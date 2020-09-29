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Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council

Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council

Низка рішень української влади ставить під удар макрофінансову допомогу Євросоюзу і безвізовий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це пише у своїй статті на сайті Atlantic Council редактор Пітер Дікінсон.

"Президент Зеленський наступного тижня вирушає до Брюсселя на 22-й щорічний саміт Україна-ЄС, двосторонні зв'язки яких є найбільш напруженими з моменту підписання знакової Угоди про асоціацію в 2014 році", - йдеться в публікації.

За словами автора, відносини між Україною та Європейським Союзом за останні шість років значно зміцнилися, однак атака уряду Зеленського на ключові антикорупційні органи зараз викликає занепокоєння серед європейських партнерів України щодо майбутнього напрямку країни.

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Дікінсон, зокрема, аналізує заяви високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля після візиту до Києва, який наголосив, що Україна не має сприймати підтримку ЄС як належне.

"З 2014 року ЄС є найсильнішим партнером України. Наша підтримка триватиме, але вона також пов'язана з нагальною потребою зміцнення верховенства права та розвитку боротьби з корупцією", - зазначив тоді Боррель.

Автор публікації зауважує, що реформи попередніх років свідчили, що Україна рухається у правильному напрямку.

"Ситуація кардинально змінилася завдяки рішенням, винесеним Конституційним судом України в серпні та вересні, які оскаржували юридичну чинність Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Подальші погані новини були у другій половині вересня, коли українські депутати призначили сумнівну комісію з відбору до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури країни (САП) яка не відповідає міжнародним зобов'язанням України", - констатує видання.

В Atlantic Council зазначають, що до голосування 17 вересня Зеленський неодноразово отримував нагадування від міжнародних партнерів України про необхідність створення надійної комісії та виконання антикорупційних зобов'язань країни. Утім, депутати від його партії "Слуга народу" ухвалили сумнівне рішення.

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У відповідь представники ЄС нагадали Україні, що це парламентське рішення може поставити під загрозу останню програму макрофінансової допомоги в країні на суму 1,2 млрд євро, а також поставити під загрозу безвіз.

Автор статті наголошує, що хоча таке покарання було б доволі болючим для Києва, у Європейську Союзі фактично немає інших важелів, щоб впливати на українську владу та її артиреформаторські рішення.

Видання наголошує, що безвізові подорожі призвели до безпрецедентного сплеску подорожей українцями по ЄС. Після початку безвізу в червні 2017 року нові авіакомпанії стали в чергу на вихід на український ринок, оскільки українці здійснили десятки мільйонів поїздок за європейськими напрямками. Безвіз став величезним стимулом для мільйонів українців, і його втрата може повернути громадянам принизливе відчуття людей "другого сорту".

"Попри те, що Зеленський у своїх публічних заявах намагається заспокоїти кожного, хто ставить під сумнів його відданість підтримці євроатлантичної інтеграції України - дії говорять голосніше, ніж слова. І останні події в Україні викликають серйозні сумніви щодо траєкторії руху країни на захід. Ймовірно, це буде головним предметом обговорень під час саміту наступного тижня в Брюсселі, оскільки європейські партнери України шукають запевнень, що історичний прогрес за останні шість років не знаходиться під загрозою", - резюмує автор видання Atlantic Council.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі стурбовані певними подіями навколо антикорупційної архітектури України, - посол ЄС Маасікас

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) безвізовий режим (1342) Євросоюз (13634) Atlantic Council (17)


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Топ коментарі
+65
Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 40
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29.09.2020 17:25
+50
Кому ещё "по-приколу" ?
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29.09.2020 17:24
+35
Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1749
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29.09.2020 17:42
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Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1496
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29.09.2020 17:42 Відповісти
Бидлячому кварталу безвіз не потрібен, він у московії харчуєця!
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29.09.2020 17:42 Відповісти
Что там ваш безвиз и ЕС, тут бабабеня держит за я..., куда деваться бедной бубачке?
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29.09.2020 17:43 Відповісти
Похоже Клоун доигрался.
Ну что, Ростов, дурилка из 95 квартала?
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29.09.2020 17:44 Відповісти
Сейчас поднимется вой,что это заказная статья.
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29.09.2020 17:48 Відповісти
Шо, еще не всем понятно, кто такой клоун, под кем он, и на кого он работает, будем пассивно наблюдать, что будет дальше?
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29.09.2020 19:02 Відповісти
Идет последовательная сдача интересов Украины. Для того ******** и выбрали.
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29.09.2020 17:52 Відповісти
Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7714
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29.09.2020 18:00 Відповісти
Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4937
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29.09.2020 18:23 Відповісти
Клоун свое дело сделал-теперь сдает власть ОПОЗАЖОПАМ
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29.09.2020 18:24 Відповісти
Вот же петухи европейские так и непускайте к себе компанию зеленую люди причем здесь? Они же на вас за треть цены батрачат. Ты посмотри нет что бы какого-нибудь Велюра вжарить они на простых украинцах хотят отыграться
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29.09.2020 18:26 Відповісти
З якого переляку вони півні? Не вони, а "люді" вибрали це- владою. А в житті за все потрібно платити.
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29.09.2020 18:43 Відповісти
отмена безвиза для украинского народа ,станет началом нового Майдана и конца подлой,вражеской ,лицемерной ,служивой ,рашистским интересам , власти
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29.09.2020 18:33 Відповісти
А помните как в том фильме зе-сепар посылает нахер мвф, а потом люмпены 73% избирают его презедентом, ведь это ж так просто - кидонуть мвф на бабки и ничего за это не будет. но как оказалось в жизни "парень из народа" так не может: роскошный образ жизни его, его господ и свиты, а также верных псов - мусоров требует еще больше бабла, чем могут заработать холопы. Поэтому зеленая мразь начала клянчить бабло у ЕС. Молю Бога, чтобы никакой помощи Европа не дала этому сепарскому ******
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29.09.2020 18:34 Відповісти
"Сегодня неизменный курс в ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, - Зеленский"
Язиком молоти, не мішки тягати. ВАЗеленському вже ніхто не вірить. Та постраждає не він чи його посіпаки, " слуги олігархів, ригів та кацапів", а Україна.
... ежегодный саммит Украина-ЕС, двусторонние связи которых наиболее напряженными с момента подписания знакового Соглашения об ассоциации в 2014 году"
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29.09.2020 18:41 Відповісти
Безвіз потрібен.Ті хто голосував за зелених.також ним користуються.Навіть сам галактичний лідер **********,також їздив по безвізі.Якщо заберуть безвіз,це означатиме,що Україна фактично не країна.
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29.09.2020 18:48 Відповісти
Навіть сам галактичний лідер **********....

Не надо коверкать слова !!!

Он не галактический, а галахический.

Мамма Римма тому подтверждение
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29.09.2020 18:56 Відповісти
''Дії говорять гучніше за слова''. Розумним людям, а не для довірливим до ідіотизму українцям.. Саме вони, а не зеленський, винні в знищенні України.
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29.09.2020 19:20 Відповісти
туфта. Всё в безвизом будет хорошо.
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29.09.2020 19:22 Відповісти
25.09 2020 г. в Лозанне (Швейцария) состоялось совещание представителей иностранных инвесторов украинских предприятий возобновляемых источников энергии для выработки координированных действий относительно ситуации по реализации положений меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ в соответствии с принятым законом Украины №810-IX.. На встрече было отмечено, что условия данного меморандума грубо нарушаются украинской стороной, сорвавшей его выполнение и определенные им платежи. На совещании было принято решение о начале юридического процесса по защите прав его участников и координации этих мероприятий. Ориентировочная сумма совокупного иска - около 4,88-5.11 млрд долларов.
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29.09.2020 19:35 Відповісти
так это ясно было ещё 1,5 года назад, что зеленский - это проект кремля и коломойского
кремлю нужно что б он разрушил Украину изнутри, не дал присоединится к НАТО и ЕС
Коломойскому - что б доить страну со всех сторон и отомстить Порошенко
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29.09.2020 19:37 Відповісти
Та зебилам пох
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29.09.2020 19:48 Відповісти
зеленая мразь
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29.09.2020 20:18 Відповісти
Зе-чмо, навiть не думай. не добiжиш.
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29.09.2020 20:29 Відповісти
Зепдрс!
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29.09.2020 20:38 Відповісти
Устранить безвиз нужно коломойскому чтобы дограбить Украину и уехать в Израиль на ПМЖ, лягушонок жалкий исполнитель.
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29.09.2020 20:54 Відповісти
У нас вже був один прєпіздєнт, який ризикнув поставити під удар і безвіз, і євроінтеграцію. У цього мудака теж руки чешуться ******* собі мотузку. Нехай, осику бідберемо....
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29.09.2020 21:10 Відповісти
Куда то все зебуины нс форуме подевались. Совпадение наверное
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29.09.2020 22:51 Відповісти
Так это территория секты "Свидетелей 144-х успешных реХформ Пети", нормальные люди в шабашах секты не участвуют.
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29.09.2020 23:16 Відповісти
Нормальні у вашому розумінні?
Тут іде мова не проздобутки Порошенка, а про про.оби зебілятка.
Висновок, нормальними ви рахуєте прихильників голосувати по приколу?
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30.09.2020 02:59 Відповісти
Вот ссылка на простой региональный новостной сайт Западной Украины про празднование дня рождения Порошенко. Посмотрите коменты и лайки на них. Это вам для понимания чем люди живут в РЕАЛЕ а не на порохоботском Цензоре
https://www.volynnews.********************-restoran-tantsi-ta-saliut-poroshenko-vlashtuvav-huchne-sviato-v-d/?comment_884533#comment_num_884533
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30.09.2020 13:35 Відповісти
засунь пороха подалі, чого ти мені на нього постійно тичеш?
я писав не про пороха, актуальна тема зебілізм.
а пороха я бачив, там де і тебе... здогадайся москалику де
скажи Паляниця, постарайся щелепу не зламати
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30.09.2020 13:49 Відповісти
Оце тобі дупу рвануло порохобот, що навіть щелепу заціпило.
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30.09.2020 14:34 Відповісти
Ідіоте, мені шо ти, шо петя, шо зеля.
Ти ******* створіння, тобі маячать усюди прохоботи.
До лікаря трміново, хоча вже запізно(
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30.09.2020 16:47 Відповісти
Що ж ти так рвеш серце, ну спалили тебе, а ти на сраку падаєшь і репетуєшь "я не я і хата не моя, і хто такий взагалі Петя"!
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Пішов на йух блазню, ти не виліковний
Приписувати свої хвороби іншим..
Пали інших, це остання відповідь
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30.09.2020 19:43 Відповісти
Яка "чемність", а що ще можно очікувати від порохобота.
Ти дивись, солодке вбиває мозок, їж менш рошену.
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01.10.2020 02:25 Відповісти
Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5938
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29.09.2020 23:27 Відповісти
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