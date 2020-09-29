Завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні дещо перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 28 вересня Київ і 22 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
Зазначається, що завантаженість ліжок в цілому по Україні становить 50,4%.
Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як маска з бавовни то вірусяка19 здихає на ній за 45хв!
А як ще 2маски носять в слайдер-пакеті та через годину міняють ...то воно там і здохне
але дороги за гроші фонда будують .. та бабло ФОНДА пиляють
Продолжайте несоблюдать правила личной гигиены и таких историй будет больше!