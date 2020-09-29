За добу в Києві виявили 416 хворих на коронавірус, серед них 38 дітей, четверо людей померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 416 осіб. З них - 38 дітей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 373 киян. На сьогодні в столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 214 жінок віком від 20 до 91 року, 164 чоловіки віком від 19 до 90 років, 19 дівчаток від 1 до 16 років і 19 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, 11 медиків.

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У лікарні столиці потрапили 53 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 48 осіб. Всього коронавірус побороли 6 553 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 71, Шевченківському - 55, в Дарницькому - 52 випадки.