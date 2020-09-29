Генсек ООН про мільйон загиблих через COVID-19: Це приголомшлива цифра. Ми маємо вчитися на своїх помилках

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш випустив відеозвернення у зв'язку з тим, що кількість жертв коронавірусу у всьому світі перевищила 1 млн. Він закликав людство вчитися на своїх помилках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

"Ми досягли страшної віхи. Пандемія COVID-19 забрала життя мільйона людей. Це приголомшлива цифра", - заявив Гутерреш.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

При цьому він зазначив, що кожне життя має бути визнане гідним уваги.

"Вони були батьками і матерями, дружинами та чоловіками, братами і сестрами, друзями та колегами", - підкреслив генсек ООН. Антоніу Гутерреш додав, що через небезпеку інфекції у родичів і близьких не було можливості як слід попрощатися.

Він закликав людство вчитися на своїх помилках, дотримуватися профілактичних заходів: дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мити руки.

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