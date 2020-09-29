Ми маємо зробити все, щоб не допустити підвищення вартості електроенергії для бізнесу, - нардеп

Ми маємо не допустити підвищення цін на електроенергію для бізнесу.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна".

За словами депутата, ухвалений Верховною Радою закон про зниження "зелених" тарифів не вирішив повною мірою проблеми заборгованості на енергоринку, і зараз необхідно ухвалити додаткові рішення.

"Дефіцит коштів на покриття проблем енергоринку та зеленої енергетики залишився доволі великим. Він становить приблизно 22 мільярди на рік", - розповів Кучеренко.

Він повідомив, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець закликала депутатів підтримати закладення в бюджеті коштів у вигляді облігацій внутрішньої позики для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

"Це питання найближчим часом розглядатиметься на комітеті. Ми шукатимемо вихід, щоб у жодному разі не допустити підвищення цін на енергоносії. Ми маємо на увазі електроенергію", - повідомив Кучеренко.

Раніше депутатка Людмила Буймістер повідомила, що проблема заборгованості на енергоринку буде вирішена без підняття тарифів на електроенергію. Зокрема, через ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом та інвесторами у ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та ін. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи із серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (приблизно 9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.