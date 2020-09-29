У нинішніх умовах потрібно не підвищувати тарифи на електроенергію, а ввести мораторій на будь-яке підвищення, - експерт
В умовах кризи потрібно ввести мораторій на підвищення будь-яких тарифів на електроенергію, щоб не посилювати фінансове навантаження на бізнес і населення.
Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь, коментуючи намір "Укренерго" підняти тариф на передачу електроенергії.
За словами експерта, за підвищення тарифів на передачу електроенергії заплатить кінцевий споживач - звичайний українець.
"Це заплатимо ми, українці, як споживачі, ким би ми не були - підприємцями чи лікарями... Ми за це заплатимо. По-хорошому, це удар по кишені звичайного середньостатистичного споживача", - сказав Соболь. Він підкреслив, що бізнес закладе підвищення тарифу в собівартість вироблених товарів або послуг.
На його думку, в умовах кризи влада не повинна підвищувати тарифи, які завдадуть ще одного удару по підприємцях і населенню. "Ця ініціатива звичайно масла у вогонь підливає. У негативному сенсі, безумовно. Але, безумовно, держава повинна турбуватися і робити дії, які не дозволили б цьому зараз відбуватися", - вважає Соболь.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-година, тобто, на 30%. Глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на передачу електроенергії викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги. А народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" на передачу струму схемою грабежу споживачів електроенергії.
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власникам елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф! Вартість електростанції 2-3 млн. доларів в залежності від комплектації.
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ-опуститиПРАВИЛА"?
ТАРИФ не ЦІНА а ЦІНА не ТАРИФ
мне интересно, эти дегенераты реально думают что издевательство над народом им может пройти безбоязненно ? мрази, не будите лихо пока оно тихо.