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Кабмін пропонує Раді запровадити кримінальну відповідальність за незаконне проникнення в зону ЧАЕС

Кабмін пропонує Раді запровадити кримінальну відповідальність за незаконне проникнення в зону ЧАЕС

Кабінет Міністрів України пропонує посилити відповідальність за незаконне проникнення в зону Чорнобильської атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №4156 зареєстровано в парламенті.

Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою, проникнення в зону відчуження або зону безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або самовільне поселення, знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон карається штрафом від 1 тис. до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів карається штрафом від 1 тис. до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Придбання з метою використання або збуту об'єктів, визначених у частині другій цієї статті, якщо факт їхнього походження із зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення заздалегідь відомий винній особі, карається штрафом від 1,2 тис. до 2,6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15025) законопроєкт (3614) Кабмін (14141) ЧАЕС (544) зона відчуження (326) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+6
Кабмин порешал все проблемы видать, осталось только сталкеров поганять)
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29.09.2020 12:55
+5
шото зеленые твари хотят замутить на ЧАЭС
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29.09.2020 12:52
+5
Может пора уже провести новые замеры радиоактивности и изменить границы зон заражения? А то устроили там базу отдыха для избранных. Кормушку для ментов.
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29.09.2020 12:55
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Правила форума Рада форумчан
прайс-лист штрафов составлен одним известным братаном )
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29.09.2020 12:50 Відповісти
шото зеленые твари хотят замутить на ЧАЭС
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29.09.2020 12:52 Відповісти
кабмин, голову включай, тюрем нема, а в частную, не у всех есть бабки.
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29.09.2020 12:52 Відповісти
с чего бы это, решил повысить зарплату охранникам зоны ЧАЭС или компенсировать сАбакову рюкзаки?
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29.09.2020 12:54 Відповісти
Кабмин порешал все проблемы видать, осталось только сталкеров поганять)
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29.09.2020 12:55 Відповісти
Может пора уже провести новые замеры радиоактивности и изменить границы зон заражения? А то устроили там базу отдыха для избранных. Кормушку для ментов.
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29.09.2020 12:55 Відповісти
Сталкеры тем и опасны, что это утечка инфы. Они же все с дозиметрами туда прутся.
А реальность такова, что на 90% зоны радиация ниже чем на Хрещатике. А 99% в пределах санитарных норм.
Но охраняют ее как будто это чья-то частная собственность.
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29.09.2020 13:06 Відповісти
Так треба і кримінальну відповідальність за розкраданя коштів з бюджету на, типу рекреаціне відновленя земель Чорнобильскої зони. От і вводять кримінал щоб , по перше не палили ліс під вирубування, а по друге не могли побачити як використали (вірніше відмили) кошти на відновленні земель.
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29.09.2020 12:57 Відповісти
Чем занимается кабмин?
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29.09.2020 12:58 Відповісти
Я тоже думал что у Кабмина голова должна болеть про пенсии зарплаты степендии ..Но Кабмин занят новой стратегией разработки штрафов для населения
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29.09.2020 13:00 Відповісти
Молотци! В той час, коли бюджет трєщіт по швам, такоє направлєніє як "тури по чєрнобильской зонє" остайотся в тєні, і всє доходи от нєго осєдают в карманах прєдпєімчівих дєльцов. Нєпорядок! 🙂
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29.09.2020 13:10 Відповісти
А ни че что оттуда везут лес метал рыбу охотятся
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29.09.2020 13:11 Відповісти
Я так понял, что бюджет планируют подлатать на грибниках. Красть уже нечего?
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29.09.2020 14:19 Відповісти
 
 