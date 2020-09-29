Поліція за добу відкрила десять кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу в Україні. ІНФОГРАФІКА

Загалом протягом доби в поліцію надійшло 218 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 39 , у Чернівецькій – 30, у Донецькій – 17, в Одеській – 16, у Луганській – 15, у місті Києві – 14, по 13 – у Запорізькій та Кіровоградській, по 11 – у Дніпропетровській та Херсонській, у Харківській – 8, по 5 – у Миколаївській та Рівненській, у Тернопільській – 4, по 3 – у Вінницькій, Закарпатській та Полтавській, по 2 – у Житомирській, Львівській та Чернігівській, по 1 – у Івано-Франківській областях та НПУ.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1478 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

У Київській області – 227, у Дніпропетровській – 126, у Донецькій – 122, у місті Києві – 115, у Закарпатській – 98, у Кіровоградській – 79, у Чернівецькій – 73, у Херсонській – 70, в Одеській – 65, у Луганській – 57, в Івано-Франківській – 54, у Полтавській – 44, у Сумській – 43, у Волинській – 41, по 35 – у Миколаївській та Чернігівській, у Вінницькій – 34, у Рівненській – 33, у Запорізькій – 27, у Черкаській – 26, у Харківській – 24, у Тернопільській – 19, у Львівській – 13, у Житомирській – 8, по 5 – у Хмельницькій області та НПУ.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо десяти кримінальних правопорушень.

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Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 127 кримінальних правопорушень: 66 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 167 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.





