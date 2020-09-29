Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч, Вірменія зазнає великих втрат і відступає, - Міноборони Азербайджану
Азербайджанські військові утримують і контролюють всі території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Азербайджан", про це заявив керівник пресслужби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.
"Вірменська сторона продовжує поширювати дезінформацію про те, що їй нібито вдалося повернути раніше втрачені території. Хочу заявити, що всі території, звільнені в ході боїв від вірменської окупації, утримуються і контролюються азербайджанськими військовими", - сказав Даргяхли.
За його словами, зараз азербайджанська армія продовжує операцію на лінії фронту.
Крім того, як повідомляє Міноборони Азербайджану, в ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту.
Міноборони підкреслює, що зараз тривають запеклі бої на лінії фронту.
"Підрозділи Азербайджанської армії в ранкові години 29 вересня знищили 1 танк, 1 автомобіль і до 10 людей особового складу вірменських військових при спробі передислокації в Фізулі- Джабраїльському напрямку фронту. В цілому, противник зазнає великих втрат і змушений відступати", - інформує відомство.
Міноборони також повідомило, що ВПС і підрозділи азербайджанської армії в ніч на 29 вересня знищили змішану колону автомобільної техніки ЗС Вірменії, яка прямувала в бік Магадиза в Агдаринському напрямку. "Також була знищена артилерійська батарея ЗС Вірменії, яка підтримувала пересування цієї колони", - підкреслює оборонне відомство Азербайджану.
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Насчет плохих, то главное, что и хороших нет. Всем нужно свое, а некоторым даже чужое.
Так вот, Армения поддерживает Россию в ООН и голосует против проукраинских резолюций. И признана в ООН, как страна, оккупироравшая территорию другой страны.
И еще - армянского батальона в АТО нет, не было, и не будет!
Ага и принять ислам
Хотя власти специально спекулируют темой религии и манипулируют чувствами верующих.
Хотя умный человек любой национальности держится подальше от любого верующего сообщества. Все беды человечества от недостатка ума пресловутых 73% по всему земному шарику. Я так думаю...
Ви наївна ?
У армян ахиллесова пята в дороге, которая ведет в Степанакерт из Армении...
А вообще, бои идут за то, чтобы заработать побольше в будущих переговорах. Премьер Армении уже сказал, что нужно возвратить Азербайджану все и договариваться об Карабахской автономии в составе Азербайджана.
Подивимося що, покаже азербайджанська армія. Порахуємо трупи армян.
Повний опис того що відбувається у відео:
https://www.youtube.com/watch?v=LAHS9MQTqAU РФ и ТУРЦИЯ. Сравнение СОЮЗНИКОВ
Або путін всрався!
А ти все "надо пєрєстать стрєлять, пєрєстать стрєлять"
АДЗЕРБАДЖАНЦІ СОБІ КРАЩОГО ПРЕЗИДЕНТА ВИБРАЛИ НІЖ УКРАЇНЦІ, НАБАГАТО КРАЩОГО І ПАТРІОТИЧНОГО
«На всем протяжении арцахского фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Противник с привлечением бронетанковых частей наносил удары в северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны успешно сражаются, нанося сильные удары атакующим частям противника. За последние три часа противник потерял 12 танков. Количество других потерь противника уточняется», - говорится в сообщении.