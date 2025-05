Генсек ООН про мільйон загиблих через COVID-19: Це приголомшлива цифра. Ми маємо вчитися на своїх помилках

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш випустив відеозвернення у зв'язку з тим, що кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 1 млн. Він закликав людство вчитися на своїх помилках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

"Ми досягли страшної віхи. Пандемія COVID-19 забрала життя мільйона людей. Це приголомшлива цифра", - заявив Гутерреш.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i