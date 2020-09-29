Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

Кабінет Міністрів України зменшив на 756,9 млн грн обсяги витрат на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, згідно з розпорядженням №1177 від 28 вересня, уряд зменшив обсяг витрат споживання за програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі" на суму 756 тис. 900 грн, які були передбачені Міністерству соціальної політики на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету.

Водночас на відповідну суму збільшено обсяг витрат споживання за програмою "Заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю".

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