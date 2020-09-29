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Новини
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Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський

Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп

Комітет з питань організації державної влади вирішив ініціювати постанову про звернення до президента Володимира Зеленського про перегляд кадрових рішень у ТКГ.

Про це повідомив після засідання комітету нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету Роман Лозинський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми ініціювали звернення до президента, щоб він переглянув кадрові рішення щодо осіб у ТКГ, щоб пан Фокін був відкликаний, щоб не допустити кроки до державної зради. Абсолютно чітко прописано в стратегії національної безпеки України, дуже чітко прописано в законодавчому полі, що Росія є агресором", - сказав Лозинський.

За його словами, постанову підтримали 10 з 16 присутніх народних депутатів.

Водночас нардеп "Слуги народу" Олександр Качура стверджує, що таке рішення комітету не відповідає регламенту, тому що це питання не було в порядку денному і не було кворуму під час ухвалення рішення.

"Для того, щоб прийняти рішення необхідно було, щоб у залі були присутні 14 народних депутатів. У момент, коли відбувалося голосування, я сказав, що не братиму участі в цьому фарсі разом ще з двома депутатами, тобто фактично залишилося 13 нардепів", - сказав Качура.

Пізніше Лозинський опублікував на своїй сторінці в Фейсбук проголосоване Комітетом рішення.

Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп Голосу Лозинський 01
Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп Голосу Лозинський 02

За словами Лозинського, нардепи завтра зареєструють проєкт постанови в парламенті.

Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп Голосу Лозинський 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Качура Олександр (170) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+27
Комитет Рады призвал Зеленского уволить Фокина из ТКГ и недопустить государственной измены - Цензор.НЕТ 958
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29.09.2020 17:50
+27
к сожалению,от фокина измена не зависит...увольнять надо всех,кто пришел в любые структуры после 19 мая 2019
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29.09.2020 17:53
+16
вездесцущий....

Комитет Рады призвал Зеленского уволить Фокина из ТКГ и недопустить государственной измены, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 9482
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29.09.2020 18:00
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Комитет Рады призвал Зеленского уволить Фокина из ТКГ и недопустить государственной измены - Цензор.НЕТ 958
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29.09.2020 17:50 Відповісти
к сожалению,от фокина измена не зависит...увольнять надо всех,кто пришел в любые структуры после 19 мая 2019
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29.09.2020 17:53 Відповісти
и не просто увольнять - а выяснять что успел напакостить...
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29.09.2020 18:04 Відповісти
Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 4837
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29.09.2020 18:16 Відповісти
С каких пор мафиози стали считать авторитетами и умными людьми?
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29.09.2020 19:26 Відповісти
мабуть, тому що вони як ніхто знають про що говорять.
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29.09.2020 20:57 Відповісти
Это не имеет никакого значения, когда руки по локоть в крови...
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29.09.2020 21:29 Відповісти
ДЯТЕЛ, от партии зеленого оманского осла, качура-----ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОКИНА, **** ГОТОВЬСЯ В РОСТОВ !!!!
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29.09.2020 18:27 Відповісти
кацапа,чего хотело?вотки нет...
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29.09.2020 18:29 Відповісти
Зеленский и есть - ИЗМЕНА ! Все остальные - пыль , мусор , говорящие дупы
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29.09.2020 17:56 Відповісти
Гнати курва цього удмурта сцаним рядном на історичну батьківщину !
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29.09.2020 17:56 Відповісти
Удсурт - то таке. Ватник де совіцького виховання, який не міг бути іншим апріорі. Мене більше хвилює молодий Качура, який виріс вже при Україні. Що це? Як у державі виростили такого манкурта?, ому воно у структурі державної влади? І головне - що з цим робити?
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29.09.2020 18:05 Відповісти
А ніхто нічого не зробить , поки до влади не прийдуть українці, патріоти, націоналісти, нічого не буде крім бла бла бла і руху вниз
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29.09.2020 18:24 Відповісти
Це - аксіома.
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29.09.2020 18:30 Відповісти
Треба подивитись походження цього Качури. Він не родич колишнього компартійного функціонера Б.В.Качури?
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29.09.2020 20:34 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/09/29/taran_zayava_fokina_scho_viyny_z_rosiyeyu_nemaye_ce_pozyciya_prezydenta_zelenskogo Заява Фокіна, що війни з Росією немає - це позиція президента Зеленського
Заява представника України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, що на Донбасі не триває війна з Російською Федерацією - це позиція президента України Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Сергій Таран в етері програми Змістовно з Христиною Яцків на телеканалі Еспресо.
"Немає ніякого Фокіна з його власною позицією. Так само як у будь-якого посла будь-якої країни немає власної позиції. Тому що посол відображає позицію країни. Так само в адвоката, який іде в суд, немає власної позиції. Є його позиція як адвоката, яка полягає в тому, що треба захищати свого підсудного незалежно, що він про нього думає", - зазначив політолог.
Сергій Таран додав: "Так само і зараз немає ніякого Фокіна. Є представник Зеленського в переговорній групі, який відображає позицію президента Зеленського. Якби це було не так, то тоді би Зеленський вже давним-давно звільнив би цього Фокіна. Ну, якщо він говорить від себе, якщо в нього є якась своя власна позиція, яка підставляє владу. Ну, напевно його треба поміняти".
Таран акцентував увагу, що підстав звільнити Фокіна з ТКГ було достатньо, але президент Зеленський чомусь цього не зробив: "Підстав було дуже багато. І що? Нічого. Значить ця позиція Зеленського влаштовує. Значить таким чином бачить процес миру українська влада: з такими позиціями, з такою кашею в голові. З такою зрадницькою позицією, яка призведе до того, що Україна опиниться в глухому куті".
Політолог також зазначив, що слова Фокіна є заявами держави Україна і саме так їх сприймає міжнародна спільнота: "Ні, Зеленський не тролить Росію. Він тролить наших міжнародних партнерів. Вони ж чують позицію України - офіційну позицію України. Вони знають, що представник України офіційно, від імені України заявляє, що не бачить доказів агресії Російської Федерації. Що мають вони зробити? Напевно скасувати санкції проти РФ. Якщо навіть представник України каже, що немає ніякої війни, а є якийсь внутрішній конфлікт, то до чого тут Росія?".
Таран додав, що заявами Вітольда Фокіна і призначенням Тищенка членом парламентської законодавчої групи з Донбасу президент Зеленський підставляє Україну на міжнародній арені: "Насправді президент тролить Україну. Тому що він підставляє Україну. Він виставляє Україну абсолютно некомпетентною, непрофесійною країною, яка здатна здавати свої інтереси. І ми бачимо, як на переговорних групах наші представники здають одну позицію за іншою".
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29.09.2020 17:56 Відповісти
Со стороны Зеленского будет полнейшей глупостью ни дать Фокину под зад ...
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29.09.2020 17:58 Відповісти
Особливо мухи зворушливо виглядають

Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 7546
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29.09.2020 18:05 Відповісти
После публичных заявлений этой трухлявой гадины, - его должны судить, а не выгонять!
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29.09.2020 17:58 Відповісти
Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 4451
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29.09.2020 18:17 Відповісти
вездесцущий....

Комитет Рады призвал Зеленского уволить Фокина из ТКГ и недопустить государственной измены, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 9482
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29.09.2020 18:00 Відповісти
І какающій.
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29.09.2020 18:06 Відповісти
Да нет там никакой измены. Это лишь мнение Фокина, в котором он видит безальтернативный путь к решению проблемы Донбасса, которая имеет свою цену. Элиты и народ Украины должны решить готовы ли они заплатить эту цену чтоб вернуть Донбасс и его экономику в Украину. Или полностью отказаться от Донбасса. Других вариантов нет. Расчет что Путин издохнет или паРашка распадется и мы все вернем явно несбыточные мечты.
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29.09.2020 18:01 Відповісти
личное мнение - это на кухне.. в особнячке ... внучке под рюмку чаю
а представитель Украины на высшем уровне должен уверенно выражать консолидированное мнение, работающее на пользу той стороны, интересы которой он представляет и не может истолковываться двояко или идти во вред...
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29.09.2020 18:12 Відповісти
Простите за вопрос-это какая же экономика осталась в ОРДЛО, если все, что представляло хоть какую-то ценность украдено россией и вывезено? Дотационный уголек?
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29.09.2020 19:29 Відповісти
И назначить Колю Велюру? Всыкаюсь. Лучше уже Фокин.
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29.09.2020 18:02 Відповісти
Фокин уже наговорил не на исключение из переговорочной группы, а на лет 10 строго режима ( если брать по меркам РФ то на пожизненное, не верит пусть поинтересуется законами так любимой им Раши) Но всем понятно что этого старого дуралея брали как " громоотвод" для Кравчука, а того как " прокладку" для Ермака и самого Зеленого .
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29.09.2020 18:03 Відповісти
Куда не глянь- одни ****** , обидно за державу. Стыдно что 73% живут здесь , безголовые приколисты.........
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29.09.2020 18:03 Відповісти
его надо в дурку
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29.09.2020 18:04 Відповісти
Балаболов много, а жизнь - одна! Мандат ВР покажи! Тогда пана Фокина и уберут из ТКГ. Без мандата - никуда, уважаемые вопящие в комментах порохоботы.
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29.09.2020 18:07 Відповісти
Тільки Майдан! (Писав 6 років тому, а зараз ще більше переконаний: Майдан не завершився! Майдан призупинили та направили в вигідне для себе русло олігархи та КГБшні консерви і, тому не дали Йому логічно завершити Революцію Гідності!) Томму - тільки повна та остаточна Коліївщина може очистити Україну від пострадянського гниїння, що знищує Україну як Державу, а Українців - як Націю! Україна - понад усе!!!
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29.09.2020 18:09 Відповісти
1000%
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29.09.2020 18:17 Відповісти
ваш цілий "Комітет Ради" у порівнянні з гонучкою діда Фоки - пусте місце. не вам рішати долю старого совкодрочера а чумі козирній.
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29.09.2020 18:14 Відповісти
Пора от деда-Маразма избавляться.
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29.09.2020 18:15 Відповісти
все беды идут с Банковой
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29.09.2020 18:19 Відповісти
Єрмак Маші- спасіба Маша за дєда , тєпєрь проклінают єго а нє мєня...
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29.09.2020 18:17 Відповісти
Переговорочную группу от Украины нужно формировать не из ( простите повторяюсь - бывших чиновников СССР, секретарей по идеологии древних выживших из ума или друзяков гопников из 90х) по сути капитулянтов, предателей и соглашателей. А из опытных дипломатов исполняющих обязанности министров МИД Украины при патриотических президентах - Владимир Огрызко, Борис Тарасюк, Андрей Дещица, Павел Климкин, Арсений Яценюк ( Порошенко не предлагаю, все таки он был потом и президентом, не по чину будет) Можно вернуть Романа Бессмертного и Елену Зеркаль. Вот из кого нужно формировать группу переговорщиков К сожалению эти профессиональные кадры не очень то были использованы и раньше, тем более сейчас. У нас в "переговорщиках" то Медведчук, то Фокин- Кравчук- Тищенко - - Сивохо - Ермак, как говорят "хрен редьки не слаще" А в натуре просто капец.
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29.09.2020 18:19 Відповісти
а чего ж пороху не по чину, ведь кучмовоз и лёня кравчучка разве не были гарантами? что то ты пургу гонишь....
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29.09.2020 19:03 Відповісти
Порошенко был президентов уже воюющей страны, поэтому ""переговариваться" с рашен командой в которой есть представители ЛНРоЛНРий ему не по чину.. ( в смысле общаться с той быдлотой) Я имел в виду именно это, наверное вы подумали о другом.
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29.09.2020 19:08 Відповісти
да мне собственно по барабану кто это будет , лишь бы куйловской кодло умел ловко на йух посылать!!! ну а если уж до конца быть откровенным я только за "стену и ров с крокодилами"!!! это не фига не украинцы! это предатели и подлизалы ************* вольдемара. не будет с лугандона толку! и знаешь чего я больше всего боюсь - а того что эти сволочиивдруг правда вернуться в лоно и все разбитое и распи.женое рашкой и предателями придется восстанавливать за наши бабки, за твои и мои и за итак мизерные пенсии твоих и моих предков....
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29.09.2020 19:16 Відповісти
Я более радикален " Ров с крокодилами" минное поле сплошное, перекапывание дорог, разбор мостов и сплошная линия противотанковых рвов и стена с пулеметами. Можно на время!!! оставить одно КПП с работой только в одну строну, в сторону Украины что бы последние желающие выехали из тамошнего "рая" Прекратить подачу туда эл. энергии, воды , грузов, за попытку контрабанды 15 лет , ни каких соц выплат , пенсий, ни каких амнистий и т.д. С Крымом тоже, перекапать перешеек пустить туда воды Сиваша, берег заминировать и обустроить оборонительными сооружениями, без всяких проездов и проходов ( для туристов, гостей, по делам..) Ни какой воды, транспортного сообщения и т.д. С Рашей разорвать дип. отношения ( переписываться через нейтральную Швецию),Границу с РФ и ее Минским вассалом ( по сути генерал губернаторством), оккупированным Приднестровьем на сколько возможно перекрыть ( усложнить пересечение). Ни какого не то что воздушного, жд сообщения но даже без грузового и легкового авто сообщения. Только пешком.. А лицам от 16 лет и до 60 запрет вообще. Ко всему бы этому Пятую колонну придавить, нет не тех людей кто еще верит в рашенский мир ( а их без ОРДЛО и Крыма у нас в наличии 35-40% в стране), а руководящий и средний состав начиная с Медведчка и дальше по списку.. ну этак с пару тысяч, не получится с арестом, депортировать с конфискацией. Отобрать у них все СМИ и бизнес активы внутри страны. Но все это идеальные варианты. Не на наше украинское "счастье" Поэтому даже что то среднее и половинчатое от этого было бы удачей. Но даже это больше из фантазий или сказок., увы Андерсен.
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29.09.2020 19:59 Відповісти
согласен на все 100!
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29.09.2020 20:45 Відповісти
Всех,кого Вы перечислили,не будут проводить линию путин-ермак-ЗЕ.т.к. их идеология, восприятие войны на Донбассе в корне отличаются от той, что в голове янелоха.Пример- Роман Бессмертный уже при ПреЗЕденте был там совсем короткое время и его убрали
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29.09.2020 19:40 Відповісти
"...чтобы господин Фокин был отозван..."

Чому відізваний, а не посаджений?
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29.09.2020 18:28 Відповісти
100 баллов
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29.09.2020 18:47 Відповісти
Міністерство оборони України підготувало контракт на придбання трьох літаків АН-178 https://uprom.info/news/avia/ministerstvo-oborony-********-prydbaye-try-litaky-an-178/
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29.09.2020 18:38 Відповісти
Назовите фамилии депутатов ,не поддержавших постановление за снятие Фокина
ВРАГОВ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
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29.09.2020 18:46 Відповісти
вместе с фокиным уволить и того кто его привел в ткг - ермака. и всех с волчьим билетом.... это мне напоминает следующий анекдот - разговор двух приятелей, знаешь степан я никак не могу устроится на работу, видимо потенциальных работодателей отпугивает последняя запись в моей трудовой книжке - "уволить к ё.аной матери!!!". да и ещё - а внучку фокина отозвать из штатов и зашить суровыми нитками передок ! всё!
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29.09.2020 19:00 Відповісти
Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 6487
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29.09.2020 19:45 Відповісти
Ублюдок по жизни, и всё!
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29.09.2020 20:21 Відповісти
********** послал решать дела ****************** . пора гнать нах и ************ и его ставленника дегенерата фокина.

п
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29.09.2020 20:26 Відповісти
його не тільки звільняти треба, а й судити. Разом з тим, хто доручив Фокіну таке нести
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29.09.2020 21:08 Відповісти
Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 9862
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29.09.2020 22:49 Відповісти
Зелёная шобла уверенно приближается к прыжку из окна с высоты.
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30.09.2020 11:10 Відповісти
 
 