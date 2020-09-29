Азербайджан заявив про загибель 12 мирних жителів і руйнування 66 будинків через обстріли
Як повідомляє прокуратура Азербайджану, кількість мирних жителів Азербайджану, вбитих унаслідок чергового військового конфлікту в Нагірному Карабасі, зросла до 12. Ще 35 мирних жителів зазнали поранень різної тяжкості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.
Також за інформацією прокуратури повідомляється, що внаслідок обстрілу з вірменської сторони, було пошкоджено 66 будинків. Зараз прокуратура проводить експертизу для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, а також для оцінки розміру збитків, завданих цивільній інфраструктурі.
Топ коментарі
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар29.09.2020 20:18 Посилання
+4 Amber
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+3 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар29.09.2020 20:06 Посилання
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И наши порошенки и зеленские вступили в то же дерьмо.
щепкиармянские ассимилянты летят.
https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
нет , c армянского источника , алиевский .
- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины.
- Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом украинцев.
- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами "Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща !!