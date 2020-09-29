За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО

В Україні станом на ранок 29 вересня від початку пандемії зафіксовано 204 932 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 3627 випадків, при цьому видужали - 1797 осіб, 69 раніше захворілих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (426), Києві (416) та Одеській області (271).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на 29 вересня 204 932 особи, померли від початку пандемії 4065 осіб (за добу 69), видужали - 90 250. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 110 617 осіб.

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