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Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

У серпні міністр оборони України Андрій Таран поскаржився прем'єр-міністру України Денису Шмигалю на те, що Міністерство фінансів запропонувало граничні витрати військового відомства на 2021-2023 роки менше 3% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на експертну організацію StateWatch, про це йдеться в листі міністра оборони.

"Міністерством фінансів доведено граничні обсяги видатків проєкту державного бюджету на 2021 рік для Міністерства оборони у сумі 112,3 млрд грн (або 2,5% ВВП), що на 3,8 млрд грн нижче, ніж затверджені бюджетні призначення поточного року. Це є найнижчий показник за останні роки", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони додав, що в наступні роки цей показник має тенденцію до зниження: у 2022 році – 2,33% ВВП, а у 2023 році – 2,26% ВВП.

У листі Таран наголосив, що скорочення Мінфіном витрат на армію під час збройного конфлікту не буде сприйнято суспільством та у військовому середовищі.

"Варто зазначити, що лист Тарана вплинув на перегляд проєкту бюджету на 2021 рік. В останній версії документа, що оприлюднений на вебпорталі Верховної Ради, на Міноборони передбачені витрати в сумі 117,5 млрд гривень. Хоча і така сума є меншою від витарт Міноборони цього року", - підсумували в StateWatch.

Також читайте: Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран

Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію, - ЗМІ 01

Автор: 

армія (3777) Міноборони (7461) Мінфін (3656) оборона (4818) ЗСУ (7647) Шмигаль Денис (4635) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+30
Глава Міноборони Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на ЗСУ, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4746
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29.09.2020 12:09
+25
А може зелені хочуть годувати чужу армію. Ми ж не знаємо, що в них у головах.
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29.09.2020 12:00
+25
Глава Міноборони Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на ЗСУ, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4785
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29.09.2020 12:15
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як ми починаємо розуміти, то армія України і являється чужою для Зекоманди. Тому і урізають бюджет на утримання армії на слідуючі роки, да і в цьому вже армії нічого не виділяють, а підприємства оборонпрому хочуть, на угоду Раші розпродать
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29.09.2020 15:54 Відповісти
Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на ЗСУ, - StateWatch - Цензор.НЕТ 8020НАПОЛЕОН БОНАПАРТ ДЕКЛОРУВАВ ЩО: "НАРОД, ЯКИЙ НЕ БАЖАЄ ГОДУВАТИ СВОЮ АРМІЮ, БУДЕ ЗМУШЕНИЙ ГОДУВАТИ ЧУЖУ"! В НАШОМУ ВИПАДКУ ВОРОЖУ АРМІЮ РОСІЙСЬКИХ ФАШИСТІВ ЗАГАРБНИКІВ, НАШИХ ЛЮТИХ КРИВАВИХ ВОРОГІВ, ПРОКЛЯТИХ ОКУПАНТІВ ТИМЧАСОВО ОКУПУВАВШИХ СУВЕРЕНУ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ КРИМУ І ДОНБАСУ.
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29.09.2020 16:05 Відповісти
Знову кляті Свинарчуки Бариги все покрали
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29.09.2020 16:45 Відповісти
Старе і смердюче совкове лайно:

"Фокін заявив, що поки не бачить доказів війни з Росією. Він представляє Україну на переговорах щодо Донбасу"
https://hromadske.ua/posts/fokin-zayaviv-sho-poki-ne-bachit-dokaziv-vijni-mizh-**********-ta-rosiyeyu-na-donbasi
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29.09.2020 16:56 Відповісти
Если народ не хочет кормить свою армию, ему придется кормить чужую.
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29.09.2020 17:33 Відповісти
может к фокину послать изика гиркина с вооруженнымм до зубов сводным отрядом грушников и фсбешников привравленный всякими кизяками из кубани типа бабая , автомойщиами с дона типа моторылы и предателями типа абвера. пусть бы они его маеток сожгли а членов семьи постреляли...... может быть тогда бы старый комуняцкий совок-маразматик фокин увидел признаки войны Украины с путинской рашкой. и еще - старый маразматик, а где вот те уроды которых ты называешь повстанцами , набрали танков, сау и бтров, орудий и гаубиц, огнемётов, градов и смерчей, стрел и наконец буков??? какие тебе еще доказательства нужны а тупорылый рашистский посипака? лучше бы ты сидел дома молча и внучку-стриптизершу свою получше воспитывал.
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29.09.2020 18:26 Відповісти
При Пете воровали на оборонке, а при Нелохе воруют на дорогах. Вот такой поворот в политике государства, такой и бюджет.
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29.09.2020 18:34 Відповісти
А крадіжки -то виявились фейкові.?
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29.09.2020 20:03 Відповісти
Кажуть Петя захворів коронавірусом, мабуть знову на Мальдіви потягнуло)
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29.09.2020 23:07 Відповісти
Кажуть ты с двух сторон принимаешь в любом количестве за так. Врут поди? Все ж чирик ты таки берешь
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30.09.2020 07:00 Відповісти
ти що з ним живеш, що такий впевнений? чи він тобі платить?
На Жульці і сліду не видно, що перехворіла. Передвиборний піар закоренілих мародерів
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03.10.2020 12:43 Відповісти
Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 823
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29.09.2020 23:50 Відповісти
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