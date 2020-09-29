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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО

За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО

В Україні станом на ранок 29 вересня від початку пандемії зафіксовано 204 932 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 3627 випадків, при цьому видужали - 1797 осіб, 69 раніше захворілих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (426), Києві (416) та Одеській області (271).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на 29 вересня 204 932 особи, померли від початку пандемії 4065 осіб (за добу 69), видужали - 90 250. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 110 617 осіб.

Читайте: За добу COVID-19 виявили у 328 жителів Києва, 8 осіб померли, - Кличко

За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО 01
За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО 02
За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО 03

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2293) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Пройдет пандемия, уйдут и зебилы, а дороги останутся
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29.09.2020 09:32
+1
«бєлиє дорожки»...
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29.09.2020 09:34
+1
кокс
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29.09.2020 09:38
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Ну ниче, главное, что зе-твари закатали 30 млрд короновирусного фонда в землю. А на лохов, сходивших на выборы по-приколу, им как-то насрать - цифры заболевших яркое тому доказательство
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29.09.2020 09:31 Відповісти
Пройдет пандемия, уйдут и зебилы, а дороги останутся
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29.09.2020 09:32 Відповісти
«бєлиє дорожки»...
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29.09.2020 09:34 Відповісти
кокс
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29.09.2020 09:38 Відповісти
Дороги Великого крадівництва вже "пливуть".
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29.09.2020 09:36 Відповісти
Я б так не сказав, вроді якісно роблять, мабуть просто вкрадуть більше. Але 10 рочків має простоять. Побачимо як зима пройде
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29.09.2020 09:39 Відповісти
Я тут викладав фотку. Жаль що не зберіг.
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29.09.2020 09:51 Відповісти
Десь навіть і не починали.
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29.09.2020 10:05 Відповісти
Карантин для освіти має врятувати ситуацію. Але влада зеленського втрачаючи свій рейтинг боїться це зробити, щоб не добити його остаточно. Цікаво чи є ще в Україні лохи, які голосуватимуть за слуг олігархів і бандитів?
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29.09.2020 10:01 Відповісти
У нас много народу, которые прямо голосуют за олигархов и бандитов
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29.09.2020 10:13 Відповісти
 
 