COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 426, Київ - 416 і Одещина - 271
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 29 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 426 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 18 129 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 341 особа, за минулу добу - 8. З початку епідемії видужав 4 331 пацієнт.
Станом на 29 вересня кількість активних хворих у Харківській області становить 13 457 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.
Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 416 осіб. Загальна кількість хворих - 22 559. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 373 людини, за добу - 4. З початку епідемії одужали 6 553 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві - 15 633.
На Одещині на коронавірус захворіла 271 особа. Загальна кількість інфікованих становить 13 350 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 198 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 2 520 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 10 632 особи.
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звітування по "областям" МАСКУЄ те що в великих містах рівень зараженності в 2-4рази вище ніж по селах та малих містах.
Харкова -5.2% померлих від всіх перехворівших,
в Києві -5.9% померлих від всіх перехворівших,
в Одесі -10.2% померлих від всіх перехворівших,
а в Дніпрі-2.6%померлих від всіх перехворівших
(але Дніпро,дякуючі боруху з ґєнчіком не хочуть пасти задніх..
далі буде...