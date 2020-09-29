Нардепка "Голосу" Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, "за"

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська підготувала депутатське звернення до президента України Володимира Зеленського про відкликання Вітольда Фокіна з української делегації ТКГ. Усі представники депутатських груп і фракцій, крім ОПЗЖ, підписали документ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.

"Обіцяла депутатський запит щодо відкликання Фокіна В.П. з української делегації ТКГ. Окрім ОПЗЖ, ВСІ представники депутатських груп та фракцій поставили свої підписи", - написала вона.

За словами Бобровської, сьогодні пан Фокін має прийти ще й на комітет з питань державного будівництва.

"Співчуваю йому, всі на високих настроях готують свої питання", - додала вона.







Нагадаємо, 22 вересня народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський повідомив, що депутати його фракції у Верховній Раді ініціюють вихід Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи і готують відповідний запит до президента. Приводом для звернення про відкликання Фокіна з ТКГ став ефір на "Українському радіо" від 22 вересня.

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