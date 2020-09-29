Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь"

Туреччина готова надати Азербайджану військову підтримку в конфлікті в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, слова якого цитує РІА "Новости".

"Ми хочемо, щоб питання (Нагірного Карабаху. - Ред.) вирішили докорінно. Ми доклали до цього багато зусиль, але безуспішно. Ми завжди були поруч з Азербайджаном - і на полі бою, і за столом переговорів. Ми продовжимо цю солідарність", - сказав Чавушоглу після візиту в посольство Азербайджану в Анкарі.

За його словами, світова спільнота помиляється, ставлячи Азербайджан і Вірменію на одну площину в цьому конфлікті.

"Азербайджан і Вірменія - це не одне і те саме. Ми всі разом підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Але Азербайджан прирівнюють до Вірменії, яка окупувала його землі. І це неприпустимо", - додав міністр.

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Заступник голови правлячої Партії справедливості і розвитку Нуман Куртулмуш, який також відвідав азербайджанське посольство, підкреслив, що Туреччина сприймає проблеми Азербайджану як власні.

"Вірменія займається провокаціями. Напади на Азербайджан ми розцінюємо як напад на Туреччину. Ми зробимо все, щоб допомогти братському Азербайджану. Врешті-решт він переможе в своїй боротьбі", - заявив він.

Як пише Meduza, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС Туреччини, закликав "не підливати олії у вогонь".

"Ми закликаємо всі країни, особливо країни - наші партнери, такі як Туреччина, зробити все для того, щоб переконати протиборчі сторони припинити вогонь і повернутися до мирного врегулювання цього застарілого конфлікту політико-дипломатичними способами", - повідомив він.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене обговорення ситуації в Нагірному Карабасі у вівторок у форматі закритих консультацій.

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.