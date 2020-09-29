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Новини
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Азербайджан заявив про загибель 12 мирних жителів і руйнування 66 будинків через обстріли

Азербайджан заявив про загибель 12 мирних жителів і руйнування 66 будинків через обстріли

Як повідомляє прокуратура Азербайджану, кількість мирних жителів Азербайджану, вбитих унаслідок чергового військового конфлікту в Нагірному Карабасі, зросла до 12. Ще 35 мирних жителів зазнали поранень різної тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.

Також за інформацією прокуратури повідомляється, що внаслідок обстрілу з вірменської сторони, було пошкоджено 66 будинків. Зараз прокуратура проводить експертизу для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, а також для оцінки розміру збитків, завданих цивільній інфраструктурі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна в Нагірному Карабасі: тіла убитих під час атаки на Матагіс солдатів армії Азербайджану. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (858) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+5
Веришь армяно-московитской говнопропаганде?
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29.09.2020 20:18
+4
Почему я НЕ поддерживаю армян:
- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины.
- Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом украинцев.
- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами "Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща !!
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29.09.2020 21:26
+3
Ну харашо. Вот те Полад Бюль-Бюль-оглы: "Но хочу подчеркнуть https://www.kp.ru/online/news/4029430/ корень проблемы . Все говорят: сложите оружие, не надо воевать, давайте пойдем мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории - 7 районов - оккупированы Арменией. И все эти 27 лет, начиная с 1994-го, когда было решено прекратить боевые действия, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. На эту тему есть четыре резолюции Совбеза ООН. Но если территории оккупированы - это корень всех проблем".
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29.09.2020 20:06
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Так это вата пьяная стреляла ...
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29.09.2020 18:53 Відповісти
Как бы это не была "многоходовочка" )(уйла для отвлечения внимания от Белоруссии...
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29.09.2020 19:04 Відповісти
Войну нужно прекратить. Выгоду от войны между людьми имеют ....только зеленые!
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29.09.2020 19:05 Відповісти
Прекратят, если силы сторон уравновесятся и не будет текущей возможности изменить свое положение. Максимум еще на 10 дней ресурсов у азеров. Если не захватят перевалы, то придется ограничится несколькими кв.км отбитой земли.
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29.09.2020 19:21 Відповісти
Получат азербайджанцы критическое число погибших в конфликте и война прекратиться .
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29.09.2020 19:39 Відповісти
Веришь армяно-московитской говнопропаганде?
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29.09.2020 20:18 Відповісти
и удмурты отжавшие Крым.........
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29.09.2020 20:38 Відповісти
Как говорит Эрдоган, Минская (внезапно) тройка (США РФ Франция) уже 30 лет разруливает конфликт, и кроме пустого балабольства результатов нет.

И наши порошенки и зеленские вступили в то же дерьмо.
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29.09.2020 19:31 Відповісти
Сколько Эрдоган греко-турецкий конфликт разруливает ? То же мне царек мусульманский нашелся .
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29.09.2020 19:41 Відповісти
Ну харашо. Вот те Полад Бюль-Бюль-оглы: "Но хочу подчеркнуть https://www.kp.ru/online/news/4029430/ корень проблемы . Все говорят: сложите оружие, не надо воевать, давайте пойдем мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории - 7 районов - оккупированы Арменией. И все эти 27 лет, начиная с 1994-го, когда было решено прекратить боевые действия, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. На эту тему есть четыре резолюции Совбеза ООН. Но если территории оккупированы - это корень всех проблем".
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29.09.2020 20:06 Відповісти
война - это праздник. горы трупов, разруха, голодуха, беженцы и т.д.
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29.09.2020 19:35 Відповісти
как говорят лес рубят щепки армянские ассимилянты летят.
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29.09.2020 20:05 Відповісти
еще как..летят...
https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
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29.09.2020 20:39 Відповісти
то ара хотела овцой прикинуться и блеять начала, но ей это не помогло.
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29.09.2020 20:55 Відповісти
Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет. (c)
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29.09.2020 20:18 Відповісти
Из срусь.сру скопипастил, русский?
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29.09.2020 20:19 Відповісти
https://armenpress.am/rus/news/1029392.htm

нет , c армянского источника , алиевский .
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29.09.2020 20:29 Відповісти
И какая разница? Один и тот же инфопонос, который так любят жрать русмартышки
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29.09.2020 20:32 Відповісти
Степанакерт, столиця чого?
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29.09.2020 21:38 Відповісти
я не могу поддерживать армению, пусть освободят оккупированную территорию и всё, по сути конфликт будет завершён...тоже самое будет и с турцией в конце концов, и с росией и с многими другими...и китайцы постоянно получают по хлебальнику и от индии и от тибета...эти исскуственные ненужные проблемы сами себе создают люди - халявщики, которые ждут что к ним кто - то прийдет и всё за них сделает...итог один, в конце концов расплата застигнет в самый неподходящий момент...
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29.09.2020 20:34 Відповісти
не так все просто. арам помимо бегства с карабаха еще придется платить Баку за оккупацию их земель. росто сбежать у ар не получится.
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29.09.2020 20:57 Відповісти
Почему я НЕ поддерживаю армян:
- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины.
- Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом украинцев.
- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами "Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща !!
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29.09.2020 21:26 Відповісти
Турция существенно сократила покупку Российской нефти и отдала предпочтение Азербайджану.Вот и повод натравить Армению.Ради денег и нефти горы трупов с обеих сторон,кровь,слезы.таков он подлый план ...йла.
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30.09.2020 07:01 Відповісти
 
 