Азербайджан заявив про загибель 12 мирних жителів і руйнування 66 будинків через обстріли

Як повідомляє прокуратура Азербайджану, кількість мирних жителів Азербайджану, вбитих унаслідок чергового військового конфлікту в Нагірному Карабасі, зросла до 12. Ще 35 мирних жителів зазнали поранень різної тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.

Також за інформацією прокуратури повідомляється, що внаслідок обстрілу з вірменської сторони, було пошкоджено 66 будинків. Зараз прокуратура проводить експертизу для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, а також для оцінки розміру збитків, завданих цивільній інфраструктурі.

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