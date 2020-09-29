Загиблий в авіакатастрофі Ан-26 Ашраф Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні

На борту літака Ан-26, що розбився 25 вересня під Чугуєвом, перебував старший лейтенант Ашраф Мсуя. Його друг розповів, що Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слобідський край".

Мсуя хотів потрапити на строкову службу в армію в 2010 році. В останній декаді травня він прибув до військової частини Севастополя. Спочатку зовнішність Ашрафа привертала підвищену увагу, і тому було вкрай важко, але він хотів випробувати себе на міцність.

"Були старослужбовці з націоналістичним настроєм, які відразу мені давали чорну мітку, але це мене не бентежило, я просто не акцентував на цьому уваги", - розповідав Мсуя.

Під час служби він уявляв себе офіцером, і в 2012 році все-таки вступив до Харківського університету Повітряних Сил на льотний факультет на спеціальність штурман.

"Він всією душею хотів служити на благо українського народу, захищати цілісність нашої держави, він робив усе, щоб досягти своєї мети - стати першим темношкірим генералом в Україні. Він цілеспрямовано йшов до цього, віддаючи всього себе авіації, яку безмежно любив", - зазначає його товариш.

Читайте також: Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил

У 2013 році Мсуя їздив до батька в Танзанію, який працює лікарем-інспектором, стежить за охороною здоров'я певного району країни. Він пропонував синові залишитися, але той відмовився.

За словами друга загиблого воїна, про авіакатастрофу він дізнався через 15 хвилин після неї.

"Відразу його почав набирати і про себе бурмотів: "Візьми, будь ласка, слухавку, візьми". Цього не сталося - телефон був відключений. Від його дівчини дізналися, що він був на борту, швидко з друзями поїхали на місце катастрофи. Ми пробули там три або чотири години і нічого не дізналися. Наступного дня опублікували список людей, які загинули. Серед них був і наш Ашик", - розповів він.

Також читайте: У справі авіакатастрофи під Чугуєвом призначено 26 експертиз, вже опитано близько 40 свідків, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.