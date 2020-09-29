Сьогодні незмінний курс до ЄС ще актуальніший для України, ніж раніше, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що зараз курс України до Європейського Союзу є ще більш актуальним, ніж раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це він заявив під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту.
Глава держави подякував за послідовну підтримку з боку Європарламенту у просуванні амбітного порядку денного Україна – ЄС, а також за тверду позицію законодавчого органу Європейського Союзу в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та деокупації Криму.
Президент нагадав, що вже за тиждень очікується черговий Саміт Україна – ЄС, і висловив сподівання, що він буде успішним.
Зеленський констатував: "З огляду на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше".
"Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива", – додав він.
Глава держави поінформував про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного покращити координацію та співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан.
"Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму", – сказав глава держави.
Також, за словами Зеленського, Україна прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" тощо.
"Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні", – наголосив президент, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.
"Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні", – додав президент.
Серед іншого, учасники відеоконференції обговорили питання спорудження меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту "Пам'ять заради майбутнього" своєю діяльністю прагне досягти виділення коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проекту "Голоси: свідчення Голокосту з України".
У відеоконференції взяли участь депутати, які представляють різні політичні групи у Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) та Влодзімеж Цімошевич (Польща).
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Янукович тоже про "курс на ЕС" бухтел.
"Стучите, и вам откроют".
Александр Ватутин ранее не прошел аттестацию, поэтому даже назначение его советником Венедиктовой вызвало шквал критики и шок, как в СМИ, так и в самой прокуратуре.
Ранее Венедиктова оправдывала, что Ватутин занимает должность «советника без процессуальных полномочий», однако, теперь у Ватутина есть реальная должность в Офисе с широкими полномочиями.
Даже это, не удивляет, поскольку Офисе Генпрокурора и сама Венедиктова знает, что НАБУ ведет 2 уголовных производства по Александру Ватутину.
Интерес Венедиктовой понятен. В СМИ десятки публикаций о том, что по согласованию с Венедиктовой на Ватутина возложен вопрос контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев. Именно для этого он якобы уже начал расставлять своих людей по всей прокурорской вертикали.
В органах прокуратуры Ватутин работает с 2004 года, а в 2015 он достиг своих первых важных высот - стал прокурором отдела в прокуратуре г. Киева. Уже тогда он подавал декларацию, в которой активы в 10 и более раз превышали официальные доходы. В декларации у Ватутина кроме нескольких небольших квартир в Харькове были также спортивный BMW 528і и Audi Q5 у жены. Ольга Ватутина, к слову, работала в этот период в ООО «НВФ «Информации и технологии», которую правоохранители подозревали в уклонении от уплаты http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52937436 налогов на более, чем 3 млн грн. при схемах поставок программного обеспечения на НАЭК «Энергоатом». Семья также декларировала около $120 тыс. наличными. Аналогичная история продолжается и в 2016 году.
А вот в 2017-м, с переходом Ватутина в Генеральную прокуратуру, семейству повезло: жена продала одну из квартир за 1 млн грн., при этом остатки наличности в декларации удвоились, а у прокурора появилась 200-метровая квартира в Киеве (очевидно, приватизированное служебное жилье, поскольку покупку он не декларировал). Еще через год, когда Ватутин переходит на должность помощника директора Государственного бюро расследований (его уже возглавила Венедиктова), жена покупает себе люксовый BMW X5 2019 года выпуска за 3 млн грн., а остатки на счетах семьи увеличиваются до почти 4 млн грн. Программе «Слидство» Ватутин https://www.slidstvo.info/news/na-posadu-radnyka-genprokurorky-venediktovoyi-pretenduyut-kadry-z-dbr/ заявил , что деньги на жизнь их семье, в основном, дают родители, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
В публичном пространстве есть только одно https://www.kdkp.gov.ua/decision/2019/06/19/1844 решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, не зафиксировал уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Речь об истории, в которой предприниматель-торговец тканями, по версии следствия, заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе.
Но вся работа оказалась проделана даром, поскольку Ватутин решил, что документы следователями ГФС и Нацполиции составлены неправильно и вообще никакого занижения налогов у ФОПа не было. Квалифкомиссия не увидела в этом нарушения со стороны Ватутина и закрыла против него дело.
Издание «Дело» не так давно писало о том, что Александр Ватутин https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sovetnik-venediktovoj-blokiruet-bolshoe-stroite-368433/ давал распоряжения подчиненным прокурорам не совершать никаких действий в отношении скандального предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, которые известны на рынке дорожных закупок как «тендерные тролли». В результате целый ряд судебных и следственных процессов, которые ведут СБУ и Нацполиция могут оказаться замороженными.
Журналисты «Вестей» https://vesti.ua/politika/sovetnik-venediktovoj-pokryvaet-kontrabandista-kostyuka указывали на то , что Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк.
Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся «смотрящим за налоговой».
При этом издание ОРД https://ord-ua.com/2020/05/07/kardinal-venediktova-ta-yiyi-mushketeri/?page=2 ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно «за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по «известных королей контрабанды» и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды». При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные «успехи» Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.
Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман..
https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/