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""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" планує провести виїзне засідання на Донбасі, заявляє її лідер Давид Арахамія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Слуга народу" планує засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - сказав Арахамія журналістам у вівторок у Києві.

Він повідомив, що орієнтовно воно відбудеться наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

фракція (121) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+42
В Данецке давайте с чепушелиным
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29.09.2020 13:03
+37
А зачем ? Там что, на вас откровение снизойдёт ? Понты дешевые!
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29.09.2020 13:03
+33
Свои к своим по свое. Сепарье. Давайте сразу к Гиви, че тянуть то?
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29.09.2020 13:04
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В Данецке давайте с чепушелиным
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29.09.2020 13:03 Відповісти
Да гонит этот "чорт", понты для остатков зеленого лохтората.
У них от одного вида "нулевой зоны" мочевые пузыри и кишечники обнулятся.
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29.09.2020 14:01 Відповісти
Дайте координаты сходняка для "Точки-У".
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29.09.2020 14:06 Відповісти
Кстати 2мя точками "У" можна решить проблему ордло за 1 день. 9го мая йо#нуть по парадам и всьо. У них ПВО сиравно нету. Ну Европа конечно немножко сделает вид что они озабочены проблемой, а кацапам уже будет некого потдерживать ибо вся местная Ылита будет мертва, а на рядового с позывным Сопля надежды нету
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29.09.2020 14:15 Відповісти
Одной "Точкой" можно все проблемы сразу и решить
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29.09.2020 14:26 Відповісти
А зачем ? Там что, на вас откровение снизойдёт ? Понты дешевые!
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29.09.2020 13:03 Відповісти
пиар перед выборами.
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29.09.2020 13:09 Відповісти
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 826
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29.09.2020 13:12 Відповісти
Потрібно передати сепарам їхнє місцезнаходження, може добонуть чимось, ну а якщо ні то нехай наші підстрахують.
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29.09.2020 13:10 Відповісти
сепары по своим бить не будут. Ахламидия это знает.
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29.09.2020 13:13 Відповісти
та яке там засідання в сірій зоні?) піар наше все) вибори-вибори, кандидати ...дори)))) а ці так пєтухі)
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29.09.2020 13:32 Відповісти
Будут агитировать за ОПЗЖ.
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29.09.2020 13:13 Відповісти
Свои к своим по свое. Сепарье. Давайте сразу к Гиви, че тянуть то?
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29.09.2020 13:04 Відповісти
там и оставайтесь мудозвоны!
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29.09.2020 13:09 Відповісти
І хай там і зостаються.
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29.09.2020 13:04 Відповісти
Там і залишайтесь.
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29.09.2020 13:05 Відповісти
якого "народу"?? Вже давно час перейменувати зебільну партію в "слуги наріда"..
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29.09.2020 13:05 Відповісти
Такие сложности для получения удостоверения УБД.

Надо провести либерализацию процесса.
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29.09.2020 13:05 Відповісти
Ти впевнений, що ***** їх похвалить за такі посвідчення?
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29.09.2020 13:26 Відповісти
Війна вже фсьо, мона і засідати на нулях.
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29.09.2020 13:05 Відповісти
Унылый пиар, на такое даже бабули не поведутся.
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29.09.2020 13:05 Відповісти
если Буба туда припхается дето под Славянск (якобы на ноль) в бронике с полком охраны то дамам бальзаковского возвраста может и зайти такая "храбрость")))
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29.09.2020 13:34 Відповісти
Я схвалюю. 😊 Бо тенденція мені подобається. Такими темпами через деякий час засідання "Слуги проводити уть вже у Ростові. 😁
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29.09.2020 13:06 Відповісти
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2737

""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 8896

І все ...нормально в Україні )
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29.09.2020 13:18 Відповісти
та да,все слуги зеурода вместе с опожоповцами вызывают огонь на себя(эх,мечты мечты)
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29.09.2020 14:16 Відповісти
Искать смысл сего действа от зеленого стада не стоит...смысла нет...впрочем как и в любом другом деянии зеленого стала..
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29.09.2020 13:06 Відповісти
иными словами какая логика в брауновском движении? ну да ж...
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29.09.2020 13:36 Відповісти
А чиво не в мацкве, там же их штаб и руководство?
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29.09.2020 13:07 Відповісти
АраХаму нужно сейчас провести заседание его братвы в нулевой зоне в Карабахе )
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29.09.2020 13:07 Відповісти
На х..ви там нужні..зсвоїм соплежуйством...Ідіть придурки послужіть чесно Україні в армії а тоді можно когось і вибирати як що мізки у вас не злетять
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29.09.2020 13:08 Відповісти
кіношна партія, кіношні перемовини, клоунські призначення на держпосади, дурнувата кадрова політика, втрата підтримки світу, втрата допомоги МВФ, просраний безвіз... Натомість з ****** передзонюється та в дьосни лижеться.. Ось і всі "здобутки" зеленої плісняви, яка вразила Україну.
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29.09.2020 13:08 Відповісти
аааа, ще забув останні ніштячки - електрика + 70 %, опалення + 45 % та водопостачання + ще до фіга... (
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29.09.2020 13:47 Відповісти
В заголовке надо переставить слова...
"Нулевая фракция "СН" проведёт заседание на зоне! "
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29.09.2020 13:08 Відповісти
АрахГНИДия.
""Слуга народа" планирует провести заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4068
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29.09.2020 13:10 Відповісти
Может орден дадут. Посмертно...
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29.09.2020 13:10 Відповісти
Не забудьте сообщить своим ''партнёрам'' точные координаты, во избежание непопадания !
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29.09.2020 13:11 Відповісти
Можно поближе, в Харькове, в кернесевском пятимиллионном туалете со всеми удобствами, велюровому как раз предоставится возможность проверить унитазы.
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29.09.2020 13:11 Відповісти
сфотать каждого заседателя с калашом и в каске не забудьте. а то на бигморды нечего вешать будет.
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29.09.2020 13:11 Відповісти
Есть шансы что они там и останутся на пмж?
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29.09.2020 13:11 Відповісти
есть шансы шо они туда даже не планируют ехать)
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29.09.2020 13:39 Відповісти
Це добра новина.)))
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29.09.2020 13:12 Відповісти
думаєш міна прилетить?
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29.09.2020 13:13 Відповісти
Дуже сподіваюсь.))
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29.09.2020 13:18 Відповісти
та ну))) Contra spem spero! - як казала видатна Леся Українка...
хіба в знімальному павільоні бува таке... співпадіння ?))))
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29.09.2020 14:00 Відповісти
это им поможет ,как аптечному чувачку

""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 5291
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29.09.2020 13:23 Відповісти
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29.09.2020 13:36 Відповісти
***
все люди как свечи :
одни - для света и тепла,
а другие - просто в ж*пу ))))
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29.09.2020 14:01 Відповісти
Блиин, им уже Кварталов и Скотов не хватает? В следующий раз, совместное заседание фракции с Кварталом. На сцене -рояль. И игрока не забудте пригласить
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29.09.2020 13:23 Відповісти
лучше сразу в днр - там "слугам дамбасского народа" самое место. и назад не пускать.
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29.09.2020 13:24 Відповісти
Голимый пиар........
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29.09.2020 13:29 Відповісти
Нет, избиратель нужен, проблема с голосователями за Слуг Народа намечается на выборах осенью.
Потому в Дыру и едут, лохторат отбивать у ОПЗЖ.
Пожелаем им успеха, лохторат в ЛДНР привередливый, гречку берет не любую, а из гуманитарной помощи, отборную.
И колбасу только "как в СССР".
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29.09.2020 13:37 Відповісти
Ну это само собой.......куда уж без ЛОХтарата............
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29.09.2020 14:07 Відповісти
прям як Дартаньян і три мушкетери .- Сколько у нас шпаг?
- Четыре!!!
- А сколько у нас рук?
- Четыре!!!
- А сколько у нас ног?
- Четыре!!!
- И кто же мы? -Зебіли.
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29.09.2020 13:33 Відповісти
""Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве."
Источник: https://censor.net/ru/n3221782

Лохторат у ОПЗЖ поедут отбивать!
Сколько гречки даете в одни руки, Слуги Народные?
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29.09.2020 13:35 Відповісти
Треба такі засідання зробити постійними - сепари по своїх стріляти не будуть!
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29.09.2020 13:36 Відповісти
пусть сразу в Горловке проводят. Там "без табу" дешево, и лохторат более благодарный.
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29.09.2020 13:37 Відповісти
та чого там вже, кажіть прямо- будете спілкуватися з окупаційними адміністраціями, щоб їх легалізувати та вивести із під санкцій РФ.
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29.09.2020 13:45 Відповісти
Бажано ,щоб вся партія прибула на з.Їзд ,на чолі з ініціаторами та вождями і вказала свої координати сепаратистам!!! Можливо і вони прийняли би участь у процесі !!!
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29.09.2020 13:45 Відповісти
І правильно, ще й Віслюка візьми і рояль не забудь, нехай зіграє "той старанє".
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29.09.2020 13:48 Відповісти
Как всегда, пиар-дешевки от СН... Но оплачивать массовый визит "слуг" на Донбасс будем, к сожалению, мы, налогоплательщики...
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29.09.2020 13:51 Відповісти
сепари своїх не тронуть
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29.09.2020 13:56 Відповісти
Отличная мысль - на нейтральной полосе, усеянной минами. Вот это был бы праздник души.
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29.09.2020 13:56 Відповісти
так уже ж было такое..пиарное лажалово )))
///
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4621

..
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29.09.2020 14:05 Відповісти
Кстати я, когда это фото с «новостью» первый раз было, и не обратила внимания на ребенка с мороженым вот только с.........🙁
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29.09.2020 14:12 Відповісти
сейчас*
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29.09.2020 14:14 Відповісти
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29.09.2020 14:14 Відповісти
еще траншея в два раза шире, если не в два с половиной и доски новые. Я по траншеям как правило хожу полбуоком и то часто задеваю землю, а тут на дно наверное еще и асфальт для бубочки положили. Кстати, в Станице Луганской есть показательный ВОП, специально для президента и комиссий: биотуалеты, умывальники, ламинат... опечатанные. Что бы бойцы не пользовались. Попаду туда снова - наделаю фото.
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29.09.2020 16:12 Відповісти
Подивіться які нові дошки.
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29.09.2020 14:18 Відповісти
декораторы старались ))))
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29.09.2020 14:28 Відповісти
3 линия исполнение работ НГ
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29.09.2020 15:46 Відповісти
А почему бы по доброй мушкетерской традиции не позавтракать на линии размежевания всей фракцией?
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29.09.2020 14:09 Відповісти
а какое отношение имеет шапито к традициям мушкетеров? )))
в цирке свои традиции)))) там клоуны после выступления львов говно с арены убирают ))))
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29.09.2020 14:16 Відповісти
Може, дай боже, "обстрєляють" те зебільє "з тої сторони"? Я навіть, прости господи, подякую. Не судіть суворо...
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29.09.2020 14:15 Відповісти
Токо неприцельно пусть.
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29.09.2020 14:25 Відповісти
А смысл обстрела, если "неприцельно"? Чтобы шов маст го он? Т.е. продолжали над нами прикалываться? Уж явно лучше прицельно и качественно. Причем сценически можно оформить как в опере - долго-долго будет "борец народный" помирать, изрешеченный осколками, поючи (или пейя? или напоевая? или "читая рэп"? - тут широкое поле для фантазии). От этого, даже без влажных мыслей арахончика электоральный процент партии Зе рванет сразху уверх. И к бабке не ходите - точняк.
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Да. В нулевой. На развалинах Донецкого аэропорта. Возможен неприцельный обстрел. Но то не считается.
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29.09.2020 14:24 Відповісти
Ахєрєнія ахєрєв! Де він знайде стільки памперсів?
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29.09.2020 14:25 Відповісти
кстати не мешало бы этой интересной партии, а точнее ее представителям провести детоксикацию... вот мне кажется это главное сейчас
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29.09.2020 14:31 Відповісти
Понтовики, фу -ля.
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29.09.2020 14:49 Відповісти
Что нулевого в этой показухе будет, так это мозги этой гоп-компании.
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29.09.2020 14:54 Відповісти
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 8003
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29.09.2020 14:59 Відповісти
Лучше на родине ахремении а абхазии на ************ плантации откуда этот недоумок сбежал.
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29.09.2020 15:45 Відповісти
Кстати вот тут место и время можно слить сепарам.Как они про вагнеровцев!
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29.09.2020 15:46 Відповісти
Надеюсь найдется третья сила и она сделает доброе дело!
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29.09.2020 16:02 Відповісти
Хорошо, что не в Куршевеле. Эти могут за народные и в Турцию смотаться. А что, эта мартышка не может что-то поближе предложить, если уж так хочется гульнуть? Скажем, в Славутиче. Ах, да, там не перед кем повыделываться.
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29.09.2020 16:03 Відповісти
Вся фракция хочет УБД и медальки
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29.09.2020 16:30 Відповісти
Якщо, відповідно до опитування, тільки 60% українців (в голові не вкладається) вважають, що війну на Донбасі почала рашка, то зелені піаряться і таким чином не даремно. Виявляється, українцями можна маніпулювати як завгодно.
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29.09.2020 16:45 Відповісти
Шапито на гастролях...
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29.09.2020 16:58 Відповісти
Хорошо бы еще на Ара-хамии крестик нарисовать, чтоб сепары не промахнулись.
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29.09.2020 17:05 Відповісти
Недоумки,вам нульовка, що проспект для шпацеру, не мають хлопці на нульовці більше клопоту, як вам придуркам штани сушити
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29.09.2020 18:58 Відповісти
В нулевой зоне с сторонниками обнулённого? Совпадение?
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29.09.2020 20:29 Відповісти
 
 