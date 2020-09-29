Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council

Низка рішень української влади ставить під удар макрофінансову допомогу Євросоюзу і безвізовий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це пише у своїй статті на сайті Atlantic Council редактор Пітер Дікінсон.

"Президент Зеленський наступного тижня вирушає до Брюсселя на 22-й щорічний саміт Україна-ЄС, двосторонні зв'язки яких є найбільш напруженими з моменту підписання знакової Угоди про асоціацію в 2014 році", - йдеться в публікації.



За словами автора, відносини між Україною та Європейським Союзом за останні шість років значно зміцнилися, однак атака уряду Зеленського на ключові антикорупційні органи зараз викликає занепокоєння серед європейських партнерів України щодо майбутнього напрямку країни.

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Дікінсон, зокрема, аналізує заяви високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля після візиту до Києва, який наголосив, що Україна не має сприймати підтримку ЄС як належне.

"З 2014 року ЄС є найсильнішим партнером України. Наша підтримка триватиме, але вона також пов'язана з нагальною потребою зміцнення верховенства права та розвитку боротьби з корупцією", - зазначив тоді Боррель.

Автор публікації зауважує, що реформи попередніх років свідчили, що Україна рухається у правильному напрямку.



"Ситуація кардинально змінилася завдяки рішенням, винесеним Конституційним судом України в серпні та вересні, які оскаржували юридичну чинність Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Подальші погані новини були у другій половині вересня, коли українські депутати призначили сумнівну комісію з відбору до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури країни (САП) яка не відповідає міжнародним зобов'язанням України", - констатує видання.



В Atlantic Council зазначають, що до голосування 17 вересня Зеленський неодноразово отримував нагадування від міжнародних партнерів України про необхідність створення надійної комісії та виконання антикорупційних зобов'язань країни. Утім, депутати від його партії "Слуга народу" ухвалили сумнівне рішення.

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У відповідь представники ЄС нагадали Україні, що це парламентське рішення може поставити під загрозу останню програму макрофінансової допомоги в країні на суму 1,2 млрд євро, а також поставити під загрозу безвіз.

Автор статті наголошує, що хоча таке покарання було б доволі болючим для Києва, у Європейську Союзі фактично немає інших важелів, щоб впливати на українську владу та її артиреформаторські рішення.



Видання наголошує, що безвізові подорожі призвели до безпрецедентного сплеску подорожей українцями по ЄС. Після початку безвізу в червні 2017 року нові авіакомпанії стали в чергу на вихід на український ринок, оскільки українці здійснили десятки мільйонів поїздок за європейськими напрямками. Безвіз став величезним стимулом для мільйонів українців, і його втрата може повернути громадянам принизливе відчуття людей "другого сорту".



"Попри те, що Зеленський у своїх публічних заявах намагається заспокоїти кожного, хто ставить під сумнів його відданість підтримці євроатлантичної інтеграції України - дії говорять голосніше, ніж слова. І останні події в Україні викликають серйозні сумніви щодо траєкторії руху країни на захід. Ймовірно, це буде головним предметом обговорень під час саміту наступного тижня в Брюсселі, оскільки європейські партнери України шукають запевнень, що історичний прогрес за останні шість років не знаходиться під загрозою", - резюмує автор видання Atlantic Council.

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