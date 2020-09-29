Викрито угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом, що будується в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом, що будується в Подільському районі столиці. Зловмисники перешкоджали виконанню будівельних робіт, вимагаючи від забудовника продати їм житловий об'єкт за зниженою ціною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Ми задокументували злочинну діяльність групи з восьми осіб, яка з 2018 року здійснювала протиправні дії щодо житлового об’єкта у Подільському районі столиці. Організатори розробили план, під час реалізації якого залучали до злочинної діяльності нових осіб, розподіляли між ними обов’язки та здійснювали юридичний супровід питань з блокування об’єкта незавершеного будівництва з метою подальшої купівлі за зниженою вартістю. Окрім цього, за грошову винагороду організовували масові акції біля будівництва", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

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У ході досудового розслідування слідчі встановили, що один із учасників групи забезпечував фінансування злочинної діяльності. Своїми протиправними діями зловмисники обмежували роботу підприємства, перешкоджали виконанню будівельних робіт на зазначеному об’єкті та обмежували доступ співробітників та будівельної техніки до території будівництва.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання членів угруповання, ми виявили та вилучили велику суму грошових коштів як у національній валюті, так і в доларах США, чорнові записи та ґаджети, які підтверджують їх незаконну діяльність. Спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу", - додав Крищенко.

Триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.