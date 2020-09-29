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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і продовжують неухильно дотримуватися досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, за минулу добу, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

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Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

"Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу пять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29006) штаб (1093) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Передайте агенту фсб - зеленскому, что более сильного врага можно победить высокоточным оружием, а не выпрашиванием у него мира
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29.09.2020 08:12
+11
А какие потери есть,если подчеркивается отсутствие "боевых"? Что там придумывают у хомчака? Падения с высоты собственного роста?
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29.09.2020 08:10
+8
Если кому-то это не известно, то договорённости - это между двумя (иногда и более) сторонами. Если одна из сторон их не соблюдае
Т, то договорённость считают недействительной.
Правда это работает не в нашей стране.
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29.09.2020 08:07
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Славп богу,с наших бойцов премию не сняли,в конце месяца зарплату получат всю до копецки.
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29.09.2020 08:06 Відповісти
Если кому-то это не известно, то договорённости - это между двумя (иногда и более) сторонами. Если одна из сторон их не соблюдае
Т, то договорённость считают недействительной.
Правда это работает не в нашей стране.
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29.09.2020 08:07 Відповісти
А какие потери есть,если подчеркивается отсутствие "боевых"? Что там придумывают у хомчака? Падения с высоты собственного роста?
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29.09.2020 08:10 Відповісти
Просто якщо по тобі стріляють, а ти не відповідаєш- це не бій, а просто обстріл. Відповідно, і втрати будуть небойові.
27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6207
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29.09.2020 08:14 Відповісти
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29.09.2020 08:34 Відповісти
Украіна сумує😪😪😪
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29.09.2020 08:55 Відповісти
Придумай сам, ты ж такой умный.
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29.09.2020 08:17 Відповісти
Хомчак-ты обиделся?
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29.09.2020 08:18 Відповісти
Я тебя переоценил.
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29.09.2020 08:20 Відповісти
Мне расстроиться из-за этого эпохального открытия?)
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29.09.2020 08:29 Відповісти
Передайте агенту фсб - зеленскому, что более сильного врага можно победить высокоточным оружием, а не выпрашиванием у него мира
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29.09.2020 08:12 Відповісти
Неконгруэнтно. Схера ли агенту фсб воевать за Украину против рф?
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29.09.2020 08:26 Відповісти
А Вторая Мировая Всемирная - это ряд нарушений режима прекращения огня.
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29.09.2020 08:24 Відповісти
Виникає питання---для чого там ЗСУ,коли запроданці генерали держать все під контролем в своїх теплих кабінетах. Такої ідіотської ситуації ще не створював ні один президент. скільки можна принижувати державу і в черговий раз знищувати ЗСУ,???
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29.09.2020 08:37 Відповісти
Муму ипете этими сепарами. Сто лет воевпть с ними собрались? Ипашьте в кашу русише швайне
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29.09.2020 08:41 Відповісти
😂
- куме, яке слово з 4 букв здатне зупинити хутіна?
- куля.
- вобше то, правильна відповідь НАТО, але ваш варіант мені теж дуже подобається !!
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29.09.2020 08:56 Відповісти
Втрат нема,те означає що зайці добре ховаються.
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29.09.2020 09:36 Відповісти
Предлагаю МО публиковать информацию о количестве оштрафованных солдат ВСУ за выполнения своего долга по защите страны.
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29.09.2020 09:39 Відповісти
https://twitter.com/History_Ukraine
https://twitter.com/History_Ukraine

History Ukraine

@History_Ukraine

Уровень 1:

https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 29.9.2003 - росіяни почали будівництво дамби з метою приєднання українського острова Тузла до Росії

https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1310687663926763521 9 ч

ВСУ,ВВ та ПВ було поднято та висунуто до перещейка,Кузьмук отримав наказ підтягнути РСЗО,арту,підняти авіацію та бути готовими заблокувати Чорноморськ флот у бухтах.Путін дав задню.А не оце-перемовини.КАцап визнає лише силу.
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29.09.2020 09:39 Відповісти
Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2387
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29.09.2020 10:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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29.09.2020 10:44 Відповісти
что, опять? так ********** сказал что с )(уйлом все порешал . таки надо **********у свой кабинет оборудовать на передовой в окопах и взять под личный контроль прекращение огня.
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29.09.2020 11:31 Відповісти
Ну и до каких пор всё это будет продолжаться, к новому году как видно не закончится. Если враг не прекращает обстрелы, то уже и так ясно, что никакого перемирия нет и быть не может.
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29.09.2020 17:07 Відповісти
 
 