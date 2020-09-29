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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Загиблий в авіакатастрофі Ан-26 Ашраф Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні

Загиблий в авіакатастрофі Ан-26 Ашраф Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні

На борту літака Ан-26, що розбився 25 вересня під Чугуєвом, перебував старший лейтенант Ашраф Мсуя. Його друг розповів, що Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слобідський край".

Мсуя хотів потрапити на строкову службу в армію в 2010 році. В останній декаді травня він прибув до військової частини Севастополя. Спочатку зовнішність Ашрафа привертала підвищену увагу, і тому було вкрай важко, але він хотів випробувати себе на міцність.

"Були старослужбовці з націоналістичним настроєм, які відразу мені давали чорну мітку, але це мене не бентежило, я просто не акцентував на цьому уваги", - розповідав Мсуя.

Під час служби він уявляв себе офіцером, і в 2012 році все-таки вступив до Харківського університету Повітряних Сил на льотний факультет на спеціальність штурман.

"Він всією душею хотів служити на благо українського народу, захищати цілісність нашої держави, він робив усе, щоб досягти своєї мети - стати першим темношкірим генералом в Україні. Він цілеспрямовано йшов до цього, віддаючи всього себе авіації, яку безмежно любив", - зазначає його товариш.

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У 2013 році Мсуя їздив до батька в Танзанію, який працює лікарем-інспектором, стежить за охороною здоров'я певного району країни. Він пропонував синові залишитися, але той відмовився.

За словами друга загиблого воїна, про авіакатастрофу він дізнався через 15 хвилин після неї.

"Відразу його почав набирати і про себе бурмотів: "Візьми, будь ласка, слухавку, візьми". Цього не сталося - телефон був відключений. Від його дівчини дізналися, що він був на борту, швидко з друзями поїхали на місце катастрофи. Ми пробули там три або чотири години і нічого не дізналися. Наступного дня опублікували список людей, які загинули. Серед них був і наш Ашик", - розповів він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+64
Потому что негр был большим украинцем чем многие этнические украинцы!
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29.09.2020 10:22
+53
Людина з Танзанії любить Україну більше ніж деякі місцеві...
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29.09.2020 10:23
+33
Человек - это с детства. Или - никогда. И неважно, какой цвет его кожи. Важно, какая у него душа.
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29.09.2020 10:22
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а это зачем в новостях?
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29.09.2020 10:18 Відповісти
Потому что негр был большим украинцем чем многие этнические украинцы!
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29.09.2020 10:22 Відповісти
Он был мулатом, бабушка его была коренной харьковчанкой, мама тоже. Он был настоящим украинцем.
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29.09.2020 10:42 Відповісти
Хорошее подтверждение вечных слов: "Дерево узнается по плодам". Про родителей этого парня, семью много, воспитание в ней, рассказала сама жизнь этого украинского парня, непросто жить с другим цветом кожи, еще сложнее сохранить человеческое достоинство.
Он смог.
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29.09.2020 11:12 Відповісти
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29.09.2020 11:13 Відповісти
Негры - это те, кто платит Ахметову завышенную от балды коммуналку.
А Ашраф Мсуя - мулат.
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29.09.2020 12:55 Відповісти
Людина з Танзанії любить Україну більше ніж деякі місцеві...
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29.09.2020 10:23 Відповісти
цих "деяких" у нас більшість, нажаль
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29.09.2020 10:26 Відповісти
73?
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29.09.2020 10:41 Відповісти
в середньому десь так, з деякими коригуваннями по регіонам
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29.09.2020 10:55 Відповісти
Не свисти. Если б было так, мы бы давно были федеральным округом "Малороссия".
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29.09.2020 11:19 Відповісти
мы не стали им только благодаря Турчинову, Пороху, Яценюку, украинским воинам и волонтерам из числа 8% населения, которые и составляют костяк украинской НАЦИИ.
А начиная с апреля 2019 года мы стремительно двигаемся в этом направлении, так что подождите еще немного
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29.09.2020 11:23 Відповісти
Не дождётесь
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29.09.2020 12:38 Відповісти
Не 8%, а 24,45%.
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29.09.2020 13:34 Відповісти
хотелось бы так считать, но вряд ли. не можем мы рассчитывать на людей, голосовавших за смешко, гриценко или тимошенко...
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29.09.2020 14:27 Відповісти
он не рожался в сссре и не кончал институт патриса лумумбы
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29.09.2020 12:26 Відповісти
Людям нужно и положительные эмоции, а не только кошмары
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29.09.2020 10:23 Відповісти
А навіщо цьому сайту твої коментарі?
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29.09.2020 10:57 Відповісти
а твои?
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29.09.2020 10:58 Відповісти
Думай, что пишешь. Иногда лучше промолчать.
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29.09.2020 11:09 Відповісти
Человек - это с детства. Или - никогда. И неважно, какой цвет его кожи. Важно, какая у него душа.
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29.09.2020 10:22 Відповісти
Все дети люди, но некоторые люди всю жизнь дети.
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29.09.2020 10:26 Відповісти
А дети, как и "люди" бывают разными.
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29.09.2020 10:54 Відповісти
Багато гарних хлопців загинуло через чиюсь жадобу до наживи і прагнення до комфортного і безконфліктного життя. Злочин не буває безкарним і якщо не покарані злочинці то, платять не причетні до цього люди. Всі ми в якійсь мірі співучасники через своє благе відношення до тих, хто прийшов до влади аби влаштувати своє власне життя.
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29.09.2020 11:16 Відповісти
Как жалко терять таких парней! ((
ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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29.09.2020 11:35 Відповісти
"Были старослужащие с националистическим настроением, которые сразу мне давали черную метку," после интервью его мамы, странно что не лично злые порохоботы набили ему свастику на лбу ... Ну да националисты в Украине сплошь - нацисты(сарказм) Вышиваный Василь, Нил Хасевич, Целые отряды Грузинов в УПА, короче те еще борцы за чистоту нации...
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29.09.2020 11:36 Відповісти
???
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29.09.2020 12:38 Відповісти
Из за какой то крысы с лампасами погибли такие парни!
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29.09.2020 12:19 Відповісти
Загиблий в авіакатастрофі Ан-26 Ашраф Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні - Цензор.НЕТ 2240
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29.09.2020 12:47 Відповісти
В следующей жизни станет образцовым генералом, когда родится подальше от постсовка.
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29.09.2020 13:05 Відповісти
Он и стал бы блестящим генералом, если бы не ватное армейское руководство.
Движок переработал свыше 500 часов после капиталки и может потому и отказал.
Могло прибавиться и некачественное коломойское топливо - один хрен
руководство про всё это знало и руководству было НАПЛЕВАТЬ.
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29.09.2020 13:00 Відповісти
Гибель стольких военных пилотов это огромная трагедия до Украины.
Мы ещё не до конца ее осознали.

Вечная память Героям !
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29.09.2020 13:03 Відповісти
 
 