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Ми маємо зробити все, щоб не допустити підвищення вартості електроенергії для бізнесу, - нардеп

Ми маємо зробити все, щоб не допустити підвищення вартості електроенергії для бізнесу, - нардеп

Ми маємо не допустити підвищення цін на електроенергію для бізнесу.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна".

За словами депутата, ухвалений Верховною Радою закон про зниження "зелених" тарифів не вирішив повною мірою проблеми заборгованості на енергоринку, і зараз необхідно ухвалити додаткові рішення.

"Дефіцит коштів на покриття проблем енергоринку та зеленої енергетики залишився доволі великим. Він становить приблизно 22 мільярди на рік", - розповів Кучеренко.

Він повідомив, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець закликала депутатів підтримати закладення в бюджеті коштів у вигляді облігацій внутрішньої позики для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

"Це питання найближчим часом розглядатиметься на комітеті. Ми шукатимемо вихід, щоб у жодному разі не допустити підвищення цін на енергоносії. Ми маємо на увазі електроенергію", - повідомив Кучеренко.

Раніше депутатка Людмила Буймістер повідомила, що проблема заборгованості на енергоринку буде вирішена без підняття тарифів на електроенергію. Зокрема, через ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом та інвесторами у ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та ін. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи із серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (приблизно 9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.

Автор: 

бізнес (2007) Кучеренко Олексій (81) електроенергія (6249)


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Топ коментарі
+10
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 4457
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29.09.2020 16:06
+6
...например повысить стоимость для населения!
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29.09.2020 16:07
+6
Всю свою сознательную жизнь занимался психически больными людьми, и скажу вам откровенно, у меня такое впечатление, что мои бывшие пациенты гораздо умнее чем те, кто проголосовал за ЗЕлёную свору.
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29.09.2020 16:10
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29.09.2020 16:05 Відповісти
начали считать реактив и всякие перетекания в помещениях, где ничего кроме компьютеров не стоит)))
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Власникам елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф!
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29.09.2020 16:26 Відповісти
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 4457
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29.09.2020 16:06 Відповісти
вы снова, свинопсины, свои пятаки сунете в чужие дела...
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29.09.2020 16:49 Відповісти
Свнсбк под флажком США, не суй сюда немытый пятак, ты снова зафоршмачился))
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29.09.2020 17:09 Відповісти
Зеленые, уйдите, не мучайте сраку! (сорри за хранцузский)
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29.09.2020 16:07 Відповісти
где вы видели, чтобы глисты сами уходили? ))))
они могут выпадать из... обоймы)))) или...насильно изгоняться))) (фигурально выражаясь))))
(пардон... за прозу жизни)))))
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29.09.2020 16:10 Відповісти
...например повысить стоимость для населения!
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29.09.2020 16:07 Відповісти
или перейти на трудодни, а деньги отдать тем, кому они нужнее - Бене, например
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29.09.2020 16:09 Відповісти
Бене, гудку и т. п.
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29.09.2020 16:10 Відповісти
ниалигархам, а бизнесменам короч.
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29.09.2020 16:12 Відповісти
Должны, но делать ничо не будем.
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29.09.2020 16:07 Відповісти
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 9015
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29.09.2020 16:07 Відповісти
для чьего "бизнеса" ???
а нарид ??? хер сним ??))))
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Нарид отслюнявит с 4к зелени...
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29.09.2020 16:14 Відповісти
Так. Наріду- саме його. Отой самий.
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29.09.2020 16:42 Відповісти
ВнезапнаМы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 9357
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Ну і славно, зебіли повинні сповна заплатить за свій вибір
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29.09.2020 16:12 Відповісти
Всі зебіли кого я знаю вже переметнулися до Медведчука.
Гадаю, план Кремля саме такий і був.
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29.09.2020 16:44 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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29.09.2020 16:09 Відповісти
а стоимость для населения - самая низкая в Европе.
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29.09.2020 16:53 Відповісти
Так стоимость не цена. А с ценой там же по Вашей ссылке в комментариях есть такой график
Ми маємо зробити все, щоб не допустити підвищення вартості електроенергії для бізнесу, - нардеп - Цензор.НЕТ 3857
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29.09.2020 17:20 Відповісти
Всю свою сознательную жизнь занимался психически больными людьми, и скажу вам откровенно, у меня такое впечатление, что мои бывшие пациенты гораздо умнее чем те, кто проголосовал за ЗЕлёную свору.
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29.09.2020 16:10 Відповісти
а шо свынохряк был лучше?
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29.09.2020 16:38 Відповісти
при свынохряке и бюджет пополнялся, и на зеленые тарифы хватало
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29.09.2020 16:52 Відповісти
тебя можно понять
у тебя шкурное-зеленотарифное
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29.09.2020 17:04 Відповісти
я тебе уже говорил - не вякай, а плати мне исправно за свет. И иди государственный займ оформляй, помоги властям зедебилов избежать судебных исков.
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01.10.2020 22:45 Відповісти
Так я вашего папу не знаю, что бы его с этим сравнивать.
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29.09.2020 16:56 Відповісти
слабоватый вы дохтур-психиатр
пол тычка, а уже ребенка включили
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29.09.2020 17:11 Відповісти
Вы бы, деточка, для начала правила правописания изучили бы, с граматикой, а уж потом во взрослые разговоры встревали.
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29.09.2020 17:16 Відповісти
о а теперь еще и вчытельку включили
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29.09.2020 17:56 Відповісти
а янукович шо xy**вый https://m.youtube.com/watch?v=WoXUrMG4dA0
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29.09.2020 20:48 Відповісти
дежавью
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29.09.2020 20:49 Відповісти
С кем решать с этой рвотной Зе массой
или Ермаком который всем рулит офис менеджер рулит страной такой маразм
а Зе по стране с гастролями то что ему больше всего удается

а страну делят кусками территориальные феодалы которые процент с ренты готовы отдавать олигархам

а те тянут страну в рашостан с криминальным раскладом ведь по бес пределу грабить проще вот и весь расклад в стране
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29.09.2020 16:12 Відповісти
_Это да. Только зеракл не свадебный генерал, не жертва злонамеренных обманщиков, а убеждённый - сознательный - враг Украины.
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29.09.2020 16:18 Відповісти
1000%
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29.09.2020 16:21 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310900712038162434 2 ч

Чому НЕвказують рейтинг Кучеренка в соцопитуваннях? Бо Кучеренко обіцяв зробити аудит витрат попередників І стягти з них вкрадене Скільки Клічко витратив на прибирання снігу,коли снігу зовсім не було,скільки-на змиття вулиць і тротуарів (коли не змивалося ніц) То на холєри це їм?
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29.09.2020 16:14 Відповісти
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 3385
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29.09.2020 16:18 Відповісти
Правильно...есть население.
Пускай и тянут на горбе очередную ЗЕрехформу)
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29.09.2020 16:18 Відповісти
Грабить целый народ - что может быть более доходным?
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29.09.2020 16:22 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Медиа, реклама, пиар - единственное, где «слуги народа», якобы должны быть профи. А теперь оцените этот испанский стыд - рекламный ролик кандидата в мэры многомилионной европейской столицы. «Слуги» - бездари во всём.


https://twitter.com/i/status/1310926872365142017 https://twitter.com/i/status/1310926872365142017
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29.09.2020 16:22 Відповісти
Это правильно. Именно это было первым пунктом в предвыборной компании зелёного недопрезидента. Спасибо "кормилец"!
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29.09.2020 16:27 Відповісти
Минулого року всі виборці Зеленського проголосували за майбутнє!
Правда, не своє.
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29.09.2020 16:43 Відповісти
А структура боргів є державною таємницею? Звідки взялися оті борги? Що це за фігня так, що електроенергію споживають, але не платять? Якщо це державні установи, то це одна пісня. Якщо бізнес, то інша. А якщо населення, то вже зовсім інша. А може ніяких боргів і немає, а Медведчук-Ахметов-Коломойський вибивають собі чергові пільги? Вони вміють віішати на інших свої борги. На цьому й піднялися.
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29.09.2020 16:54 Відповісти
Какую партию не бери, все б-я за одно их бизнес и писец
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29.09.2020 19:58 Відповісти
скільки разів собі казав, не голосуй за кацапів, бариг, жлобів та жидів, та все одне як завжди, бо нема інших...
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30.09.2020 10:27 Відповісти
 
 