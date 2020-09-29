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Новини
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Нам абсолютно зрозуміло, що було застосовано заборонену хімзброю, Росія мусить пояснити цю ситуацію, - Макрон про Навального

Нам абсолютно зрозуміло, що було застосовано заборонену хімзброю, Росія мусить пояснити цю ситуацію, - Макрон про Навального

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що факт застосування забороненої хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів, закликав Росію дати в зв'язку з цим пояснення.

"Це спроба вбити, агресія, яка мала місце в Росії стосовно російського опозиціонера з російською (хімічною, – ред.) речовиною. Тому Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота повинна попросити цих роз'яснень, і тоді повинні бути ухвалені рішення", - заявив Макрон у понеділок у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Триває розслідування. Були проведені національні експертизи - Франція, Німеччина, Швеція надали свої експертизи. І нам абсолютно ясно, що була застосована хімічна зброя із забороненими хімічними речовинами", - сказав президент Франції.

"Тепер чекають технічні роботи, будуть ухвалені рішення, і тоді нам доведеться вдатися до дій. Спочатку має бути пояснення (від Росії, - ред.)", - заявив Макрон, відповідаючи на питання, чи може ситуація з Навальним ускладнити діалог Франції з Росією.

Він також сказав, що в цій ситуації країнам Заходу "варто діяти методично".

Також читайте: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Автор: 

отруєння (945) хімічна зброя (350) Навальний Олексій (612) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+20
Обьяснит ага , догонит и еще раз объяснит ...Какой Макрон тупой как он себе представляет то что он хочет ..Боинг он сбили куча трупов что только мы не слышали только версию с инопланетянами не вбросили
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29.09.2020 02:03
+19
Может хватит что то от них требовать?Хватит включать дурачка и заигрывать как кошка с мышкой?Увалите им банковскую систему по олигархам и основным корпорациям они сами ручки вверх поднимут или валите Путина.Европа напоминает какую то старую девственницу лет 90 которая до сих пор ищет своего принца в фантазиях.
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29.09.2020 02:16
+14
Да, да, щас пуйло выступит и скажет: это я дал добро на ликвидацию...
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29.09.2020 02:05
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Обьяснит ага , догонит и еще раз объяснит ...Какой Макрон тупой как он себе представляет то что он хочет ..Боинг он сбили куча трупов что только мы не слышали только версию с инопланетянами не вбросили
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29.09.2020 02:03 Відповісти
Давным -давно пора НЕ ОБЪЯСНЯТЬ ,А ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА . Соплежуи , мало было гитлера ?
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29.09.2020 07:13 Відповісти
Да, да, щас пуйло выступит и скажет: это я дал добро на ликвидацию...
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29.09.2020 02:05 Відповісти
зачем ***** выступать? письков уже выступил от его имени и все объяснил: овальный самоотравился.
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29.09.2020 08:05 Відповісти
Моня, ти такий наївний як вагітна гімназистка, шчас ***** всьо кине і почне пояснювати. що це було
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29.09.2020 02:09 Відповісти
Вам тупым уже рассказали что Навальный спецом выпил новичок чтобы скомпрометировать пуйла
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29.09.2020 02:10 Відповісти
Может хватит что то от них требовать?Хватит включать дурачка и заигрывать как кошка с мышкой?Увалите им банковскую систему по олигархам и основным корпорациям они сами ручки вверх поднимут или валите Путина.Европа напоминает какую то старую девственницу лет 90 которая до сих пор ищет своего принца в фантазиях.
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29.09.2020 02:16 Відповісти
Они умные, а ты - глупый. Нахера им та Украина, в которой 40 миллионов имбецилов выбирают то гопников, то барыг, то приспособленцев, включающих дурачка? Россиянское кровавое бабло им ближе.
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29.09.2020 04:23 Відповісти
Действительно. Ничего ж не понятно.

Если Роися не объяснит, то хз, что Макрону вобще думать.
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29.09.2020 02:21 Відповісти
Через месяц отравят в Париже новичком оппозиционера профессора-экономиста Сергея Гуриева(бежавшего во Францию из Москвы от неминуемого ареста и посадки в тюрьму) и Макрон опять потребует объяснений от России, и опять московские гопники-чекисты ему объяснят, что Гуриев сам "Новичка" нажрался в одном из парижских кафе...
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29.09.2020 02:22 Відповісти
От Новичка ещё никто не умер (кроме бомжихи)
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29.09.2020 02:53 Відповісти
Этого вы знать не можете.
Количество случаев ставших медийными ни о чём не говорит. Это тот неизбежный процент случаев, когда что-то, как говорится, пошло не так. А сколько раз доза была рассчитана правильно, и люди просто тихо умерли - не скажет сейчас никто. Факт того, что практика отравлений существует, говорит о страшных вещах на самом деле.
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29.09.2020 08:25 Відповісти
Він очікує якоїсь іншої відповіді ніж звичні: "она утонула", "их там нет" і т.д.?
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29.09.2020 02:22 Відповісти
Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном - Цензор.НЕТ 4189
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29.09.2020 02:44 Відповісти
Вот он странный! Нафига ему банальные объяснения? Всё равно ничего предпринять неприятного для РФ он не сможет, так зачем пыль поднимать?
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29.09.2020 02:55 Відповісти
В Сирии мордер регулярно использует хим. оружие для пополнения потока беженцев в Европу. В своих предвыборных песнях Макрон пел по другому. Компромат фсб работает. Роssийская плесень расползлась по всему миру.
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29.09.2020 03:30 Відповісти
Интересно какие обьяснения должна дать расея когда уже стало ясно что было применено химическое оружие? Макрон лукавит...пуцин не сможет дать какого либо обьяснения...поэтому никакого обьяснения и не даст....
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29.09.2020 03:55 Відповісти
Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном - Цензор.НЕТ 7220
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29.09.2020 05:20 Відповісти
Искренне надеюсь, что это ошибка перевода и Макрон в действительности не настрлько циничная мразь
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29.09.2020 04:20 Відповісти
Тобто є мафіозі який крав мільярдами, політик, опоненти якого сотнями вмирали при загадкових обставинах, військовий злочинець на руках якого смерті мабуть уже сотень тисяч людей, і понад мільйон біженців, ну і за сумісництвом чи то пахан чи то президент чи просто господар народів московії.

І ось черговий лідер країни заходу в черговий раз віддано заглядає йому в очі, шукаючи там мир і просить ну збреши хоч щось, ми "тіпа" повірим.
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29.09.2020 04:35 Відповісти
"новачок" - "зброя" нелетального характеру для запровадження санкцій проти Росії...
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29.09.2020 05:05 Відповісти
Эту сволочь(путина) просить бесполезно. Его нужно изловить и доставить в Гаагу!
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29.09.2020 05:05 Відповісти
Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном - Цензор.НЕТ 2454
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29.09.2020 05:26 Відповісти
Если ясно ,шо ж ты сним хороводы водишь ,😡😡😡
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29.09.2020 05:56 Відповісти
А оно ни на что иное не способно и не годно. Полностью непригодный.
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29.09.2020 06:39 Відповісти
Ніби ви і так не розумієте, що фуфло вбивця. 20 років вбиває незручних людей, веде підступні війни, нищить населення сусідів.
Що іще пояснювати ?
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29.09.2020 06:47 Відповісти
Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном - Цензор.НЕТ 1463///
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29.09.2020 06:56 Відповісти
Навальный имперский бутерброд, как-то пох на него.
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29.09.2020 07:06 Відповісти
Дело не в нем , а в банде гебнявой , во главе с ******
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29.09.2020 07:20 Відповісти
Ага,щас.Геронтофила эманюэля максимум ещё раз повертят на кацапском члене,как вентилятор.
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29.09.2020 07:21 Відповісти
Нам совершенно ясно, но надо объяснить(с)... Замечательно!))
История ничему не учит.
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29.09.2020 07:23 Відповісти
воно й так всєосяжноє х@йло і це доведено саме ним. Звісно крім макрона і тельманки-меркель(((
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29.09.2020 07:34 Відповісти
ска, ну какой же он тупой и непонятливый, объясняли же настоящим руским езыком:
1. Навальный сам отравился (его бутылка - значит сам)
2. Все запасы новичка давно уничтожены - (мамой клянемся)
3. Новичок на роисе вообще никогда не производили (бо его изготавливали в сссре)
4. путену не выгодно отравление Навального (выгодно пиндосам)
ну шо непонятнаво?
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29.09.2020 07:44 Відповісти
Во дает! Так ему же лично объяснили, что ничего объяснять не будут. Вы имеете дело с зеленым говном, настроеным на уничтожение человека....кхе, кхе.....не в первый раз.
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29.09.2020 07:45 Відповісти
"эта не мы" - всі пояснення мордора, всі розходяться, кіна не буде
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29.09.2020 07:51 Відповісти
Объяснили ведь уже - сам отравился. Сколько можно?!
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29.09.2020 08:04 Відповісти
сейчас бы взять да и выразить глубокую озабоченность а не задавать глупые вопросы хйлу
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29.09.2020 08:13 Відповісти
Так він пояснив, що Навальний траванувся сам, щоб підставити бідного і чесного терориста № 1.
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29.09.2020 08:21 Відповісти
Мне вспоминается далёкая солдатская юность.
В роте, с полного согласия офицеров, правят законы дедовщины. Основными их проводниками выступают назначенные тем же командиром роты сержанты. Назначенные не по принципу знания военного дела, порядочности и патриотизма, а исключительно по признаку быковатости, умения и желания дать в морду. И когда на каком-нибудь утреннем построении стоит грязный, затраханный, чёрный от недосыпа с гниющими руками красавчик - со свежим фингалом или раскрашенной губой, то ротный или замполит не могут не обратить на это внимания. Они орут перед строем, орут на замкомвзвода, требуют объяснений. Им выдаётся версия о том, что чудо настолько бестолковое, что упало с лестницы или со второго яруса, наткнулась глазом на дверь и т.д. Это объяснение командира устраивает, он грозно требует, чтоб такое не повторялось, разворачивается и со словами "з..бали с.ка уроды б.ядь нах" уходит.
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29.09.2020 08:41 Відповісти
Ну кому ещё нужны объяснения этого сумашедшего? Они получили свой кокс из Буэнос-Аероса и теперь ловят кайф, поджигая то там то тут.
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29.09.2020 08:53 Відповісти
Нет у вас методов против " Кости Сапрыкина" ( из питерской подворотни), ложил он на вас с прибором... и на вашу "глубочайшую озабоченность".. Это как разговор интеллигента с уркой.
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29.09.2020 09:03 Відповісти
Муж приходит домой поздно вечером. Жена учуяв запах спиртного, спрашивает:
- Опять банкет?
- Да, дорогая. Увидев на щеке мужа следы губной помады:
- И опять коллеги целовали?
- Да, дорогая. Когда муж разделся, жена с удивлением спрашивает:
- Но почему на тебе женские трусы? Пауза.
- Дорогая, ты у меня такая умная, ну придумай что-нибудь.
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29.09.2020 09:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.09.2020 09:16 Відповісти
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений, призвал Россию дать в связи с этим объяснения - французский членосос рашиста, как стелит солому под задницу куйла...факт приминения - не вызывает сомнения , но рашист должен обяснить то,что не вызывает сомнения...французский подельник рашистский в Европе ,если факт не вызывает сомнения,то без сомнения следует наказывать
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29.09.2020 09:29 Відповісти
на смену пословице "в тулу со своим самоваром не ездят" (кстати, типично спёртую теми у греков, про афины и сов), пришла новоруцкая времён ***** - "на парашу, на чай ездят только со своим чаем и своей термокружкой"
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29.09.2020 09:37 Відповісти
***** специально отравил навального новичком и отправил в Германию, чтоб ни у кого не было сомнений, за кого он держит меркелей и макронов. Это публичное унижение. Европа как всегда утрется и будет улыбаться в ответ этому черту.
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29.09.2020 09:56 Відповісти
Химоружие - это оружие массового поражения.
Зачем для одного человека применять?
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29.09.2020 10:02 Відповісти
Объяснит. Это кацапам за развлечение. Протухший будерброд съел с фосфорно-кислой приправой. Кацапская кулинарная традиция.
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29.09.2020 10:13 Відповісти
Для Мікрона головне діалог з ******.
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29.09.2020 11:13 Відповісти
Будні православного рейха, або гексоген як в Рязані під вибори, або новачок для опозиції.
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29.09.2020 11:15 Відповісти
Які ще пояснення потрібні цьому макарону???
Мочити потрібно пуйла, разом з фєдєрашкою, поки не дорозвалиться цей совок довбаний остаточно... Інакше не зупиняться по Світу конфлікти... І в тебе вдома будуть бігати знов жовті жилетки, поки не завалиш фєдєрашку...
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29.09.2020 11:29 Відповісти
Дело в том, что нет никаких доказательств отравления. Они бы Навального не выпустили бы никогда. Все настолько топорно сделано, что в это все могут поверить только те, кто хочет поверить и кому это надо.
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29.09.2020 12:04 Відповісти
суетится артист
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29.09.2020 12:16 Відповісти
мІкроша, ти так саме сцикливе та недолуге, як наш зєзєдент..
І це наші "союзники"? З такими союзниками й ворогів не треба
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29.09.2020 14:22 Відповісти
 
 