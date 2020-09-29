Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і продовжують неухильно дотримуватися досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, за минулу добу, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

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Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

"Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.