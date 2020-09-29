Фокін називає "Мінськ" помилкою, але замість вигідної національним інтересам альтернативи пропонує просто поступитися РФ, - нардепка "Голосу" Василенко

Представник України в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін пропонує організувати вибори і надати Донбасу особливий статус, щоб "спростити роботу ТКГ у Мінську".

Про це в Facebook написала народна депутатка "Голосу" Леся Василенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Мінську є багато нереальних, фантастичних положень: наприклад відновлення повного контролю за державним кордоном", - відповів Фокін під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на її запитання про те, чи запропоновані ним ініціативи гарантують повернення територій і відновлення кордону України.

"Вітольд Павлович каже, що Мінськ помилка, пастка і нечіткий документ. Але альтернатив наразі не пропонує і не рекомендує з висоти свого досвіду нічого нового, вже не кажучи вигідного національним інтересам. Просто наполягає на положеннях важливих для РФ", - зазначила Василенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка "Голосу" Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, "за"

Вона також здивувалася, що деякі народні депутати не знають, що з січня 2018 року законодавчо закріплений статус Російської Федерації як країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Читайте: Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш

29 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування він також заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія. Комітет закликав президента Володимира Зеленського звільнити Фокіна з ТКГ і не допустити державної зради.