Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

У серпні міністр оборони України Андрій Таран поскаржився прем'єр-міністру України Денису Шмигалю на те, що Міністерство фінансів запропонувало граничні витрати військового відомства на 2021-2023 роки менше 3% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на експертну організацію StateWatch, про це йдеться в листі міністра оборони.

"Міністерством фінансів доведено граничні обсяги видатків проєкту державного бюджету на 2021 рік для Міністерства оборони у сумі 112,3 млрд грн (або 2,5% ВВП), що на 3,8 млрд грн нижче, ніж затверджені бюджетні призначення поточного року. Це є найнижчий показник за останні роки", – йдеться в повідомленні.



Міністр оборони додав, що в наступні роки цей показник має тенденцію до зниження: у 2022 році – 2,33% ВВП, а у 2023 році – 2,26% ВВП.

У листі Таран наголосив, що скорочення Мінфіном витрат на армію під час збройного конфлікту не буде сприйнято суспільством та у військовому середовищі.



"Варто зазначити, що лист Тарана вплинув на перегляд проєкту бюджету на 2021 рік. В останній версії документа, що оприлюднений на вебпорталі Верховної Ради, на Міноборони передбачені витрати в сумі 117,5 млрд гривень. Хоча і така сума є меншою від витарт Міноборони цього року", - підсумували в StateWatch.

Також читайте: Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран