Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов
Слідчі дії у справі авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині тривають.
Про це повідомив заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що попередня кваліфікація, за якою проходить розслідування авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині - стаття 416 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Як і раніше перевіряються чотири версії подій, які могли привести до катастрофи: несправність літака, невиконання службових обов'язків екіпажем або керівництвом управління польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака.
Слідчі ДБР безпосередньо після авіакатастрофи оглянули місце події, виявили "значну кількість речових доказів" і два бортові самописці. Крім того, проведено огляд останків загиблих за участю судово-медичних експертів, вилучені зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події, а у військовій частині вилучили документи щодо організації і проведення польотів.
До 28 вересня слідчі опитали понад 40 свідків, призначили 26 судово-медичних, а також 25 генетико-молекулярних експертиз.
"Треба докладати всіх зусиль для якнайшвидшого завершення експертиз, щоб повернути тіла сім'ям загиблих якнайшвидше", - зазначив Соколов.
Крім того, ДБР подало сім клопотань про накладення арешту на речі і документи, вилучені в ході оглядів, отримало інформацію і документи від Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, ДП "Антонов", командування Повітряних сил ЗС України, зажадало документи з проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку.
"Слідчі дії тривають. Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва держави", - підкреслив Соколов.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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08.07.2020, 21:28
Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной.
Лига.
Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции».
Российскому легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В, https://lenta.ru/news/2018/12/03/il112/ получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции», пишет «Армейский стандарт».
В публикации сообщается, что летательный аппарат «похудеет» посредством удаления «металлических кожухов, закрывающих двигательную установку, а также металлических обтекателей ниши, в которую складываются шасси самолета». «Эти элементы не влияют особо на прочностные характеристики самолета. В отличие, например, от крыла или фюзеляжа», - утверждается в публикации.
В материале Ил-112В называется «злополучным легким транспортником», работы над которым возобновились «после разрыва в 2014 году кооперационных связей с украинскими авиаразработчиками». «За два десятка лет работы над Ил-112В несколько раз прекращали. Предпочтение военный заказчик отдавал «более совершенному и отработанному украинскому аналогу - турбовинтовому Ан-140», - пишет издание.»
есть стандартная процедура расследования летных происшествий в ВСУ...вот пусть строго по ней и шпарят.и заниматься должно ДБР,а ликвидированная военная прокуратура.а то этим сложно будет переключаться с картин порошенко на ресурсы двигателей и их продление...
ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
Україна витратила більше мілліарда гривень на утримання цього кордупля, і не знайшла 2,4 млн грн на профілактику літаків. В результаті маємо вгодованого янелоха, який вже промотав казну і втратили молодих хлопців, цвіт нації.
Ригалівська ДБР, контрольована підкацапником портновим. Ще й сумнозвісний "особистий контроль".
Докази кацапської диверсії будуть знищені.
Следствие ведут ватные пасипаки Януковича. Контроль осуществляют клоуны-наркоманы.
Пропал Калабуховский дом.
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий