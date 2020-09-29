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"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці"

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.Бізнес із посиланням на заяву Аслунда.

Увечері 25 вересня з'явилася інформація про те, що шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці". 26 вересня він підтвердив цю інформацію і назвав причини свого відходу.

Повний текст заяви Аслунда:

"З червня 2018 року я був незалежним членом наглядової ради Укрзалізниці. Я був вдячний за надану честь і працював в міру своїх здібностей, але зараз відчуваю себе вимушеним піти у відставку.

По-перше, вважаю надмірними юридичні ризики, на які наражаюся. Хоча в договорах, підписаних нами при призначенні, нам обіцяли страхування відповідальності директорів і посадових осіб, що є стандартною практикою при членстві в раді, наш акціонер, український уряд, не надав нам таке страхування.

По-друге, багато наших рішень не виконуються керівництвом Укрзалізниці. Також уряд не забезпечує компанії прийнятні регуляторні або фінансові умови для модернізації та підвищення ефективності (необгрунтований земельний податок; тарифи, які значно нижче рівня витрат; напосідання у питанні того, щоб кількість співробітників залишалася дуже роздутою; і так далі). Ці обставини ставлять компанію в хитке фінансове становище.

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По-третє, нам, членам наглядової ради Укрзалізниці, з квітня нічого не платять. Після п’яти місяців невиплати зарплати я вважаю малоймовірним, що нинішній український уряд буде виплачувати якусь винагороду членам наглядової ради.

Це почалося з виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді 4 березня, в якому він заявив:

"Є питання щодо зарплат і премій багатьох членів наглядових рад. Ми розуміємо, що є закони ринку, ми не пропонуємо популістично платити "мінімалку". Але, вибачте, коли понад десять мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи у наглядових радах, від сили двічі-тричі на рік прилітають в Україну. Сьогодні в Україні фактично стало вигідніше "наглядати", ніж працювати. І при всій повазі до міжнародних партнерів, при всій вдячності за їхню допомогу, сьогодні громадяни нашої країни у наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною".

Але він все ж "популістично ввів "мінімальну" заробітну плату". В кінці квітня Верховна Рада внесла поправки в закон про бюджет, обмеживши заробітну плату всіх державних службовців, а також членів правління і наглядових рад державних компаній десятьма мінімальними заробітними платами — вона не повинна перевищувати 47 020 грн або близько $1700 на місяць з 1 квітня до кінця карантину. Це представили як тимчасовий надзвичайний захід, але він діє вже п’ять місяців і може зберегтися.

З цим обмеженням все було не так. Воно має зворотну силу, що суперечить елементарному праву. Воно порушило наші трудові договори. Воно торкнулося тисячі високопоставлених держслужбовців, включаючи суддів, прокурорів, членів парламенту, менеджерів і членів різних бордів. Переважна більшість цих людей — громадяни України. Менше п’ятдесяти є іноземцями. Найгірше те, що це не заохочує компетентних і чесних людей працювати на українську державу і є атакою на хороше управління. Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній за те, що вони іноземці, і за те, що їм занадто багато платять, хоча нам з квітня нічого не платять.

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Обмеження продовжує діяти. 28 серпня Конституційний суд ухвалив, що судді, прокурори, народні депутати та члени правління Національного банку України будуть звільнені від обмеження зарплати. Суд постановив, що законом про бюджет не можна вносити зміни до іншого закону, а також змінювати обсяг прав і гарантій, який цим законом надається. Таким чином, судді Конституційного Суду дозволили собі знову отримувати зарплати. Однак це рішення не має зворотної сили, тому всі вони втратили зарплати з квітня по серпень. Це рішення також не поширюється на держслужбовців або членів правління і наглядових рад державних компаній. 11 вересня Кабінет Міністрів без попередження прийняв постанову про скорочення розміру нашої винагороди, яка не виплачується, більш ніж в два рази. 23 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виконуватиме рішення Конституційного Суду. Однак в Україні є працюючий ринок праці. Правління великих державних підприємств швидко втрачають найбільш талановитих співробітників.

Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми — іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків — наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди.

Хочу подякувати своїм прекрасним колегам з наглядової ради Укрзалізниці. Ми старанно працювали на майже щомісячних засіданнях ради, які зазвичай тривають три дні з великою кількістю роботи між ними. Хотілося б, щоб більше наших рішень було реалізовано. Я також ціную контакти з членами інших наглядових рад тринадцяти великих державних компаній.

На закінчення, я не відчуваю, що потрібен акціонеру, і мені не запропонували прийнятні умови роботи, в той час як юридична відповідальність лежить на мені. Не так потрібно керувати залізницею".

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) наглядова рада (643) Укрзалізниця (6895) Аслунд Андерс (31)


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Топ коментарі
+51
"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия", - Аслунд назвал причины своего ухода набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 6379
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29.09.2020 08:58
+49
"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7315
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29.09.2020 09:18
+47
"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 718
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29.09.2020 09:16
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Да мы и так знаем.
саперной лопаткой вас убивать будут.
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29.09.2020 13:34 Відповісти
Я так розумію Зєлєнского беруть «на прокат» всі, кому треба щось пролобіювати, а Єрмак тупо сидить на касі. Цей комітет нікуди не зникне але на місце цього шведа посадять виписану з Ізраїля дєфачку чиюсь родичку і буде все по старому. Українці-нація ідіотів.
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29.09.2020 11:45 Відповісти
Сходи на хер на всякий случай.
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29.09.2020 14:52 Відповісти
Висновок - Зе ВЛАДА ПРИЙШЛА ЩОБ УГРОБИТИ УКРАЇНУ
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29.09.2020 11:52 Відповісти
це було відомо ще в березні 2019 р.
"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 2839
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29.09.2020 12:02 Відповісти
Те що Зе совкодрочерний дебіл я знав ще коли гондомський "Квартал" з явився на ТБ України
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29.09.2020 12:10 Відповісти
Зеленський зробив переворот науки про управління. Відповідальність накладує на тих, хто не має повноважень. А повноваження мають ті, хто не несе ніякої відповідальності.
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29.09.2020 11:57 Відповісти
Та ніхєра він не зробив. Як був повний хаос і беззаконня, так і залишилось. Багато відповідальності понесли Ахмєтови і Коломойські за час господарювання Порошенок? Може Косюки, Дубневичі, Медведчуки, Авакови, Гладковські понесли відповідальність? Не несіть дурні. Україною володіє купка олігархів, і доля країни залежить від того, як вони домовляться з європейськими шахраями та з *************** царьками. Політика - то для лохів. Зараз Пєтя теж зробить собі кишенькового Зеленського і піде "в закат", і всім взагалі буде *******, бо краще олігархам живеться тоді, коли вони управляють шахматною доскою, а не самі є фігурою на ній.
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29.09.2020 15:10 Відповісти
Не правда!!! Бубочка тихий і сумирний, треба лише Кадирова покликати."Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5634
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29.09.2020 11:59 Відповісти
правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы ...
На таких условиях любой дурак сделает зализницю прибыльной!
А ты попробуй в наших реалиях.
.
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29.09.2020 12:19 Відповісти
Таким подонкам как Аслунд скатертью дорога.
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29.09.2020 12:22 Відповісти
Це таким подонкам як ти тут не місце.
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29.09.2020 12:53 Відповісти
класична ілюстрація - жоден начальник не стерпить підлеглого який умніший за нього.
Зелепуга мало того що дезертир так і диплом його не вартий тих корочок на яких він написан.
Айого українська як і англійська - дуже погані.
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29.09.2020 12:59 Відповісти
тоді Зелі потрібна інша країна, бо походу, він в Україні самий тупий.
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29.09.2020 23:25 Відповісти
кто то может объяснить, зачем в ГОС предприятии нужен набсовет?? сидят уроды с зарплатами в десятки тыс долларов и делают что?
есть директор предприятия! простой или генеральный! его нужно в случае необходимости должен вызвать на ковер министр соответствующего направления и отодрать! либо обэп проверить его делишки, если есть мутки!

поразводили толпы непонятных козлов с немерянными зарплатами! и все за счет нас, налогоплательщиков! уроды
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29.09.2020 13:52 Відповісти
Дедушка в предпенсионном возрасте присел на икорное место и... такой облом. Ну ничего, может в Бурисму возьмут, замом Байдена
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29.09.2020 14:01 Відповісти
Этот Остап Бендер подрабатывал "советником" еще у Гайдара и Кучмы. Всю жизнь мотается по совковым дикарям, называет себя профессором и предлагает свои услуги. Все шло хорошо, пока он не попал в Украину и понял что никакой не Остап, а галимый лох.
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29.09.2020 14:21 Відповісти
И что ж ты там наблюдал 2 года, труженик невидимого фронта?
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29.09.2020 14:34 Відповісти
через пару років оцінимо
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29.09.2020 23:22 Відповісти
Ага. еще один бедный нищий блд.Результата ноль а миллионы заплати. Все бы вы поубегали нафиг эти новаки.бальчуны
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29.09.2020 14:39 Відповісти
лице СН

"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1071
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29.09.2020 14:54 Відповісти
Аслунд - человек Пинчука. Похоже, что олигархи, обьединившиеся против Пороха и поставившие Клоуна на его место - вконец разосрались. После Коломойского из єтого тонущего корабля спрыгнул хранитель активов Кучмы. Ахметов еще дежится, видать бонусы от своего человека в кресле Премьера еще пока перевешивают вонь и негатив от Зеленой команды
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29.09.2020 15:06 Відповісти
Как ты красиво убрал Порошенку с net worth 1.4B$ из списка олигархов. Ну да, ведь это ж именно так и работает в Украине - олигархи воюют между собой. Вот Коломойские, Ахметовы и Пинчуки все сидели во время царствования Порошенки, ага?
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29.09.2020 15:12 Відповісти
у меня нет претензии к олигархам, у меня есть претензии только к тем олигархам, которые нашу страну считают местом зарабатывания денег, а живут в Лондоне, высасывая все деньги отсюда и получающие выгоду от слабой власти и продажного правосудия. Куда здесь можно вставить Пороха? Он то живет тут, и в самые тяжелые времена для страны не зассал взять вожжи в свои руки, в отличие от этой шайки, которые ставят марионетку вместо себя, чтобы потом его слить, а самим остаться чистенькими
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29.09.2020 15:15 Відповісти
почни із терміну олігарх. У нас є бізнесмени заможніші ніж деякі з олігархів. Зрозумієш різницю, тоді питання відпаде.
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29.09.2020 23:27 Відповісти
Днище.......
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Ну нормально,порошенковские хапуги начинают разбегаться.
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29.09.2020 16:12 Відповісти
едгар, едгар... ти не з Мукачево часом, не Едгар Токар? Є в нас такий півень опущений, Балозі просрав вибори до ВРУ...
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29.09.2020 23:28 Відповісти
А за что отвечают эти наглядовые рады при зарплатах больше, чем у вице президента Фольцваген, которому платят 30 тыс. Евро в месяц ,так там работают, потому есть результат, а этим 50 тыс. $ за что? они что вместо директора и главного инженера не работать будут, так это уже есть, еще одна не эфективная надстройка, которым надо платить непонятно за что с народного кармана,ни какой ответственности и от их ни зависит результат,что делают эти наглядовые рады и от чьего имени они "наглядают"?, если от народа так это власть в лице КМУ и ФГИ, которая ворует еше больше только прижтом ни чего не делает,ну они и делать ничего не умеют, ей 1, 5 года, а уже и так понятно, что срок переизбрания по результатам их деятельности уже настал,нет прибыли в "Укрзализныци", ни у других гос.компаний одно воровство,деньги с фонда коронрвируса и те растянули на бизнес и откаты,что бы вчсокая смертность и люди не пришли на выборы, в место того, что бы создавать условия для частных инвестиций и отчитаться , куда идут деньги с акцизов на топливо предназначенных, как плата за стррительство и поддержание дорог.
Зато прибыль есть в банках, это означает , что в Украине в основном на внутреннем экономическом рынке спроса зарабатывают ростовщики,на высоком кредитном %, не производя блага-товары и услуги-настоящие деньги,так еще власть постоянно обесценивает деньги кризисами от постоянного печатанья рефинанса и воровства, какое производство? Какая экономика? Какие наглядовые рады они не нужны, все эти схемы придуманные властью,чтобы выкачивать деньги у народа, они ни чего не могут посоветовать, когла рыба гниет с головы кроме поднятия цен и приватизации.
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29.09.2020 17:08 Відповісти
Есть только один показатель эффективности. Результат. Результата нет. Отсюда все эти вопли международных паразитов просто "колебания воздуха".
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29.09.2020 17:12 Відповісти
потрібно мати інфу, щоби зробити висновок є результат чи ні. Подивіться інтерв'ю Балашова, він правильно там на цю тему каже.
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29.09.2020 23:29 Відповісти
Аслунда на бабло кинули.... обиделся.. и не стал наблюдать за ж\д, одна надежда на Сирожу Леща-альфонса квартирного))
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29.09.2020 17:56 Відповісти
короче, правильно ему дали пинка под зад.
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29.09.2020 18:48 Відповісти
пісюнограй він такий..
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29.09.2020 18:49 Відповісти
Україна не банкомат
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29.09.2020 19:22 Відповісти
То-то я сегодня совершаю вечерний променад по маневровый площадке железнодорожной станции, смотрю стоит локомотив, а под ним обнялись и рыдают два чумазых машиниста. Подхожу, спрашиваю - «Шо за дела?»
А они, всхлипывая навзрыд, отвечают - «Аслунд нас покинул... Как жить?»
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29.09.2020 21:24 Відповісти
Профессиональные "советчики". Казалось бы, что он понимает в железной дороге.
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29.09.2020 22:57 Відповісти
Що там розуміти? Її потрібно поділити. Саму "дорогу" залишити у держави, перевізників (в першу чергу пасажирів) приватникам.
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29.09.2020 23:30 Відповісти
Старый пердун правильно процитировал зеленского. Действительно. Приезжают 2-3 раза в год,посидят,попистят и опа-ля. Каждый месяц получают охрененные бабки. А за 1700 баксов в месяц,этот хрен не желает пару раз в год слетать (не на свои естественно бабки) в Украину и потолочь воду в ступе. С 18 года что либо улучшилось в УЗ? А нихрена. Просто я немного знаю этих "иноспециалистов". Люди одинаковы везде. Все хотят побольше бабла. А поскольку в европе законы работают, там они элементарно боятся мухлевать. Но приезжая к нам,им сразу дают гарантии, типа "не сцы",бери бабло и дыши себе ровно. А мы уж сами разберемся. Пример с Новаком "укравтодор", явное тому подтверждение. А этот ******* развел такую политику,шо пипец.
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30.09.2020 01:41 Відповісти
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