"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов

Постанову про створення Тимчасової слідчої комісії у "справі вагнерівців" зареєстровано в парламенті, але вона повністю блокується командою Зеленського в Раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов за підсумками наради у спікера Ради Дмитра Разумкова.

"Як ви знаєте, завдяки ймовірній державній зраді у вищих кабінетах країни була злита операція по "вагнерівцям". Блискуча операція українських розвідників, коли ті, хто збивав українські літаки, через кого загинули українські воїни, мали б вже сидіти за гратами. На жаль, цього не сталося. І наразі ми знаємо, що була "злита" інформація ймовірно з найвищих кабінетів держави. Саме через це була зареєстрована постанова про створення ТСК, яка має розібратися, хто "зливав", як "зливав", навіщо ця державна зрада була зроблена на користь країни-агресора", – сказав Герасимов.

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Він наголосив, що постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

"Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову", – додав нардеп.

Співголова фракції "Європейська Солідарність зазначив, що згідно з регламентом, який є ключовим законом діяльності українського парламенту, сьогодні ця петиція має бути розглянута в залі парламенту.

"Це чітка норма, яка прописана в цьому законі, і саме тому "Європейська Солідарність" взяла перерву і попросила керівництво парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції "Слуга народу". Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в парламенті", – зауважив Герасимов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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