Приватні виконавці ефективніше за Державну виконавчу службу в 5 разів, - приватний виконавець Телявський

За минулий рік приватні виконавці показали більшу ефективність, ніж Державна виконавча служба.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів приватний виконавець Анатолій Телявський.

"Статистика за минулий рік вказує, що вся Державна виконавча служба України стягнула 16,5 млрд грн загальної суми боргу, а приватні виконавці – 4,2 млрд. грн. Однак хочу звернути увагу на те, що армія державних виконавців по всій Україні налічує близько 5 тис. осіб, у той час, як приватних, які діють на сьогодні та внесені до реєстру, - лише близько 250. Шляхом нескладної арифметичної дії можна порахувати, що більше, ніж у 5 разів один приватний виконавець ефективніший за свого колегу з Державної виконавчої служби. Виходить, що один державний виконавець повертає 3,3 млн грн, а один приватний – 17,5 млн грн на рік", - зазначив він.

Телявський додав, що Державна виконавча служба у мотивації має великі недоліки:

"Люди не йдуть туди на роботу або швидко її залишають в зв’язку з недостатньою мотивацією і надзвичайною бюрократизацією процесу. Я пішов з Державної виконавчої служби, оскільки не міг дозволити жити своїй сім’ї на той дохід. Я вдячний цьому періоду свого життя. Я отримав досвід, отримав можливість і доступ до такої професії, як приватний виконавець, і жалкую, що не пішов раніше в цю професію. Якщо державний службовець із заробітною платою 300 доларів в еквіваленті має на виконанні рішення суду про стягнення боргу в 30 тис. доларів, то виникає корупційний ризик, еквівалентний його річній зарплаті. Звісно, він не може об’єктивно займатися такими справами. А у приватного виконавця є мотивація. Приватний виконавець не отримує заробітну плату. Він отримує згідно із законом про виконавче провадження платню у вигляді проценту від стягнення. Зазвичай це 10% - загальне правило. Стягнув 1 млн, отримав 100 тис. грн. Стягнув 10 млн – отримав мільйон. Ти зацікавлений в якомога кращих і швидших результатах. Тому державі слід зосередитися на реформуванні приватних виконавців, на розширенні їхніх повноважень і на покращенні умов їхньої роботи. Якщо вона не може організувати нормальну діяльність органів державних виконавців, на яку йдуть колосальні затрати щороку, то приватний виконавець сам організовує свій офіс, як приватний нотаріус чи адвокат. Він за власний кошт проходить спеціальне навчання, складає іспити".

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Нагадаємо, реформа служби судових виконавців була запущена в 2016 році в рамках судової реформи. Вона передбачає введення інституту приватних виконавців, які діють нарівні з державними. На сьогодні компетенція приватних виконавців не поширюється на стягнення з державних і муніципальних підприємств і органів влади.

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