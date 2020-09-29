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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов

Постанову про створення Тимчасової слідчої комісії у "справі вагнерівців" зареєстровано в парламенті, але вона повністю блокується командою Зеленського в Раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов за підсумками наради у спікера Ради Дмитра Разумкова.

"Як ви знаєте, завдяки ймовірній державній зраді у вищих кабінетах країни була злита операція по "вагнерівцям". Блискуча операція українських розвідників, коли ті, хто збивав українські літаки, через кого загинули українські воїни, мали б вже сидіти за гратами. На жаль, цього не сталося. І наразі ми знаємо, що була "злита" інформація ймовірно з найвищих кабінетів держави. Саме через це була зареєстрована постанова про створення ТСК, яка має розібратися, хто "зливав", як "зливав", навіщо ця державна зрада була зроблена на користь країни-агресора", – сказав Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці". ДОКУМЕНТ

Він наголосив, що постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

"Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову", – додав нардеп.

Співголова фракції "Європейська Солідарність зазначив, що згідно з регламентом, який є ключовим законом діяльності українського парламенту, сьогодні ця петиція має бути розглянута в залі парламенту.

"Це чітка норма, яка прописана в цьому законі, і саме тому "Європейська Солідарність" взяла перерву і попросила керівництво парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції "Слуга народу". Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в парламенті", – зауважив Герасимов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Читайте: Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов

Автор: 

ВР (15025) ТСК (375) Зеленський Володимир (24250) Герасимов Артур (298) ПВК Вагнер (1541) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+25
А хтось розраховував на щось інше?
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29.09.2020 13:07
+20
Так это ж агрохимия и блокирует, он же абещаль
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29.09.2020 13:08
+18
От на що розраховував Бутусов, коли до 21.04.2019 топив проти Порошенка?
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29.09.2020 13:10
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А хтось розраховував на щось інше?
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29.09.2020 13:07 Відповісти
От на що розраховував Бутусов, коли до 21.04.2019 топив проти Порошенка?
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29.09.2020 13:10 Відповісти
"Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5245
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29.09.2020 13:13 Відповісти
Він теж думав, що хуженебудет.
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29.09.2020 13:18 Відповісти
А було погано?
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29.09.2020 13:20 Відповісти
"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 639
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29.09.2020 13:28 Відповісти
он лучче на балконе смотрелся, когда нужно было вам чевото вкручивать, а было нечего, пришлось балконную фотку))
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29.09.2020 14:56 Відповісти
та неужто топил??
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29.09.2020 14:40 Відповісти
ожидаемо)
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29.09.2020 13:08 Відповісти
Так это ж агрохимия и блокирует, он же абещаль
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29.09.2020 13:08 Відповісти
_Вестимо, блокирует, ставит палки в колёса, препятствует и упирается изо всех сил. Ну конечно же! А иного от врагов Украины и ждать нелепо.
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29.09.2020 13:09 Відповісти
"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1411
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29.09.2020 13:32 Відповісти
А хто ж буде розслідувати сам себе? Ти чо?
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29.09.2020 13:09 Відповісти
"Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов - Цензор.НЕТ 2399
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29.09.2020 13:10 Відповісти
ну,пусть шкварятся дальше...что бы потом не говорили,как кацапня "амынизнали"
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29.09.2020 13:11 Відповісти
кожного разу коли читаю "слуга народу" одразу в очах отой дурнуватий образ вАви на лісапеті. Тьху.
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29.09.2020 13:11 Відповісти
а у меня пианист в работе
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29.09.2020 13:25 Відповісти
А у меня перед глазами постает упоротый наркоман, которому дали порулить автобусом переполненным людьми на крутом спуске
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29.09.2020 14:13 Відповісти
А в той час: Столтенберг призвал Грузию подготовиться к членству в НАТО.

Йенс Столтенберг и Георгий Гахария провели переговоры в Брюсселе
Грузия уже добилась значительного прогресса в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии, считает Йенс Столтенберг.
Грузия должна использовать все возможности для подготовки к членству в НАТО. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178440.htm сообщает пресс-служба НАТО.

8 сентября в Грузии стартовали многонациональные https://korrespondent.net/world/4271776-v-hruzyy-prokhodiat-*******-uchenyia-s-uchastyem-nato учения Достойный партнер-2020 с участием войск НАТО . В маневрах принимали участие более 2 700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.
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29.09.2020 13:12 Відповісти
Це для тих, хто верещить "Нас не чекають в НАТО! Туди не беруть тих, в кого є окуповані території!".
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29.09.2020 14:13 Відповісти
так уже готовы давно, когда подготовительная стадия столтенбергов закончится??
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29.09.2020 14:43 Відповісти
Бо гребуть ...

"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8217
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29.09.2020 13:30 Відповісти
Может, и на это "почему" зеботва знает ответ?
https://spektrnews.in.ua/news/v-ukraine-pochti-v-2-raza-podorozhaet-kommunalka-s-1-oktyabrya---vlad-ponomar/104006#gsc.tab=0 "В Украине почти в 2 раза подорожает коммуналка с 1 октября" - Влад Пономарь

Повышение цен коснется электроэнергии и водоснабжения.
Электроэнергия для населения станет дороже почти в 2 раза, а холодная вода подорожает на 22%.
Цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии поднимется почти в 2 раза - с 0,9 гривен до 1,68 гривен за 1 кВт/ч.
Ранее сообщалось, что в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 гривен за кубометр. Ожидается, что цена на газ для населения будет расти и дальше.
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29.09.2020 13:47 Відповісти
Он всё чаще использует слово - "вероятная".
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29.09.2020 13:18 Відповісти
Скоро ці зелені штрейбрехуни будуть стояти стіною, перед якою поставлять кремлівського крота для приведення рішення суду щодо виконання рішення для соціального захисту України . Як там Т.Г. Шевченко писав - Не втечете...
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29.09.2020 13:30 Відповісти
Україна не гра в "Монополію"
https://www.youtube.com/watch?v=4ac3H40LGTc Розгромний виступ Іванни Климпуш-Цинцадзе у ВР

"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7033
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29.09.2020 13:48 Відповісти
Раз блокируют,значит есть,что скрывать.
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29.09.2020 13:48 Відповісти
Свершить измену, а потом сцаться - это ихнее(зеленое) всё.
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29.09.2020 13:54 Відповісти
сволоч Безугла юлить на трибуні.
Разумков і жирний стефанчук втекли з залу
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29.09.2020 14:02 Відповісти
Ес в печали.Как не сядет- не идут дела.Воздух сотрясается от их отчаянных воплей на всю вселенную.Несчастные.Мне их жаль.
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29.09.2020 14:03 Відповісти
Мнение кацапских дегенератов, граждан Украины не интересует
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29.09.2020 14:10 Відповісти
ну, вы не совсем кацапские, вы - подстилочки, как ваша патриот
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29.09.2020 14:54 Відповісти
Мне как-то похер, что там блокируют зеленые федейрасты. Статья по державной зраде не имеет сроков давности. Так что зеленый петух вместе со своим другом дерьмаком будут жрать зону за слив кацапам операции по вагнеровцам - в любом случае
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29.09.2020 14:09 Відповісти
ти думаєш, що незалежна Україна доживе до того часу, коли розглядатиметься ця зрада в незалежних по справжньому державних слідчих органах?
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29.09.2020 14:21 Відповісти
и не только зелёный, пральна??))
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29.09.2020 14:53 Відповісти
артур, хосподипрости, и я гоню на стариков, так в сортире поймай, тудато полюбому зайдёт, не в карман же
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29.09.2020 14:52 Відповісти
лице СН

"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1513
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29.09.2020 14:52 Відповісти
Створення ТСК по "вагнерівцям" блокує не "Слуга народа,"як ствержує Герасимов, а особисто Зеленський. Він став на захист друга чи друзів, які становлять пряму надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки України до тих пір, поки будуть працювати в ОПУ. Неймовірний саботаж вкрай потрібного розслідування: по довготривалості, по силі протидії, по кількості керівників правоохоронних відомст(Генпрокуратура, СБУ, ДБР, Зовнішня розвідка і підлабузники-генерали в запасі), ОПУ на чолі з Єрмаком є однозначним свідченням, що зрадник має високий статус або є другом Зеленського. Схоже на заговір мерзотників проти держави, якою вони і керують.
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29.09.2020 14:57 Відповісти
"постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті", и без этого понятно, что в Офисе Капитуляции и Коррупции, работает крот.
"Слуга народу" блокує постанову про створення ТСК у "справі вагнерівців", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6114
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29.09.2020 22:52 Відповісти
 
 