15-річний водій убив трьох людей у ДТП в Запорізькій області. ФОТО

У Запорізькій області в результаті перекидання автомобіля Chery 15-річний водій і ще один пасажир дістали травми. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

Так, 28 вересня о 19:15 в Пологівське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись по вулиці Магістральній у місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги. Водія та пасажира 2004 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

З метою встановлення всіх обставин події поліція звертається із проханням відгукнутись свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи руху автомобіля, за телефонами (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 або 102.