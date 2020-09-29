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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов

Слідчі дії у справі авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині тривають.

Про це повідомив заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що попередня кваліфікація, за якою проходить розслідування авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині - стаття 416 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Як і раніше перевіряються чотири версії подій, які могли привести до катастрофи: несправність літака, невиконання службових обов'язків екіпажем або керівництвом управління польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака.

Також дивіться: "З дитинства мріяв про небо": у Харкові попрощалися із загиблим в авіакатастрофі 20-річним курсантом Віталієм Вільховим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР безпосередньо після авіакатастрофи оглянули місце події, виявили "значну кількість речових доказів" і два бортові самописці. Крім того, проведено огляд останків загиблих за участю судово-медичних експертів, вилучені зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події, а у військовій частині вилучили документи щодо організації і проведення польотів.

До 28 вересня слідчі опитали понад 40 свідків, призначили 26 судово-медичних, а також 25 генетико-молекулярних експертиз.

"Треба докладати всіх зусиль для якнайшвидшого завершення експертиз, щоб повернути тіла сім'ям загиблих якнайшвидше", - зазначив Соколов.

Крім того, ДБР подало сім клопотань про накладення арешту на речі і документи, вилучені в ході оглядів, отримало інформацію і документи від Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, ДП "Антонов", командування Повітряних сил ЗС України, зажадало документи з проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку.

Також читайте: Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил

"Слідчі дії тривають. Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва держави", - підкреслив Соколов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+18
Если у зели на контроле, то толку не будет...
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29.09.2020 15:34
+14
Если за дело взялся Зеленский, то основной вывод комиссии очевиден: надо просто перестать летать.
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29.09.2020 15:53
+5
раз тула влезло гбр фсбешную диверсию спишут на техническую неисправнось
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29.09.2020 15:35
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Если у зели на контроле, то толку не будет...
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29.09.2020 15:34 Відповісти
У сцкла все типу на контролі, по факту- болтяра по всім напрямкам, якщо морозить про кронтроль.
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29.09.2020 15:56 Відповісти
"Боже, пропал калабуховский дом"©
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29.09.2020 16:05 Відповісти
раз тула влезло гбр фсбешную диверсию спишут на техническую неисправнось
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29.09.2020 15:35 Відповісти
Ну почему же ? Выяснят, когда проводили ТО самолёта, кто и откуда поставлял расходники и запчасти. А там может и до Свинарчуков докопают.
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29.09.2020 15:57 Відповісти
ага, на Петю уже б всех собак олигархические каналы повесили бы, а тут бздюля не при делах, а то что армия недофинансирована так это мы большую стройку затеяли....в долг
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29.09.2020 16:11 Відповісти
Угу , і руки повідрубають . Чули , було вже ...
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29.09.2020 16:11 Відповісти
Суд обязал Bihus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковского в оборонке

08.07.2020, 21:28

Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной.

Лига.
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29.09.2020 17:01 Відповісти
що простіше: нагнати зюзю, чи заборонити йому брати щось під особистий контроль?
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29.09.2020 15:43 Відповісти
«29 сентября 2020
Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции».
Российскому легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В, https://lenta.ru/news/2018/12/03/il112/ получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции», пишет «Армейский стандарт».
В публикации сообщается, что летательный аппарат «похудеет» посредством удаления «металлических кожухов, закрывающих двигательную установку, а также металлических обтекателей ниши, в которую складываются шасси самолета». «Эти элементы не влияют особо на прочностные характеристики самолета. В отличие, например, от крыла или фюзеляжа», - утверждается в публикации.
В материале Ил-112В называется «злополучным легким транспортником», работы над которым возобновились «после разрыва в 2014 году кооперационных связей с украинскими авиаразработчиками». «За два десятка лет работы над Ил-112В несколько раз прекращали. Предпочтение военный заказчик отдавал «более совершенному и отработанному украинскому аналогу - турбовинтовому Ан-140», - пишет издание.»
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29.09.2020 15:49 Відповісти
Если за дело взялся Зеленский, то основной вывод комиссии очевиден: надо просто перестать летать.
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Надо заставить их снять расследование со своего контроля и пригласить специалистов ИКАО.
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29.09.2020 15:55 Відповісти
Бабуся , да будет тебе известно , шо ИКАО подкармливаеся в кремле
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29.09.2020 15:58 Відповісти
Даже комментировать не стану эту глупость.
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29.09.2020 16:00 Відповісти
И ОБСЕ тоже
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29.09.2020 16:01 Відповісти
И НЛО тоже на снабжении у них. Регулярно залетают в кремль за довольствием. Успокойся уже. Все эти организации получают деньги от всех стран, в них входящих.
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29.09.2020 16:05 Відповісти
Про НЛО не чув , но Интерпол можешь смело плюсануть к ИКАО и ОБСЕ , как минимум эпизодически
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29.09.2020 16:09 Відповісти
Это примерно, как быть наполовину беременным.
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29.09.2020 16:10 Відповісти
Тупая ассоциация
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29.09.2020 16:15 Відповісти
ты то откуда знаешь? чередь за икао к корыту занимал шоле?
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29.09.2020 16:02 Відповісти
Гыглик , шо тебе мешает зробити скриншот и сохранить на память , а ? Може потом пригодится
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29.09.2020 16:06 Відповісти
я не коллекционирую глупости .я их высмеиваю
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29.09.2020 16:14 Відповісти
Ну так время покажет , хто тут глупости чесал по ушам
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29.09.2020 16:17 Відповісти
вряд ли ИКАО будет заниматься военным бортом.
есть стандартная процедура расследования летных происшествий в ВСУ...вот пусть строго по ней и шпарят.и заниматься должно ДБР,а ликвидированная военная прокуратура.а то этим сложно будет переключаться с картин порошенко на ресурсы двигателей и их продление...
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29.09.2020 16:01 Відповісти
АН-26 борт двойного назначения. Техническим специалистам фиолетово кому он принадлежит - ГА или военным.
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29.09.2020 16:07 Відповісти
есть куча нюансов как в эксплуатации,так и в максимальных допусках.
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29.09.2020 16:16 Відповісти
Тут изначально стоит вопрос снятия показателей самописцев и технического состояния борта, хотя не уверена, что бортовой журнал не сгорел. Именно там фиксируются все возникающие неполадки на каждом рейсе.. Потом все остальное. А эксплуатация и допуски - вторично.
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29.09.2020 16:21 Відповісти
та не...они именно за организацию взялись...
ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов
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29.09.2020 16:28 Відповісти
хотя это тоже в общем то стандартный пункт в расследовании...главное,шоб они его не сделали основной причиной.потому что это чревато увольнениями и нарушением учебного процесса в университете.
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29.09.2020 16:31 Відповісти
Которые в авиации, что свиньи в апельсинах.
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29.09.2020 16:40 Відповісти
Ан-26 не есть сугубо военный самолёт, скорее наоборот, эксплуатируется во многих странах. Конечно, доверия к ИКАО больше, чем к ГБР хотя бы потому, что оказывать влияние на ИКАО гораздо труднее. Никто не удивится, если окажется, что показатели самописцев "утрачены" или интерпретация их показаний окажется ангажированной.
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29.09.2020 16:47 Відповісти
Их совсем несложно просто подделать. Слухи о невозможности такого - просто миф.
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29.09.2020 17:10 Відповісти
Проще - не значит безопаснее. Подделка может быть обнаружена. Безопаснее "правильно" интерпретировать.
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29.09.2020 17:27 Відповісти
Нельзя оставлять в таком случае оригинал. Он когда-то может и в правильные руки попасть.
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29.09.2020 17:30 Відповісти
Это верно. Но уничтожить уже зарегистрированный оригинал довольно опасно.
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29.09.2020 17:38 Відповісти
заниматься должно не ДБР
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29.09.2020 16:06 Відповісти
Заниматься должно наше УГА. Там есть спецы по расследованию авиа катастроф.
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29.09.2020 16:09 Відповісти
Справді погана новина , якщо під контролем керівництва . Вже "контролювали" , більше не треба .
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29.09.2020 16:13 Відповісти
Значить зливають воду.
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29.09.2020 16:15 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y


Україна витратила більше мілліарда гривень на утримання цього кордупля, і не знайшла 2,4 млн грн на профілактику літаків. В результаті маємо вгодованого янелоха, який вже промотав казну і втратили молодих хлопців, цвіт нації.
Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов - Цензор.НЕТ 694
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29.09.2020 16:16 Відповісти
на фото только задул дорожку)) истинное фото нарика))
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29.09.2020 16:23 Відповісти
Если в течении короткого промежутка происходят однообразные действия *взлет-посадка* *взлет-посадка* и так много раз- внимания участников и исполнителей притупляются и до ошибки один шаг
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29.09.2020 16:43 Відповісти
А можно сказать и по другому: чем больше полётов, тем больше опыта. Действия доводятся до автоматизма, что освобождает мозг от рутины и даёт больше возможностей следить за полётом и принимать правильные решения.
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29.09.2020 16:56 Відповісти
совсем наоборот, находишься во внимательном состоянии, если можно так сказать,а раслабляешься от того , что длительное время ничего не происходит,работал и по первой модели, и по-второй, на транспорте
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29.09.2020 17:00 Відповісти
Гораздо хуже, когда у самого опытного в экипаже пилота всего 800 часов налета.
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29.09.2020 17:43 Відповісти
Хана розслідуванн.
Ригалівська ДБР, контрольована підкацапником портновим. Ще й сумнозвісний "особистий контроль".
Докази кацапської диверсії будуть знищені.
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29.09.2020 16:55 Відповісти
расследование - на контроле руководства государства

Следствие ведут ватные пасипаки Януковича. Контроль осуществляют клоуны-наркоманы.

Пропал Калабуховский дом.
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29.09.2020 17:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 22:50 Відповісти
 
 