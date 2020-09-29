Генсек ООН про мільйон загиблих через COVID-19: Це приголомшлива цифра. Ми маємо вчитися на своїх помилках
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш випустив відеозвернення у зв'язку з тим, що кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 1 млн. Він закликав людство вчитися на своїх помилках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.
"Ми досягли страшної віхи. Пандемія COVID-19 забрала життя мільйона людей. Це приголомшлива цифра", - заявив Гутерреш.
Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020
We must never lose sight of each & every life.
As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i
При цьому він зазначив, що кожне життя має бути визнане гідним уваги.
"Вони були батьками і матерями, дружинами та чоловіками, братами і сестрами, друзями та колегами", - підкреслив генсек ООН. Антоніу Гутерреш додав, що через небезпеку інфекції у родичів і близьких не було можливості як слід попрощатися.
Він закликав людство вчитися на своїх помилках, дотримуватися профілактичних заходів: дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мити руки.
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Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика. Смерть кацапов - это просто праздник какой-та!!!
А от бухла с табаком за это время в несколько раз больше прижмурилось.
Мы должны учиться на своих ошибках?
Они приложат все силы , шоб этого не случилось , бо ничего делать не умеют , а аппетиты у них безумные .
Двоюродная сестра 69 лет онкология, после 3-й химиотерапии в онкологическом диспансере, где заболела короной, высокая температура и затрудненное дыхание,кислородная маска на 5-й день спала температура, сейчас должны перевести с реанимации в обыкновенную палату.
Земле грозит перенаселение, поэтому любая убыль - это благо в сторону баланса (равновесия)!