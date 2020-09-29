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У нинішніх умовах потрібно не підвищувати тарифи на електроенергію, а ввести мораторій на будь-яке підвищення, - експерт

У нинішніх умовах потрібно не підвищувати тарифи на електроенергію, а ввести мораторій на будь-яке підвищення, - експерт

В умовах кризи потрібно ввести мораторій на підвищення будь-яких тарифів на електроенергію, щоб не посилювати фінансове навантаження на бізнес і населення.

Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь, коментуючи намір "Укренерго" підняти тариф на передачу електроенергії.

За словами експерта, за підвищення тарифів на передачу електроенергії заплатить кінцевий споживач - звичайний українець.

"Це заплатимо ми, українці, як споживачі, ким би ми не були - підприємцями чи лікарями... Ми за це заплатимо. По-хорошому, це удар по кишені звичайного середньостатистичного споживача", - сказав Соболь. Він підкреслив, що бізнес закладе підвищення тарифу в собівартість вироблених товарів або послуг.

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На його думку, в умовах кризи влада не повинна підвищувати тарифи, які завдадуть ще одного удару по підприємцях і населенню. "Ця ініціатива звичайно масла у вогонь підливає. У негативному сенсі, безумовно. Але, безумовно, держава повинна турбуватися і робити дії, які не дозволили б цьому зараз відбуватися", - вважає Соболь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-година, тобто, на 30%. Глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на передачу електроенергії викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги. А народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" на передачу струму схемою грабежу споживачів електроенергії.

Автор: 

електроенергія (6249) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+15
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 77
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29.09.2020 16:16
+11
_Ты глупец если думаешь будто причиной таких заявлений является поехавшая крыша говорящей головы. Просто-напросто это враг! Обычный враг Украины, такой же, как и те, кто его туда воткнули (в ТКг), такой же, как их кремлёвский начальник.
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29.09.2020 16:29
+9
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 8133
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29.09.2020 16:18
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В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 77
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29.09.2020 16:16 Відповісти
Підвищення цін на електрику це добре!
власникам елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф! Вартість електростанції 2-3 млн. доларів в залежності від комплектації.
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29.09.2020 16:28 Відповісти
У нинішніх умовах потрібно не підвищувати тарифи на електроенергію, а ввести мораторій на будь-яке підвищення, - експерт - Цензор.НЕТ 7152
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29.09.2020 16:33 Відповісти
Підвищення цін на електрику створить новий ринок нової електрогенерації і олігархи лишаться без споживачів, а малий та середній бізнес побудує в кожному селі свою електростанцію і буде показувати дулю олігархам! Зараз обладнання є яке хочеш і маленькі турбіни і маленькі парові двигуни і все це за розумні гроші які відбиваються за кілька років! І Вам ніхто і ніколи не відключиться світло, бо Ви самі його виробляєте!
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29.09.2020 16:37 Відповісти
Блін, ну от не може одна людина розбиратись в усіх питаннях як Igor L. Не думав піти у президенти?
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29.09.2020 16:38 Відповісти
Президент не має розбиратись у всіх питаннях, він має виконувати виключно свої повноваження - бути гарантом прав і свобод громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Ну і там ще трохи дипломатії і оборони - все! Все решта це не компетенція Президента, цього ніяк не може зрозуміти Зеленський, коли береться щось вирішувати в економіці чи адміністративних питаннях! Україна взагалі має підпорядкувати уряд Президенту, бо Президент в нас виходить якийсь обрізаний, з обрізаними повноваженнями і тому не може проводити жодної ефективної політики! Якщо забрати у Зеленського більшість в парламенті, він стане весільним генералом у олігархів і тому Зеленський залежний від олігархів, які контролюють депутатів ВРУ.
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29.09.2020 16:49 Відповісти
хлопчіку-дрібному підриємцю русланчику не завадилоБпочати навчання з абетки
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ-опуститиПРАВИЛА"?
ТАРИФ не ЦІНА а ЦІНА не ТАРИФ
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29.09.2020 16:54 Відповісти
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 8133
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29.09.2020 16:18 Відповісти
Грабителей пора валить. Ибо сами они никогда не остановятся!В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 8951
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29.09.2020 16:20 Відповісти
Фокин спалился. Пора выносить.
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 5225
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29.09.2020 16:23 Відповісти
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 7217
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29.09.2020 16:23 Відповісти
В расход.
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29.09.2020 16:24 Відповісти
у дедушки сосалки поехала крыша.
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29.09.2020 16:26 Відповісти
_Ты глупец если думаешь будто причиной таких заявлений является поехавшая крыша говорящей головы. Просто-напросто это враг! Обычный враг Украины, такой же, как и те, кто его туда воткнули (в ТКг), такой же, как их кремлёвский начальник.
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29.09.2020 16:29 Відповісти
В условиях кризиса нужно ввести режим еженедельной полировки морд лица правящей мрази. эти ублюдки уже давно берега потеряли.

мне интересно, эти дегенераты реально думают что издевательство над народом им может пройти безбоязненно ? мрази, не будите лихо пока оно тихо.
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29.09.2020 16:30 Відповісти
Якщо 73 відсотки народу - мазохісти, то знущання над ними приносить їм не просто задоволення, а справжній оргазм.
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29.09.2020 16:34 Відповісти
То ли ещё будет ой-ой-ой, за равнодушие надо расплачиваться.
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29.09.2020 16:31 Відповісти
эксперт говорит правильно... да толку с его слов? если слово "реформа" подразумевается исключительно как повышение тарифа (не качества или количества услуг, например, а именно тарифа, объяснить составляющую которого не может никто)
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29.09.2020 16:33 Відповісти
_Бандиты - они же олигархи - постоянно и неуклонно повышают цены по своему произволу. Народ всё время это сносит и терпит. Так с чего бы вдруг грабителям прекратить свой грабёж и остановиться? Нет ни одной причины.
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29.09.2020 16:43 Відповісти
Народ і бізнес - єдіньі!(с)))
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29.09.2020 16:33 Відповісти
одним словом - "експєрд"
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29.09.2020 16:58 Відповісти
Низяяяяяя. Где же тогда Зеленский с Коломойским и Пинчук с Азметовым харчеваться будут?
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29.09.2020 16:53 Відповісти
С подключением новых абонентов тоже надо что-то делать. Сейчас столкнулся с этим, и это просто пздц! 20к грн заплатить в кассу, на тебя смотрят как на говно, пинают по кабинетам с разными нахер некому не нужными бумажками ,и пока не дашь ещё на лапу, будешь бегать месяцами!
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29.09.2020 17:00 Відповісти
так это значит предыдущая власть воровала, да так что новой денег не хватает?
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29.09.2020 17:04 Відповісти
Вскоре озвучат пленку, на пленке голос похожий на Зеленского - Джо, Порошенко повысил тарифы на 100, я же его тарифы повысил на 150, я круче, одобряешь.
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29.09.2020 17:23 Відповісти
глушить блоки на аэс и повышать и так уже задранные до предела тарифы на электричество.... что не зима так очередное повышение... а тепреь представьте что будет весной, в какую цену будут продукты..какая будет инфляция.. по факту на руках денег будет ещё меньше чем до поднятия переможной минималки.
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29.09.2020 18:00 Відповісти
краще для початку демонополізувати е/е
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29.09.2020 18:06 Відповісти
 
 