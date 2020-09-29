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Новини
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Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство

Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка у столичній підземці. Інцидент стався між станціями метро "Видубичі" і "Славутич". За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Учора ввечері до чергової частини управління поліції в метрополітені звернувся чоловік та повідомив, що під час руху вагону з даху впав невідомий чоловік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та лікарів.

"Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній зі станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метрополітену "Видубичі" та "Славутич" було знято напругу та припинено рух. Крім того, під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це – 29-річний мешканець міста Ужгород", - розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені матеріали події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені всі версії щодо смерті чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену, потрапивши під поїзд, загинула людина.

Також читайте: Станції київського метрополітену "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті через повідомлення про мінування

Автор: 

Київ (19633) Метрополітен (1419) Нацполіція (15261) самогубство (645) смерть (6776)


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Топ коментарі
+5
За 29 лет мозги так и не выросли. Тяжелый случай
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29.09.2020 11:28
+4
смартфон надо найти. в таких случаях там должно быть селфи. убиться и не заселфиться сегодня просто не комильфо.
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29.09.2020 11:31
+1
сразу потом можно набить селфач на надгробие. И тематическую картинку на аверс типа вагон, провода и тд...Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство - Цензор.НЕТ 6550
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29.09.2020 11:34
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За 29 лет мозги так и не выросли. Тяжелый случай
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29.09.2020 11:28 Відповісти
смартфон надо найти. в таких случаях там должно быть селфи. убиться и не заселфиться сегодня просто не комильфо.
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29.09.2020 11:31 Відповісти
сразу потом можно набить селфач на надгробие. И тематическую картинку на аверс типа вагон, провода и тд...Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство - Цензор.НЕТ 6550
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29.09.2020 11:34 Відповісти
))) точно!
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29.09.2020 11:36 Відповісти
Смартфон менты забрали, не "изъяли"))))
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29.09.2020 12:40 Відповісти
При чем тут умышленное и самоубийство, Просто -тупость, за нее и поплатился - решил покататься на крыше поезда. А самоубиться мог бросившись с платформы под поезд, для этого незачем на крышу залазить Полицейские из всего "санта-барбару" распишут.
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29.09.2020 11:34 Відповісти
Они совсем озверели!
Второй случай за день!
Полнолуние, что ли?
Неужели нельзя покончить с собой не причиняя неудобство тысячам людей?
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29.09.2020 11:37 Відповісти
Так это не тот же самый?
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29.09.2020 11:40 Відповісти
Так то ж писали про станцию Сирец и малолетку.
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29.09.2020 11:44 Відповісти
скорее всего, один и тот же случай, просто тут напечатали, то что департамент полиции в "фейсбе" выложил.
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29.09.2020 11:47 Відповісти
У секты старушки Шапокляк есть последователи, они тоже любят прокатится разок верхом на вагоне, однако мультик не реальность .
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29.09.2020 11:40 Відповісти
А не было бы карантина уехал бы за бугор на заработки, от безысходности покончил с собой таким необычным способом.
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29.09.2020 11:41 Відповісти
засцеппер твм..
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29.09.2020 11:50 Відповісти
Все зацеперы - потенциальные самоубийцы.
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29.09.2020 13:08 Відповісти
Чего Вы прикалуетесь? Ну привык чел у себя в Ужгороде на метро так ездить. Кто-то, наверное подсказал, что так будет бесплатно. Правила в метро для разных городов разные.
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29.09.2020 14:23 Відповісти
 
 