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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 416 хворих на коронавірус, серед них 38 дітей, четверо людей померли, - Кличко

За добу в Києві виявили 416 хворих на коронавірус, серед них 38 дітей, четверо людей померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 416 осіб. З них - 38 дітей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 373 киян. На сьогодні в столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 214 жінок віком від 20 до 91 року, 164 чоловіки віком від 19 до 90 років, 19 дівчаток від 1 до 16 років і 19 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, 11 медиків.

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У лікарні столиці потрапили 53 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 48 осіб. Всього коронавірус побороли 6 553 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 71, Шевченківському - 55, в Дарницькому - 52 випадки.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3525) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вот что ещё убивает в Киеве https://youtu.be/ZvM8k651Xco Где ты живёшь?
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29.09.2020 10:34 Відповісти
поц= іґорок ґоді вже рекламувати прохіндеїв та марамоїв
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29.09.2020 11:04 Відповісти
Что он может сделать, позакрывать все? Так тогда еще больше вреда будет. Ждем иммунитет и вакцину, другого пути нет.
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29.09.2020 11:42 Відповісти
Какой ужас то ужасный... А смертность слабо опубликовать? Или не привязанные ни к чему цифры заражения гораздо круче?
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29.09.2020 14:04 Відповісти
 
 