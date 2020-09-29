УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10351 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 873 23

Генсек ООН про мільйон загиблих через COVID-19: Це приголомшлива цифра. Ми маємо вчитися на своїх помилках

Генсек ООН про мільйон загиблих через COVID-19: Це приголомшлива цифра. Ми маємо вчитися на своїх помилках

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш випустив відеозвернення у зв'язку з тим, що кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 1 млн. Він закликав людство вчитися на своїх помилках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

"Ми досягли страшної віхи. Пандемія COVID-19 забрала життя мільйона людей. Це приголомшлива цифра", - заявив Гутерреш.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

При цьому він зазначив, що кожне життя має бути визнане гідним уваги.

"Вони були батьками і матерями, дружинами та чоловіками, братами і сестрами, друзями та колегами", - підкреслив генсек ООН. Антоніу Гутерреш додав, що через небезпеку інфекції у родичів і близьких не було можливості як слід попрощатися.

Він закликав людство вчитися на своїх помилках, дотримуватися профілактичних заходів: дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мити руки.

Також читайте: Офіційні показники смертності від COVID-19 швидше за все занижені, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) Гутерріш Антоніу (393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Для планеты в целом это вообще ни о чем. Но приведу слова классика:

Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика. Смерть кацапов - это просто праздник какой-та!!!
показати весь коментар
29.09.2020 08:28
+6
кацапи це лишні люди на планеті.
показати весь коментар
29.09.2020 08:37
+6
сочувствуешь кацапам? так и запишем
показати весь коментар
29.09.2020 08:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для планеты в целом это вообще ни о чем. Но приведу слова классика:

Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика. Смерть кацапов - это просто праздник какой-та!!!
показати весь коментар
29.09.2020 08:28 Відповісти
я бы сказал - это просто вознаграждение человечеству какое-то!!!
показати весь коментар
29.09.2020 08:35 Відповісти
Вы явно нуждаетесь в психиатрической помощи
показати весь коментар
29.09.2020 08:35 Відповісти
кацапи це лишні люди на планеті.
показати весь коментар
29.09.2020 08:37 Відповісти
сочувствуешь кацапам? так и запишем
показати весь коментар
29.09.2020 08:38 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
29.09.2020 08:40 Відповісти
Не чего кастрюли тоже дохнут, вирус не разбирается в политических спорах...
показати весь коментар
29.09.2020 20:33 Відповісти
Жаль бесспорно.
А от бухла с табаком за это время в несколько раз больше прижмурилось.
Мы должны учиться на своих ошибках?
показати весь коментар
29.09.2020 08:29 Відповісти
Вы должны расформировать свою бессмысленную ооновскую "малину".
показати весь коментар
29.09.2020 08:30 Відповісти
Сами себя??
показати весь коментар
29.09.2020 08:35 Відповісти
А какие проблемы? Перестать делать взносы и эта гопота через месяц разбежится. Тунеядцы.
показати весь коментар
29.09.2020 08:38 Відповісти
Вот так круг и замкнулся: "малина" живет на взносы, вкладчики-беспредельщики - благодаря "малине".
показати весь коментар
29.09.2020 08:43 Відповісти
Перестать делать взносы и эта гопота через месяц разбежится. Тунеядцы.

Они приложат все силы , шоб этого не случилось , бо ничего делать не умеют , а аппетиты у них безумные .
показати весь коментар
29.09.2020 08:48 Відповісти
"Обычно за год в мире умирает около 56 млн человек - в среднем около 153 000 человек в день".©
показати весь коментар
29.09.2020 08:36 Відповісти
Ну да, плюс мільон, який ще міг би жити, подумаєш.
показати весь коментар
29.09.2020 10:42 Відповісти
Только дураки учатся на своих ошибках .Умные учатся на чужих .Но к сожалению вы ни на своих ни на чужих ошибках не учитесь , дебилы ООНовские .
показати весь коментар
29.09.2020 08:49 Відповісти
Пусть опаблееует цифры ,погибших от туберкулёза ,гипатита С, ВИЧ 🤦🙄🤫😏
показати весь коментар
29.09.2020 08:53 Відповісти
1,5 лимона ,умирает от туберкулёза каждый год🤫😡
показати весь коментар
29.09.2020 08:55 Відповісти
То типу від туберкульозу 1.5 - то багато, а від ковід 1 - то нічого?
показати весь коментар
29.09.2020 10:44 Відповісти
Кто-то написал, если начнут умирать близкие или знакомые вам люди от коронавируса вы поверите в пандемию.
Двоюродная сестра 69 лет онкология, после 3-й химиотерапии в онкологическом диспансере, где заболела короной, высокая температура и затрудненное дыхание,кислородная маска на 5-й день спала температура, сейчас должны перевести с реанимации в обыкновенную палату.
показати весь коментар
29.09.2020 09:28 Відповісти
Не погибло, а умерло от болезни! От ишемической болезни сердца в год умирают 5 миллионов (из 60 млн умерших) и почему-то никто не "сокрушается" по этому поводу.
Земле грозит перенаселение, поэтому любая убыль - это благо в сторону баланса (равновесия)!
показати весь коментар
29.09.2020 09:43 Відповісти
Білл Гейтс на чай відвалив більше генсеку того і прорвало.
показати весь коментар
29.09.2020 11:14 Відповісти
Генсек ООН галимый левак
показати весь коментар
29.09.2020 12:58 Відповісти
 
 