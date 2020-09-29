На порядку денному ВР немає постанови про місцеві вибори, яка може поставити під сумнів їхню легітимність, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков завив, що в порядку денному Верховної Ради немає постанови про місцеві вибори. За його інформацією, це питання не обговорювалося і під час засідання фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"На порядку денному цього немає. Є деякі аспекти, які впливають на позицію, яка була вказана в цей день ... Сьогодні внести такі зміни до постанови - це поставити під сумнів весь виборчий процес", - сказав Разумков.

Він додав, що, за його інформацією, це питання не обговорювалося на засіданні фракції партії влади.

"Я на засіданні не був, але, наскільки мені відомо, це питання не обговорювалося", - сказав він.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що зміни до постанови про вибори ставлять під сумнів їхню легітимність.

Він також відкинув можливість внесення змін. При цьому українська делегація в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу заявляє, що це блокує наступний обмін полоненими.

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