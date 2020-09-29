У ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на коронавірус: результат через 15-30 хв., ціна - $5

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про створення нового ефективнішого експрес-тесту на наявність коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилань на "Українську правду", про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції в Женеві.

За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити COVID-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $ 5 або 142 грн за один екземпляр.

Також такий тест не потребуватиме додаткового складного лабораторного обладнання для визначення наявності коронавірусу.

Зараз закуплено 120 млн нових експрес-тестів для низки країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Глава ВООЗ зазначив, що це дозволить розширити тестування в місцях, де немає відповідних лабораторій і підготовлених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів.

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Станом на 29 вересня в Україні за статистикою коронавірус виявили у 3 627 нових інфікованих. Загалом в країні нараховується 204 932 хворих.