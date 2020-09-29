Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Державна митна служба провела 15 фіктивних конкурсів на посади керівників усіх департаментів, до посади допускали лише "свою і потрібну" людину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Євген Плинський.

"Готова кримінальна справа. Наводжу документи про проведення Держмитслужбою 28.08.2020 п'ятнадцяти фіктивних конкурсів на керівників всіх департаментів. У межах цієї афери, за участю, наприклад 26 осіб, документи 25 відхилялися. До співбесіди допускався лише один (свій і потрібний), який і ставав переможцем", - йдеться в повідомленні.

Журналіст очікує реакції народних депутатів і Державного бюро розслідувань.

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