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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Церемонія прощання із загиблими під Чугуєвом курсантами може відбутися через дві-три тижні, - Зеленський

Церемонія прощання із загиблими під Чугуєвом курсантами може відбутися через дві-три тижні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що церемонія прощання із загиблими внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом курсантами може відбутися через два-три тижні, після роботи експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на брифінгу під час робочої поїздки до Вінницької області.

"Що стосується церемонії, поки що має попрацювати експертна комісія, вони встановлюють тіла загиблих, є така процедура. Мені сказав і глава ДБР, і підтвердили в Міноборони, це може бути після роботи через два-три тижні. Я розумію, що потрібно такі речі робити терміново, особливо коли чекають рідні та близькі. Мої співчуття їм", - зазначив глава держави.

Президент вважає, що через два-три тижні це буде можливо.

"Я розумію, що гроші це останнє, що може цікавити сім'ї. Але ми не можемо їм повернути їхніх дітей. Уряд отримав позицію від Офісу Президента, і вони працюють над тим, щоб кожна сім'я отримала гроші для підтримки", - додав Зеленський.

Також читайте: Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Також дивіться: "З дитинства мріяв про небо": у Харкові попрощалися із загиблим в авіакатастрофі 20-річним курсантом Віталієм Вільховим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Зеленський Володимир (24253) похорон (1289) Харківщина (6054) церемонія (23)


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Топ коментарі
+2
Вот это шоу на костях устроит зеленый дегенерат! Куда там квартальному шоу на день памяти жертв Голодомора. В погоне за пиаром, у криворогульного торчка все средства хороши.
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29.09.2020 16:47
+1
Американцы до сих пор летают на самолётах 50-х годов. Загугли б-52 и прозреешь.
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29.09.2020 16:49
+1
за что дегенерат не возьмется, все у него выходит шоу уровня "горіла ХХХ, палала".
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29.09.2020 16:50
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Ни одной отставки генералов . Печально , что наши пацаны учатся летать на 50-ти летнем хламе .
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29.09.2020 16:46 Відповісти
Американцы до сих пор летают на самолётах 50-х годов. Загугли б-52 и прозреешь.
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29.09.2020 16:49 Відповісти
Это их проблемы . Наши современные АНы продают по всему миру , а молодых учат летать на металлоломе .
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29.09.2020 16:52 Відповісти
Вот это шоу на костях устроит зеленый дегенерат! Куда там квартальному шоу на день памяти жертв Голодомора. В погоне за пиаром, у криворогульного торчка все средства хороши.
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29.09.2020 16:47 Відповісти
за что дегенерат не возьмется, все у него выходит шоу уровня "горіла ХХХ, палала".
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29.09.2020 16:50 Відповісти
За что зеленский не возьмется
Все превращается в дерьмо
А если за дерьмо берется
То просто тратит меньше сил
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29.09.2020 16:57 Відповісти
Не, для сои в теме о трагедии нормально гавкать не в тему.
Крестик тому подтверждение.
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29.09.2020 18:16 Відповісти
 
 