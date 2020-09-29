Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський
Комітет з питань організації державної влади вирішив ініціювати постанову про звернення до президента Володимира Зеленського про перегляд кадрових рішень у ТКГ.
Про це повідомив після засідання комітету нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету Роман Лозинський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми ініціювали звернення до президента, щоб він переглянув кадрові рішення щодо осіб у ТКГ, щоб пан Фокін був відкликаний, щоб не допустити кроки до державної зради. Абсолютно чітко прописано в стратегії національної безпеки України, дуже чітко прописано в законодавчому полі, що Росія є агресором", - сказав Лозинський.
За його словами, постанову підтримали 10 з 16 присутніх народних депутатів.
Водночас нардеп "Слуги народу" Олександр Качура стверджує, що таке рішення комітету не відповідає регламенту, тому що це питання не було в порядку денному і не було кворуму під час ухвалення рішення.
"Для того, щоб прийняти рішення необхідно було, щоб у залі були присутні 14 народних депутатів. У момент, коли відбувалося голосування, я сказав, що не братиму участі в цьому фарсі разом ще з двома депутатами, тобто фактично залишилося 13 нардепів", - сказав Качура.
Пізніше Лозинський опублікував на своїй сторінці в Фейсбук проголосоване Комітетом рішення.
За словами Лозинського, нардепи завтра зареєструють проєкт постанови в парламенті.
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Заява представника України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, що на Донбасі не триває війна з Російською Федерацією - це позиція президента України Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Сергій Таран в етері програми Змістовно з Христиною Яцків на телеканалі Еспресо.
"Немає ніякого Фокіна з його власною позицією. Так само як у будь-якого посла будь-якої країни немає власної позиції. Тому що посол відображає позицію країни. Так само в адвоката, який іде в суд, немає власної позиції. Є його позиція як адвоката, яка полягає в тому, що треба захищати свого підсудного незалежно, що він про нього думає", - зазначив політолог.
Сергій Таран додав: "Так само і зараз немає ніякого Фокіна. Є представник Зеленського в переговорній групі, який відображає позицію президента Зеленського. Якби це було не так, то тоді би Зеленський вже давним-давно звільнив би цього Фокіна. Ну, якщо він говорить від себе, якщо в нього є якась своя власна позиція, яка підставляє владу. Ну, напевно його треба поміняти".
Таран акцентував увагу, що підстав звільнити Фокіна з ТКГ було достатньо, але президент Зеленський чомусь цього не зробив: "Підстав було дуже багато. І що? Нічого. Значить ця позиція Зеленського влаштовує. Значить таким чином бачить процес миру українська влада: з такими позиціями, з такою кашею в голові. З такою зрадницькою позицією, яка призведе до того, що Україна опиниться в глухому куті".
Політолог також зазначив, що слова Фокіна є заявами держави Україна і саме так їх сприймає міжнародна спільнота: "Ні, Зеленський не тролить Росію. Він тролить наших міжнародних партнерів. Вони ж чують позицію України - офіційну позицію України. Вони знають, що представник України офіційно, від імені України заявляє, що не бачить доказів агресії Російської Федерації. Що мають вони зробити? Напевно скасувати санкції проти РФ. Якщо навіть представник України каже, що немає ніякої війни, а є якийсь внутрішній конфлікт, то до чого тут Росія?".
Таран додав, що заявами Вітольда Фокіна і призначенням Тищенка членом парламентської законодавчої групи з Донбасу президент Зеленський підставляє Україну на міжнародній арені: "Насправді президент тролить Україну. Тому що він підставляє Україну. Він виставляє Україну абсолютно некомпетентною, непрофесійною країною, яка здатна здавати свої інтереси. І ми бачимо, як на переговорних групах наші представники здають одну позицію за іншою".
а представитель Украины на высшем уровне должен уверенно выражать консолидированное мнение, работающее на пользу той стороны, интересы которой он представляет и не может истолковываться двояко или идти во вред...
Чому відізваний, а не посаджений?
ВРАГОВ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
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