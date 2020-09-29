У Житомирі доцента університету затримано під час одержання 2900 долл. хабаря, - прокуратура. ФОТО
У Житомирі під час одержання хабаря затримано доцента одного з національних університетів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, використовуючи службове становище, кандидат наук вимагав та отримав хабар від абітурієнта навчального закладу, пообіцявши забезпечити успішне складання вступних іспитів до університету", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії, готується клопотання про обрання особі запобіжного заходу і звільнення з посади.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.
Топ коментарі
+6 Fox 1 #332004
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+3 Yuriy Smith
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+2 Гыг с Вами
показати весь коментар29.09.2020 16:58 Посилання
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