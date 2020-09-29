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Новини Хабарники
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У Житомирі доцента університету затримано під час одержання 2900 долл. хабаря, - прокуратура. ФОТО

У Житомирі під час одержання хабаря затримано доцента одного з національних університетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У Житомирі доцента університету затримано під час одержання 2900 долл. хабаря, - прокуратура 01

"За даними слідства, використовуючи службове становище, кандидат наук вимагав та отримав хабар від абітурієнта навчального закладу, пообіцявши забезпечити успішне складання вступних іспитів до університету", - йдеться в повідомленні.

У Житомирі доцента університету затримано під час одержання 2900 долл. хабаря, - прокуратура 02

Також дивіться: Слідчий СБУ підозрюється у вимаганні $30 тис. За зміну кваліфікації кримінального злочину, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Наразі тривають слідчі дії, готується клопотання про обрання особі запобіжного заходу і звільнення з посади.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.

Автор: 

хабар (4729) виш (552) Житомир (581) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+6
Шо- то сумма не круглая; видать, "стольник" при захвате "потерялся"))
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29.09.2020 17:02
+3
Ваша уч. математики, точно не будет "получать "4к.))
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29.09.2020 17:10
+2
оригинал...зелень в зелень заныкать
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29.09.2020 16:58
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оригинал...зелень в зелень заныкать
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29.09.2020 16:58 Відповісти
Доцент не ангел , согласен . Умирает образование .
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29.09.2020 16:58 Відповісти
В агро университет помоему и обезьяна поступит, я так понимаю про него идет речь. 2900 баксов, сирйозна?
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29.09.2020 17:00 Відповісти
Шо- то сумма не круглая; видать, "стольник" при захвате "потерялся"))
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29.09.2020 17:02 Відповісти
В кращих мєнтовських традиціях.
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29.09.2020 17:46 Відповісти
- Ну, а ты как?
- Я…
- Вор он!
- Это не смешно, тётя.
- Не смешно.
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29.09.2020 17:05 Відповісти
А доцент хапуга однако. За такие деньги мог и диплом продать сразу
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29.09.2020 17:06 Відповісти
Не дотянул до "зряплати" учителя всегото 2100$...)))
А мог бы на Зелю свернуть...
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29.09.2020 17:07 Відповісти
Ваша уч. математики, точно не будет "получать "4к.))
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29.09.2020 17:10 Відповісти
У Житомирі доцента університету затримано під час одержання 2900 долл. хабаря, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1350
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29.09.2020 17:09 Відповісти
Доцент,а доцент-век воли не видать......
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29.09.2020 17:10 Відповісти
Печально...
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29.09.2020 17:28 Відповісти
 
 