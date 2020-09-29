УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 351 26

Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов

Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов

Місія України при НАТО працює над реалізацією проєкту впровадження електронного обміну секретними документами між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків глави місії України при НАТО Георгій Толкачов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Справді, у зв'язку з епідемією і запровадженими з цієї причини обмежувальними заходоми може скластися враження, що нічого не відбувається. Насправді це не так. Повірте, роботи вистачає. Нині серед низки інших проєктів, над реалізацією яких ми працюємо, я б хотів особливо підкреслити впровадження електронного обміну секретними документами. Це крок, без якого ми не можемо бачити себе членами НАТО", - сказав Толкачов.

За його словами, створення закритих електронних каналів складно переоцінити, і робота над цим уже триває, не так давно Україна отримала від НАТО в межах Багатонаціональної співпраці, зокрема у сфері так званого С2 (С2 - сommand and control), пакет документів, який визначає межі, політику обертання закритої, конфіденційної, секретної інформації в електронних мережах.

Також дивіться: "Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський. ВIДЕО

"Ці документи були передані до Києва - в СБУ і Державну службу спецзв'язку і захисту інформації для того, щоб вони вивчили, які наші, українські правила потрібно змінити, щоб відповідати необхідним вимогам. Після цього буде розроблено архітектурне технічне рішення, буде проведено сертифікацію і тестовий обмін документами, і в нас буде працюючий, ефективний електронний канал обміну закритими документами, які ми отримуємо від НАТО, точно так самр, як їх отримують члени альянсу", - наголосив глава Місії.

Толкачов зазначив, що після того, як Україна приведе свою систему у відповідність до стандартів НАТО, рівень довіри до українських спецслужб буде на порядок вищий, ніж зараз.

"Це означає, що штаб-квартира і Генеральний штаб Міноборони, Офіс безпеки альянсу і наша СБУ говорять однією мовою. Звичайно ж, перед початком роботи, так само як і після, час від часу ефективність зв'язку на предмет можливого витоку інформації перевірятиме Офіс безпеки альянсу. Потрібно розуміти, що це - не проєкт одного дня і навіть не одного року, на це потрібен час, але без впровадження електронного обміну документами говорити про готовність до членства не можна", - пояснив він.

Автор: 

НАТО (6512) оборона (4817) секретні документи (93) Толкачов (3)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Думаю Альянс після вагнерівців буде надсилати секретну інформацію: про погоду, рівень магнітних бурь і новини з Голівуду.))
показати весь коментар
29.09.2020 13:55
+7
Вы сначала шпиёнов уберите наверху. А то никто никогда никаких документов не даст.

Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов - Цензор.НЕТ 7278
показати весь коментар
29.09.2020 13:45
+6
У путинского агента Ермака доступ будет?
показати весь коментар
29.09.2020 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це такий жарт!?
показати весь коментар
29.09.2020 13:32 Відповісти
Он Грузия скоро вступит в НАТО вместо Украини, а мы так и останемся буфером с последующим переходом в ОКДБ
показати весь коментар
29.09.2020 13:34 Відповісти
У путинского агента Ермака доступ будет?
показати весь коментар
29.09.2020 13:34 Відповісти
Транзитный сервер в его кабинете....
показати весь коментар
29.09.2020 13:41 Відповісти
внучкам многих совковых старцев снова придётся много поработать губами рта, уговаривая власти разрешить дедулям доступ к этой секретной инфе, устроив их "кодировщиками" )
показати весь коментар
29.09.2020 13:37 Відповісти
Не будет никакого обмена, ибо высшая власть Украины работает на кремль.
показати весь коментар
29.09.2020 13:39 Відповісти
Как это не будет?! А как тогда Расея будет получать секретные данные НАТО?! Вы еще скажите, что Ермаку доступ не дадут
показати весь коментар
29.09.2020 13:50 Відповісти
Американцы не дадут. Соотв. и дерьмак с путлером нихера не получат.
показати весь коментар
29.09.2020 14:10 Відповісти
А там є фільтр - блокіратор для ОП ?
показати весь коментар
29.09.2020 13:39 Відповісти
Ермак же все сольет...
показати весь коментар
29.09.2020 13:41 Відповісти
Только давайте ключи презеденту и другу внучки Фокина.
показати весь коментар
29.09.2020 13:44 Відповісти
НЕ (пропустил в предложении)
показати весь коментар
29.09.2020 13:45 Відповісти
Вначале надо посадить Ермака в Гуантанамо и пытать круглосуточным прослушиванием "Металлики".
показати весь коментар
29.09.2020 13:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VvCwG3YDBWU Это ты напрасно. Погорячился, погорячился.
показати весь коментар
29.09.2020 14:12 Відповісти
Норм. Там еще в плейлисте были https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w Deicide , пусть приобщается.
показати весь коментар
29.09.2020 14:18 Відповісти
Вы сначала шпиёнов уберите наверху. А то никто никогда никаких документов не даст.

Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов - Цензор.НЕТ 7278
показати весь коментар
29.09.2020 13:45 Відповісти
Дерьмак уже получил из параши доступ к транзитному серверу для переправки всех этих секретных документов прямиком }{уйлу.
показати весь коментар
29.09.2020 14:04 Відповісти
а якщо то канал для зливу дезінформації ?
показати весь коментар
29.09.2020 14:09 Відповісти
Оце так зраду зрадну "місцевим" ідіотам-писаком подали.
показати весь коментар
29.09.2020 13:48 Відповісти
Думаю Альянс після вагнерівців буде надсилати секретну інформацію: про погоду, рівень магнітних бурь і новини з Голівуду.))
показати весь коментар
29.09.2020 13:55 Відповісти
эт верно, пора заканчивать с нарочным и почтовыми голубями
показати весь коментар
29.09.2020 13:58 Відповісти
НАТО наверное всякую дезу будет сливать -- в надежде через ОП обмануть Кремль. А в Кремле не читая будут эти документы в корзину отправлять.
показати весь коментар
29.09.2020 14:02 Відповісти
Русофилы в ОП только и ждут этого, чтобы кремлядской крысе инфу сливать.
показати весь коментар
29.09.2020 14:06 Відповісти
"какие украинские правила нужно поменять, чтобы соответствовать необходимым требованиям"

Усунути від управління державою кремлівських агентів.
показати весь коментар
29.09.2020 14:06 Відповісти
Ермак, Татаров в совете СНБО, какие можно секреты доверить этим стукачам?
показати весь коментар
29.09.2020 14:51 Відповісти
мабуть ця лінія буде проходити через москальське ГРУ
показати весь коментар
29.09.2020 15:38 Відповісти
 
 