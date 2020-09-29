""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" планує провести виїзне засідання на Донбасі, заявляє її лідер Давид Арахамія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - сказав Арахамія журналістам у вівторок у Києві.

Він повідомив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.

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