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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Фокін про війну на Донбасі: "Жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, поки я не бачу". ВIДЕО

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фокін сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Відео Еспресо

"Що стосується війни. Я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Тому жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною, поки я не бачу", - заявив Фокін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Читайте: Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш

Автор: 

росія (65908) Фокін Вітольд (98) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+119
Дурное, старое падло!!!
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29.09.2020 17:02
+69
Вот теперь ясно? Это враг и в ТКг это воткнули такие же враги Украины.
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29.09.2020 17:04
+59
Казлина старая!
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29.09.2020 17:02
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Даже страшно себе представить, что сделал бы НКВД в 1944 году с человеком, заявляющим: "Никакого подтверждения, что на нашей территории ведется война между фашистской Германией и СССР, пока я не вижу"
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30.09.2020 01:44 Відповісти
Тю, а мне не страшно, бо тут - факт налицо.
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30.09.2020 02:24 Відповісти
Да и сейчас телепня не мешало бы привлечь к уголовной ответственности. Если он не в состоянии фильтровать базар - это не значит , шо с него снимается ответственность.
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30.09.2020 02:26 Відповісти
и присмотреться к внучке, бо чересчур преклоняется пред дедулей, от которого дурно попахивает ихтамнетиной.
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30.09.2020 02:29 Відповісти
*нацистской
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30.09.2020 02:57 Відповісти
"Экспорт в Россию с начала 2020 года составил 889,2 миллиона долларов, а импорт товаров оттуда - 1,56 миллиарда долларов."

вот такая вот война
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30.09.2020 04:00 Відповісти
Старая праститутка отсасывает у царя с заглотом.
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30.09.2020 02:56 Відповісти
Стара скотиняка,яка ***** його туди всунула
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30.09.2020 04:00 Відповісти
Над Крутами встает рассвет.
Рассвет - сражений,
а в камне там, оставлен след.
След- поражений.

Истории избитое клише
судьбой вернется
бесчестием нейтралитет,
нам обернется.

За алчностью отцов крадется
трусость.В оковах
памяти,из слов.
Застыла юность.

Столетьем перевернута глава.
Под Крутами теперь Донецк пылает.
И горечи кровавые жнива,опять
Отчизна в скорби пожинает

Опять толпы,нейтралитет.
Опять бесчестье.
И в камне свой, оставит след.
Лишь память чести

Но в сердце ,все еше жива,
Святая вера,
она растравит,два крыла.
И полетела.В мечтах

о воле, о судьбе, козацкой славе,
о той,рожденной, в доблести стране,
о чем мечтали.

Стране,где нет, пристанища войне.
Где жито в поле,мирно колосится.
.............Истории избитое клише ,не должно ,
с нами больше повториться.
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30.09.2020 06:17 Відповісти
Над Крутами встает рассвет.
Рассвет - сражений,
а в камне там, оставлен след.
След- поражений.

Истории избитое клише
судьбой вернется
бесчестием нейтралитет,
нам обернется.

За алчностью отцов крадется
трусость.В оковах
памяти,из слов.
Застыла юность.

Столетьем перевернута глава.
Под Крутами теперь Донецк пылает.
И горечи кровавые жнива,опять
Отчизна в скорби пожинает

Опять толпы,нейтралитет.
Опять бесчестье.
И в камне свой, оставит след.
Лишь память чести

Но в сердце ,все еше жива,
Святая вера,
она растравит,два крыла.
И полетела.В мечтах

о воле, о судьбе, козацкой славе,
о той,рожденной, в доблести стране,
о чем мечтали.

Стране,где нет, пристанища войне.
Где жито в поле,мирно колосится.
.............Истории избитое клише ,не должно ,
с нами больше повториться.
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30.09.2020 06:20 Відповісти
Стара псякрев,гад,падло! Во-о-н не тільки із Мінська,а й із України,говно вонюче!
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30.09.2020 06:31 Відповісти
Немає,немає меж обуренню не тільки щодо отого старого маразматика,який у своїх дурних мозгах живе ще у 70-х роках,а й щодо найвищого керівництва держави.Чи вони там сліпі,що не бачать явного зрадника,ворога України,чи й самі такі,бо і від них уже давно "*******" душком зрадництва?!
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30.09.2020 06:52 Відповісти
старый комуняка.очи раскрой.поедь тебе покажут.
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30.09.2020 06:57 Відповісти
з яким же задоволенням, я би вистрелив в пику цьому вилупку із дробовика!
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30.09.2020 07:47 Відповісти
старий контрацептив говорить тезаими крмля - "гражданская вайна"
ну що зблблд, наголосували?
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30.09.2020 08:23 Відповісти
Проститутка Фокина дописделося, нужно срочно назначить время его публичной казни как предателя Родины:
Фокін про війну на Донбасі: "Жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, поки я не бачу" - Цензор.НЕТ 8559
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30.09.2020 08:34 Відповісти
Я почему-то думаю, что Фокин всерьез не собрался участвовать в переговорах. Потому сделал провокационные заявления, понимая что заработает очки у сепаратистов и после которых его уволят.
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30.09.2020 08:48 Відповісти
Потому вряд ли имеет смысл обвинять Фокина в старческом маразме. Скорее все обстоит как раз наоборот
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30.09.2020 09:06 Відповісти
***** виродок комуняцький! Ост таке воно лайно кравчуківське, профі, як сказав ресторанний коля ДО...***
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30.09.2020 09:05 Відповісти
Може Вінницький Кнур згадає, чому не ввів військовій стан в 2014-му і які офіційні документі про війну з Росіею він підписав за 5 років війни? Його бізнес, спільно з Медведчуком, по дизпаливу з Росії не рахуємо... Бла-бла на мітингах для ідіотів теж.
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30.09.2020 09:09 Відповісти
Та цей дідок ніхто і звати його ніяк! Все питання до президента, який взяв у фактичні керівники держави наскрізь брехливого і з високою ймовірністю - державного зрадника - Єрмака, який десь там на якійсь пянці з абсолютно еталонною ТП якоюсь там Фокіною вирішили залучити цього маразматичного ватного дідка!
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30.09.2020 09:15 Відповісти
Можно много всякого дерьма писать в комментах.

Но почему этот ублюдок еще на этой территории?
Либо власть имбицилов, либо народ кретинов.
Третьего точно не дано.
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30.09.2020 09:35 Відповісти
тому що канали ZIK, News one, 112, НАШ кожен день різними ротами повторюють теж саме, але ні нацрада, ні влада не звертає на них уваги бо то є їх офіційна думка
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30.09.2020 15:05 Відповісти
А почему этим каналам разрешено работать в этой стране? )))
Это кстати из той же оперы.
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30.09.2020 16:27 Відповісти
Падло комуняцкое!
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30.09.2020 09:48 Відповісти
Саме ім'я "Вітольд" чому то викликає у мене дивне відчуття - х. з. шо (:
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30.09.2020 09:50 Відповісти
Вітольд-лісовий володар(нім).Тож і не дивно-у роду якісь фріци були,або маманя з якимось фашиком сплуталася.Гнида ще та одним словом.
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30.09.2020 11:10 Відповісти
73 % это вам не Нюрнбергский процесс над комуняцким быдлом....
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30.09.2020 09:53 Відповісти
це провокація зебілів, витягнули старого совка-комуняку, пообіцяли грошенят до пенсії, а тепер кинули. Тепер він з розпачу і померти може, от онука мабуть рада буде
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30.09.2020 10:18 Відповісти
Киньте слепому Фокину фотографии Александрова и Ерофеева, которых по обмену пленными в РФ отдали.
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30.09.2020 10:23 Відповісти
«У «СЛУГ НАРОДа», НЕТ НИ МОРАЛЬНОГО, НИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА ПРИНУЖДАТЬ ПОЛИТИКА, СТОЯВШЕГО У ИСТОКОВ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ, ПРЕДАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ», - «ОПЗЖ»
Уверены, что смелость и откровенность Витольда Фокина выглядели достойно, особенно на фоне поведения депутатов от «Слуги народа», у которых нет ни морального, ни интеллектуального права путем шантажа принуждать политика, стоявшего у истоков независимой Украины, предать свою позицию.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» ЗАЯВЛЯЕТ, что достойное поведение Витольда Фокина должно заставить украинцев задуматься над той системой лжи и давления, которую навязывала им власть Порошенко, а теперь навязывает и окружение Зеленского: когда под предлогом безопасности граждан Украины лишают конституционного права избирать и быть избранными, торгуют суверенитетом, выполняя распоряжения МВФ, душат людей неподъемными жилищно-коммунальными тарифами.
Многие из заслуженных украинских политиков учились управлению страной, в том числе и используя опыт Витольда Фокина. Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» благодарит Вас, господин Фокин, за еще один урок - урок порядочности, последовательности и принципиальности.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»
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30.09.2020 10:39 Відповісти
Это официальная заява зажопов
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30.09.2020 11:00 Відповісти
сИроты отозвались
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30.09.2020 13:20 Відповісти
У преЗЕдента фей бук сломался, почему молчит?!
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30.09.2020 10:46 Відповісти
Мозги у него сломались и совесть
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30.09.2020 11:00 Відповісти
старый маразматик
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30.09.2020 10:52 Відповісти
Ворог України Фокін має бути і буде рано чи пізно притягнутий до кримінальної відповільності і сяде у в'язницю до кінця свого жалюгідного життя за заперечення російської окупації і пряму роботу на ворога.
Нацисти і в 100 років зараз сідають.
Головне - карати таких виродків !!
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30.09.2020 10:55 Відповісти
старый маразмо-*******!!!!!!!!!
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30.09.2020 11:00 Відповісти
Что значит "пока я не вижу" ? Ты что - с Луны свалился ? Ну да - ты не занимался этим официально, но ты же живёшь в Украине! Убито 15 тысяч твоих сограждан, захвачен Крым, два миллиона переселенцев (людей, которые потеряли всё нажитое)...
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30.09.2020 11:02 Відповісти
Нет ,ежели смотреть из окна на кухне ,то войны не видно......И даже подъехать за 50км ,то тоже не видно..... ну ,а в окопе, да в очках видно лучше ,но могут между глаз залепить . Как- то так !
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30.09.2020 11:22 Відповісти
Дегенерат престарелый.
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30.09.2020 11:45 Відповісти
Фокін про війну на Донбасі: "Жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, поки я не бачу" - Цензор.НЕТ 3030
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Превышение полномочий» Фокина - это не только и не столько про Фокина. Если вообще про него
Появился пост в соцсети от ЕРМАКА, в котором он заявил, что Фокин превысил свои полномочия, и должен уйти из ТКГ.

Политолог отмечает, на самом деле такое решение давно должно появиться. Вот только возникает вопрос: кто ж назначал Фокина в ТКГ и сейчас речь не певице Маше Фокиной, а о самом Ермаке. Он пролоббировал это назначение, чтобы что?
Сергей Сивохо был с платформой, как будто нет внешнего агрессора, затем появился седовласый и авторитетный Витольд Фокин, не видящий признаков войны России против Украины, теперь вот на подходе Николай Тищенко со словами, что «нет той стороны, а есть разделённые украинцы». «Так что «превышение полномочий» Фокина - это не только и не столько про Фокина. Если вообще про него, формально разве что
И самое страшное - после заявления Фокина санкции против РФ могут оказаться под https://replyua.net/blog/225650-bloger-posle-zayavleniya-fokina-vse-eti-sankcii-isklyuchenie-rossii-iz-bolshoy-vosmerki-vse-eto-ukraine-okazyvaetsya-sovsem-ne-nuzhno.html вопросом ...
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30.09.2020 11:57 Відповісти
Не окажутся. Муженко, возглавляя наш Генштаб, нёс точно такую же фуйню
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30.09.2020 14:47 Відповісти
Що він там робить?
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30.09.2020 12:58 Відповісти
Выполняет роль первой обезьянки из троицы "не вижу, не слышу, молчу". Ту которая закрывает рукой глазки.
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30.09.2020 13:49 Відповісти
Выполняет поставленную задачу. Ясно какую и поставленную теми ,кто его
назначил в ТКГ.
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30.09.2020 17:16 Відповісти
Запутался дедушка Фокин. Смотрит и делает выводы с ситуации-- методом сравнения: Крым наш,а хозяйничают там русские оккупационные войска-- никто с ними не воюет ,никто не идёт в атаку,не слышны раскаты артиллерийской канонады, татары спокойно смирились со своим положением,не обращая на возгласы Чубарова...непонятно ему,как так может быть--на Донбассе украинцы воюют с русскими, а почему же, где кацапы явно, и не скрывают этого --в Крыму, --там не слышны раскаты взрывов,кроме как клацанья "окопно"-- клавиатурной перестрелки)). Тем более дед говорит,что он не политик--он не может предполагать о наличии русского духа, пока этот дух, не материализуется в "будёновку" с огромной красной звездой на лбу.)))
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30.09.2020 13:15 Відповісти
Спасибо Фокину за честность.
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30.09.2020 13:47 Відповісти
Не бачить, то нехай поїде на нуль і висуне свою макитру із окопа, зразу все побачить, а якщо ні, то нехай разом з онукою пішки прогуляється по сірій зоні.
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30.09.2020 14:01 Відповісти
Старим став -зовсім "нюх" втратив .П"ять років війни.Загарбані території.Смертей мало?
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30.09.2020 14:42 Відповісти
Этого придурка надо в психушку, вместе с его внучкой и ее старым другом.
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30.09.2020 14:44 Відповісти
А Кравчуку, после такого заявления Фокина, надо писать заявление "по собственному желанию". Ибо не надо делать ТАКИЕ кадровые ошибки!!!
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30.09.2020 14:45 Відповісти
Фокин - не ошибка и тем более не Кравчука. У него была определённая задача -
промониторить реакцию украинцев на его провокационные высказывания.
Мавр сделал своё дело ,мавр может уходить.
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Это ваше мнение. Правильно оно или нет - вероятность 50/50
Но понимаем, что Фокин был первым премьер-министр независимой Украины, и это при нем раскрали стратегический запас нефти, бензина и диз топлива (я посчитал, что тогда в сутки вывозили минимум 3 ж/д эшелона за границу. Именно при Фокине разокрали Черноморское пароходство...
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30.09.2020 21:54 Відповісти
Фокин предатель Родины и должен быть арестован, судим и расстрелян за измену!
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30.09.2020 15:29 Відповісти
Фокин - рядовой исполнитель ,пешка . Его высказывания - это пробный шар ,
проверка реакции всех срезов общества в т.ч. и мирового сообщества.
Купились все ,не понимая ,что это просто озвучка ,провокация и само собой
не им задуманная.
Просто продал свою совесть ,а кто не постоял за ценой нетрудно догадаться.
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30.09.2020 17:01 Відповісти
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