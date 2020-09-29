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Велика Британія та Канада спільно запровадили санкції за порушення прав протестувальників у Білорусі

Велика Британія та Канада спільно запровадили санкції за порушення прав протестувальників у Білорусі

Канадські та британські санкції діятимуть проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і його сина Віктора, голови ЦВК і її заступника, а також керівників силовиків.

Про це у Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада не мовчатиме, коли уряд Білорусі вчиняє систематичні порушення прав людини та не демонструє щирої відданості пошуку рішення шляхом перемовин із опозицією. Канада та Об’єднане королівство діють спільно, аби ці санкції мали більший вплив й з метою демонстрації єдності у засудженні ситуації", - сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада "солідарна із народом Білорусі у його боротьбі за відновлення прав людини та встановленні демократії у країні".

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Канадські та британські санкції діятимуть проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та його сина Віктора, глави Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів Білорусі Лідії Єрмошиної, її заступника Вадима Іпатова та секретаря Комісії Олени Дмухайло, міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, його заступників Олександра Барсукова та Юрія Назаренка, глави мінського ОМОНу Дмитра Балаби, заступника керівника внутрішніми військами Хазалбека Атабекова, а також керівника мінської міліції Івана Кубракова.

Все майно підсанкційних осіб на території Канади та Великої Британії заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до обох країн.

Автор: 

Білорусь (7964) Велика Британія (5646) Канада (2216) Лукашенко Олександр (2660) репресії (1623) санкції (12064)


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Заберут у Луки коньки и клюшку ?
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29.09.2020 18:58 Відповісти
А остальные, озабочены и только ? Боятся ***** обидеть ?
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29.09.2020 19:14 Відповісти
Великобритания и Канада совместно ввели санкции

При всем уважении к этим государствам, как по мне это лишнее.
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29.09.2020 20:29 Відповісти
лукень, та перестань им уже бульбу посылать - oбнаглели понимаешь....
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29.09.2020 19:00 Відповісти
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29.09.2020 19:03 Відповісти
Ну вот..
А была бы Великобритания в ЕС, выражала бы крайнюю "озабоченность" и жевала бы сопли вместе с депутатами европарламента.. А так, раз - "- Ну, что сделаем этому ох..вшему Луке и его опричникам головной боли ?.. - Сделаем, на раз, два !!" - и вместе с Канадой впаяли усатому бульбофюреру душевного и экономического геморрою. Красавцы.
Вот так Канада, да и Британия и с ****** обходятся, - не сюсюкая, и не танцуя под либеральную и продажную европарламентскую дудку.
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29.09.2020 19:17 Відповісти
Baltijskije strani veli sankciji samoznavcu.Jesli zelanyje jest mogut vesti i ES strani.
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29.09.2020 19:38 Відповісти
это действенно . глубокий сенкс .
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29.09.2020 19:49 Відповісти
Да ему пох.., ему не впервой
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29.09.2020 20:13 Відповісти
 
 