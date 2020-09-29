На сьогодні в країні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу, - Міносвіти
Понад 80 тис. іноземних студентів зі 158 країн світу навчалося в Україні станом на початок 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Зараз МОН розробляє План заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів. Основна мета полягає в підвищенні привабливості національної освіти, впровадження прозорого механізму набору іноземних студентів для здобуття вищої освіти, забезпечення якості надання освітніх послуг вищими навчальними закладами", - заявив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет.
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