Нам абсолютно зрозуміло, що було застосовано заборонену хімзброю, Росія мусить пояснити цю ситуацію, - Макрон про Навального

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що факт застосування забороненої хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів, закликав Росію дати в зв'язку з цим пояснення.

"Це спроба вбити, агресія, яка мала місце в Росії стосовно російського опозиціонера з російською (хімічною, – ред.) речовиною. Тому Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота повинна попросити цих роз'яснень, і тоді повинні бути ухвалені рішення", - заявив Макрон у понеділок у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Триває розслідування. Були проведені національні експертизи - Франція, Німеччина, Швеція надали свої експертизи. І нам абсолютно ясно, що була застосована хімічна зброя із забороненими хімічними речовинами", - сказав президент Франції.

"Тепер чекають технічні роботи, будуть ухвалені рішення, і тоді нам доведеться вдатися до дій. Спочатку має бути пояснення (від Росії, - ред.)", - заявив Макрон, відповідаючи на питання, чи може ситуація з Навальним ускладнити діалог Франції з Росією.

Він також сказав, що в цій ситуації країнам Заходу "варто діяти методично".

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