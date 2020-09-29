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Новини Революція в Білорусі
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Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська

Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська на зустрічі у Вільнюсі з президентом Франції Емманюелем Макроном отримала обіцянку допомоги в прагненні до переговорів щодо врегулювання політичної кризи в республіці та звільнення політичних в'язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Тіхановська журналістам у вівторок.

"Він пообіцяв нам зробити все, щоб допомогти в переговорах (з вирішення) політичної кризи в нашій країні", - сказала вона.

Про зустріч Тіхановської з Макроном повідомили раніше в її пресслужбі. Зустріч присвячена можливості проведення переговорів про нові президентські вибори в Білорусі за посередництва Франції.

"Зараз Світлана Тіхановська зустрічається з Емманюелем Макроном у Вільнюсі. Основною темою розмови буде можливість організації переговорів на тему проведення нових виборів президента Білорусі і можливою медіацією інших країн, в тому числі Франції", - сказали в пресслужбі.

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Тіхановська має намір домагатися проведення повторних президентських виборів протягом року і хоче заручитися підтримкою ЄС в питанні врегулювання політичної кризи в країні.

"Дуже важливо, що європейські країни не залишилися байдужими до того, що відбувається в Білорусі. Франція як одна з найстаріших демократій чудово розуміє нас. Тому я збираюся нагадати пану Макрону про нашу головну мету – нові вільні і демократичні вибори, які мають відбутися протягом цього року", - наводить пресслужба слова Тіхановської.

У Білорусі вже півтора місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року.

Наймасовіші акції проходять в Білорусі в неділю. За оцінками ЗМІ, деякі з них збирали понад 100 тис. осіб. У перші дні акцій протесту були затримані близько 7 тис. осіб, потім велика частина була звільнена. В останні дні затримання поновилися.

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В ході акцій протесту є загиблі, проте їхня кількість різниться. 25 серпня основний опонент Лукашенка Світлана Тіхановська повідомила, що загинули щонайменше шестеро людей. Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляло про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадків жорстокого поводження з людьми під час затримань.

Через два дні після виборів Тіхановська поїхала в Литву. Її соратники тоді заявили, що від'їзду Тіхановській у Литву передувало тригодинне спілкування зі співробітниками силових структур Білорусі в кабінеті глави ЦВК Лідії Єрмошиної. Пізніше Лукашенко стверджував, що посприяв Тіхановській у від'їзді з республіки на її прохання.

18 серпня її прихильники створили Координаційну раду (КР) з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Влада Білорусі вважає цей орган неконституційним.

Автор: 

Білорусь (7963) Макрон Емманюель (1509) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
Макрон потужный решала. Одна озабочен по Донбассу чего стоит.
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29.09.2020 10:24
+8
Обещанного жабоедом десять лет ждут.
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29.09.2020 10:14
+8
Тихановская - ватная дешевка. С нее лидер оппозиции, как с курицы буревестник. На всю Беларусь не нашлось ни одной Жанны, Марианны. Даже захудалой Фанни Каплан не оказалось. А еще страна "партизан"
Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8923
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29.09.2020 10:23
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Обещанного жабоедом десять лет ждут.
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29.09.2020 10:14 Відповісти
Геронтофил Микрон сначала посоветуется с педофилом *****, а потом отчитается перед Сцикановской
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29.09.2020 10:14 Відповісти
Перед путінською кансервою Сцикановською.
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29.09.2020 10:24 Відповісти
Макрон он такой - товарисч *****.
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29.09.2020 10:15 Відповісти
хто, ось цей макарон и ес и оон???ах да выскажет очередную обеспокоеность!
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29.09.2020 10:16 Відповісти
Максимальная помощь - глубокая озабоченность. Проверено Украиной
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29.09.2020 10:18 Відповісти
100 %. Это как озабоченность, что в паховой области что-то зачесалось. Конкретного - от слова "вообще ничего".
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29.09.2020 11:07 Відповісти
Обращаться к своим гражданам сцыкотно? А вдруг поддержат...
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29.09.2020 10:20 Відповісти
_"Политического кризиса"... Вот всё было в Белоруссии хорошо, пока не приключился досадный и докучливый политический кризис.
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29.09.2020 10:22 Відповісти
Вырожденцы, им когда на голову бомбы посыпятся , они будут дуть щеки и выражать озабоченность. Да и наши такие же, тех хоть сытая жизнь оправдывает, а когда же наши успели мозги растерять...
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29.09.2020 10:22 Відповісти
Макрон что то не то поел.
Словесная диарея до полного истощения организма.
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29.09.2020 10:22 Відповісти
Тихановская - ватная дешевка. С нее лидер оппозиции, как с курицы буревестник. На всю Беларусь не нашлось ни одной Жанны, Марианны. Даже захудалой Фанни Каплан не оказалось. А еще страна "партизан"
Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8923
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29.09.2020 10:23 Відповісти
Навіщо такі далекі аналогії? В них не знайшлося ні Звіробій, ні Федини, ні навіть Зеркаль з Геращенко та Чорновіл.
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29.09.2020 10:29 Відповісти
Может им нашу ботоксную старуху сплавить в лидеры?😂
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29.09.2020 10:35 Відповісти
Именно потому, что из нее лидер как из говна - пуля, ее и допустили к президентским выборам. Лукашенко наивно полагал , что домохозяйку не проголосуют. Но беларусы тоже могут голосовать "по-приколу". Уверен, в процессе борьбы, у них появятся свои лидеры, которых не успеет отловить КГБ.
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29.09.2020 12:30 Відповісти
та да,у обоих же ***** самая великая,честная и принципиальная мразь
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29.09.2020 10:23 Відповісти
Макрон потужный решала. Одна озабочен по Донбассу чего стоит.
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29.09.2020 10:24 Відповісти
Макрон потужный решала. Одна озабочен по Донбассу чего стоит.
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29.09.2020 10:26 Відповісти
А ти йому повірила? Ну й дурепа.
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29.09.2020 10:35 Відповісти
"Помощь в стремлении к переговорам", это как? Опять стремление к стремлению, пока людей убивают? Политическая импотенция.
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29.09.2020 10:42 Відповісти
еще оккупация толком не началась,а уже как на донбассе,заводы вывозят...

Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська - Цензор.НЕТ 4478
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29.09.2020 10:45 Відповісти
Макрон, занялся бы ты лучше проблемами французов. У тебя зарплаты скоро сравняются с польскими, а где-то уже и проигрывают им.
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29.09.2020 10:45 Відповісти
Макрон ты уже не нужен ,сейчас Параша получит ******** от Турков и Азербайджана и им будет не до Белоруссии 🤫🤭😊
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29.09.2020 10:50 Відповісти
Гды вы там россиян всё видите? Кстати у арабов тоже может замкнуть.
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29.09.2020 11:00 Відповісти
Замість політичнитх імпотентів з плеяди євроскопців, краще запросити нові зелені обличчя Фокіна і Кравчука, цих мудреців, які своїми компромісами все залишать в нульовій точці відліку на користь окупантам і їх кураторам з Кремля.
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29.09.2020 10:51 Відповісти
у французів своїх нафталінових рєшал на кшалт вітольдів та кравчуків вистачає, один друг куйла Саркозі чого вартий, його ще нехай підключать
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29.09.2020 12:26 Відповісти
ржу не могу
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29.09.2020 11:50 Відповісти
ккк
кирха-кухня-киндер
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29.09.2020 12:12 Відповісти
Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська - Цензор.НЕТ 8655
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29.09.2020 12:53 Відповісти
Цікаво що він (Макрон) може зробити? Зрозуміло що проблему він не вирішить...
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29.09.2020 13:14 Відповісти
Лучше бы Европе не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Пусть они сами договариваются между собой. Лучший выход и России, и Европе объявить мораторий на вмешательство.
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29.09.2020 18:27 Відповісти
Чего это он? Тихановская не такая уж и старая.
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29.09.2020 18:29 Відповісти
 
 