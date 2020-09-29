""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія
Парламентська фракція "Слуга народу" планує провести виїзне засідання на Донбасі, заявляє її лідер Давид Арахамія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - сказав Арахамія журналістам у вівторок у Києві.
Він повідомив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.
Топ коментарі
+42 Підлога Маккартні
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+37 abc123
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+33 Враг рода человеческого 666
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У них от одного вида "нулевой зоны" мочевые пузыри и кишечники обнулятся.
Надо провести либерализацию процесса.
І все ...нормально в Україні )
"Нулевая фракция "СН" проведёт заседание на зоне! "
хіба в знімальному павільоні бува таке... співпадіння ?))))
все люди как свечи :
одни - для света и тепла,
а другие - просто в ж*пу ))))
Потому в Дыру и едут, лохторат отбивать у ОПЗЖ.
Пожелаем им успеха, лохторат в ЛДНР привередливый, гречку берет не любую, а из гуманитарной помощи, отборную.
И колбасу только "как в СССР".
- Четыре!!!
- А сколько у нас рук?
- Четыре!!!
- А сколько у нас ног?
- Четыре!!!
- И кто же мы? -Зебіли.
Источник: https://censor.net/ru/n3221782
Лохторат у ОПЗЖ поедут отбивать!
Сколько гречки даете в одни руки, Слуги Народные?
///
..
в цирке свои традиции)))) там клоуны после выступления львов говно с арены убирают ))))