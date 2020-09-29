Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
Державна митна служба провела 15 фіктивних конкурсів на посади керівників усіх департаментів, до посади допускали лише "свою і потрібну" людину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Євген Плинський.
"Готова кримінальна справа. Наводжу документи про проведення Держмитслужбою 28.08.2020 п'ятнадцяти фіктивних конкурсів на керівників всіх департаментів. У межах цієї афери, за участю, наприклад 26 осіб, документи 25 відхилялися. До співбесіди допускався лише один (свій і потрібний), який і ставав переможцем", - йдеться в повідомленні.
Журналіст очікує реакції народних депутатів і Державного бюро розслідувань.
Топ коментарі
+18 vitaliymkua
показати весь коментар29.09.2020 14:05 Посилання
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.09.2020 14:08 Посилання
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.09.2020 14:09 Посилання
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Воруют просто, тупо и нагло!
Имейте совесть!
У Зели жеж карт-бланш на все это от украинского избирателя!
Это он статью заказал?