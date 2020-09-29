Зеленський у День пам'яті жертв Бабиного Яру: Тисячі зруйнованих доль і тисячі нагадувань про те, до чого призводять расизм і нетерпимість

У 79-ту річницю трагедії в Бабиному Яру президент Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистів в урочищі.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Є слова, після прочитання яких стає моторошно. Слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості. Слова, що є символом звірячої ненависті. Це слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. У них усім євреям міста та околиць наказувалося прибути 29 вересня 1941 року, о 8-й годині ранку, з документами, грішми й білизною на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що за два дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тис. осіб, а за два наступні роки, за різними підрахунками - від 70 до 200 тис.

Страчені в Бабиному Яру - це тисячі зруйнованих людських доль, тисячі сімей і тисячі нагадувань людству, про те, до чого призводять ксенофобія, расизм і нетерпимість.

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"79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка. Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Щоб більше ніколи в історії щодо жодної національності в жодному куточку світу не з’являлися подібні оголошення. Ніколи знову! Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру!" - підсумував президент.