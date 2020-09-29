УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10351 відвідувач онлайн
Новини
8 468 22

Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ. ВІДЕО+ФОТО

У смт Велика Олександрівка Херсонської області в результаті ускладнення погодних умов пошкоджено покрівлі 239 приватних будинків, школи та будинку АТ "Херсонгаз", також пошкоджені труби місцевої газової мережі - без газу залишилися 903 абоненти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

28 вересня за результатами комісійного обстеження встановлено, що у смт Велика Олександрівка, де 27 вересня через складні погодні умови (дощ, сильний шквалистий вітер) частково пошкоджено покрівлі ЗОШ № 1, будівлі АТ "Херсонгаз" та 239 приватних житлових будинків (40 покрівель відновлено за власні кошти місцевими жителями).

Також повідомляється, що триває ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання 903 абоненти).

Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 01

Крім того, пошкоджені лісові насадження на площі 151 га. Жертв та постраждалих немає.

Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода в Україні: знеструмлено 37 населених пунктів у шести областях, на Херсонщині понад 700 абонентів залишилися без газу

Підрозділами ДСНС всього прибрано 131 повалене дерево (залишилося прибрати 20) та 3 електроопори. Від ДСНС залучено 23 рятувальника особового складу та 4 одиниці техніки. Роботи продовжуються. Органами місцевого самоврядування вирішується питання щодо надання допомоги.

Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 03
Фото: сайт ДСНС

У свою чергу синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook написав, що 27 вересня, через Велику Олександрівку і прилеглі околиці в Херсонській області пройшов доволі потужний торнадо.

За його словами, торнадо мав мезоциклон походження і виник на контрастному холодному фронті. У нижньому кілометровому шарі (0-1 км) індекс SRH становив близько 200-250 м2/с2, а енергія Сарі приблизно 800-1000 Дж/кг, чого виявилося цілком достатньо для генерації торнадонебезпечного суперосередку (tornadic supercell). Судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджити. Відповідні швидкості вітру для цієї градації становлять приблизно 55-65 м / с.

Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 04
Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 05
Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 06
Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 07
Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ 08
Фото: Кибальчич/Facebook

Автор: 

газ (10483) негода (760) Херсонська область (5850)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Вырубали посадки? Жери Те!!!
показати весь коментар
29.09.2020 08:18
+4
Угу, а в Карпатах наводнения не потомушо вырубали кругляк, а из-за парниковага эхфекта? Глобальное потепление это сказки для лохов, шоб пилить бюджеты на экологию
показати весь коментар
29.09.2020 08:36
+3
Никогда смерчей не было в Украине до недавнего времени, если что.
показати весь коментар
29.09.2020 08:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враждебная погода. Тварь!
показати весь коментар
29.09.2020 08:18 Відповісти
Вырубали посадки? Жери Те!!!
показати весь коментар
29.09.2020 08:18 Відповісти
Та, да.
Ещё и Антарктиду размораживали.
показати весь коментар
29.09.2020 08:21 Відповісти
Никогда смерчей не было в Украине до недавнего времени, если что.
показати весь коментар
29.09.2020 08:23 Відповісти
Потому что посадки были или глобальное изменение климата происходит?
Там где есть посадки смерчей не бывает?
показати весь коментар
29.09.2020 08:32 Відповісти
Угу, а в Карпатах наводнения не потомушо вырубали кругляк, а из-за парниковага эхфекта? Глобальное потепление это сказки для лохов, шоб пилить бюджеты на экологию
показати весь коментар
29.09.2020 08:36 Відповісти
Коронавирус тоже сказка.
А ты - переболевший сказочник.
показати весь коментар
29.09.2020 08:38 Відповісти
тут про непогоду тема, а ты про коронавирус. Кацапа, че ты на личности сразу переходишь то?
показати весь коментар
29.09.2020 08:39 Відповісти
У тебя личность?
Не льсти себе.
показати весь коментар
29.09.2020 08:43 Відповісти
На відміну від тебе-так, він особистість. А ти звичайний зєбіл
показати весь коментар
29.09.2020 08:47 Відповісти
Бот--это не личность, а птичка в анкете на жалованье.
показати весь коментар
29.09.2020 09:00 Відповісти
ерунда полная. смерчи на юге были всегда. и весной и осенью.
показати весь коментар
30.09.2020 00:42 Відповісти
Посадки (лісополоси), то є штучні насаджененя для затримки вітрових навантажень, що б посіви не вимітало. Це стало можливим та необхідним, коли комуняки вирішили підкорити собі Таврію. Частково це їм вдалось, але тільки частково. За те насильно туди депортували людей з Західної України, обіцяючи "золоті гори". А на самому разі - чорноземна цілинна пустеля.
Тепер питання: а як же там вирувала погода до того усього? Коли штучних лісополос не було, сел не було, людей там не жило (бо до води дуже глибоко і вода солона)? Придніпровські поселення до уваги не беремо, дивимось Н.Сірогози і усе довкола.
показати весь коментар
29.09.2020 08:29 Відповісти
не мели ерунды.
показати весь коментар
29.09.2020 08:47 Відповісти
Хорошо что дома из кирпича, а не с фанеры. Крыша то таке. Тысяч 100 гривен. Остальное дело техники. Зато новая крыша будет с утеплителем не забудьте
показати весь коментар
29.09.2020 08:29 Відповісти
Це був досить потужний як для України торнадо (фото, відео)
Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ - Цензор.НЕТ 5169

http://www.t.ks.ua/na-selo-v-hersonskoy-oblasti-obrushilsya-silnyy-uragan-video
https://www.rbc.ua/rus/styler/hersonom-pronessya-moshchnyy-tornado-foto-1601326230.html/amp
показати весь коментар
29.09.2020 08:45 Відповісти
Ни фига себе 🤭🙂🙄
показати весь коментар
29.09.2020 09:01 Відповісти
Підлога Маккартні ну не совсем так в 89-м над Орловщиной пронесся , сосны повалил ,в Днепре в 15 -м был летом ,тоже набедакурил 🙄
показати весь коментар
29.09.2020 09:06 Відповісти
есть и другое видио

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3651169004933596&external_log_id=bbfd6c22-86e8-4666-b6ea-dc2b70500aea&q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
показати весь коментар
29.09.2020 10:17 Відповісти
климат меняется...
показати весь коментар
29.09.2020 14:10 Відповісти
Вот вам: - "у природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать"... да уж, действительно "благодать"/
показати весь коментар
29.09.2020 17:59 Відповісти
прямо як в Америці!
показати весь коментар
29.09.2020 21:08 Відповісти
 
 