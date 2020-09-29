Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану

Азербайджанські військові утримують і контролюють всі території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Азербайджан", про це заявив керівник пресслужби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

"Вірменська сторона продовжує поширювати дезінформацію про те, що їй нібито вдалося повернути раніше втрачені території. Хочу заявити, що всі території, звільнені в ході боїв від вірменської окупації, утримуються і контролюються азербайджанськими військовими", - сказав Даргяхли.

За його словами, зараз азербайджанська армія продовжує операцію на лінії фронту.

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Крім того, як повідомляє Міноборони Азербайджану, в ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту.

Міноборони підкреслює, що зараз тривають запеклі бої на лінії фронту.

"Підрозділи Азербайджанської армії в ранкові години 29 вересня знищили 1 танк, 1 автомобіль і до 10 людей особового складу вірменських військових при спробі передислокації в Фізулі- Джабраїльському напрямку фронту. В цілому, противник зазнає великих втрат і змушений відступати", - інформує відомство.

Міноборони також повідомило, що ВПС і підрозділи азербайджанської армії в ніч на 29 вересня знищили змішану колону автомобільної техніки ЗС Вірменії, яка прямувала в бік Магадиза в Агдаринському напрямку. "Також була знищена артилерійська батарея ЗС Вірменії, яка підтримувала пересування цієї колони", - підкреслює оборонне відомство Азербайджану.