір за ним прийшов.
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29.09.2020 01:09 Відповісти
Так может они сразу с Минска в колькин вельвет переедут заседания ткг проводить?
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29.09.2020 01:18 Відповісти
Зеленський приховує бойові втрати на фронті та бреше про їх відсутність.
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 7272

27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
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29.09.2020 01:30 Відповісти
Светлая память! Герої не вмирають! Соболезнования родным, разделяем ваше горе.
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29.09.2020 13:39 Відповісти
Пане Резников , яка у Вас місія ? Врятувати справу, чи врятувати залишки Вашої поваги до влади, чи просто заробіток юриста і какая разніца!!!
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29.09.2020 02:51 Відповісти
А я думаю, что этому ублюдку в составе кодла предателей самое место. И заднеприводного не забудьте туда включить для полной гармонии.
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 4879
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29.09.2020 07:21 Відповісти
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29.09.2020 07:30 Відповісти
Как же так? Он ведь уже ящики с лимонами приготовил. Миротворец хренов
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29.09.2020 08:17 Відповісти
Коля-каклєта поряд з Резніковим - пітекантроп
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29.09.2020 08:58 Відповісти
Усі слуги хворі на голову. Вони використовують г правило шоу-бізнеса- про що б не говорили, головне, щоб тебе згадували, неважливо у якому ракурсі, аби звучало.
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29.09.2020 09:27 Відповісти
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Ідея створення «парламентської групи» щодо Законодавчих змін на Донбасі Належить Медведчуку Суть полягає у створенні парламентської переговорної групи на базі ТКГ До цієї групи увійдуть слуги та ОПЗЖ Особисто Медведчук Очолить її найбільш ймовірно-Тищенко
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29.09.2020 09:43 Відповісти
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https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Андрій Смолій Дивуєтесь? Тепер це нова державна політика. Тепер цей «новий» план Медведчука про «парламетську комісію в складі ТКГ По зміні Законодавства» Просуває ОП,особисто Зеленський і Єрмак «Хужє нє будєт»? Помиляєтесь Беде всiм нам-Жопа "котлети"
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29.09.2020 09:44 Відповісти
https://twitter.com/PMBR11
https://twitter.com/PMBR11
https://twitter.com/PMBR11


https://twitter.com/PMBR11
https://twitter.com/PMBR11

PMBR

@PMBR11

·https://twitter.com/PMBR11/status/1310812306767572992 1 ч

Ну піз.....ець якісь то сівоха вата, фокіни з кравчуками, типер бика сунутт в ткг тіщенка
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29.09.2020 09:45 Відповісти
Колян за "брателами-гастролерами" с "Вастока" соскучился:решил стрелку забить... Колян терерь не только "оболонский",но и "святошинский".Расту регалии у этого тупого быка.
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29.09.2020 10:03 Відповісти
... перші заступники... То скільки в глава делегації їх?!
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29.09.2020 11:43 Відповісти
так опускать москалей низкопробным составом ТКГ!..
жаль ушли суркова, но и козак, я думаю, позеленеет* от перспективы общения с таким переговорщиком .
* наверное, неудачное слово в контексте сегодняшнего дня
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29.09.2020 13:01 Відповісти
Похоже Козак впадет в ступор от такого "унижения".
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29.09.2020 13:23 Відповісти
 
 