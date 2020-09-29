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Новини
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Нардепка "Голосу" Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, "за"

Нардепка

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська підготувала депутатське звернення до президента України Володимира Зеленського про відкликання Вітольда Фокіна з української делегації ТКГ. Усі представники депутатських груп і фракцій, крім ОПЗЖ, підписали документ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.

"Обіцяла депутатський запит щодо відкликання Фокіна В.П. з української делегації ТКГ. Окрім ОПЗЖ, ВСІ представники депутатських груп та фракцій поставили свої підписи", - написала вона.

За словами Бобровської, сьогодні пан Фокін має прийти ще й на комітет з питань державного будівництва.

"Співчуваю йому, всі на високих настроях готують свої питання", - додала вона.

Нардепка Голосу Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, за 01
Нардепка Голосу Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, за 02
Нардепка Голосу Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, за 03

Нагадаємо, 22 вересня народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський повідомив, що депутати його фракції у Верховній Раді ініціюють вихід Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи і готують відповідний запит до президента. Приводом для звернення про відкликання Фокіна з ТКГ став ефір на "Українському радіо" від 22 вересня.

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Нардепка Голосу Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, за 04

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Голос партія (512) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+18
Отозвать и принудительно направить в дом престарелых советского образца.
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 5507
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29.09.2020 14:32
+16
- Но позвольте, как же он служил в очистке? - Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь. (с)
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29.09.2020 14:32
+14
Давайте, внучку, Машку Фокину в ТКГ. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 9312
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29.09.2020 14:32
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Это исчерпывающая характеристика Фокина.
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29.09.2020 14:31 Відповісти
Отозвать и принудительно направить в дом престарелых советского образца.
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 5507
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29.09.2020 14:32 Відповісти
Парасюка вместо него: молодой и безбашенный - самое то.
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29.09.2020 14:32 Відповісти
представилось, как он Козаку с носаря в табло заезжает - самое то
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29.09.2020 16:44 Відповісти
Давайте, внучку, Машку Фокину в ТКГ. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 9312
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29.09.2020 14:32 Відповісти
- Но позвольте, как же он служил в очистке? - Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь. (с)
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29.09.2020 14:32 Відповісти
Маша и Андрюша против...........зря что ли дедушку с «симпатичным» парнем знакомила........
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29.09.2020 14:34 Відповісти
факиной внучке заявление пора писать об изнасиловании «симпатичным» парнем....
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29.09.2020 14:35 Відповісти
Ошибаешься, на следующих выборах эта "сосна" пойдет в депутаты.
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29.09.2020 15:43 Відповісти
кпсс+лгбт=опзж
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29.09.2020 14:36 Відповісти
фАкінга - на звалище історії..
До того ж, його вже хробачки зачекалися
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29.09.2020 14:38 Відповісти
вместе с Кравчуком . Это два коммуняцких подельника .
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29.09.2020 15:14 Відповісти
Вот она-европейская демократия,как её понимают вечно орущие и стремящиеся в Европу.Сюр.Такое впечатление ,что Фокин -пуп Земли в ТКГ.Нонсенс
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29.09.2020 14:38 Відповісти
c бутылки кто-то там заквакал про демократию?
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29.09.2020 14:50 Відповісти
а что не так? депутаты - представители народа коллегиально отзывают этого кадра?
куда уж демократичнее?
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29.09.2020 14:57 Відповісти
Не знаю как ,но не так!.ЕС и Голос именно такие.Отсутствие толератности и вечный скулеж.Копыталяция и так далее и так далее.Их гора вечно рождает мыльные пузыри.
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29.09.2020 15:03 Відповісти
Какой толерантности? Вы вообще о чем? Извините, какой-то бред.
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29.09.2020 15:27 Відповісти
Та это бот пытается сделать видимость, что дело не в том , что Фокин - маразматичный предатель, а что у нас "дедушек не любят".
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29.09.2020 16:39 Відповісти
Можно подробнее про толерантность в случае с совковой мразотой Фокиным?
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29.09.2020 17:16 Відповісти
Фокин -полноправный гражданин Украины.Он имеет право на иную точку зрения,чем оголтелые политические кликуши,обанкротившиеся за прошедшие 6лет,которые умышленно делают вид ,что они не видят дальше своего носа.Шайтаны и шатуны от ФСБ.Это моё личное мнение.
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29.09.2020 17:29 Відповісти
Ну,русский, изложи мне "точку зрения", согласно которой русни на Донбассе нет. Ты самую, которую тебе рассказала московитская говнопропаганда.
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29.09.2020 17:31 Відповісти
Прошу не вешать на меня ярлыки ,только потому,что я имею не кликушескую точку зрения.Донбасси Крым -суто украинская земля,только путь освобождения захваченных рашистами украинских(и не только украинских) земель я вижу в коалиции со США.А не в бесполезной столетней войне.Не имей 100 рублей,имей сто друзей.Что Зе и делает.Ситуация с освобождением от рашисткого ига не настолько безнадёжна,как утверждают апологеты копитуляции.США держат руку на пульсе . Мне нет причин не доверять США У кремлёвского плешивого окурка энурез и диарея при виде Б-52 регулярно появляющихся у границ орды,в том числе и в Украине.Это хороший знак.Противоядие найдено.
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29.09.2020 18:09 Відповісти
Не крути задом, как Моника у русни в сауне. Расскажи мне, шо русни в Донбассе нет.
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29.09.2020 18:12 Відповісти
Ватяна істота, яка на смерть перелякана шайтанами і шатунами, таку особисту думку, вислови психіатрові або засунь собі глибоко в одне місце, якщо не знайдеш у нього розуміння.
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29.09.2020 18:35 Відповісти
красная машечка будет носить дедушке пирошки. пока какой нибудь волк снова не позариться на её гнездатые губы и в качестве алаверды не приткнёт старца ещё куда в нибудь )
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29.09.2020 14:40 Відповісти
Я знаю за фокина, шо у него хорошая внучка Маша.
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29.09.2020 14:41 Відповісти
Нарешті хоч хтось роздуплився. Всі інші зайняті державотворенням в кишенях.
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29.09.2020 14:49 Відповісти
Сегодня дебаты между Трампом и Байденом и это намного интереснее вечно путающихся под ногами ЕС и Голоса.Орущих ,плюющих и нетолерантных.
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29.09.2020 14:53 Відповісти
Что такие как вы в совке не рассуждали о толерантности, всегда одно мнение в газетах Правда или Известие,зато по ночам украдкой слушали Голос Америки...
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29.09.2020 16:06 Відповісти
ОПЗЖ- это Оппозиционная Платформа За Жыдов во власти .
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29.09.2020 15:13 Відповісти
Так там уже велюр, який ще більш упоротий. У Зе лава запасних зрадників велика.
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29.09.2020 15:15 Відповісти
Маша в шоке, дидов обижают
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29.09.2020 15:50 Відповісти
Романа Безсмертного, державника і патріота за місяць Зе вигнав з тої переговорної групи, а тут стара раянсько- комуністична людина , з ідеологію покійного ССср в голові... І того "президента" вмовляють люди, депутати , про відкликання того Фокіна , а воно наче Не чує.... Це все що потрібно знати про цінності Зеленського, ким він є насправді, недалеко відійшов від того ж такі Фокіна.
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29.09.2020 20:34 Відповісти
Нардепка "Голосу" Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 1524
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29.09.2020 22:21 Відповісти
 
 