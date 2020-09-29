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Новини Судова реформа
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Приватні виконавці ефективніше за Державну виконавчу службу в 5 разів, - приватний виконавець Телявський

Приватні виконавці ефективніше за Державну виконавчу службу в 5 разів, - приватний виконавець Телявський

За минулий рік приватні виконавці показали більшу ефективність, ніж Державна виконавча служба.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів приватний виконавець Анатолій Телявський.

"Статистика за минулий рік вказує, що вся Державна виконавча служба України стягнула 16,5 млрд грн загальної суми боргу, а приватні виконавці – 4,2 млрд. грн. Однак хочу звернути увагу на те, що армія державних виконавців по всій Україні налічує близько 5 тис. осіб, у той час, як приватних, які діють на сьогодні та внесені до реєстру, - лише близько 250. Шляхом нескладної арифметичної дії можна порахувати, що більше, ніж у 5 разів один приватний виконавець ефективніший за свого колегу з Державної виконавчої служби. Виходить, що один державний виконавець повертає 3,3 млн грн, а один приватний – 17,5 млн грн на рік", - зазначив він.

Телявський додав, що Державна виконавча служба у мотивації має великі недоліки:

"Люди не йдуть туди на роботу або швидко її залишають в зв’язку з недостатньою мотивацією і надзвичайною бюрократизацією процесу. Я пішов з Державної виконавчої служби, оскільки не міг дозволити жити своїй сім’ї на той дохід. Я вдячний цьому періоду свого життя. Я отримав досвід, отримав можливість і доступ до такої професії, як приватний виконавець, і жалкую, що не пішов раніше в цю професію. Якщо державний службовець із заробітною платою 300 доларів в еквіваленті має на виконанні рішення суду про стягнення боргу в 30 тис. доларів, то виникає корупційний ризик, еквівалентний його річній зарплаті. Звісно, він не може об’єктивно займатися такими справами. А у приватного виконавця є мотивація. Приватний виконавець не отримує заробітну плату. Він отримує згідно із законом про виконавче провадження платню у вигляді проценту від стягнення. Зазвичай це 10% - загальне правило. Стягнув 1 млн, отримав 100 тис. грн. Стягнув 10 млн – отримав мільйон. Ти зацікавлений в якомога кращих і швидших результатах. Тому державі слід зосередитися на реформуванні приватних виконавців, на розширенні їхніх повноважень і на покращенні умов їхньої роботи. Якщо вона не може організувати нормальну діяльність органів державних виконавців, на яку йдуть колосальні затрати щороку, то приватний виконавець сам організовує свій офіс, як приватний нотаріус чи адвокат. Він за власний кошт проходить спеціальне навчання, складає іспити".

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Нагадаємо, реформа служби судових виконавців була запущена в 2016 році в рамках судової реформи. Вона передбачає введення інституту приватних виконавців, які діють нарівні з державними. На сьогодні компетенція приватних виконавців не поширюється на стягнення з державних і муніципальних підприємств і органів влади.

Повне інтерв'ю з Анатолієм Телявським читайте тут.

Автор: 

судова реформа (1459) Державна виконавча служба (46) приватні виконавці (12)


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Топ коментарі
+14
конечно эффективнее, особенно если в руках законный утюг или бита...
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29.09.2020 14:41
+14
Гопники?
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29.09.2020 14:43
+12
коллекторы вышибалы? О да, достойная проФФесия
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29.09.2020 14:44
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конечно эффективнее, особенно если в руках законный утюг или бита...
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29.09.2020 14:41 Відповісти
Якщо нуль помножити на 5 все одно буде нуль!
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29.09.2020 15:52 Відповісти
Гопники?
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29.09.2020 14:43 Відповісти
узаконеные
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29.09.2020 14:44 Відповісти
ВОПРОС ДЕБИЛАМ
почему нема дог сих пор (недоработка)..
Частные судьи
Честные прокуроры
Частные следователи
Частные палачи
Частные Тюремщики
Частные Президенты
Частные Министры Юстиции... ЧАСТНЫХ НЕТ ДАЖЕ В САМОЙ РЫНОЧНОЙ СТРАНЕ- США КРОМЕ ЧАСТНЫХ ТЮРЕМ НО ТАМ ТАКОЙ КОНТРОЛЬ ЧТО они волком воют...
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29.09.2020 14:49 Відповісти
поправка...частные тюремщики и тюрьмы уже появляются
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29.09.2020 14:55 Відповісти
Частные Законы и...
Частные Конституции
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29.09.2020 15:02 Відповісти
Частный атомный проект еще можно предложить, частную свалку радиоактивных отходов.
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29.09.2020 18:29 Відповісти
коллекторы вышибалы? О да, достойная проФФесия
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29.09.2020 14:44 Відповісти
Замечательная логика. В сущности, философия этого мастера-с-паяльной-лампой (АКА частного вышибальщика долгов) сводится к тому, что с коррупцией, непорядочностью и низкими зарплатами чиновников бороться не нужно! Нужно заменять всех их частниками, заинтересованными в откатах на официальном уровне. То же самое давайте применим к милиции. К судам. К министрам (которые тоже рыдают на тему "мало платят!") Ко всем учителям. Разгоним вообще всех, кто получает зарплату от налогов. Превратим страну в примитивное сообщество, в котором все сражаются со всеми, в котором напрочь отсутствует понимание государства, как единой системы. Поболше слушайте подобных уродов - страна и так недалека от смерти. Ускоряйте ее.
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29.09.2020 14:46 Відповісти
Ja, ja! Naturlich!
Колектори, які використовують різні брудні методи психологічного тиску на людей, точно більш надійні та ефективні.
Але питання: якщо вас (приватних виконавців) почнуть відстрілювати, то це буде ефективним кроком чи ні?
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29.09.2020 14:47 Відповісти
Будет. Бандитов иначе не остановить.
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29.09.2020 14:49 Відповісти
шота китай не показывает отличных результатов в борьбе,хоть и регулярно отстреливает...
а вот скандинавия,где не отстреливают-в передовиках
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29.09.2020 14:58 Відповісти
Рекетеры эффективнее госслужащих?
А бандформирования эффективнее полиции?
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29.09.2020 14:47 Відповісти
Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

Разве можно было услышать, что-то другое от частного исполнителя ?
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29.09.2020 14:47 Відповісти
_Это теперь рэкетириры и вымогатели = т. н. частные исполнители? Поменяли название и бандиты уже перестали быть бандитами? Так идите *****, если такими ловкими манипуляторами себя считаете.
_Власть у нас - настоящие бандиты и грабители, помните это. Чем меньше они про вас знают - и что у вас можно отнять - тем лучше же для вас!
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29.09.2020 14:48 Відповісти
А скільки порушень закону?
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29.09.2020 14:48 Відповісти
та там каждое 2 е исполнение сносится в суде по частным исполнителям
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29.09.2020 15:31 Відповісти
А что мешает вместо расширения "сети частных исполнителей" - государственным служащим тоже сделать премиальную часть зарплаты в виде процентов от суммы взыскания? Ах да, это же бессмысленно, ибо на государственного взыскателя в случае если он применит "доброе слово", утюг или паяльник можно легко настучать, тогда как частника потом хрен найти. Даже банк скажет "откуда мы знаем, кто вас в лес вывозил? Это какие-то отморозки вымогатели, с нами не связанные. Но если не хотите снова в лес, долг, так уж, выплатите"
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29.09.2020 14:54 Відповісти
ну так правильно...государственные действуют по закону.ну,почти...
а частные по беспределу.
а если бы еще разрешили утюги и паяльники применять-ваще 150% плана бы давали
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29.09.2020 14:54 Відповісти
Стартап, адвокатская контора по боксерскому праву для урегулирования вопросов с частными исполнителями, в штате собаки бойцовских пород и гимнасты с битами
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29.09.2020 14:55 Відповісти
Прийдеться придбати зброю на старості.
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29.09.2020 15:00 Відповісти
 
 