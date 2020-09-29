Комітет Ради ініціює звернення до Зеленського із закликом звільнити Фокіна з ТКГ, - нардеп "Голосу" Лозинський

Комітет з питань організації державної влади вирішив ініціювати постанову про звернення до президента Володимира Зеленського про перегляд кадрових рішень у ТКГ.

Про це повідомив після засідання комітету нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету Роман Лозинський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми ініціювали звернення до президента, щоб він переглянув кадрові рішення щодо осіб у ТКГ, щоб пан Фокін був відкликаний, щоб не допустити кроки до державної зради. Абсолютно чітко прописано в стратегії національної безпеки України, дуже чітко прописано в законодавчому полі, що Росія є агресором", - сказав Лозинський.

За його словами, постанову підтримали 10 з 16 присутніх народних депутатів.

Водночас нардеп "Слуги народу" Олександр Качура стверджує, що таке рішення комітету не відповідає регламенту, тому що це питання не було в порядку денному і не було кворуму під час ухвалення рішення.

"Для того, щоб прийняти рішення необхідно було, щоб у залі були присутні 14 народних депутатів. У момент, коли відбувалося голосування, я сказав, що не братиму участі в цьому фарсі разом ще з двома депутатами, тобто фактично залишилося 13 нардепів", - сказав Качура.

Пізніше Лозинський опублікував на своїй сторінці в Фейсбук проголосоване Комітетом рішення.





За словами Лозинського, нардепи завтра зареєструють проєкт постанови в парламенті.

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