Нам абсолютно зрозуміло, що було застосовано заборонену хімзброю, Росія мусить пояснити цю ситуацію, - Макрон про Навального
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що факт застосування забороненої хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів, закликав Росію дати в зв'язку з цим пояснення.
"Це спроба вбити, агресія, яка мала місце в Росії стосовно російського опозиціонера з російською (хімічною, – ред.) речовиною. Тому Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота повинна попросити цих роз'яснень, і тоді повинні бути ухвалені рішення", - заявив Макрон у понеділок у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Триває розслідування. Були проведені національні експертизи - Франція, Німеччина, Швеція надали свої експертизи. І нам абсолютно ясно, що була застосована хімічна зброя із забороненими хімічними речовинами", - сказав президент Франції.
"Тепер чекають технічні роботи, будуть ухвалені рішення, і тоді нам доведеться вдатися до дій. Спочатку має бути пояснення (від Росії, - ред.)", - заявив Макрон, відповідаючи на питання, чи може ситуація з Навальним ускладнити діалог Франції з Росією.
Він також сказав, що в цій ситуації країнам Заходу "варто діяти методично".
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Если Роися не объяснит, то хз, что Макрону вобще думать.
Количество случаев ставших медийными ни о чём не говорит. Это тот неизбежный процент случаев, когда что-то, как говорится, пошло не так. А сколько раз доза была рассчитана правильно, и люди просто тихо умерли - не скажет сейчас никто. Факт того, что практика отравлений существует, говорит о страшных вещах на самом деле.
І ось черговий лідер країни заходу в черговий раз віддано заглядає йому в очі, шукаючи там мир і просить ну збреши хоч щось, ми "тіпа" повірим.
Що іще пояснювати ?
История ничему не учит.
1. Навальный сам отравился (его бутылка - значит сам)
2. Все запасы новичка давно уничтожены - (мамой клянемся)
3. Новичок на роисе вообще никогда не производили (бо его изготавливали в сссре)
4. путену не выгодно отравление Навального (выгодно пиндосам)
ну шо непонятнаво?
В роте, с полного согласия офицеров, правят законы дедовщины. Основными их проводниками выступают назначенные тем же командиром роты сержанты. Назначенные не по принципу знания военного дела, порядочности и патриотизма, а исключительно по признаку быковатости, умения и желания дать в морду. И когда на каком-нибудь утреннем построении стоит грязный, затраханный, чёрный от недосыпа с гниющими руками красавчик - со свежим фингалом или раскрашенной губой, то ротный или замполит не могут не обратить на это внимания. Они орут перед строем, орут на замкомвзвода, требуют объяснений. Им выдаётся версия о том, что чудо настолько бестолковое, что упало с лестницы или со второго яруса, наткнулась глазом на дверь и т.д. Это объяснение командира устраивает, он грозно требует, чтоб такое не повторялось, разворачивается и со словами "з..бали с.ка уроды б.ядь нах" уходит.
- Опять банкет?
- Да, дорогая. Увидев на щеке мужа следы губной помады:
- И опять коллеги целовали?
- Да, дорогая. Когда муж разделся, жена с удивлением спрашивает:
- Но почему на тебе женские трусы? Пауза.
- Дорогая, ты у меня такая умная, ну придумай что-нибудь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Зачем для одного человека применять?
Мочити потрібно пуйла, разом з фєдєрашкою, поки не дорозвалиться цей совок довбаний остаточно... Інакше не зупиняться по Світу конфлікти... І в тебе вдома будуть бігати знов жовті жилетки, поки не завалиш фєдєрашку...
І це наші "союзники"? З такими союзниками й ворогів не треба