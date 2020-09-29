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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 426, Київ - 416 і Одещина - 271

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 426, Київ - 416 і Одещина - 271

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 29 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 426 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 18 129 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 341 особа, за минулу добу - 8. З початку епідемії видужав 4 331 пацієнт.

Станом на 29 вересня кількість активних хворих у Харківській області становить 13 457 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

Також читайте: За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 416 осіб. Загальна кількість хворих - 22 559. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 373 людини, за добу - 4. З початку епідемії одужали 6 553 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві - 15 633.

На Одещині на коронавірус захворіла 271 особа. Загальна кількість інфікованих становить 13 350 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 198 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 2 520 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 10 632 особи.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19633) Одеська область (3276) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зато Тернополь красный.
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29.09.2020 09:55 Відповісти
Тому що у владі непрофесіонали та дешеві маніпулятори, які бояться закрити Київ, Харків та Одесу на жорсткий карантин, бо там же ж їх бізнеси, будівництва, готелі, ресторани та нічні клуби постраждають і не будуть мати заробітків!
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29.09.2020 10:54 Відповісти
Даже, когда и пітались закріть Харьков, то наперсточник сопротивлялся
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29.09.2020 11:07 Відповісти
Закривайти треба школи! Годі тупити! Шо не зрозуміло, що саме діти переносять його? Соматично переважна більшість не відчувають інфікування. Нема чого тягнути до виборів....
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29.09.2020 10:14 Відповісти
і що цікаво.. така статистика не дає РЕАЛЬНОЇ картини зараження короновірусом19 в містах УКРАЇНИ
звітування по "областям" МАСКУЄ те що в великих містах рівень зараженності в 2-4рази вище ніж по селах та малих містах.
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29.09.2020 10:33 Відповісти
пс... І що цікаво.. СТАТИСТИКА результатів закінчення ковід19 для
Харкова -5.2% померлих від всіх перехворівших,
в Києві -5.9% померлих від всіх перехворівших,
в Одесі -10.2% померлих від всіх перехворівших,
а в Дніпрі-2.6%померлих від всіх перехворівших
(але Дніпро,дякуючі боруху з ґєнчіком не хочуть пасти задніх..
далі буде...
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29.09.2020 10:51 Відповісти
 
 