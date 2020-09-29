Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська на зустрічі у Вільнюсі з президентом Франції Емманюелем Макроном отримала обіцянку допомоги в прагненні до переговорів щодо врегулювання політичної кризи в республіці та звільнення політичних в'язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Тіхановська журналістам у вівторок.

"Він пообіцяв нам зробити все, щоб допомогти в переговорах (з вирішення) політичної кризи в нашій країні", - сказала вона.

Про зустріч Тіхановської з Макроном повідомили раніше в її пресслужбі. Зустріч присвячена можливості проведення переговорів про нові президентські вибори в Білорусі за посередництва Франції.

"Зараз Світлана Тіхановська зустрічається з Емманюелем Макроном у Вільнюсі. Основною темою розмови буде можливість організації переговорів на тему проведення нових виборів президента Білорусі і можливою медіацією інших країн, в тому числі Франції", - сказали в пресслужбі.

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Тіхановська має намір домагатися проведення повторних президентських виборів протягом року і хоче заручитися підтримкою ЄС в питанні врегулювання політичної кризи в країні.

"Дуже важливо, що європейські країни не залишилися байдужими до того, що відбувається в Білорусі. Франція як одна з найстаріших демократій чудово розуміє нас. Тому я збираюся нагадати пану Макрону про нашу головну мету – нові вільні і демократичні вибори, які мають відбутися протягом цього року", - наводить пресслужба слова Тіхановської.

У Білорусі вже півтора місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року.

Наймасовіші акції проходять в Білорусі в неділю. За оцінками ЗМІ, деякі з них збирали понад 100 тис. осіб. У перші дні акцій протесту були затримані близько 7 тис. осіб, потім велика частина була звільнена. В останні дні затримання поновилися.

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В ході акцій протесту є загиблі, проте їхня кількість різниться. 25 серпня основний опонент Лукашенка Світлана Тіхановська повідомила, що загинули щонайменше шестеро людей. Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляло про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадків жорстокого поводження з людьми під час затримань.

Через два дні після виборів Тіхановська поїхала в Литву. Її соратники тоді заявили, що від'їзду Тіхановській у Литву передувало тригодинне спілкування зі співробітниками силових структур Білорусі в кабінеті глави ЦВК Лідії Єрмошиної. Пізніше Лукашенко стверджував, що посприяв Тіхановській у від'їзді з республіки на її прохання.

18 серпня її прихильники створили Координаційну раду (КР) з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Влада Білорусі вважає цей орган неконституційним.