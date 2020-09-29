Діяльність приватних виконавців повністю регулюється законом, але їх все одно плутають із колекторами, - приватний виконавець Телявський

Приватні виконавці діють виключно в межах закону і вступають у справу лише після рішення суду.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів приватний виконавець Анатолій Телявський.

"Не існує законодавчого акта, який регулює діяльність так званих колекторів. Це досить широке і невизначене поняття. Ми собі уявляємо, що це особа, яка займається вибиванням грошей у будь-який спосіб. А приватний виконавець – це уповноважена державою особа, яка постійно під контролем і несе повну відповідальність за свої дії.

…Приватний виконавець діє винятково в межах закону, який регулює його діяльність. Цей самий закон регулює діяльність і Державної виконавчої служби. У нас є наслідки, які наступають для приватного виконавця, якщо він порушить норми закону. Колектори діють за відсутності закону, тобто, що хочуть, те і роблять. Ми регулюємося виключно законом...

Особа, отримавши рішення суду, має право вибору: йти до державного виконавця або до приватного. Виключно за наявності рішення суду, яке набуло законної сили. Приватні виконавці, як і державні, можуть виконувати виконавчі написи нотаріусів, які прирівнюють до виконавчих документів, ухвали суду, накази господарських судів і так далі. Однак суть зводиться до того, що вже було здійснено саме правосуддя, особі видано рішення суду. Тільки потім приватний виконавець починає працювати зі справою і відкриває виконавче провадження", - зазначив він.

На думку Телявського, в Україні держава не підготувала суспільство до появи інституту приватних виконавців, як незалежної професії:

"Не проводилося належної комунікаційної кампанії для нашого суспільства. Як це було в сусідній Болгарії, наприклад. Там за кілька років поступово соціум ознайомлювався з ідеєю, що буде введений такий інститут, що це уповноважені державою особи. Тобто люди розуміли, що приватні виконавці - це не колектори, а офіційно уповноважені державою особи, які діють виключно на підставі закону".

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Нагадаємо, реформа служби судових виконавців була запущена в 2016 році в межах судової реформи. Вона передбачає запровадження інституту приватних виконавців, які діють нарівні з державними. На сьогодні компетенція приватних виконавців не поширюється на стягнення з державних і муніципальних підприємств і органів влади.

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