Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, - "слуга народу" Кравчук

Юристи сумніваються в конституційності законопроєкту про дистанційну роботу Верховної Ради, до розгляду якого 28 вересня закликав повернутися перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Про це сказала в коментарі Цензор.НЕТ перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Є побоювання юристів і, я так розумію, голови Верховної Ради, про конституційність закону, який би передбачив дистанційне голосування народних депутатів, а не в залі Верховної Ради. Тому що так прописано в Конституції, що має бути персональне особисте голосування. Дуже складно технічно забезпечити цю верифікацію у разі голосування онлайн", - сказала нардепка.

За словами Кравчук, формат відеоконференції вже прекрасно працює для комітетів.

"І дуже добре, що ми це рішення ухвалили. Це дуже допомагає, коли люди на самоізоляції", - сказала нардепка.

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За її словами, дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені таким чином законопроєкти.

"Ми можемо поставити поставити під сумнів самі рішення, які ухвалюватимуться таким чином. Звичайно, це можна прийняти як якийсь екстрений випадок, якщо вся Україна в червоній зоні (не дай Бог). Або у нас 50% депутатського корпусу захворіє і буде перебувати на самоізоляції, і просто фізично Верховна Рада не буде збиратися", - сказала Кравчук.

За її словами, такого питання немає в порядку денному на цей тиждень.