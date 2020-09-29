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Зеленський у День пам'яті жертв Бабиного Яру: Тисячі зруйнованих доль і тисячі нагадувань про те, до чого призводять расизм і нетерпимість

Зеленський у День пам'яті жертв Бабиного Яру: Тисячі зруйнованих доль і тисячі нагадувань про те, до чого призводять расизм і нетерпимість

У 79-ту річницю трагедії в Бабиному Яру президент Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистів в урочищі.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Є слова, після прочитання яких стає моторошно. Слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості. Слова, що є символом звірячої ненависті. Це слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. У них усім євреям міста та околиць наказувалося прибути 29 вересня 1941 року, о 8-й годині ранку, з документами, грішми й білизною на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що за два дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тис. осіб, а за два наступні роки, за різними підрахунками - від 70 до 200 тис.

Страчені в Бабиному Яру - це тисячі зруйнованих людських доль, тисячі сімей і тисячі нагадувань людству, про те, до чого призводять ксенофобія, расизм і нетерпимість.

Також читайте: Слідчий зі Скотланд-Ярду допомагає Центру "Бабин Яр" шукати нові дані про трагедію

"79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка. Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Щоб більше ніколи в історії щодо жодної національності в жодному куточку світу не з’являлися подібні оголошення. Ніколи знову! Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру!" - підсумував президент.

Автор: 

Бабин Яр (160) Зеленський Володимир (24250) пам’ять (1190)


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А шо таке случилось з новиною, шо коментарів нема?
Якийсь локальний апокаліпсис на окремій сторінці Цензор.НЕТ...
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29.09.2020 19:33 Відповісти
Зеленський нагадав, що за два дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тис. осіб, а за два наступні роки, за різними підрахунками - від 70 до 200 тис.
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Згідно з німецькими документами, у Бабиному яру поховано 32 тисячі жертв німецьких айнзатцкоманд, - психічно хворі, євреї, військовополонені, українські націоналісти. Сумніватися в німецькій пунктуальності ніяких підстав нема.
Інша річ, - на протязі 1930-х років у тому ж Бабиному яру прикопували жертв масових сталінських репресій. І от тут ніяких документальних підтверджень про кількість похованих не існує.
Таким чином, викопані там кістки можуть бути як на совісті німецьких нацистів, так і жертвами енкаведешних катів.
Тому, на мою думку, варто було б поставити у Бабиному яру поряд два пам'ятники,- жертвам нацистського і комуняцького тоталітаризму.
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29.09.2020 19:58 Відповісти
Корчинський про Бабин Яр: Хотілось би почути вибачення євреїв перед українцями
https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c

Бабин яр у якості місця поховань жертв масових репресій спочатку вибрали не німці, - його вибрали сталінські людожери, серед яких якраз було, у тому числі, багато євреїв.
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29.09.2020 20:20 Відповісти
 
 