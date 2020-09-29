Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і продовжують неухильно дотримуватися досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, за минулу добу, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.
"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.
Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.
Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.
"Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т, то договорённость считают недействительной.
Правда это работает не в нашей стране.
27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
МироваяВсемирная - это ряд нарушений режима прекращения огня.
- куме, яке слово з 4 букв здатне зупинити хутіна?
- куля.
- вобше то, правильна відповідь НАТО, але ваш варіант мені теж дуже подобається !!
https://twitter.com/History_Ukraine
History Ukraine
@History_Ukraine
Уровень 1:
https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 29.9.2003 - росіяни почали будівництво дамби з метою приєднання українського острова Тузла до Росії
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1310687663926763521 9 ч
ВСУ,ВВ та ПВ було поднято та висунуто до перещейка,Кузьмук отримав наказ підтягнути РСЗО,арту,підняти авіацію та бути готовими заблокувати Чорноморськ флот у бухтах.Путін дав задню.А не оце-перемовини.КАцап визнає лише силу.