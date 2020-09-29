Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов

Слідчі дії у справі авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині тривають.

Про це повідомив заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що попередня кваліфікація, за якою проходить розслідування авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині - стаття 416 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Як і раніше перевіряються чотири версії подій, які могли привести до катастрофи: несправність літака, невиконання службових обов'язків екіпажем або керівництвом управління польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака.

Також дивіться: "З дитинства мріяв про небо": у Харкові попрощалися із загиблим в авіакатастрофі 20-річним курсантом Віталієм Вільховим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР безпосередньо після авіакатастрофи оглянули місце події, виявили "значну кількість речових доказів" і два бортові самописці. Крім того, проведено огляд останків загиблих за участю судово-медичних експертів, вилучені зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події, а у військовій частині вилучили документи щодо організації і проведення польотів.

До 28 вересня слідчі опитали понад 40 свідків, призначили 26 судово-медичних, а також 25 генетико-молекулярних експертиз.

"Треба докладати всіх зусиль для якнайшвидшого завершення експертиз, щоб повернути тіла сім'ям загиблих якнайшвидше", - зазначив Соколов.

Крім того, ДБР подало сім клопотань про накладення арешту на речі і документи, вилучені в ході оглядів, отримало інформацію і документи від Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, ДП "Антонов", командування Повітряних сил ЗС України, зажадало документи з проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку.

Також читайте: Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил

"Слідчі дії тривають. Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва держави", - підкреслив Соколов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання