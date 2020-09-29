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Новини Коронавірус і карантин
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У ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на коронавірус: результат через 15-30 хв., ціна - $5

У ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на коронавірус: результат через 15-30 хв., ціна - $5

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про створення нового ефективнішого експрес-тесту на наявність коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилань на "Українську правду", про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції в Женеві.

За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити COVID-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $ 5 або 142 грн за один екземпляр.

Також такий тест не потребуватиме додаткового складного лабораторного обладнання для визначення наявності коронавірусу.

Зараз закуплено 120 млн нових експрес-тестів для низки країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Глава ВООЗ зазначив, що це дозволить розширити тестування в місцях, де немає відповідних лабораторій і підготовлених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів.

Також читайте: Через завантаження лабораторій результати безкоштовних ПЛР-тестів на Донеччині чекають до 10 днів

Станом на 29 вересня в Україні за статистикою коронавірус виявили у 3 627 нових інфікованих. Загалом в країні нараховується 204 932 хворих.

Автор: 

карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
це і справді добра новина
вірю в нашу зелень: вона зможе на цьому заробити
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29.09.2020 12:00
+9
Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд.
В ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на коронавирус: результат через 15-30 мин., цена - $5 - Цензор.НЕТ 2304
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29.09.2020 11:58
+8
а вот и адепт секты "Всемирного Заговора".
шапочку из фольги одень.
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29.09.2020 12:24
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Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд.
В ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на коронавирус: результат через 15-30 мин., цена - $5 - Цензор.НЕТ 2304
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29.09.2020 11:58 Відповісти
новости читай, а не только спам пиши.
это уже не первое место, где научили собак определять заболевших.
причем, они это делают на несколько дней раньше, чем обычные тесты.
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29.09.2020 12:55 Відповісти
а сестрички хаски не могут заменять?
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29.09.2020 12:14 Відповісти
Скандинавские чукчи?
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29.09.2020 12:15 Відповісти
це і справді добра новина
вірю в нашу зелень: вона зможе на цьому заробити
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29.09.2020 12:00 Відповісти
Вибачте за каламбур, але зелень на зелень має нюх. Оплату напевне так і будуть брати вічнозеленими. На дорожку зайвих грошей не буває. Щодо користі з цих тестів, то тут слід відштовхувптся від показника користі, який продемонструвала зелена влада. А цей показник - абсолютний нуль.
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29.09.2020 12:10 Відповісти
Чекаємо зустрічі Зеленським "Мрії" з гуманітарним вантажем ВОЗ для "Епіцентру" 🙄
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29.09.2020 12:52 Відповісти
як це ти про жидо-масонів не згадав...
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29.09.2020 13:24 Відповісти
Приложив теста до лоба і чекаєш на результат.
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29.09.2020 12:02 Відповісти
Как 5 долларов? Как же наши харчеваться будут? Ведь им сейчас в минуту от 700 грн капает. В носу палочкой поковырялся - 700 грн есть
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29.09.2020 12:05 Відповісти
Одна палочка стоко стоит.
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29.09.2020 12:08 Відповісти
точность тоже 5 %
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29.09.2020 12:13 Відповісти
У нас этот тест будет стоить 50$
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29.09.2020 12:13 Відповісти
а вот и причина всей этой псевдоэпидемии - продать пару млрд. тестов по 5 у.е. за штуку, а потом еще и вакцину)))))
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29.09.2020 12:15 Відповісти
а вот и адепт секты "Всемирного Заговора".
шапочку из фольги одень.
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29.09.2020 12:24 Відповісти
А причем тут заговор ? ВОЗ зарабатывает бабло как может , будет нужно то и ослиную мочу будут продавать под видом спасительной вакцины
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29.09.2020 12:34 Відповісти
заработай сам - выпусти тесты по $3
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29.09.2020 12:52 Відповісти
ВОЗ ничего не выпускает и не продает.
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29.09.2020 13:10 Відповісти
Бабуся , ну ты же знаешь как это делается . Разве нет ?
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29.09.2020 13:15 Відповісти
Не знаю. Расскажи, пусть и люди заодно прочитают.
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29.09.2020 13:19 Відповісти
А смысл ? Местный вахтер фрилансер все равно удалит .
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29.09.2020 13:22 Відповісти
То есть ответа нет. Впрочем как и возражений относительно функционала ВОЗ.
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29.09.2020 13:56 Відповісти
Бабусь , надень окуляры и сфокусируй вышесказанное . А шо касательно ВОЗ , то это обычные Рога и Копыта , которых не раз ловили за руку на содеянном . Красный Крест и ООН туда же в камеру компанию до ВОЗ
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29.09.2020 14:05 Відповісти
Очки надо тебе и срочно. Может перестанут мерещиться всякие непотребства с применением рогов и копыт.
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29.09.2020 14:15 Відповісти
Загугли "воз коррупция" , скучно не будет , бабуся
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29.09.2020 14:19 Відповісти
Сам погугли и почитай визги про коррупцию ВОЗ с вакциной свиного гриппа, а потом почитай https://pharmvestnik.ru/content/news/eksperty-snjali-s-voz-obvinenija-v-korruptsii.html
и поплачь.
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29.09.2020 15:06 Відповісти
Я не перехожу по ссылкам от лолиботных бабушек
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29.09.2020 15:22 Відповісти
Что подтверждает твой уровень интернет пользователя, которые пожирают всю грязь с помоек, а когда потом серьезное издание печатает официальные результаты расследования прикидываются шлангами, мол знать не знаю и ведать не ведаю. Для таких копирую из текста - Независимая комиссия сочла бездоказательными обвинения в коррупции в адрес руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как сообщает AFP, говорится в 33-страничном проекте доклада группы экспертов, созданной в прошлом году для оценки действий ВОЗ в период пандемии гриппа H1N1.
Ранее ВОЗ неоднократно обвиняли в раздувании паники вокруг гриппа в интересах производителей лекарств и вакцин. Расследование этих обвинений было одной из основных задач комиссии из 27 специалистов по гриппу во главе с американским эпидемиологом Харви Файнбергом (Harvey Fineberg).
Как указывается в проекте заключения комиссии, ни одному из критиков не удалось предоставить убедительных доказательств влияния фармацевтических компаний на действия ВОЗ в период последней пандемии.

И еще.... если ты думаешь меня задеть обращением бабуся или бабушка, то ты еще более глуп, чем может показаться с первого взгляда. Я действительно бабушка и внуки - это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Очень надеюсь, что они вырастут не такими хамами. Жаль, что тебя плохо воспитали.
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29.09.2020 15:29 Відповісти
Жаль, что тебя плохо воспитали.

Бабуся , какое может быть воспитание у Куприка ? Я подкидыш
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29.09.2020 15:35 Відповісти
Ну по нику не понятно. То ли гузка, то ли слово сербских корней. Если так, сочувствую. Не удивительно, что вырос таким озлобленным на мир.
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Бабуся , тебе не стыдно зарабатывать пропагандой , а ?
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29.09.2020 15:55 Відповісти
Объяснять тебе, что такое собственное мнение похоже бесполезно, так что не буду тратить время. А зарабатываю я в настоящее время уроками английского на дому для младших классов.
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29.09.2020 15:59 Відповісти
А зарабатываю я в настоящее время уроками английского на дому для младших классов.

Угу , оно и видно
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29.09.2020 16:00 Відповісти
Есть осторожное мнение , шо будут втюхивать свою бодягу в принудительном порядке , типо если не купишь , то отключат газ кыш с работы .
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29.09.2020 12:30 Відповісти
Говно это, а не мнение. Ну ты ж пока сам с пневмонией не сляжешь, не поверишь. И даже потом твои шарии будут втирать тебе, что это заговор против тебя и на самом деле ты себя чувствуешь хорошо.
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29.09.2020 12:40 Відповісти
Я не дам 5$ ВОЗу , ни при каких обстоятельствах
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29.09.2020 13:18 Відповісти
Только нашим ублюдкам от медицины эту новость нельзя показывать , удавятся от жадности.Что бы понятно было какое дно сейчас наша медицина , то пример: знакомая женщина после инсульта , для реалибитации получила бесплатную путевку в санаторий , но должна сдать ПЛАТНЫЙ (!!!) тест на коронавирус за 1500 гривен ! При том что и так у неё уходят все деньги на лекарства .Мы все конечно ей поможем , но где же правительство ?
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29.09.2020 12:16 Відповісти
Хотите и правительству помочь?
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29.09.2020 12:21 Відповісти
Регулярно помогают
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29.09.2020 12:38 Відповісти
вчера рассказали реальную историю из соседнего дорфа. одна бюргерша-селянка почуйствовала себя не очень ґут. позвонила, приехала зондеркоманда взяла тесты. один быстрый, другой обычный. вскоре приехали и забрали её в ковидное отделение. быстрый показал вирус. пролежала там вроде сутки. приходит тест с медленного. ничего нет. собирается подавать на разборки. после самоизоляции ))
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29.09.2020 12:17 Відповісти
у нас результаты медленного в Харькове ожидали 16 дней и все это время , знакомого, лечили от правостороннего воспаления легких, становилось все хуже.... сейчас обширное двухстороннее но в больницы Харькова не берут - "Думал леч в больницу на стационар, но не берут. в 17-й говорят - нет мест, отправили в 13-ю. Но там говорят, чьо они берут только с кислородом в крови - 80 и меньше, а у меня 97 (это сатурация обзывается)"
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29.09.2020 12:55 Відповісти
с гемоглобином всё ещё зависит от качества оксиметра. дорогие показывают одно, дешёвые совсем другое. та же фигня и с пирометрами. мну тут при случае на входе в лоб тыкнулы и померяли, типо пароля. показал 35°)) о!, говорят, у вас даже несколько заниженна! )))) ага, говорю, с такой реальной температурой вы представляете, как люди себя чуйствуют? улыбнулись и сказали "прахады!" ))
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29.09.2020 13:06 Відповісти
Поздно уже, коронавирус не остановить, вакцины не успевают подготовить к выпуску в промышленных масштабах. Идет массовое заболевание гораздо в больших масштабах, чем выявляют тесты (думаю в сотни раз). У нас на работе людей отправляют домой группами до десятка человек с температурой. При этом температура невысокая, у некоторых пропадает обаняние, кашель и ломота. В школах картина такая же. Никто ничего не закрывает, всё работает, всем наплевать.
Думаю, все переболеют, а потом нас начнут прививать )))
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29.09.2020 12:24 Відповісти
А зачем прививать переболевших?
В них же віробитьтся свій иммунітет, так чи ні?
https://censor.net/ru/user/205004 ви звідки, де ця оаза зарази? У нас наприклад ні я, ні мої знайомі (серед них одна медсестра і один інтернат) небачили ще захворівших і не чули від знайомих що хтось хворіє.
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29.09.2020 15:26 Відповісти
СН добавит свой 300% накрут будет реальная цена для населения
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29.09.2020 12:34 Відповісти
У ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на коронавірус: результат через 15-30 хв., ціна - $5 - Цензор.НЕТ 244
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29.09.2020 12:36 Відповісти
В Украине он будет по 300
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29.09.2020 12:37 Відповісти
Встречай мрию, клован!
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29.09.2020 12:38 Відповісти
І скільки він буде коштувати в Україні?
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29.09.2020 12:38 Відповісти
перамидка Гордона будет рвскачиваться на ниточке если вы заражены Короной.. Это инсайд по пятибаксовому тесту еслешо
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29.09.2020 12:40 Відповісти
Угадайте . сколько закупит Украина ? А Украина не закупит никуя . Пока чёткие пацаны сн торгуют тестами по две штуки грн.
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29.09.2020 12:41 Відповісти
Схоже, Україна може вважатися країною з надто високим рівнем доходів, якщо, маючи власне виробництво швидких тестів, встигає тільки експортні контракти з їх постачання заключати, а на результати тестів у своїх найбільш прогресивних регіонах доводиться чекати більше тижня.
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29.09.2020 12:46 Відповісти
Собственное производство только в бреднях нашего МОЗ. Выделили деньги из бюджета и на этом всё сдохло.
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29.09.2020 13:15 Відповісти
Була мова про гроші, виділені з німецького бюджету...
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29.09.2020 14:19 Відповісти
При чем тут немцы? Наш бюджет выделил деньги нашей украинской компании и всё это закончилось очередным пшиком Наш МОЗ уже и не вспоминает об афере.
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29.09.2020 15:02 Відповісти
Про яку саме компанію ви розповідаєте - їх же мінімум дві?
Обидві приватні, а одна з такої чудової патріотичної нагоди навіть взялася продавати тести німцям.
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29.09.2020 16:00 Відповісти
Наверное в таких же фантазиях продает, как и вторая выпускает.
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29.09.2020 16:02 Відповісти
Тут ключове слово "навєрноє"...
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29.09.2020 16:43 Відповісти
Низкая цена, высокая скорость, а как насчет точности? Я знаю минимум два примера, когда нынешние экспресс-тесты у больного ковидом показывали "-".
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29.09.2020 12:48 Відповісти
Тесты были из тех, о которых нашим лохам рассказывали? Те, что на коленке слепили в коридоре какой-то мутной фирмы?
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29.09.2020 13:17 Відповісти
Тесты делали не "мутной фирме", а в районной поликлинике.
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29.09.2020 13:47 Відповісти
Я не спрашивала где делали. Какие тесты использовались?
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29.09.2020 13:50 Відповісти
Шутка -
А где информация что погрешность теста 87%?
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29.09.2020 13:04 Відповісти
"да какая разница", когда дороги к кладбищам заасфальтированы и хорошо освещены?
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29.09.2020 13:16 Відповісти
Вы путаете обещания и действительность.....
И ремонт хреновый ..... и освещения нет.....
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29.09.2020 18:42 Відповісти
кому война а кому и мать родная. зеленые мрази бабло куют пока при власти.
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29.09.2020 13:07 Відповісти
скоро во всех эпицентрах всего за 600 грн!
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29.09.2020 13:16 Відповісти
Тут написали в комментариях в австралийских СМИ, что по радио передавали, что протестируйтесь на ковид, пожалуйста, граждане, если тест положительный, то вам заплатят полторы тысячи баксов.
Так что ВОЗ отстает от тренда, надо не брать за тест, а доплачивать!
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29.09.2020 13:40 Відповісти
У нас, значит, будут стоить минимуму $25.
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29.09.2020 16:32 Відповісти
Для Украины не годится.
Гешефт максимум 5$ сверху.
Наши гиппократы за такую мелочь разве шо тест на наличие лаве у больного могут сделать.)
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29.09.2020 19:07 Відповісти
 
 