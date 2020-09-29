Церемонія прощання із загиблими під Чугуєвом курсантами може відбутися через дві-три тижні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що церемонія прощання із загиблими внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом курсантами може відбутися через два-три тижні, після роботи експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив на брифінгу під час робочої поїздки до Вінницької області.

"Що стосується церемонії, поки що має попрацювати експертна комісія, вони встановлюють тіла загиблих, є така процедура. Мені сказав і глава ДБР, і підтвердили в Міноборони, це може бути після роботи через два-три тижні. Я розумію, що потрібно такі речі робити терміново, особливо коли чекають рідні та близькі. Мої співчуття їм", - зазначив глава держави.

Президент вважає, що через два-три тижні це буде можливо.

"Я розумію, що гроші це останнє, що може цікавити сім'ї. Але ми не можемо їм повернути їхніх дітей. Уряд отримав позицію від Офісу Президента, і вони працюють над тим, щоб кожна сім'я отримала гроші для підтримки", - додав Зеленський.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.