На порядку денному ВР немає постанови про місцеві вибори, яка може поставити під сумнів їхню легітимність, - Разумков
Спікер Дмитро Разумков завив, що в порядку денному Верховної Ради немає постанови про місцеві вибори. За його інформацією, це питання не обговорювалося і під час засідання фракції "Слуга народу".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"На порядку денному цього немає. Є деякі аспекти, які впливають на позицію, яка була вказана в цей день ... Сьогодні внести такі зміни до постанови - це поставити під сумнів весь виборчий процес", - сказав Разумков.
Він додав, що, за його інформацією, це питання не обговорювалося на засіданні фракції партії влади.
"Я на засіданні не був, але, наскільки мені відомо, це питання не обговорювалося", - сказав він.
Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що зміни до постанови про вибори ставлять під сумнів їхню легітимність.
Він також відкинув можливість внесення змін. При цьому українська делегація в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу заявляє, що це блокує наступний обмін полоненими.
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Предвыборный штаб партии "Слуга народа" создает альтернативную сеть подсчета голосов. Это старая технология Корниенко, которую прокатали еще на довыборах. Суть проста - первыми объявить о "мы победили" и на этом фоне просто игнорировать реальные результаты.
Все просто - местные выборы не должны стать фоном обще украинских - такова главная мысль Корниенко.