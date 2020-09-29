УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11787 відвідувачів онлайн
Новини
9 201 26

Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Державна митна служба провела 15 фіктивних конкурсів на посади керівників усіх департаментів, до посади допускали лише "свою і потрібну" людину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Євген Плинський.

"Готова кримінальна справа. Наводжу документи про проведення Держмитслужбою 28.08.2020 п'ятнадцяти фіктивних конкурсів на керівників всіх департаментів. У межах цієї афери, за участю, наприклад 26 осіб, документи 25 відхилялися. До співбесіди допускався лише один (свій і потрібний), який і ставав переможцем", - йдеться в повідомленні.

Журналіст очікує реакції народних депутатів і Державного бюро розслідувань.

Також читайте: Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи

Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 01
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 02
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 03
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 04
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 05
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 06
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 07
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 08
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 09
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 10
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити своїх людей на посади у відомстві, - журналіст Плинський 11

Автор: 

конкурс (1292) митниця (1881) ДБР (3540) Державна митна служба (658)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5781
показати весь коментар
29.09.2020 14:05
+11
Зачем нужна таможня, если преЗЕдент уже несколько раз победил контрабанду?...
показати весь коментар
29.09.2020 14:08
+10
Зе не знав, йому не доповіли, він не винен, це все клятий Порошенко
показати весь коментар
29.09.2020 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5781
показати весь коментар
29.09.2020 14:05 Відповісти
Зе не знав, йому не доповіли, він не винен, це все клятий Порошенко
показати весь коментар
29.09.2020 14:09 Відповісти
За всі ці злочини своєї команди Зеленському прийдеться сидіти разом з порошенком, в тюрмі.
показати весь коментар
29.09.2020 14:35 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2020 14:45 Відповісти
але ж ти й дебіл Lатентний...
показати весь коментар
29.09.2020 17:04 Відповісти
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 2861
показати весь коментар
29.09.2020 16:24 Відповісти
ЗЕ ДНО ДВОЙНОЕ
показати весь коментар
29.09.2020 14:08 Відповісти
Зачем нужна таможня, если преЗЕдент уже несколько раз победил контрабанду?...
показати весь коментар
29.09.2020 14:08 Відповісти
Ну так "они вам ничего не должны"!....
А вот ВЫ им должны ВСЁ, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!
показати весь коментар
29.09.2020 14:09 Відповісти
"Слугам олигархов" даже чуть-чуть прятаться ЛЕНЬ!
Воруют просто, тупо и нагло!
показати весь коментар
29.09.2020 14:13 Відповісти
назови хоча б 3 вагомих причини чому вони повинні "прятаться"
показати весь коментар
29.09.2020 14:33 Відповісти
Жаль, что мудрый нарид об этом не узнает. По телеку борьба с коррупцией идет такая, шо аж гай шумит! Нарид продолжает считать бубочку успешным борцом с тяжелым наследием барыги.
показати весь коментар
29.09.2020 14:20 Відповісти
чому не знають-знають...., і що , що це змінить...
показати весь коментар
29.09.2020 14:31 Відповісти
ЗЕ ПУСТЫШКА ЗЕРО ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА ОН НИКТО И НЕЧТО ЗА НЕГО ВСЕ ОЛИГАРХАТ РЕШАЕТ И ДЕЛАЕТ ПЕЧАЛКА
показати весь коментар
29.09.2020 14:20 Відповісти
а що, починаючи із....- було інакше - ми "азія" ментально, тому ще не скоро буде як в Скандинавських....( як приклад)...- у ВСЬОМУ...
показати весь коментар
29.09.2020 14:30 Відповісти
Фіктивні не тільки конкурси, але і сам президент. Він до сих пір грає роль Голобородька.
показати весь коментар
29.09.2020 14:47 Відповісти
А хіба в цьому щось нове? Рейтинг гаманців.
показати весь коментар
29.09.2020 14:53 Відповісти
Тем временем коррупционер Зеленский, в припадках борьбы с коррупцией, создает комиссии по борьбе с коррупцией. Это значит, что таких конкурсов будет еще. И разных.
показати весь коментар
29.09.2020 15:37 Відповісти
Опять вырвали из контекста!
Имейте совесть!
У Зели жеж карт-бланш на все это от украинского избирателя!
показати весь коментар
29.09.2020 16:29 Відповісти
нада просто пєрєстать стрєлять.. нада просто пєрєстать красть (чи про красть воно у передвиборчий програмі нічого не казало?).. нада просто побороть коррупцію.. Пройшло півтори роки - крадуть, стріляють, але на жаль, за наказом оманського віслюка, лише по нас, куми та свати годуються цілими кланами біля державної годівниці, 95 квартал всім складом перекочував на Банкову.. Корупцію "побороли", та так якісно, що розцінки підскочили в рази на різні "послуги" від держиморд... Ви за це голосували, зебіли?? Скажіть чесно.
показати весь коментар
29.09.2020 17:07 Відповісти
замість того, щоб воювати за країну, воювати з корупціонерами, воювати зі злочинцями на всіх щаблях влади, віслюк вже півтора роки воює з Порошенком.. Виявляється, в ***** зі шмарклею один спільний ворог, це Порох..
показати весь коментар
29.09.2020 17:10 Відповісти
При Порошенко была скидка на растаможку 50процентов. При бубочке, нех. Думайте!
показати весь коментар
29.09.2020 17:25 Відповісти
Да?) Вот номер! Как я пропустил такое счастье! ))
показати весь коментар
29.09.2020 17:53 Відповісти
Зато Аралбаев Рашид Саржанович упорно претендовал на любую должность в таможне.
Это он статью заказал?
показати весь коментар
29.09.2020 17:52 Відповісти
у меня с этой вакансией похожая ситуация https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=33507, но чуть умнее типа сделали, будто я на собеседование не пришёл
показати весь коментар
29.09.2020 18:38 Відповісти
 
 