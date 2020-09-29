У ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на коронавірус: результат через 15-30 хв., ціна - $5
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про створення нового ефективнішого експрес-тесту на наявність коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилань на "Українську правду", про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції в Женеві.
За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити COVID-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $ 5 або 142 грн за один екземпляр.
Також такий тест не потребуватиме додаткового складного лабораторного обладнання для визначення наявності коронавірусу.
Зараз закуплено 120 млн нових експрес-тестів для низки країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Глава ВООЗ зазначив, що це дозволить розширити тестування в місцях, де немає відповідних лабораторій і підготовлених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів.
Станом на 29 вересня в Україні за статистикою коронавірус виявили у 3 627 нових інфікованих. Загалом в країні нараховується 204 932 хворих.
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это уже не первое место, где научили собак определять заболевших.
причем, они это делают на несколько дней раньше, чем обычные тесты.
вірю в нашу зелень: вона зможе на цьому заробити
шапочку из фольги одень.
вахтерфрилансер все равно удалит . камерукомпанию до ВОЗ
и поплачь.
Ранее ВОЗ неоднократно обвиняли в раздувании паники вокруг гриппа в интересах производителей лекарств и вакцин. Расследование этих обвинений было одной из основных задач комиссии из 27 специалистов по гриппу во главе с американским эпидемиологом Харви Файнбергом (Harvey Fineberg).
Как указывается в проекте заключения комиссии, ни одному из критиков не удалось предоставить убедительных доказательств влияния фармацевтических компаний на действия ВОЗ в период последней пандемии.
И еще.... если ты думаешь меня задеть обращением бабуся или бабушка, то ты еще более глуп, чем может показаться с первого взгляда. Я действительно бабушка и внуки - это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Очень надеюсь, что они вырастут не такими хамами. Жаль, что тебя плохо воспитали.
Бабуся , какое может быть воспитание у Куприка ? Я подкидыш
Угу , оно и видно
отключат газкыш с работы .
Думаю, все переболеют, а потом нас начнут прививать )))
В них же віробитьтся свій иммунітет, так чи ні?
https://censor.net/ru/user/205004 ви звідки, де ця оаза зарази? У нас наприклад ні я, ні мої знайомі (серед них одна медсестра і один інтернат) небачили ще захворівших і не чули від знайомих що хтось хворіє.
Обидві приватні, а одна з такої чудової патріотичної нагоди навіть взялася продавати тести німцям.
А где информация что погрешность теста 87%?
И ремонт хреновый ..... и освещения нет.....
Так что ВОЗ отстает от тренда, надо не брать за тест, а доплачивать!
Гешефт максимум 5$ сверху.
Наши гиппократы за такую мелочь разве шо тест на наличие лаве у больного могут сделать.)