Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка у столичній підземці. Інцидент стався між станціями метро "Видубичі" і "Славутич". За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Учора ввечері до чергової частини управління поліції в метрополітені звернувся чоловік та повідомив, що під час руху вагону з даху впав невідомий чоловік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та лікарів.

"Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній зі станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метрополітену "Видубичі" та "Славутич" було знято напругу та припинено рух. Крім того, під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це – 29-річний мешканець міста Ужгород", - розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені матеріали події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені всі версії щодо смерті чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену, потрапивши під поїзд, загинула людина.

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