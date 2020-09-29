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Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану

Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану

Азербайджанські військові утримують і контролюють всі території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Азербайджан", про це заявив керівник пресслужби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

"Вірменська сторона продовжує поширювати дезінформацію про те, що їй нібито вдалося повернути раніше втрачені території. Хочу заявити, що всі території, звільнені в ході боїв від вірменської окупації, утримуються і контролюються азербайджанськими військовими", - сказав Даргяхли.

За його словами, зараз азербайджанська армія продовжує операцію на лінії фронту.

Також читайте: Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину

Крім того, як повідомляє Міноборони Азербайджану, в ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту.

Міноборони підкреслює, що зараз тривають запеклі бої на лінії фронту.

"Підрозділи Азербайджанської армії в ранкові години 29 вересня знищили 1 танк, 1 автомобіль і до 10 людей особового складу вірменських військових при спробі передислокації в Фізулі- Джабраїльському напрямку фронту. В цілому, противник зазнає великих втрат і змушений відступати", - інформує відомство.

Міноборони також повідомило, що ВПС і підрозділи азербайджанської армії в ніч на 29 вересня знищили змішану колону автомобільної техніки ЗС Вірменії, яка прямувала в бік Магадиза в Агдаринському напрямку. "Також була знищена артилерійська батарея ЗС Вірменії, яка підтримувала пересування цієї колони", - підкреслює оборонне відомство Азербайджану.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+61
И думает как повысить штрафы своим военным за освобождение своей территории.
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29.09.2020 09:12
+47
Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 9304
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29.09.2020 09:47
+45
https://twitter.com/den_kazansky

https://twitter.com/den_kazansky Денис Казанський https://twitter.com/den_kazansky @den_kazansky
Видел много разных мнений о событиях в Карабахе, но никому в голову не пришло написать, что в Азербайджане идёт гражданская война
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29.09.2020 09:18
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Сторінка 4 з 4
Так суть то уже не в этом, что нужно народам Кавказа объединяться, суть-то уже в отношении украинцев к армянам здесь. Сколько здесь понаписывали - и про то что "с арами нельзя дел иметь, обманут по любому", и про то что "они все там повально - холуи путинские и проститутки" и даже про то "нужно всех наших ар в Украине под шумок собрать и на историческую родину отправить". И пишут же это уже не якобы их "враги" турки и азербайджанцы, а местные украинцы. Что за тупая манера приравнивать народ к властям? Давайте тогда, по такой же логике, писать, что все мы, украинцы - клоуны и наркоманы. Вы же нашего президента видели? А Раду верховную?
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29.09.2020 12:51 Відповісти
Я с Вами и согласен, и нет... Потму повторюсь, мол, сошлитесь на мой пасквиль, шо не все в Украине так думают как другие, кто выплеснул в вирте негатив.
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29.09.2020 13:31 Відповісти
Свої українці таку ЧУХНЮ писати не будуть - не той менталітет відносно армян, а от лахтинські ті можуть. Пам ятаю як у травні 2014 вони писали про спалений дом Профспілок у Одесі від імені українців - і "гарні шашлики" і так буде зі всіма і у тому ж дусі. Так що з висновками не треба поспішати.
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29.09.2020 22:36 Відповісти
Кому вы поясняете? Это же бараны. У них есть только черное и белое.
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29.09.2020 12:53 Відповісти
Не верь армянину, как и еврею до конца. Они всегда стараются понравиться властям и тем, кто может существенно повлиять на их благосостояние, т.е. тем кто ему нужен. Твой армянин клянется в любви и преданности Украине, московский армянин - Путину. Твой перечисляет на АТО, московский - на Лугандон, Осетию...
Насчет плохих, то главное, что и хороших нет. Всем нужно свое, а некоторым даже чужое.
Так вот, Армения поддерживает Россию в ООН и голосует против проукраинских резолюций. И признана в ООН, как страна, оккупироравшая территорию другой страны.
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29.09.2020 13:08 Відповісти
Первый кто погиб у нас на Майдане за Украину, был армянин. Потому тема закрыта и баста.
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29.09.2020 13:33 Відповісти
Ну, в семье не без исключенй. Первый и единственный - тоже можно сказать...
И еще - армянского батальона в АТО нет, не было, и не будет!
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29.09.2020 16:16 Відповісти
А Аваков?
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30.09.2020 03:56 Відповісти
У Вьетнаме шоли, мардва, харош шифравацца.
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30.09.2020 00:58 Відповісти
Так вот, чтоб сплотиться народам Армении и Азербайджана, нужно армянам убрать пашиняна, которыйтанцует под дудку их общего врага - кремлевской тли. А иначе о каком сплочении можно говорить?
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29.09.2020 12:37 Відповісти
....нужно армянам убрать пашиняна...

Ага и принять ислам
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29.09.2020 13:57 Відповісти
Не путай мухи с котлетами, а мирские дела с религией.
Хотя власти специально спекулируют темой религии и манипулируют чувствами верующих.
Хотя умный человек любой национальности держится подальше от любого верующего сообщества. Все беды человечества от недостатка ума пресловутых 73% по всему земному шарику. Я так думаю...
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29.09.2020 16:59 Відповісти
Пашинян взагалі то в опозиції до Кремля більше ніж минула влада Арменії )
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29.09.2020 22:37 Відповісти
Ага, больше, совсем независимый. Вот и освободил бы азербайджанские территории, оккупированные до него, и подписал мирный договор. Не Азербайджан же наступает на земли Армении? Какой ни возьми конфликт в мире везде кремлевские рога торчат.
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29.09.2020 23:07 Відповісти
"Вот и освободил бы азербайджанские территории"

Ви наївна ?
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30.09.2020 12:20 Відповісти
Пашинян, пуйловская марионетка, уже поплакался на Эрдогана бундесканцлерине.
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29.09.2020 12:31 Відповісти
не берiть тяжкого в руки, а дурного в голову.... Здесь бубочка не подает признаков бурной деятельности (во внешней политике). А если и подает , то творит черти шо... Ленина сразу из себя воображает с калькой на его тезисы. К примеру, сгонял в Словакию, только пересек (на обратке) границу у Карпат,мабуть, там его угостили бурчаком, и стал толкать тезисы... ЗЫ...Типо, ВОВА - ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА винограда.
Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 6451
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29.09.2020 12:41 Відповісти
Крім винограду гарно йде і слива чи алича.
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29.09.2020 13:08 Відповісти
Мабуть, бубочку ракитовкой не угощали , речь держал только насчет винограда,,, я еще удивился, а чегой угорку обошел вниманием...ХМЫ...
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29.09.2020 13:35 Відповісти
ольга,не тупи будь ласочка))если бы это было правдой,то рашистские миротвари уже бы летели на помощь Пашиняну ))))уже несколько лет Путин пытается прижать Пашиняна к ногтю...но видимо не получается.
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29.09.2020 12:54 Відповісти
А они и летят уже, сколько среди заявленных 20 000 армян из расеи будет ихтамнетов? Думаю не меньше половины. А что тащат расейские самолеты через Иран? Рашафашистская гибридность такая гибридная, что уже все о ней знают, кроме адептов "рускага мира".
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29.09.2020 17:08 Відповісти
по правде говоря смотрю ютуб и вижу огромные потери и кадры вс азербайджана.а верить сми азербайджана это тоже самое что верить сми кндр))никогда сми диктатоских вечных режимов не скажут правды.да понятно от чего потери такие.наступающая сторона всегда несет потери один к трем.таковы реалии правил войны.а тем более за 30 лет армяне окопались в три четыре эшелона.еще заметил что азеры теряют много беспилотников и вертолетов.видимо армяне не задействовали свои ввс оставляя их про запас.а пво армении хорошо укомплектовано и видимо действует очеееень продуктивно!видел кадры сбитых двух вертушек сбитых час назад.
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29.09.2020 12:32 Відповісти
а мы в детстве мечтали о покорении космоса. И о всемирном братстве. А оно вон как обернулось.
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29.09.2020 12:57 Відповісти
Похоже что азербайджанцы получат от армян . Они тридцать лет от армян получают . Если Турция не вмешаеця на прямую ничего Азербайджану не светит .
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29.09.2020 20:16 Відповісти
Мардва чё пиндосом прикидываешься, чё не скрепнамардовское погонялово - иля шавка, мардва не будь гнусом, не гнушайся сваих преткав: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава.
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30.09.2020 00:16 Відповісти
Ага вота списсяк хачей тех шо надавали, их уже чирваки жрут Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 3133
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30.09.2020 01:00 Відповісти
Главное то, что нужно соблюдать подписанные договора. Когда подписывали договор в Беловежской пуще, то все границы были указаны как "существующие административные". Но потом, почти сразу же ********, ну которые обиженные, начали предъявы предъявлять и договор нарушать. И Россия была одной из первых и главным нарушителем.
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29.09.2020 12:57 Відповісти
Как будто когда-то какая-то из сторон конфликта в войне признаёт свои потери.
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29.09.2020 12:58 Відповісти
https://armenpress.am/rus/news/1029392.htm реальные сегодняшние кадры.
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29.09.2020 12:58 Відповісти
Ну, бравурні доповіді в пресі будуть з обох боків. І там і там працює пропаганда.
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29.09.2020 13:21 Відповісти
Таке враження , що пан Рудий Вовк Америку заново винаходить, чи й веломашину,
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29.09.2020 13:39 Відповісти
Мардва чё с арасру навастя.
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30.09.2020 00:18 Відповісти
А эта реально макрых арав, тваих ********* мардва Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 9880
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30.09.2020 01:02 Відповісти
зато с кацапами в говнопараде успели поучаствовать

Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 9107
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29.09.2020 13:06 Відповісти
это реальные потери вс азербайджана https://www.youtube.com/watch?v=i4h8yahmxVc&bpctr=1601375697
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29.09.2020 13:06 Відповісти
Втрати будуть з обох боків. Великі втрати. Штурм гарно укріплених висот не буває без великих втрат.
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29.09.2020 13:15 Відповісти
Пане, и оно вам надо, с тенденциозником вести беседу, вы же видите одобокую позицию пана в этом вопросе... ИМХО... только ИГНОР, как того требуют правила форума.
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29.09.2020 13:47 Відповісти
Взагаліто, в часи коли обидві сторони фільтрують контент потрібно вивчати матеріали з обох сторін. Ясно що, вони пройшли цензуру, яку потрібно відсіювати і аналізувати те що залишилося. В кінці-кінців доведеться і нашим солдатам штурмувати кацапські укріплення.
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29.09.2020 15:12 Відповісти
Ано это рыжое сабако ис мардовии, шифруецца, а настоящее паганялова - иля шавкин.
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30.09.2020 00:20 Відповісти
Есть исключения - линию Мажино никто не штурмовал. Просто обошли.
У армян ахиллесова пята в дороге, которая ведет в Степанакерт из Армении...
А вообще, бои идут за то, чтобы заработать побольше в будущих переговорах. Премьер Армении уже сказал, что нужно возвратить Азербайджану все и договариваться об Карабахской автономии в составе Азербайджана.
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29.09.2020 16:23 Відповісти
так кто кого
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29.09.2020 13:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lR5NbauENY8&t=20s&bpctr=1601376014 смотри
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29.09.2020 13:36 Відповісти
Будь-яка жертва це, трагедія, але ви постите одних й тих самих десяток загиблих бійців. Тут не має обгрунтування для розмов про якусь перемогу. Можливо армяни відбили одну позицію чи відділення попало у засідку.
Подивимося що, покаже азербайджанська армія. Порахуємо трупи армян.
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29.09.2020 15:40 Відповісти
Это называется СПАМ ( по тридцать раз постить одно и то же). Здесь есть соответствующая кнопочка. Нажимаем, а не отвечаем бототроллю. Смысл?
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29.09.2020 21:31 Відповісти
Ага сматрюБої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 7410
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30.09.2020 01:03 Відповісти
В последние дни мониторинговый сайт Flightradar24 не работает или работает со сбоями, по всей видимости, из-за хакерской атаки. Проблемы с работой Flightradar24 возникли вскоре после того, как в социальных сетях со ссылкой на этот ресурс была распространена информация об активности военной авиации в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. 24 сентября Flightradar24 зафиксировал появление около границы Армении двух БПЛА Bayraktar TB2 турецких ВВС. Судя по Flightradar24, в тот же день, 24 сентября, на израильском аэродроме "Увда" в пустыне Негев совершили посадку два транспортных самолета "Ил-76" министерства обороны Азербайджана. Другой мониторинговый сайт RadarBox24 показывал, что вечером 28 сентября в Баку приземлился военно-транспортный самолет ВВС Турции, а в Ереване совершил посадку самолет ВВС России "Ан-124".
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29.09.2020 13:09 Відповісти
вот еще потери.азербайджанские.Сми султана нагло врут об успехах.https://www.youtube.com/watch?v=lR5NbauENY8&t=20s&bpctr=1601376014
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29.09.2020 13:11 Відповісти
Атакуюча сторона при штурмі укріплень несе від 30 відсотків втрат. Навіть при технологічній перевазі. Тому що, потрібно вилізти з окопу і через мінні поля під обстрілом піти на ворожі позиції. Про всі втрати, обох сторін ми можемо ніколи і не дізнатися.
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29.09.2020 13:26 Відповісти
Перекоп обійшли Гнилою Затокою (Сиваш). До речі що в громадянську, що у ВВ провідник був той же самий.
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29.09.2020 13:47 Відповісти
що, кацапе, пердак горить?
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29.09.2020 15:46 Відповісти
Йде повне знищення ППО московського виробництва і за ними наземна техніка ихтамнетов у вірменській шкурі.
Повний опис того що відбувається у відео:
https://www.youtube.com/watch?v=LAHS9MQTqAU РФ и ТУРЦИЯ. Сравнение СОЮЗНИКОВ

Або путін всрався!

Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 9821
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29.09.2020 14:01 Відповісти
Джерело: телеканал 24 Новини
Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 1014
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29.09.2020 15:47 Відповісти
Ну що Зе бачив що буває коли головнокомандуючих своїх вояків не штрафує - вони визволяють свою територію від окупантів аж бігом

А ти все "надо пєрєстать стрєлять, пєрєстать стрєлять"



АДЗЕРБАДЖАНЦІ СОБІ КРАЩОГО ПРЕЗИДЕНТА ВИБРАЛИ НІЖ УКРАЇНЦІ, НАБАГАТО КРАЩОГО І ПАТРІОТИЧНОГО
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29.09.2020 15:56 Відповісти
Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 17
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29.09.2020 20:47 Відповісти
Presley №2, хочешь вот так в своем городе? Ну-ну....

Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 3819
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29.09.2020 21:40 Відповісти
Боевые действия 29 сентября продолжаются на всем протяжении арцахско-азербайджанской границы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявило Минобороны Республики Арцах.

«На всем протяжении арцахского фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Противник с привлечением бронетанковых частей наносил удары в северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны успешно сражаются, нанося сильные удары атакующим частям противника. За последние три часа противник потерял 12 танков. Количество других потерь противника уточняется», - говорится в сообщении.
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29.09.2020 21:25 Відповісти
Не ссы мардва апосся аражоп и до твоей мардовской жопы ачереть дайдет.
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30.09.2020 00:27 Відповісти
"Выражение "Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят" приписывается министру пропаганды Третьего Рейха Й.Гёббельсу. Самое ужасное то, что это правда."
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30.09.2020 08:32 Відповісти
То масковские картинки, а вот это что есть сейчас, лучше ?Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 1862Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 2550
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30.09.2020 00:13 Відповісти
какие известия с фронта
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30.09.2020 08:43 Відповісти
Приблизительно так Турция когда-то вернет крымским татарам Крым.
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01.10.2020 05:26 Відповісти
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