Питання можливого включення "слуги народу" Тищенка до складу української делегації на переговорах з Донбасу навіть не обговорювалося, - Резніков
Питання про включення заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до складу делегації України в Тристоронній контактній групі навіть не обговорювалося, а всі народні депутати можуть допомагати процесу досягнення миру на Донбасі в рамках своєї роботи у Верховній Раді, зазначив перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, коментуючи поширювану в ЗМІ інформацію про можливе включення Тищенка до складу делегації України в ТКГ.
"Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу ухвалює тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників тощо. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося", - зазначив Резніков.
Резніков нагадав, що на сьогодні в складі української делегації в ТКГ три народні депутати: Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова (всі з фракції "Слуга народу"). "Цього достатньо, тому що Тристороння контактна група - це всього чотири робочі групи. Плюс у нас чотири представники ОРДЛО від України. Людей достатньо", - вказав він.
Резніков допускає, що подібні чутки могли з'явитися через те, що останнім часом з боку суспільства в цілому дуже велика увага до роботи делегації України в ТКГ.
"І відповідно, я б навіть сказав, що десь переоцінений рівень і статус ТКГ, але якщо вже так є, то народні депутати, як дзеркало українського суспільства, виявляють тепер особливу увагу і ставлять запитання. Якщо ви пам'ятаєте, і на годині запитань уряду мав давати пояснення. І я свого часу отримував запрошення від ТСК, яку очолює Сергій Рахманін. Ми на комітети ходимо із задоволенням. Звичайно ж, ми зустрічаємося з депутатами. Вони окремими групами просять пояснити, дати їм консультації, роз'яснити, що відбувається, які плани, і це нормально. Я вважаю, що це позитивний знак", - пояснив він.
Резніков зазначив, що Тищенко один з тих депутатів, які турбуються, хвилюються, цікавився, як проходить Мінський процес. "Але про участь його безпосередньо в складі делегації - я такого не чув. І, загалом, в цьому немає необхідності, тому що всі депутати можуть, працюючи у Верховній Раді, допомагати цьому процесу", - підкреслив він.
28 вересня сам Тищенко повідомив, що увійшов у створену парламентську групу щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.
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На своей странице вhttps://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3665401613493094 Facebook Тищенко конкретизировал, что сегодня впервые принял участие в парламентской группе «по законодательным изменениям по Донбассу».
Но я б таких своих слуг повесил на воротах своего дома...
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Еліта нації. Першосортна Третьякова Галя - почувається супер!
І воно ще каже про кастрацію жінок, що не відповідають жіночим параметрам.
Тьоті 57 рочків, воно молодше за Марину Порошенко, мовчу вже за тюнінговану жульку.
Це ж як треба себе не поважати, шоб так виглядати. 🤮
Повна жінка може вдягнутись зі смаком і достойно виглядати. Але це...
Вона неякісна, ну як всі зебіли в принципі. Зато в зекоМанду вписалась ідеально.
почему бы не усилить наши позиции таким могучим интеллектуалом.
Російського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732323120654621&id=100016308190159
27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Ідея створення «парламентської групи» щодо Законодавчих змін на Донбасі Належить Медведчуку Суть полягає у створенні парламентської переговорної групи на базі ТКГ До цієї групи увійдуть слуги та ОПЗЖ Особисто Медведчук Очолить її найбільш ймовірно-Тищенко
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Boris Borisenko
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Андрій Смолій Дивуєтесь? Тепер це нова державна політика. Тепер цей «новий» план Медведчука про «парламетську комісію в складі ТКГ По зміні Законодавства» Просуває ОП,особисто Зеленський і Єрмак «Хужє нє будєт»? Помиляєтесь Беде всiм нам-Жопа "котлети"
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Ну піз.....ець якісь то сівоха вата, фокіни з кравчуками, типер бика сунутт в ткг тіщенка
жаль ушли суркова, но и козак, я думаю, позеленеет* от перспективы общения с таким переговорщиком .
* наверное, неудачное слово в контексте сегодняшнего дня