Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС

Сьогодні в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду у справі бійця української Національної гвардії Віталія Марківа, якого бездоказово і безпідставно звинувачено судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі, який загинув у Слов'янську в травні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У міністерстві зазначили, що Україна очікує лише виправдувального вироку.

"У липні 2019 року суд присяжних міста Павії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за злочин, якого він не скоював. Сторона захисту, яку ведуть найкращі італійські адвокати Рафаелі Делла Вале і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі. Це підтверджується результатами експертиз, проведених у межах розслідування Національної поліції України, які показали, що Віталій Марків фізично не міг бачити зі своєї позиції на горі Карачун місце, де сталася трагічна загибель італійського журналіста і його перекладача громадянина РФ, і тим більше не міг вести прицільну стрільбу з автомата АК-74 на відстань 1700 метрів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає МВС, позиція звинувачення була побудована на припущеннях і російській пропаганді, яка з дня загибелі Андреа Рокеллі звинуватила українську владу в загибелі журналіста в Слов'янську, захопленому російськими терористами, які вбивали мирних громадян.

"Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа", - додали в міністерстві.

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