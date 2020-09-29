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Новини
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Діяльність приватних виконавців повністю регулюється законом, але їх все одно плутають із колекторами, - приватний виконавець Телявський

Діяльність приватних виконавців повністю регулюється законом, але їх все одно плутають із колекторами, - приватний виконавець Телявський

Приватні виконавці діють виключно в межах закону і вступають у справу лише після рішення суду.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів приватний виконавець Анатолій Телявський.

"Не існує законодавчого акта, який регулює діяльність так званих колекторів. Це досить широке і невизначене поняття. Ми собі уявляємо, що це особа, яка займається вибиванням грошей у будь-який спосіб. А приватний виконавець – це уповноважена державою особа, яка постійно під контролем і несе повну відповідальність за свої дії.

…Приватний виконавець діє винятково в межах закону, який регулює його діяльність. Цей самий закон регулює діяльність і Державної виконавчої служби. У нас є наслідки, які наступають для приватного виконавця, якщо він порушить норми закону. Колектори діють за відсутності закону, тобто, що хочуть, те і роблять. Ми регулюємося виключно законом...

Особа, отримавши рішення суду, має право вибору: йти до державного виконавця або до приватного. Виключно за наявності рішення суду, яке набуло законної сили. Приватні виконавці, як і державні, можуть виконувати виконавчі написи нотаріусів, які прирівнюють до виконавчих документів, ухвали суду, накази господарських судів і так далі. Однак суть зводиться до того, що вже було здійснено саме правосуддя, особі видано рішення суду. Тільки потім приватний виконавець починає працювати зі справою і відкриває виконавче провадження", - зазначив він.

На думку Телявського, в Україні держава не підготувала суспільство до появи інституту приватних виконавців, як незалежної професії:

"Не проводилося належної комунікаційної кампанії для нашого суспільства. Як це було в сусідній Болгарії, наприклад. Там за кілька років поступово соціум ознайомлювався з ідеєю, що буде введений такий інститут, що це уповноважені державою особи. Тобто люди розуміли, що приватні виконавці - це не колектори, а офіційно уповноважені державою особи, які діють виключно на підставі закону".

Також читайте: Приватні виконавці ефективніше за Державну виконавчу службу в 5 разів, - приватний виконавець Телявський

Нагадаємо, реформа служби судових виконавців була запущена в 2016 році в межах судової реформи. Вона передбачає запровадження інституту приватних виконавців, які діють нарівні з державними. На сьогодні компетенція приватних виконавців не поширюється на стягнення з державних і муніципальних підприємств і органів влади.

Повне інтерв'ю з Анатолієм Телявським читайте тут.

Автор: 

колектор (110) приватні виконавці (12)


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Топ коментарі
+12
Коли я купив новий номер телефону, мені тут же почали наярювати з ;Пріма Колект;.
Це була ржака. Каже- Я зараз під школою стою, у мене волина, щас твого пацана мочить буду. Шо, бабки віддаси?;
Я кажу- ;Вали його на х..., у мене є підозра що той пи...к взагалі не мій!;
Ще розповідав що хлопця того знаю, але у нас вся братва зашкварилася, бо він кредит брав на операцію зі зміни статі, полетів до Тайланду, зробив операцію і тепер він не Юра, а Свєта, став снайпершою в динири, і сюжет про неї на раша-1 показували....

Ну, весело було. А потім мені нічого було робити і я почав надзвонювати на всі їхні номери і просити кредит, кажу ;на дозу не вистачає, ломка страшна;.
За вечір вони заблокували мій номер і вже рік не дзвонять, тварі...
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29.09.2020 16:55
+8
"Мы не бандиты, мы благородные пираты" (с)
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29.09.2020 16:40
+6
каюсь...мне все равно,кто это...а почему коллекторы существуют,если они законом не отрегулированны?
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29.09.2020 16:50
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"Мы не бандиты, мы благородные пираты" (с)
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29.09.2020 16:40 Відповісти
Многие честные люди из-за действий частных исполнителей "исключительно в рамках закона" сменили номер телефона .
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29.09.2020 16:41 Відповісти
каюсь...мне все равно,кто это...а почему коллекторы существуют,если они законом не отрегулированны?
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29.09.2020 16:50 Відповісти
Бо існують ті, хто бере кредити, та не повертає.
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29.09.2020 17:12 Відповісти
и шо?сильно повертать стали?
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29.09.2020 17:21 Відповісти
Достатньо щоб тримати всю цю індустрію на плаву.
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29.09.2020 17:28 Відповісти
Коли я купив новий номер телефону, мені тут же почали наярювати з ;Пріма Колект;.
Це була ржака. Каже- Я зараз під школою стою, у мене волина, щас твого пацана мочить буду. Шо, бабки віддаси?;
Я кажу- ;Вали його на х..., у мене є підозра що той пи...к взагалі не мій!;
Ще розповідав що хлопця того знаю, але у нас вся братва зашкварилася, бо він кредит брав на операцію зі зміни статі, полетів до Тайланду, зробив операцію і тепер він не Юра, а Свєта, став снайпершою в динири, і сюжет про неї на раша-1 показували....

Ну, весело було. А потім мені нічого було робити і я почав надзвонювати на всі їхні номери і просити кредит, кажу ;на дозу не вистачає, ломка страшна;.
За вечір вони заблокували мій номер і вже рік не дзвонять, тварі...
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29.09.2020 16:55 Відповісти
5.
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29.09.2020 16:59 Відповісти
Так мені ж аж сумно тепер. Там в одної дівчини такий приємний голос був. Вона коли дзвонила, віталася і відразу ржати починала.
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29.09.2020 17:02 Відповісти
А нам на робочий тлф наярюють то одні, то інші. І питають робітників, які вже 8-13 років як не працюють. Це новий розвід такий. Є люди, які не витримують і платять те, чого нікому не винні. Перестають трезвонити, як СБ прилякаєш.
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29.09.2020 18:02 Відповісти
Вам присваивается звание академика троллинга. Поздравляю.
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29.09.2020 17:00 Відповісти
Моральные уроды вы, вот кто, какой нормальный человек пойдет выбивать чужие долги отбирая последнее? Отребье конченое, хватит форсить этого имбицила
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29.09.2020 16:58 Відповісти
Виконавча служба не "выбивает чужие долги", а виконує рішення суду.
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29.09.2020 17:11 Відповісти
Давайте не будем играться словами а расставим приоритеты, исполнительная служба герои только с пересичними громадянами, всякий более менее богатый или власть имущий хотел ложить хер на исполнителей, так что ненадо рассказывать какие вы звездатые пацаны, все для фронта, все для победы, я не против исполнителей вот и занимайтесь хитровжареными олигархами, только слабы вы в коленях трогать людей с возможностями, вот пусть эти частники и занимаются решениями судов от ляма гривень, не? Ссыкотно? Наверное если у таких людей пытаться что то отнять, то частные исполнители могут быстро закончится
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29.09.2020 17:46 Відповісти
З якого це дива, Українська олігархічна система - проблема виконавців? Приватні виконавці, часто використовуються іноземними громадянами, і навідміну від державної служби, роблять свою справу краще за ті самі гроші. Займатися олігархами кажете? А хто буде займатися стягуванням аліментів? Чи відшкодуванням школи за каліцтво? Чи ви очікуєте, що всі ці порушники будуть платити, бо їх совість мучить? Досить вже цього популізму.
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29.09.2020 20:42 Відповісти
Я разве говорил что они должны боротся с олигархичной системой? Я говорил что пусть они занимаются работой с крупными неплательщиками, а не ошкуривают неплательщиков кредитов и коммуналки, чтож про дтп пожалуй соглашусь, а вот чужие алики это крайне мерзкая тема куда нормальный человек в жизни не будет соваться эта тема для дегенератов смотрящих ток шоу из жизни лишенцев
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29.09.2020 21:00 Відповісти
К Свинарчукам иди верни заработанное , слабо , лучше по людишкам по под хатками лазать . утюг последний забрать и собачку за одно...
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29.09.2020 17:45 Відповісти
Раскажу "историю": ПриВАТный исполнитель Онищенко Дмитрий Степанович,который находится в г.Киеве,и Должен действовать только по Киеву и области,(гугл в помощь)действуя в рамках закона? на " выпиську" нотариуса с г.Харьков наложил арест на зароботную картку человека Который Работает в Бюджнтной фирме и заблокировал и снял? забрал? аа О! *******!!Все! Деньги которые там были! На звонки товарищьь ****-Падла Не ответило Ни равзу!!! P.S. чем закончилось: подали на этого союлюдателя закона в суд,суд ему показал Сраку,а бюджетнику протянул руку.Арест с зароботной картки сняли,Но деньги Ця **** досих пір не повернула! И Этттоооо называется собЛЮдение закона???
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29.09.2020 18:17 Відповісти
Банк в котором был взят кредит закрылся ещё в 2014году!
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29.09.2020 18:20 Відповісти
Да, забыл самое главное,человек этот работает в государственной структуре На Чеокащинне!!! Тобиш это законнопослушное ***** вообще не имело никакого права **** .всё,культурные слова закончились...
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29.09.2020 19:17 Відповісти
От тільки колектори звертаються саме до приватних виконавців.
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29.09.2020 18:32 Відповісти
_Умножать на ноль и первых, и вторых. Это отборные мрази, бандиты и отморозки. Народ их начнёт мочить - и правильно сделает, это самооборона от атакующих бандитов.
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29.09.2020 20:07 Відповісти
 
 