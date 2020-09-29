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Новини
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На сьогодні в країні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу, - Міносвіти

На сьогодні в країні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу, - Міносвіти

Понад 80 тис. іноземних студентів зі 158 країн світу навчалося в Україні станом на початок 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Зараз МОН розробляє План заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів. Основна мета полягає в підвищенні привабливості національної освіти, впровадження прозорого механізму набору іноземних студентів для здобуття вищої освіти, забезпечення якості надання освітніх послуг вищими навчальними закладами", - заявив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Читайте також: Міносвіти хоче застрахувати від COVID-19 школярів і вчителів-пенсіонерів, - Шкарлет

Автор: 

Міносвіти (1420) студенти (442) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+3
Выдаём никчемные корочки всяким нигерам и азиатам за бабки , если уж быть честнее ...
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29.09.2020 19:07
+3
На языке жестов и танца альпийских нищих - "Дэньги , дэньги давай !"
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29.09.2020 19:28
+2
И даже предвысшее образование в колледжах и техникумах не обходится без иностранных студентов. Так было и во времена нахождения Украины в совке.
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29.09.2020 19:26
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Яке щастя.
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29.09.2020 19:06 Відповісти
Выдаём никчемные корочки всяким нигерам и азиатам за бабки , если уж быть честнее ...
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29.09.2020 19:07 Відповісти
На сьогодні в країні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4842
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29.09.2020 21:06 Відповісти
Первые места по количеству Канада, Англия ............
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29.09.2020 19:15 Відповісти
Давайте більше арабів і буде вам щастя))
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29.09.2020 19:15 Відповісти
Давайте більше арабів і буде вам щастя))/не хотят дружить с арабами -семитами антисемиты. Такое вот ИМХО по ходу как то так ))))))
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29.09.2020 19:38 Відповісти
На каком языке ведётся обучение?
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29.09.2020 19:18 Відповісти
На языке жестов и танца альпийских нищих - "Дэньги , дэньги давай !"
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29.09.2020 19:28 Відповісти
на английском естественно .не на кацапском же сборном наречии
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29.09.2020 20:39 Відповісти
По статистиці,в нас більше люди мають вищу освіту,ніж в багатьох країнах Європи.
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29.09.2020 19:20 Відповісти
И даже предвысшее образование в колледжах и техникумах не обходится без иностранных студентов. Так было и во времена нахождения Украины в совке.
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29.09.2020 19:26 Відповісти
может из них 2 ИНОСТРАННЫХ корпуса сделаем?.... по примеру Парижа ?
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29.09.2020 19:31 Відповісти
(типа) студенты туркмены торгуют шаурмой , ковыряясь меж пальцами на ногах, и строят хасидам жилье, афигеть учеба....
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30.09.2020 08:07 Відповісти
 
 