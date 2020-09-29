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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні дещо перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні дещо перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 вересня Київ і 22 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Зазначається, що завантаженість ліжок в цілому по Україні становить 50,4%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 426, Київ - 416 і Одещина - 271

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області.

Завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні дещо перевищує 50%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине превышает 50%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5746
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29.09.2020 11:53 Відповісти
поц-мєндєль та не всерайся з переляку
як маска з бавовни то вірусяка19 здихає на ній за 45хв!
А як ще 2маски носять в слайдер-пакеті та через годину міняють ...то воно там і здохне
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29.09.2020 12:20 Відповісти
Значит АВОСЬ до выборов и каникул дотянем..., ну а дальше .. (Ну это уже совсем другая история)
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29.09.2020 11:56 Відповісти
В Україні не вистачає 900ліжок для хворих на ковід (є зараз лише 1363ліжка ),
але дороги за гроші фонда будують .. та бабло ФОНДА пиляють
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29.09.2020 12:14 Відповісти
Це тому ти себе лайкнуло?
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29.09.2020 13:07 Відповісти
Немного, немножечко, самая малость больше половины, ну чуть-чуть. Правда, ложить даже больных с тяжелым течением КОВИД не куда, но это все запланировано и под контролем у ЗЕ.
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29.09.2020 12:35 Відповісти
Харьков 2х стороннее воспаление легких - на стационар, но не берут. в 17-й говорят - нет мест, отправили в 13-ю. Но там говорят, что они берут только с кислородом в крови - 80 и меньше, а у меня 97 (это сатурация обзывается)....
Продолжайте несоблюдать правила личной гигиены и таких историй будет больше!
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29.09.2020 13:07 Відповісти
 
 