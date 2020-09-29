Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізовують пожежу на ділянці розміром близько 4 гектари неподалік населеного пункту Боброве.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення були зафіксовані біля Шумів, де ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 80 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5390 транспортних засобів та 4844 особи. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1282 особи, у зворотному напрямку – 1034 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 74 особи, у зворотному напрямку – 246 осіб. КПВВ "Мар’їнка" не функціонувало.

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