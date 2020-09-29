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Новини Агресія Росії проти України
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Фокін називає "Мінськ" помилкою, але замість вигідної національним інтересам альтернативи пропонує просто поступитися РФ, - нардепка "Голосу" Василенко

Фокін називає

Представник України в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін пропонує організувати вибори і надати Донбасу особливий статус, щоб "спростити роботу ТКГ у Мінську".

Про це в Facebook написала народна депутатка "Голосу" Леся Василенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Мінську є багато нереальних, фантастичних положень: наприклад відновлення повного контролю за державним кордоном", - відповів Фокін під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на її запитання про те, чи запропоновані ним ініціативи гарантують повернення територій і відновлення кордону України.

"Вітольд Павлович каже, що Мінськ помилка, пастка і нечіткий документ. Але альтернатив наразі не пропонує і не рекомендує з висоти свого досвіду нічого нового, вже не кажучи вигідного національним інтересам. Просто наполягає на положеннях важливих для РФ", - зазначила Василенко.

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Вона також здивувалася, що деякі народні депутати не знають, що з січня 2018 року законодавчо закріплений статус Російської Федерації як країни-агресора.

Фокін називає Мінськ помилкою, але замість вигідної національним інтересам альтернативи пропонує просто поступитися РФ, - нардепка Голосу Василенко 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

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29 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування він також заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія. Комітет закликав президента Володимира Зеленського звільнити Фокіна з ТКГ і не допустити державної зради.

Автор: 

ВР (15026) росія (65908) Фокін Вітольд (98) Донбас (22356) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Василенко Леся (8)


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Топ коментарі
+48
Я бы не сказал, что оно выжило из ума. Осмысленно озвучивает то, что ему говорят в Офисе Предателя Украины.
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29.09.2020 17:56
+38
зе ДНО
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29.09.2020 17:52
+30
к стенке старого 32раса. Зелю Геть!
Фокин называет "Минск" ошибкой, но вместо выгодной национальным интересам альтернативы предлагает просто уступить РФ, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 7630
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29.09.2020 17:56
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Пусть ещё раз с конфетами попробуют))
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29.09.2020 20:15 Відповісти
Мінськ - політичний блуд
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29.09.2020 20:25 Відповісти
Переговоры по Донбассу вести бесполезно, они никогда не кончатся и ничего не дадут. Потому переговоры прекратить, объявить ОРДЛО зоной замороженного конфликта. Выстроить новую границу по линии разграничения. И пусть Москва там делает что хочет, продолжая нарушать международные законы. А самим заняться ситуацией внутри Украины, она намного опаснее чем ОРДЛО
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29.09.2020 21:07 Відповісти
Правда в этом есть: Минск ьакая же ошибка: как и фокин.
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30.09.2020 01:23 Відповісти
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