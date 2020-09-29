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Новини Агресія Росії проти України
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Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь"

Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить

Туреччина готова надати Азербайджану військову підтримку в конфлікті в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, слова якого цитує РІА "Новости".

"Ми хочемо, щоб питання (Нагірного Карабаху. - Ред.) вирішили докорінно. Ми доклали до цього багато зусиль, але безуспішно. Ми завжди були поруч з Азербайджаном - і на полі бою, і за столом переговорів. Ми продовжимо цю солідарність", - сказав Чавушоглу після візиту в посольство Азербайджану в Анкарі.

За його словами, світова спільнота помиляється, ставлячи Азербайджан і Вірменію на одну площину в цьому конфлікті.

"Азербайджан і Вірменія - це не одне і те саме. Ми всі разом підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Але Азербайджан прирівнюють до Вірменії, яка окупувала його землі. І це неприпустимо", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину

Заступник голови правлячої Партії справедливості і розвитку Нуман Куртулмуш, який також відвідав азербайджанське посольство, підкреслив, що Туреччина сприймає проблеми Азербайджану як власні.

"Вірменія займається провокаціями. Напади на Азербайджан ми розцінюємо як напад на Туреччину. Ми зробимо все, щоб допомогти братському Азербайджану. Врешті-решт він переможе в своїй боротьбі", - заявив він.

Як пише Meduza, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС Туреччини, закликав "не підливати олії у вогонь".

"Ми закликаємо всі країни, особливо країни - наші партнери, такі як Туреччина, зробити все для того, щоб переконати протиборчі сторони припинити вогонь і повернутися до мирного врегулювання цього застарілого конфлікту політико-дипломатичними способами", - повідомив він.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене обговорення ситуації в Нагірному Карабасі у вівторок у форматі закритих консультацій.

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3607) Чавушоглу Мевлют (126) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+86
Московиты просят не подливать масла в огонь?
30 эти кремлёвские выродки подливают чистый бензин в огонь по всему миру, а тут просят масла в огонь не подливать.
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29.09.2020 14:56
+57
"Мы тут аншлюс Беларуси затеяли, некстати нам война в Закавказье, не успеем кругом".
На каналах рашки, пропагандоны вовсю заливаются, расхваливая успехи армян и поливая дерьмом айзеров.
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29.09.2020 14:58
+44
Лучшие в мире поджигатели просят не подливать масла в огонь.
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29.09.2020 15:00
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Очередной нож в спину, ухохо
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29.09.2020 15:49 Відповісти
Плохо просит.Хай ***** на колени станет
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29.09.2020 15:53 Відповісти
ох как меня эти краснопузые кремляди бесят, прям выворачивает. Прям дали бы мне подержать этого мудла за шею, прям хрустела бы она долго у меня в руках.
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29.09.2020 15:54 Відповісти
Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 7949
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29.09.2020 15:57 Відповісти
Нефиг шастать росскотам 👍
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29.09.2020 16:20 Відповісти
Они через Иран транспортируют.
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29.09.2020 21:50 Відповісти
Макшания помогла Армении оккупировать Карабах - а теперь не подливайте бензин? Макаки, вон из Карабаха Крыма Довбаса Грузии, Молдовы, Чечни, Сирии Курильских островов!
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29.09.2020 15:57 Відповісти
********* как обычно разжигают костры, а потом просят не подливать масла в огонь...
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29.09.2020 15:59 Відповісти
Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 4609
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29.09.2020 16:02 Відповісти
Бажаю адзербаджанцям визволити нагорний Карабах від окупантів з Арменії
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29.09.2020 16:05 Відповісти
А я желаю туркам освободить все мусульманские народы Северного Кавказа от гнёта расейских оккупантов.
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29.09.2020 19:16 Відповісти
Карабах це територія Вірменії з вірменським населенням протиправно відрізана срср на користь Азербайджану.
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29.09.2020 21:49 Відповісти
На карту подивись що там тобі відрізано не знаю, це територія Адзербаджану..
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29.09.2020 22:24 Відповісти
Ти ще на московську карту позаглядай, там не таке побачиш. Історію читай
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29.09.2020 23:00 Відповісти
Кацапам як завжди все видніше )
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30.09.2020 12:21 Відповісти
А Грузія з Бурятієй часом це не територія Вірменії ?
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30.09.2020 12:23 Відповісти
Буде по відпрацьованому в Лівії сценарію. Ніякої затяжної окопної війни! Це війна нового покоління, де десяток солдат керує півсотнею ударних дронів що знищують РСЗУ, танки і артилерію та живу силу противника.
Ху І Ло тільки робить вигляд що тягне час, бо не переживе новий кошмар по ліійськи.
Це вже було!
https://www.youtube.com/watch?v=VzkGwBTqVbM Копай окопы, Пу: Турция готова применить в Ливии новейшие ударные дроны Songar

Турецький кошмар ПуТуреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 8712
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29.09.2020 16:06 Відповісти
Ну, в Сирії вони допомогли Асаду відвоювати значні території. Не так все просто на війні. Сірійські повстанці заявляють про те що, крім Сухих їх час від часу атакують невідомі дрони. Американці, після інценденту 26 серпня, направили додатково в Сирію Бредлі та радари AN/MPQ-64 Sentinel.
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29.09.2020 16:24 Відповісти
Лідер ЛДПР та депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський запропонував включити Нагірний Карабах до складу Росії
Про це повідомляє ІА REGNUM.

"Перший (варіант, ред.) - включити Нагірний Карабах до складу РФ.
Тоді Єреван буде задоволений і Баку, як компроміс", - сказав Жириновський.

Другий варіант - "обидві республіки входять до складу Росії".
Відверте хамство !
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29.09.2020 16:17 Відповісти
Хвора людина. Що з нього взяти? Просто ігноруєм.
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29.09.2020 16:20 Відповісти
Шо у Жиріка на язиці, те в ***** на умі.
Справжнє прізвище Жириновського, - Едельштейн.
До 18-летия носил фамилию отца - Эдельштейн, а после совершеннолетия взял фамилию первого мужа матери - Жириновский.

Аналог імені Володимир серед євреїв, - Зеєв.
Таким чином, Володимир Жириновський, - насправді Зеєв Едельштейн.
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29.09.2020 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZXpYc1STT2NwsgqJFg-****************************************************************************************-z6FY-VOkUCqybXhryavM4Y&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3680023318728388?__cft__[0]=AZXpYc1STT2NwsgqJFg-****************************************************************************************-z6FY-VOkUCqybXhryavM4Y&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

- Третий день азербайджанского контр-наступления.

Сведения из зоны конфликта отрывисты и противоречивы, из которых мало, что можно установить наверняка, кроме того, что стороны полностью поубивали другу друга уже раз по пять.

Числа потерь, которые они называют в отношении друг друга не выдерживает никакой критики и это давно стало особой приметой азербайджано-армянского конфликта.

Тем не менее, по направлениям сосредоточения усилий, частично проступает замысел азербайджанской стороны (по крайней мере, на северном направлении) - перерезать/поставить под контроль одну из трёх дорог, по которым идёт сообщение Армения - непризнанная "Нагорно-карабахская республика».

Если это удасться в полной мере, удержание северных районов обороны для армян станет проблемным.

Судя по характеру заявлений лидеров Азербайджана и Турции, Алиева и Эрдогана, цели контр-наступления преподносятся, как весьма решительные - «...покончить с армянской оккупацией», как таковой.

Проблема заключается в том, что чисто технически сделать это на условиях необходимости прорыва капитальных районов обороны, оборудовавшихся тридцать лет, путанице горных проходов, масштабных минных полей - очень и очень сложно.

Судя по тем же обрывочным сведениям, которые можно вытащить из вала намеренно искаженной информации от сторон, азербайджанское командование вполне отдаёт себе отчёт в том, что штурмовать в лоб капитально укреплённые районы обороны - дело дурное и бесперспективное, хотя, на тактическом уровне, конечно, иногда приходится.

На оперативном видно намерение шаховать противника, ставя его в положение, когда удержание районов под ударами артиллерии, авиации и с подрезанными путями снабжения становится невыгодным.

Я не верю в достижение решительных военных целей в таких условиях, зато отчётливо наблюдаю замах на решительные политические:

- Эрдоган, отымев Путина в Сирии и Ливии, решил добавить на Кавказе.

РФ и Турция находятся в схватке за византийское наследие - от севера Африки до Кавказа, борьба за каковое отягощена вдобавок темой энергоносителей.

Эрдоган решительно выбивает РФ, как с рынка энергоносителей, так и из «традиционных» сфер влияния.

«Традиционных» в кавычках, потому, что инерция пост-советских раскладов закончена даже на пост-советском пространстве:

- натовские стратегические бомбардировщики над территорией Украины - вещь немыслимая ещё несколько лет назад, так же, как и турецкие войска в Азербайджане.

Эрдоган понял главный секрет - Путин трус.

В этом смысле, сбитый в 2016 году турками без последствий российский самолёт (Су-24), вырос в целое дерево анти-российской политики, последовательно и системно осуществляемом про всему восточному. Средиземноморью.

В этой истории особенно поражает две вещи:

- беспомощность Кремля, неспособного противопоставить Анкаре ничего существенного и серьёзного;

- подлость, с которой Кремль обращается с Арменией - членом ОДКБ, которого вместо помощи, загоняют в ситуацию ещё большей зависимости от России, пользуясь текущей неблагоприятной для Еревана ситуацией.

Вообще, у Кремля очередной спад:

- даже Макрон, три года целовавший Путина в спинку, осатанел от явного и беспардонного вранья «партнёра» по поводу отравления Навального.

Осатанел настолько, что решительно приветствует Тихановскую, встречаясь с ней в Литве.

России этой осенью крепко дали по рукам - пользуясь ее же собственным идиотизмом.

Кремль теперь будет вынужден откатиться назад, втянув щупальца и заняться выработкой новой стратегии в ответ на ряд крупных провалов.

Это займёт не менее полугода, за которые могут случиться новые, интересные события.

---

У нас, у Украины, в этой связи три проблемы:

1. Россия строит свою позицию в борьбе за византийское наследство с опорой на Крым и Чёрное море.

2. Мы могли бы быть Турцией - по масштабу и качеству игры, если бы в 1991 году пошли соотвествующий путём вместо пути «...нацарювати рублів сто тай втекти».
3. Мы можем, пользуясь крупным провалом Кремля, безбоязненно поводить ему по губам помадой в Минском формате ещё месяцев шесть.

Вообще, сейчас для нас наступил очень важный момент для организации и интенсификации совместного с НАТО/ЕС, Турцией/Азербайджаном давления на Москву.

Линии давления - конфликт вокруг Карабаха, Беларусь, Крым.

Техника давления - занятие стороны противников Кремля+указание на оккупированный Крым, как на трамплин для российских проекций в Восточное Средиземноморье.

Перенести переговоры из Минска в Европу тоже было бы верным шагом.

Ну, по некоторым данным, примерно так и идёт.

И это - хорошо.)
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29.09.2020 16:26 Відповісти
верить арестовичу увольте
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29.09.2020 16:28 Відповісти
я не верю читаю между строк
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29.09.2020 16:33 Відповісти
верить арестовичу увольте

*********
А поводіть кацапам "по губам помадой"? (с)
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29.09.2020 21:40 Відповісти
А зермак разве пойдет на такой риск?
Вдруг на раше квартал запретят?
Квартал едет на гастроли в Беларусь. А главный клоун будет? Без него нет аншлага.
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29.09.2020 20:48 Відповісти
Турки отомстят плешивому за Сирию .
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29.09.2020 16:43 Відповісти
а шож они в Сирии не отомстили? Такая возможность была...
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29.09.2020 16:48 Відповісти
Когда рашка аннексировала Крым , когда рашисты вторглись на восток Украины, именно такие слова о поддержке мы должны были услышать от стран подписантов будапештского меморандума, кроме страны, нарушившей свои обязательства. Но поддержки не последовало. Тем более действий,
Гавнюки ради меркантильных интересов своих стран и часто личных интересов наплевали на свои обязательства и моральные принципы , на которых основаны лучшие демократии мира, подписавшие этот документ ( исключая россию)
Возможно, нужно было не подписывать договора , а армию свою укреплять. Но история не терпит сослагательного наклонения.
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29.09.2020 16:45 Відповісти
Підписали що памятку(memorandum).

Хочиться сподіватись, ще прийде час коли в Кучми і Кравчука спитають, чим вони керувались коли здали третій в світі ядерний потенціал, плюс тактичні атомні боєзаряди, про які американці навіть не заїкались, за право покрасуватись в компанії великих дядь підписуючи нікчемні папірчики.
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29.09.2020 17:17 Відповісти
Эта 'памятка' предусматривала гарантии территориальной целостности Украины , учитывая вес стран, подписавших документ. А результат? Одна страна напала и вообще , прошу прощения за сленг, похерила все нормы международного права, остальные - отморозились при создавшейся ситуации и самоустранились практически, называя данный документ 'неценнрй бумажкой ни о чем'
То есть нас обманули. Нас обокрали. Нас оболгали. Наших граждан тысячами убили - а реакция равносильна нулю. Даже санкции неадекватны преступлениям рассеи. Даже тот минимум , который они могли сделать, сделан не был.
Личность Эрдогона неоднозначна. Но его поддержка не подковерная,а открытая- заставит врага отступить, предвидя последствия.
К сожалению, если бы Штаты не стояли в стороне, а заявили бы о поддержке Украины, рашка бы не посмела оккупировать Крым, а потом ещё его и застроить своими мостами и дорогами, что никак не отменяет факт кражи.
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29.09.2020 17:39 Відповісти
Памятка це юридично нікчемний папірчик, який немає жодної юридичної сили і по якому жоден суд світу нікого ні до чого не зобовяже.

Це я до того, що тодішні лідери Кучма і Кравчук фактично ні за що віддали засоби гарантовоного захисту і тим самим поставили під удар бепеку на той момент 52 мільойонного народу.
Мені до сих пір не зрозуміло як так сталось, що їх не притягнули до відповідальності.
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29.09.2020 18:09 Відповісти
Я не согласна с вами. Очень много было сделано, чтобы нивелировать этот документ. Очень многое зависело от личностей , которые возглавляли на момент атаки рашкой Украины страны -подписанты. Это был настоящий позор для тех, кто отреагировал вяло, постоянными никчемными обеспокаиваниями. Они все схватились за минск именно потому, что новое соглашение перекрывало старое , ведущее к ответственности, которой никто не хотел разделять.
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29.09.2020 21:13 Відповісти
Більш вірогідно що про це спитає святий Петро біля райських воріт.
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29.09.2020 18:48 Відповісти
Вы ребятки определитесь от кого вас надо защищать? 73% голосуют за откровенно проросийского кандидата , чиновники заявляют что признаков войны с росией в Донбассе нет .Мало того самый крупный торговый партнер он же оккупант . Есть аргументы ?
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29.09.2020 20:01 Відповісти
суниты тюркама за шиитов азербарджанама против христианама галустянама ?майфунама
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29.09.2020 17:01 Відповісти
Если бы у кацапов был бы сейчас свободный проход в Армению, то они бы уже были бы там с подкреплением. После того как территориальная целостьность Азербаджана будет востановлена, то самое время садится за стол переговоров /о прекращении войны/!
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29.09.2020 17:07 Відповісти
Грузія відмовила прольоту російського літака над Грузією у Вірменію ))
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29.09.2020 17:42 Відповісти
Ну капитуляцию Армении можно и в Ереване подписать. Иначе не так много времени пройдет, когда армяне с кацапами опять начнут шатать Карабах.

Сменить полностью правительство, провести чистки, провести дерашификацию, а уж потом мир.
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29.09.2020 17:51 Відповісти
Армяне уже это проходили когда турки вырезали их без жалости . Турки и украинцев резали с удовольствием , но вы уже забыли ?
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29.09.2020 20:03 Відповісти
Может почитаешь за что и почему турки резали армян?

На мой взгляд абсолютно правильно делали. Точно так же давно надо поступить с росиянами в Украине.
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29.09.2020 20:05 Відповісти
Резать безоружных особого ума и ловкости не надо . То что турки захватили чужую территорию и устроили на ней помойку под названием Османской империи мне достаточно чтобы не поддерживать их во всех остальных начинаниях .Ни чем от московитов не отличаються .
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29.09.2020 20:11 Відповісти
Так это и не соревнование. Это банальное уничтожение вредителей.
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29.09.2020 20:17 Відповісти
Для дезинсекции тоже не надо ловкости и ума. Нужны средства и желание уничтожить вредителей.

Садисты убивают ради удовольсвия. Но уничтожение вредителей не терпит садизма. Нормальный человек не станет издеваться над тараканами.
Это занятие прагматичное, требующее методичного и спокойного подхода.
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29.09.2020 20:20 Відповісти
Так и украинцы турок резали,как и москалей, с удовольствием.
Сейчас только мокшане для удовольствия остались.
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29.09.2020 21:54 Відповісти
А они и так уже там. И подкрепоения людьми и техникой идут. Не так,как через укр/рос границу,но нехило подпитывают через Иран.
Смотри не только рос или укр тв.
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29.09.2020 20:54 Відповісти
В ходе обострения https://news.rbc.ua/rus/show/tretiy-den-boev-mezhdu-armeniey-azerbaydzhanom-1601361136.html конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, сегодня утром истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечили бомбежку населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника "Байрактар"
В ответ начали работать средства ПВО Армении и авиация.
"При выполнении боевой задачи в ходе воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции сбил истребитель Су-25 ВВС Армении", - отметил Ованнисян, уточнив, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении.
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29.09.2020 17:40 Відповісти
1. Су-25 не истребитель.
2. Средства ПВО армян были подавлены байрактарами еще вчера.

3. Фиг армяне докажут свой фейк. Но вполне могут и дальше с кацапами между собой его мусолить.
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29.09.2020 17:48 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1991%E2%80%941994) Карабахская война (1991-1994) Су-25 стал первым боевым самолётом, принявшим участие в Карабахской войне. В апреле 1992 года лётчик ВВС России азербайджанского происхождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Вагиф Курбанов угнал свой штурмовик в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан и совершал на нём боевые вылеты, пока не был сбитhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-25 [25] . Позднее Азербайджан получил ещё несколько самолётов. К концу войны своими Су-25 располагала и армянская сторона. В целом в ходе войны Азейрбайджан потерял 7 Су-25, Армения - 1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-26 [26] .
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29.09.2020 22:07 Відповісти
Покажи, где там написано, что Су-25 не штурмовик, а истребитель?
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29.09.2020 23:42 Відповісти
Показую, - "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Вагиф Курбанов угнал свой штурмовик..."
Пишу ще раз великими літерами, - Ш Т У Р М О В И К
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29.09.2020 23:45 Відповісти
Я то это знаю хорошо.

К чему ты это писал? Хотел показать, что ты тоже в курсе? Ну молодец.
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29.09.2020 23:47 Відповісти
Я знаю, шо ти харашо знаєш то, шо ти знаєш харашо. І ето харашо.
А написав для тих, хто знає не так харашо, як ти знаєш харашо. Шо нє очінь харашо...
Зер гут іст зер гут.
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29.09.2020 23:53 Відповісти
Аааа... Дефицит общения. Бывает.
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30.09.2020 01:39 Відповісти
Тут Эрдоган немножко гнобит карлика. / рашистам не смотреть /
https://twitter.com/i/status/1310448195554676736
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29.09.2020 20:33 Відповісти
Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 5202
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29.09.2020 20:35 Відповісти
СССР заложил этот конфликт уже давно отдавая Нагорный Карабах , сначала одной, затем другой ,тогда еще , республике.И вот сейчас этот кофликт пригодился.Турция практически отказадась от покупки Российской нефти,покупая в Азербайджане.А Россия ,как всегда,разжигает очередную войну ради своей выгоды.
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30.09.2020 07:33 Відповісти
Внимание!!! Дятел-пропаг@ндон Киселёв снова обоср@лся)))

Российский ведущий Владимир Соловьев давно известен своей проармянской позицией. И на свои ток-шоу он предпочитает звать одиозных армянских экспертов.
На этот раз Соловьев попал в глупое положение, рассказывая о Нагорном Карабахе.
Во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» он с воодушевлением рассказывал о Нагорном Карабахе и о мобилизации резервистов в Армении.
Как сообщает AZE.az, Соловьев начал рассказывать о том, как якобы у армянского военкомата провожают людей и хлопают им.
Самое смешное, что его слова сопровождались кадрами, снятыми в Ясамальском районном управлении Госслужбы по мобилизации и военному призыву Азербайджана.
Ведущий стал орать на своих подчиненных. «Вы с головой дружите, вы совсем обезумели? Это хуже, чем ошибка!» - заорал он.
«У меня нет слов, чтобы сказать, что я о вас сейчас думаю!.. Это не поддается комментариям. Извольте найти аналогичное видео в Армении!» - кричал В.Соловьев.

https://www.tipsandtricks.ru/%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/?utm_campaign=ve8qndoi&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=thered-azeaz
Прошу Бутусова выложить вот это видео: https://youtu.be/akTAn9ZyWVQ
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30.09.2020 12:34 Відповісти
У московитів біда за бідою. Хотіли туркам газ перекрити а отримали по шнобелю.
Ще проблема на Далекому Сході і не одна! То колишні українці і ссильні бунт затіяли, а з флотом взагалі біда!

Детальніше тут: https://www.youtube.com/watch?v=zDQl07cpFu8 Плавучий док во время шторма затопил весь оставшийся Тихоокеанский Флот РФ.
Во Владивостоке плавучий док во время шторма затопил весь оставшийся Тихоокеанский Флот РФ. В Крыму упал Су-27 из-за взрыва двигателя ракеты. АПЛ "Омск" экстренно всплыла у берегов Аляски из-за произошедшего на её борту ЧП.

Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 1452
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30.09.2020 12:36 Відповісти
https://aze.az/solovev-krichal-vmesto-mobilizacii-armjan-pokazali-azerbajdzhancev-video.html Соловьёв - дятел вонючий))))
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30.09.2020 12:36 Відповісти
Не так все погано в московії. В зв'язку з трагедією і пошкодженням тихоокеанського флоту РФ дружній Китай передав декілька кораблів. Бойова потужність РФ на далекому сході відновлена!Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 6891
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30.09.2020 12:47 Відповісти
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