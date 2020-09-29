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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС

Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС

Сьогодні в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду у справі бійця української Національної гвардії Віталія Марківа, якого бездоказово і безпідставно звинувачено судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі, який загинув у Слов'янську в травні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У міністерстві зазначили, що Україна очікує лише виправдувального вироку.

"У липні 2019 року суд присяжних міста Павії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за злочин, якого він не скоював. Сторона захисту, яку ведуть найкращі італійські адвокати Рафаелі Делла Вале і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі. Це підтверджується результатами експертиз, проведених у межах розслідування Національної поліції України, які показали, що Віталій Марків фізично не міг бачити зі своєї позиції на горі Карачун місце, де сталася трагічна загибель італійського журналіста і його перекладача громадянина РФ, і тим більше не міг вести прицільну стрільбу з автомата АК-74 на відстань 1700 метрів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає МВС, позиція звинувачення була побудована на припущеннях і російській пропаганді, яка з дня загибелі Андреа Рокеллі звинуватила українську владу в загибелі журналіста в Слов'янську, захопленому російськими терористами, які вбивали мирних громадян.

"Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа", - додали в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Марківа отримав понад 20 нових свідків перед слуханням справи в апеляції, - італійські адвокати

Автор: 

Італія (1584) МВС (3509) суд (11731) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+6
_Маркив был арестован 30 июня 2017. Надо кое-что осознать людям, представить себя на месте Маркива: злодеи и преступники уже отобрали у него годы жизни, это безвозвратно и необраимо! Одного лишь оправдания мало, мерзавцы должны ответить за это! Не просто деньгами, а годами собственной жизни. Нападающие на людей агрессоры должны испытывать боль.
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29.09.2020 10:16
+4
Странно ожидать оправдательного приговора для Маркива, когда сами судите Антоненка, Кузьменко и Дугарь практически за то же и так же безосновательно.
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29.09.2020 11:14
+3
Во многом, проблема как раз в том, что гражданство Италии у него уже есть, и, более того, было уже на момент совершения "преступления". Вот поэтому его и судят как гражданина Италии, де-юре обоснованно игнорируя все запросы и потуги наших дипломатов
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29.09.2020 10:06
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Ему уже можно италийское гражданство давать. 6 лет чалится низашо там. Ну подумаешь, пропагондонов зашкварили, то же мне горе
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29.09.2020 09:59 Відповісти
У нього є громадянство Макаронії.
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29.09.2020 10:03 Відповісти
Во многом, проблема как раз в том, что гражданство Италии у него уже есть, и, более того, было уже на момент совершения "преступления". Вот поэтому его и судят как гражданина Италии, де-юре обоснованно игнорируя все запросы и потуги наших дипломатов
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29.09.2020 10:06 Відповісти
маркива засадить было выгодно только пропагандонам от фсб , вкупе с продажными макаронниками, которые совместно с кацапами делают свою грязную рабатёнку
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29.09.2020 10:10 Відповісти
_Маркив был арестован 30 июня 2017. Надо кое-что осознать людям, представить себя на месте Маркива: злодеи и преступники уже отобрали у него годы жизни, это безвозвратно и необраимо! Одного лишь оправдания мало, мерзавцы должны ответить за это! Не просто деньгами, а годами собственной жизни. Нападающие на людей агрессоры должны испытывать боль.
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29.09.2020 10:16 Відповісти
Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС - Цензор.НЕТ 4078
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29.09.2020 11:50 Відповісти
Счас.
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29.09.2020 10:25 Відповісти
Вот взял чел и попортил себе жизнь. Шанс уехать в ЕС даётся не всем.
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29.09.2020 11:10 Відповісти
Чим зіпсував? Що порушив?
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29.09.2020 12:34 Відповісти
Странно ожидать оправдательного приговора для Маркива, когда сами судите Антоненка, Кузьменко и Дугарь практически за то же и так же безосновательно.
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29.09.2020 11:14 Відповісти
Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС - Цензор.НЕТ 1564
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29.09.2020 11:51 Відповісти
Вообще пох.
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29.09.2020 14:21 Відповісти
Судя по переводчику из рф за уничтожение террориста рокелли итальянцы должны Маркиву орден дать, если считают что он его убил. Или Италия поддерживает международный терроризм?
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29.09.2020 15:40 Відповісти
Поддерживает, а как же. И словом, и делом.
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29.09.2020 17:02 Відповісти
 
 