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Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, - "слуга народу" Кравчук

Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, -

Юристи сумніваються в конституційності законопроєкту про дистанційну роботу Верховної Ради, до розгляду якого 28 вересня закликав повернутися перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Про це сказала в коментарі Цензор.НЕТ перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Є побоювання юристів і, я так розумію, голови Верховної Ради, про конституційність закону, який би передбачив дистанційне голосування народних депутатів, а не в залі Верховної Ради. Тому що так прописано в Конституції, що має бути персональне особисте голосування. Дуже складно технічно забезпечити цю верифікацію у разі голосування онлайн", - сказала нардепка.

За словами Кравчук, формат відеоконференції вже прекрасно працює для комітетів.

"І дуже добре, що ми це рішення ухвалили. Це дуже допомагає, коли люди на самоізоляції", - сказала нардепка.

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За її словами, дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені таким чином законопроєкти.

"Ми можемо поставити поставити під сумнів самі рішення, які ухвалюватимуться таким чином. Звичайно, це можна прийняти як якийсь екстрений випадок, якщо вся Україна в червоній зоні (не дай Бог). Або у нас 50% депутатського корпусу захворіє і буде перебувати на самоізоляції, і просто фізично Верховна Рада не буде збиратися", - сказала Кравчук.

За її словами, такого питання немає в порядку денному на цей тиждень.

Автор: 

ВР (15025) голосування (486) Слуга народу (2817) Стефанчук Руслан (760) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+2
так може так й треба - вже давно знайти привід поставтит під сумнів роботу у ВР цих виродків...
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29.09.2020 12:28
+2
Після приходу до влади "нових ліц" з державними компаніями стали відбуватися дивні речі.
"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.
Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики, причина в іншому.На це вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.

Порошенка прибрали олігархи й Зеленського теж прибрали олігархи тільки до своїх заграбастих пазурів...
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29.09.2020 12:33
+1
Вы там шо, совсем в сосну карабельною головой вдарились?
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29.09.2020 12:28
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так може так й треба - вже давно знайти привід поставтит під сумнів роботу у ВР цих виродків...
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29.09.2020 12:28 Відповісти
Після приходу до влади "нових ліц" з державними компаніями стали відбуватися дивні речі.
"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.
Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики, причина в іншому.На це вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.

Порошенка прибрали олігархи й Зеленського теж прибрали олігархи тільки до своїх заграбастих пазурів...
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29.09.2020 12:33 Відповісти
Вы там шо, совсем в сосну карабельною головой вдарились?
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29.09.2020 12:28 Відповісти
ребята, голосуйте как хотите, вас никто не воспринимает сурьезно.Все законы за 6 лет надо обнулить. 10 больше, 10 меньше, какая разница.
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29.09.2020 12:33 Відповісти
И об этом...https://vybory.rbc.ua/rus/2020/mery-harkova-zaregistrirovali-15-kandidatov-1601370943.html В мэры Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: из них 14 кандидатов с фамилией Кернес и один с фамилией Жуков.
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29.09.2020 12:40 Відповісти
І хдє?
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29.09.2020 12:54 Відповісти
Просто Кернес всё купил ,проснись
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29.09.2020 17:03 Відповісти
Різні дубілети-шкарлети там нашухерять і напишуть що потрібно.
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29.09.2020 12:40 Відповісти
Ни каких дистанционок.. Украина чемпион по борьбе с ковидом благодаря Зе лекарю. У нас в стране только зеленая, ну иногда желтая зона.., нужно будет станет и вся зеленая., стоит только позвонить из Банковой.. Школы, садики работают, спортивные соревнования со зрителями, транспорт, кабаки, курорт, рынки , супермаркеты все в работе. На подходе выборы.. В общем у нас "лучше все" , " мы впереди планеты всей".. так почему тогда поступают бредовые предложения про удаленку.. Вообще работать не хотят слуги еперного театра ... ж--пы в кресла уже не влазят...
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29.09.2020 12:47 Відповісти
"Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, - "слуга народа" Кравчук" - у меня и до дистанционное голосования под сомнением все законы принятые больными на голову. Им лечиться надо, а они законотворчеством занимаются.
Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5656
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29.09.2020 12:51 Відповісти
что даже до прислуги доходит?
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29.09.2020 12:56 Відповісти
 
 