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Новини ДТП
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15-річний водій убив трьох людей у ДТП в Запорізькій області. ФОТО

У Запорізькій області в результаті перекидання автомобіля Chery 15-річний водій і ще один пасажир дістали травми. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

Так, 28 вересня о 19:15 в Пологівське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись по вулиці Магістральній у місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу.

15-річний водій убив трьох людей у ДТП в Запорізькій області 01

В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги. Водія та пасажира 2004 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

З метою встановлення всіх обставин події поліція звертається із проханням відгукнутись свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи руху автомобіля, за телефонами (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 або 102.

Автор: 

ДТП (4480) Запорізька область (3701)


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Топ коментарі
+18
Дитина уявляла компютерний симулятор перегонів..
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29.09.2020 07:55
+17
У нас президент клован, который умеет на рояле членом играть
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29.09.2020 09:08
+11
Не, ну тут 100000% премия Дарвина, посожирам, которые пустили ребенка за руль ...
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29.09.2020 08:02
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Це ж яка мала бути швидкість що б в тих Пологах вбити 3 людей ??
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29.09.2020 07:39 Відповісти
Дитина уявляла компютерний симулятор перегонів..
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29.09.2020 07:55 Відповісти
Сто відсотків
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29.09.2020 08:00 Відповісти
И машина "Chery"
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29.09.2020 12:02 Відповісти
Не, ну тут 100000% премия Дарвина, посожирам, которые пустили ребенка за руль ...
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29.09.2020 08:02 Відповісти
В Україні вже в 15 років можна отримати водійське посвідчення?
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29.09.2020 08:36 Відповісти
У нас президент клован, который умеет на рояле членом играть
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29.09.2020 09:08 Відповісти
При выезде на обочину машину дергает в разворот.
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29.09.2020 08:47 Відповісти
там видимо и скорость была немаленькая и непристегнутые все - шеи поломали.
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29.09.2020 09:31 Відповісти
Такое впечатление (по новостям), что украинцев слишком много -- они ведут себя, pardon, как малолетние идиоты.
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29.09.2020 09:43 Відповісти
Да ты почитай комментарии на цензоре и "как" отпадёт
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29.09.2020 10:16 Відповісти
Тот 81 года или второй мужик, погибший, наверное отец пацана, что был за рулём. Мозгов нет, быдло, хоть на дороге никого не убили, придурки.
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29.09.2020 09:57 Відповісти
Он не водитель а убийца!
Водитель - только с 18 лет.
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29.09.2020 10:01 Відповісти
Вот на хрена этому малолетке доверять баранку, тем более, когда ещё пассажиры в машине?
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08.10.2020 17:40 Відповісти
 
 