Кабмін пропонує Раді запровадити кримінальну відповідальність за незаконне проникнення в зону ЧАЕС

Кабінет Міністрів України пропонує посилити відповідальність за незаконне проникнення в зону Чорнобильської атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №4156 зареєстровано в парламенті.

Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою, проникнення в зону відчуження або зону безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або самовільне поселення, знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон карається штрафом від 1 тис. до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів карається штрафом від 1 тис. до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Придбання з метою використання або збуту об'єктів, визначених у частині другій цієї статті, якщо факт їхнього походження із зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення заздалегідь відомий винній особі, карається штрафом від 1,2 тис. до 2,6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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