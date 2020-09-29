Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг
Кабінет Міністрів України зменшив на 756,9 млн грн обсяги витрат на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, згідно з розпорядженням №1177 від 28 вересня, уряд зменшив обсяг витрат споживання за програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі" на суму 756 тис. 900 грн, які були передбачені Міністерству соціальної політики на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету.
Водночас на відповідну суму збільшено обсяг витрат споживання за програмою "Заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю".
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нічого страшного!
Што не? Как выше? Ты же обещаль
...в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн,
И в каком предложении косяк?)))
таки в теле новости... вот оригинал:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" на суму 756 900 тис. гривень;
лямов все же... эта пабеда!
Дід Микола: Ті, хто "мову на хліб не намажеш", тепер будуть змушені мастити на хліб підвищення цін:
- на електроенергію - на 86%;
- на воду - на 47%;
- на газ - на 45%.
Смачного тобі, наріде!
Pукопожатий Офшор: Всьо хєрня. Главноє -- нє далі Порошєнкє забронзовєть!
Кардинал SoF: Лолірую. Бидлюки голосували за дешеву комуналку і проти бариги, а тут наче не барига, і світло - вдвічі дорожче. І ще - хрєн тобі, а не субсидію. Нічо, зато теперь намазується ок
Сметанат борщу: Соседи моей тещи поставили в прошлом году электрическое отопление в квартиру.
А патамушта "зеленский понизит все тарифы". Ну-ну))
Д.Чекалкін
олигархамнароду. Эй, народ, принимай подарочки...
С уваженьем... дата, подпись (с)
Один день утримання Віслюка і його кодла обійдеться 3 470 685,00 (три мільйони чотириста сімдесят тисяч шістсот вісімдесят п'ять гривень).
При цьому на світовому ринку ціни значно упали і продовжують триматися на низькому рівні.
Ну навіщо нам той гнилий Євросоюз, тут братам із мокшаніїї допомога потрібна, бо їх газ і нафту вже ніхто не хоче купувати.
В Украине начали действовать https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454-2017-%D0%BF изменения в Порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
Изменения касаются уменьшения размера социальной помощи. Согласно документу, предназначенная социальная помощь может быть уменьшена до 50 процентов её размера в случае неиспользования семьей возможностей нахождения дополнительных источников для существования.
В случае повторного представления информации об отсутствии доходов у трудоспособных лиц, включенных в состав семьи, а также если среднемесячный размер доходов трудоспособных лиц, включенных в состав семьи, остается меньше, чем размер минимальной заработной платы, размер социальной помощи постепенно уменьшается при каждом обращении за её назначением соответственно на 20, 20 и 10 процентов.
Отметим, что каждым последующим обращением считается повторное представление уполномоченным представителем семьи заявления и декларации о доходах и имуществе в срок, не превышающий шести календарных месяцев после прекращения выплаты ранее назначенной помощи.