Завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні дещо перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 вересня Київ і 22 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Зазначається, що завантаженість ліжок в цілому по Україні становить 50,4%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області.