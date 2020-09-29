Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов

Місія України при НАТО працює над реалізацією проєкту впровадження електронного обміну секретними документами між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків глави місії України при НАТО Георгій Толкачов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Справді, у зв'язку з епідемією і запровадженими з цієї причини обмежувальними заходоми може скластися враження, що нічого не відбувається. Насправді це не так. Повірте, роботи вистачає. Нині серед низки інших проєктів, над реалізацією яких ми працюємо, я б хотів особливо підкреслити впровадження електронного обміну секретними документами. Це крок, без якого ми не можемо бачити себе членами НАТО", - сказав Толкачов.

За його словами, створення закритих електронних каналів складно переоцінити, і робота над цим уже триває, не так давно Україна отримала від НАТО в межах Багатонаціональної співпраці, зокрема у сфері так званого С2 (С2 - сommand and control), пакет документів, який визначає межі, політику обертання закритої, конфіденційної, секретної інформації в електронних мережах.

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"Ці документи були передані до Києва - в СБУ і Державну службу спецзв'язку і захисту інформації для того, щоб вони вивчили, які наші, українські правила потрібно змінити, щоб відповідати необхідним вимогам. Після цього буде розроблено архітектурне технічне рішення, буде проведено сертифікацію і тестовий обмін документами, і в нас буде працюючий, ефективний електронний канал обміну закритими документами, які ми отримуємо від НАТО, точно так самр, як їх отримують члени альянсу", - наголосив глава Місії.

Толкачов зазначив, що після того, як Україна приведе свою систему у відповідність до стандартів НАТО, рівень довіри до українських спецслужб буде на порядок вищий, ніж зараз.

"Це означає, що штаб-квартира і Генеральний штаб Міноборони, Офіс безпеки альянсу і наша СБУ говорять однією мовою. Звичайно ж, перед початком роботи, так само як і після, час від часу ефективність зв'язку на предмет можливого витоку інформації перевірятиме Офіс безпеки альянсу. Потрібно розуміти, що це - не проєкт одного дня і навіть не одного року, на це потрібен час, але без впровадження електронного обміну документами говорити про готовність до членства не можна", - пояснив він.